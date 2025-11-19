“Un Professore 3” su Rai 1, “La ruota dei campioni” su Canale 5, “Beast” su Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 20 novembre 2025

La serata televisiva di giovedì 20 novembre 2025 si annuncia ricca e variegata, con un palinsesto che spazia dalla fiction all’approfondimento, passando per il grande cinema e l’intrattenimento live. Rai 1 propone un nuovo episodio di Un Professore 3, con Alessandro Gassmann alle prese con Shakespeare e le sfide della maturità, confermando la centralità della serialità di qualità. Rai 2 porta in prima serata Ore 14 Sera, il talk di Milo Infante che trasforma l’attualità in dibattito serrato, mentre Rai 3 affida a Marco Damilano e al suo Il Cavallo e la Torre l’analisi politica e sociale della settimana.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 lancia il game show La ruota dei campioni, spettacolo familiare che punta su ritmo e leggerezza, mentre Rete 4 sceglie l’approfondimento con Dritto e rovescio. Cinema e azione dominano su Canale 20 con Beast, thriller con Idris Elba, e su Iris con il western moderno Ancora vivo. Cine 34 ripropone la fiction Il capo dei capi, mentre La7 conferma la sua vocazione civile con Piazzapulita.

Il bouquet Sky arricchisce la serata con il quinto live di X Factor su Sky Uno, mentre i canali Cinema offrono titoli per tutti i gusti: dalla commedia italiana Uno di famiglia su Sky Cinema 1, al cult Space Jam su Sky Cinema Family, fino al capolavoro di Nolan Interstellar su Sky Cinema Collection.

Rai 1 – Un Professore 3 (ore 21:30) La fiction con Alessandro Gassmann torna con un nuovo episodio dedicato a Shakespeare e alle sfide della maturità. Dante affronta il rapporto con gli studenti e con la propria famiglia, tra filosofia e vita quotidiana. La serie mescola riflessione e emozione, con un linguaggio accessibile e intenso. Un appuntamento che conferma il successo del format. Rai 1 punta ancora sulla serialità di qualità.

Rai 2 – Ore 14 Sera (ore 21:20) Milo Infante porta in prima serata il suo talk di cronaca e attualità. Ospiti e collegamenti arricchiscono il racconto dei fatti più discussi della settimana. La trasmissione mantiene il ritmo incalzante del daytime, adattato al pubblico serale. Informazione diretta e popolare, con attenzione ai temi sociali. Rai 2 conferma la sua vocazione all’approfondimento contemporaneo.

Rai 3 – Splendida cornice (ore 21:20) Il people show di Rai Cultura torna con ironia e leggerezza, mescolando informazione, satira e intrattenimento. Geppi Cucciari accoglie ospiti di grande rilievo: Pierfrancesco Favino, protagonista del film Il Maestro, e Luisa Ranieri, al centro della commedia natalizia Natale senza Babbo e prossimamente nella serie La Preside su Rai 1. Non mancano momenti di comicità con Lillo (Pasquale Petrolo), oltre a interventi di spessore come quello dell’astronauta Samantha Cristoforetti e della giornalista Sabrina Giannini, che dal 22 novembre torna su Rai 3 con Indovina chi. La trasmissione conferma la sua formula originale, capace di unire cultura popolare e riflessione. Una serata che promette ritmo, intelligenza e divertimento.

Canale 5 – La ruota dei campioni (ore 21:30) Il nuovo game show di Canale 5 mette alla prova concorrenti e pubblico con sfide di abilità e fortuna. La conduzione brillante guida i partecipanti tra quiz e colpi di scena. Il format punta su ritmo veloce e spettacolo familiare. Canale 5 conferma la sua vocazione all’intrattenimento popolare. Una serata che mescola gioco e emozione.

Rete 4 – Dritto e rovescio (ore 21:30) Il talk di approfondimento affronta temi di politica e società con ospiti e dibattiti serrati. La conduzione mantiene un tono diretto e popolare, vicino ai cittadini. Analisi e testimonianze si alternano con collegamenti e servizi. Rete 4 consolida la sua identità di presidio informativo. Una serata intensa che privilegia il confronto.

Canale 20 – Beast (ore 21:15) Film thriller con Idris Elba protagonista di una lotta per la sopravvivenza. Un viaggio in Africa si trasforma in incubo quando un leone diventa predatore implacabile. Suspense e azione dominano la narrazione. Canale 20 conferma la sua vocazione al cinema adrenalinico. Una proposta perfetta per gli amanti del genere.

Iris – Ancora vivo (ore 21:00) Western moderno con atmosfere cupe e personaggi tormentati. La pellicola racconta la storia di un uomo che cerca giustizia in un mondo ostile. Azione e introspezione si fondono in un racconto intenso. Iris celebra il cinema di qualità e di culto. Una serata che unisce spettacolo e riflessione.

Cine 34 – Il capo dei capi (ore 21:15) La fiction dedicata alla storia di Totò Riina torna in prima serata. Un racconto crudo e realistico della mafia siciliana. La serie ripercorre vicende e protagonisti della criminalità organizzata. Cine 34 conferma la sua vocazione al cinema e alla serialità italiana. Una proposta che mescola storia e dramma.

La7 – Piazzapulita (ore 21:15) Corrado Formigli guida il talk di approfondimento politico e sociale. Ospiti, reportage e dibattiti animano la serata. La7 conferma la sua vocazione all’informazione critica e indipendente. Il programma affronta i temi caldi del Paese con analisi e confronto. Una serata che privilegia il dibattito civile.

Sky Uno – X Factor Live 5 (ore 21:15) La musica domina la serata con il quinto live show di X Factor 2025. I concorrenti si sfidano sul palco con performance inedite e cover spettacolari. La tensione cresce con giudici e pubblico chiamati a decidere chi proseguirà. Prima dello show, spazio ad Ante Factor per anticipazioni e backstage. Sky Uno conferma la sua vocazione musicale e di intrattenimento.

Sky Cinema 1 – Uno di famiglia (ore 21:15) Commedia italiana che mescola ironia e situazioni paradossali. La pellicola racconta le vicende di un uomo comune coinvolto in dinamiche criminali. Risate e colpi di scena accompagnano la narrazione. Sky Cinema 1 propone un titolo leggero e divertente. Una serata che punta sull’umorismo nostrano.

Sky Cinema Family – Space Jam (ore 21:00) Il cult che unisce basket e animazione torna in prima serata. Michael Jordan e i Looney Tunes affrontano una sfida epica. Comicità e sport si fondono in un film che ha segnato una generazione. Sky Cinema Family celebra il cinema per ragazzi e famiglie. Un appuntamento che unisce nostalgia e divertimento.

Sky Cinema Romance – New in Town: Una single in carriera (ore 21:00) Commedia romantica ambientata tra carriera e sentimenti. La protagonista affronta il trasferimento in una nuova città e le sfide dell’amore. Il film alterna leggerezza e riflessione sul cambiamento. Sky Cinema Romance propone una storia dolce e brillante. Perfetta per chi cerca emozioni e sorrisi.

Sky Cinema Collection – Interstellar (ore 21:15) Il capolavoro di Christopher Nolan torna in prima serata. Un viaggio tra spazio e tempo alla ricerca di un futuro per l’umanità. Effetti visivi e colonna sonora rendono l’esperienza unica. Sky Cinema Collection celebra il cinema d’autore e di fantascienza. Una serata che unisce spettacolo e profondità.

Sky Cinema Action – Oblivion (ore 21:00) Tom Cruise protagonista di un’avventura futuristica tra misteri e battaglie. La Terra devastata diventa scenario di un conflitto tra uomini e alieni. Azione e fantascienza si fondono in un film adrenalinico. Sky Cinema Action conferma la sua vocazione al ritmo serrato. Una proposta ideale per gli amanti del genere.

Sky TG24 – Documentario (ore 21:10) La rete all-news arricchisce la serata con un documentario speciale. Dopo gli appuntamenti informativi, spazio a un approfondimento tematico. L’obiettivo è offrire uno sguardo diverso sulla realtà contemporanea. Sky TG24 alterna notiziari e contenuti culturali. Una serata che unisce informazione e riflessione.