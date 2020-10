Su Rai Due Un’ora solo vi vorrei, su Sky Cinema Jumanji – The next level. Guida ai programmi Tv della serata del 20 ottobre 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 20 ottobre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 I bambini di Cold Rock. Il paese minerario di Cold Rock è scosso dalla scomparsa di molti bambini che, si dice, siano stati rapiti da un individuo chiamato uomo alto, storia a cui l’infermiera Julia Denning non crede finché suo figlio viene portato via sotto i suoi occhi proprio dalla slanciata figura. Su Rai Movie dalle 21.10 Destini incrociati. A Washington, il sergente Dutch e la deputata Kay indagano sui rispettivi coniugi, uccisi in un incidente aereo e coinvolti in una relazione amorosa. Su Italia 1 dalle 21.23 Kickboxer: Retaliation. Kurt Sloan viene costretto a combattere per avere salva la vita. R Su Sky Cinema dalle 21.15 Jumanji – The next level. Quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco per riportarlo a casa, ma scoprono che esistono più ostacoli e più pericoli da superare di quanti ne ricordassero Su Iris dalle ore 21 El Dorado. Cole Thornton, un pistolero di professione, viene ingaggiato dall’allevatore Bart Jason, che intende appropriarsi di tutte le terre della valle di El Dorado per farne un unico pascolo in sua proprietà, da sfruttare per il proprio bestiame.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Imma Tataranni sostituto procuratore. Sostituto procuratore a Matera, Imma Tataranni è una donna acuta e forte. In compagnia dell’appuntato Ippazio Calogiuri, la donna di legge affronta un nuovo caso nel mezzo delle vacanze a causa di un dito di donna trovato al mare.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Cartabianca, conduce Bianca Berlinguer. Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene Show. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.30 Fuori dal coro. Gli appuntamenti le inchieste i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

INTRATTENIMENTO

Alle 21.20 Rai Due presenta Enrico Brignano in Un’ora sola Vi vorrei – Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità. Su Canale 5 dalle 21.36 l’ultima puntata di Temptation Island.

Guida tv di martedì 20 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Rione Serra venerdì

23:45 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:47 – Che tempo fa

01:55 – Cultura presenta Mare Nostrum – Livorno

Rai 2

18:00 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Hawaii Five-0 Il gioco

19:40 – Castle Il figliol prodigo

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Rai 4

18:38 – Rosewood II ep.1

19:19 – Rosewood II ep.2

20:01 – Criminal Minds X ep.8

21:20 – I bambini di Cold Rock

22:56 – Wonderland pt.3

23:21 – Il colpevole – The Guilty

00:43 – X-Files VI ep.6

02:05 – X-Files VI ep.7

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:28 – METEO

19:31 – C.S.I. NEW YORK – SUPER UOMINI

20:24 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FIORI SELVAGGI

21:20 – KICKBOXER: RETALIATION – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE FLASH I – BLACKOUT

19:19 – PERSON OF INTEREST III – L’IPNOTIZZATORE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA RISONANZA DELLE ROMANTICHERIE

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DIMISSIONE DEL DIVULGATORE

21:04 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 167 – PARTE B – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:47 – LA VITA SCANDALOSA DI LADY W – 1 PARTE – 1aTV

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

19:10 – IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS

21:00 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – QUEL BRAVO RAGAZZO – 2 PARTE

22:45 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

00:45 – 2019 DOPO LA CADUTA DI NEW YORK

02:20 – LAURA… A 16 ANNI MI DICESTI SI

Rai Movie

19:20 – Un ufficiale non si arrende mai, nemmeno di fronte all’evidenza, firmato Colonnello Buttiglione

21:10 – Destini incrociati

23:30 – Chiamami col tuo nome

01:50 – Margin Call

03:30 – Anica – Appuntamento al cinema

03:35 – Who? L’uomo dai due volti

05:00 – Il ladro della Gioconda

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 15

18:40 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 16

20:10 – Happy Days Stagione 5 Episodio 02

20:40 – Happy Days Stagione 5 Episodio 03

21:10 – Bad Boys II

23:10 – A-Team

01:10 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 09

02:10 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 10

Iris

19:15 – A-TEAM II – CON LE BUONE O CON LE CATTIVE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL POSTO DI UNA DONNA

21:00 – EL DORADO

23:37 – IN NOME DI DIO/IL TEXANO

01:44 – PER FAVORE NON TOCCATE LE VECCHIETTE

03:09 – CIAKNEWS

03:13 – GIOVENTU’ BRUCIATA

04:57 – NERO VENEZIANO

TV8

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

19:30 – Cuochi d’Italia – All Stars Ep. 7 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 36 Prima TV

21:30 – Un amore di testimone

23:30 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

01:30 – Tre uomini e una bara

03:15 – Lady Killer Ep. 5

04:15 – Relazioni pericolose Ep. 4

Italia 2

18:30 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – UNA RAGIONE PER VIVERE

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – UN CAPITANO DI FERRO

19:25 – CITY HUNTER – CHI HA PAURA DEL DENTISTA?

19:55 – CITY HUNTER – MEGLIO I SOLDI O L’AMORE?

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – GRIDO SOFFOCATO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – ULTIME PAROLE

21:10 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2

23:15 – CATWOMAN

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – NOW IS GOOD – 2 PARTE

19:38 – NUOVE STRADE

19:50 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: E IMPROVVISAMENTE FU AMORE… – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.11

19:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.1

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 2′ Stagione Ep.37

21:25 – Man on Fire – Il fuoco della vendetta

23:30 – Clandestino – Baby Camorra 2′ Stagione Ep.2

00:35 – Clandestino 1′ Stagione Ep.7

01:20 – Clandestino 1′ Stagione Ep.8

02:15 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.14

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 10

19:15 – Affari al buio In casa del nemico

19:45 – Affari al buio Il vagabondo

20:15 – Affari di famiglia Lavoro per Chumlee

20:45 – Affari di famiglia Pronti a partire

21:15 – La Tete en Friche – La testa tra le nuvole Prima TV

23:15 – Intimacy – Nell’intimità

01:15 – La carne

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

19:20 – Senti chi mangia

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:05 – I menù di Benedetta

04:10 – NON DITELO ALLA SPOSA

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

19:20 – Supernatural Stagione 3 Episodio 02

20:00 – Supernatural Stagione 3 Episodio 03

20:40 – Supernatural Stagione 3 Episodio 04

21:30 – Nuclear Target

23:30 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 12

23:55 – Spartacus – Sangue e sabbia Stagione 1 Episodio 13

01:20 – Supernatural Stagione 3 Episodio 03

02:10 – Supernatural Stagione 3 Episodio 04

Food Network

18:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.12

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

20:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.2

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.7

00:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.8

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:15 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – I DUE FRATELLI

19:15 – THE CLOSER II – L’ALTRA DONNA

20:10 – THE CLOSER II – LINEA DI CONFINE

21:10 – CHICAGO P.D. VI – FIDUCIA

22:00 – CHICAGO P.D. VI – COLLERA

22:50 – C.S.I. NEW YORK VIII – EFFETTO DOMINO

23:40 – C.S.I. NEW YORK VIII – SCHERMO MORTALE

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – TERRENO DI CACCIA

GIALLO TV

19:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.7

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.8

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice 11′ Stagione Ep.1

22:10 – Alice Nevers – Professione giudice 11′ Stagione Ep.2

23:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.3

00:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.4

01:05 – Law & Order 12′ Stagione Ep.14

02:00 – Law & Order 13′ Stagione Ep.14

Rai 5

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – Kupka, astrattismo e modernità

19:25 – I predatori del tempo

20:20 – The Art Show Lo spettacolo dell’arte Episodio 7

21:15 – La corte

22:55 – Barry White, Let The Music Play

23:55 – Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll Puntata 2

00:55 – Rock legends Neil Diamond

Rai Premium

19:25 – L’ispettore Coliandro: il ritorno 3 – Vai col liscio p.3

21:20 – Un’ estate a Oxford

23:00 – Katie Fforde – Danzando a Broadway

00:45 – Sirene – p.11 e 12

02:30 – Bambini e noi – Bicicletta

03:30 – Memory – p.3

04:10 – Candice Renoir – Il mistero del molo ep.3

05:00 – Incantesimo 10 – p.101

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMOR

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:02 – Santa Messa

19:39 – Revolution Pregate per me

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:52 – Tg Tg

21:15 – DETECTIVE MC LEAN

VH1

19:00 – Top Chart Tre Anni Fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 12

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 13

21:00 – Ink Master Stagione 6 Episodio 02

21:20 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 08

21:50 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 09

22:20 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

18:55 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO ALLE COPPE

23:30 – LA QUINTA OFFENSIVA

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – TG + METEO PASSATEMPO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – LINEA ROSSA L’HANDICAP

22:30 – ARCHITECTOUR DE SUISSE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE IL GIARDINO DI ALBERT

21:00 – BOROTALK BODY SHAMING

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – SEI CENTRO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:05 – Il nostro amico Kalle – Viaggio in moto Stagione 1, episodio 11

18:55 – Tacco 12 in TV

21:05 – The King – Luci e ombre del re

22:55 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:35 – Suits – Tempo in prestito Stagione 6, episodio 8

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:30 – TG Sport

18:50 – Memory

19:00 – Diario Azzurro 2020

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:25 – Calcio: Campionato Italiano 2020/2021 – Serie B 4a giornata

22:30 – Ciclismo Le Grandi Classiche del Nord: Il Giro delle Fiandre 2020 (gara Femminile)

23:15 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport

Rai Sport

18:30 – TG Sport

18:50 – Memory

19:00 – Diario Azzurro 2020

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:25 – Calcio: Campionato Italiano 2020/2021 – Serie B 4a giornata

22:30 – Ciclismo Le Grandi Classiche del Nord: Il Giro delle Fiandre 2020 (gara Femminile)

23:15 – 90° Minuto del Sabato

00:00 – TG Sport

SuperTennis

18:30 – LIVE ATP 250 Anversa

20:15 – Supertennis Today News

20:30 – LIVE ATP 250 Anversa

20:45 – Tennis Parade

22:30 – WTA Ostrava (differita)

01:00 – ATP 250 Anversa (replica)

02:30 – ATP 250 Anversa (replica)

04:00 – WTA Ostrava (replica)

Euro Sport

19:30 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Udine – San Daniele del Friuli, 229 km (16a tappa) Differita

21:30 – Ciclismo Vuelta di Spagna Irun – Arrate. 171 km (1a tappa) Differita

23:25 – Informazione Flash News

23:30 – Automobilismo WTCR 2020 Ungheria (da Hungaroring, Ungheria)

00:00 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Udine – San Daniele del Friuli, 229 km (16a tappa)

01:30 – Automobilismo WTCR 2020 Gara 1

02:00 – Automobilismo WTCR 2020 Gara 2

02:30 – Automobilismo WTCR 2020 Gara 3

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – Baby boss di nuovo in affari

18:30 – Rob-O-Cod

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia 2

19:25 – Cercami a Parigi 2

19:55 – Bia

20:40 – Jams

21:05 – Compagni di scuola

Rai YoYo

18:00 – TOPO GIGIO – EP.5

18:10 – TOPO GIGIO – EP.6

18:20 – PEPPA PIG 8 – EP.6

18:25 – PEPPA PIG 8 – EP.7

18:30 – PEPPA PIG 8 – EP.8

18:35 – PEPPA PIG 8 – EP.9

18:40 – PEPPA PIG 8 – EP.10

18:45 – GIGANTOSAURUS – EP.7

Boing

18:00 – Steven Universe

19:00 – Steven Universe

19:20 – Teen Titans Go! new ®

19:50 – BOING CHALLENGE -Sfide in famiglia 1^Tv Assoluta

20:20 – Mao Mao new

20:50 – Uncle Grandpa

21:50 – Scooby Doo Mystery ink

22:05 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Doraemon Nuovi Episodi

18:30 – Doraemon Nuovi Episodi

18:45 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:15 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:30 – Power Players nuova serie

19:50 – Doraemon Nuovi Episodi in 1^TV

20:20 – Doraemon Nuovi Episodi in 1^TV

20:50 – Meteo – Heroes nuovi episodi 1^TV assoluta

Frisbee

18:10 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.9

18:35 – Super Monsters – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

18:45 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.13

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.14

19:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.11

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.12

20:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – Oggy Forever 6′ Stagione Ep.7

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.33

18:35 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.34

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.2

19:00 – A tutto reality: le origini – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.22

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.23

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.24

DeaKids

18:00 – H2O: Just Add Water Acqua bollente

18:30 – Maggie & Bianca Fashion Friends Nessuno dica Cool – Ghost

18:55 – Maggie & Bianca Fashion Friends La prima sfida

19:25 – Ready.Music.Play! Dance Monkey – Campo da golf

19:35 – Ready.Music.Play! Good Times – Skatepark californiano

19:45 – The Next Step Ep. 6

20:10 – The Next Step Ep. 7

20:35 – H2O: Just Add Water La pozione dei desideri

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Knight Squad

19:30 – Knight Squad

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Gemelle in affari 1′ Stagione Ep.9

19:45 – Gemelle in affari 1′ Stagione Ep.13

20:40 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.21

21:05 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.22

21:30 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.23

22:00 – Vado a vivere… Minicase – 1^TV 4′ Stagione Ep.24

22:30 – Vado a vivere… Minicase – 1^TV 4′ Stagione Ep.25

23:00 – Vado a vivere… Minicase – 1^TV 4′ Stagione Ep.26

Rai Storia

18:00 – La TV di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione p.3

18:50 – W la storia -Lavarsi

19:10 – Tablet. Italia in 4d. Interessi particolari,pubblica virtu’

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. La guerra di Crimea con il Prof. Adriano Roccucci

21:10 – Il segno delle donne p.3. Vera Vergani

22:10 – Senza distinzione di genere p.3. La politica e le cariche pubbliche

22:40 – Lady Travellers p.3. Mary Kingsley

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.6

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.12

21:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.13

22:15 – Gli eroi dell’asfalto 6′ Stagione Ep.13

23:10 – Gli eroi dell’asfalto 5′ Stagione Ep.1

00:05 – Gli eroi dell’asfalto 7′ Stagione Ep.13

01:00 – Gli eroi dell’asfalto 4′ Stagione Ep.1

DMAX

18:45 – Life Below Zero – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

19:40 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.7

20:35 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Highway Security: Spagna – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

21:50 – Highway Security: Spagna – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

22:20 – Highway Security: Spagna – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

22:45 – Highway Security: Spagna – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 16

Focus TV

17:15 – CAMPI DI BATTAGLIA IV – 1918: LA LINEA HINDENBURG

18:15 – ERODE: LA FINE DI UN REGNO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – INTO THE WILD: INDIA – NAGAINA: REGINA DEI RE

22:15 – INTO THE WILD: INDIA – IL PERCORSO DELLA MATRIARCA

23:15 – I POTERI SEGRETI DEL CORPO UMANO – LA FORZA DEI MUSCOLI

00:15 – MEGA SHIPPERS II – OPERAZIONI SUBACQUEE

RealTime

18:00 – Cortesie per gli ospiti Ep. 5

19:00 – Cortesie per gli ospiti Daniele e Silvia vs. Giuseppe e Valeria

20:00 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 3

21:20 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 4 Prima TV

22:40 – Una prigione per innamorarsi Ep. 3 Prima TV

23:35 – Una prigione per innamorarsi Ep. 4 Prima TV

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Avventure

01:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La dottoressa

Rai Scuola

18:00 – Spoon River Anthology Cheaters

18:15 – Perfect English ep.23 Prima TV per Rai

18:20 – Perfect English ep.24 Prima TV per Rai

18:25 – Speciali Scuola 2020 – La scuola in tv – Francese – Pillole di Francese Replica

18:50 – Passato e presente 2017/2018 Wilson e la Pace di Versailles

19:30 – Zettel p 21 Prima TV per Rai

20:00 – #Maestri pt 17 Replica

20:35 – Speciali Scuola 2020-La scuola in tv La scuola degli adulti La statistica p 147 Replica

LaF

18:40 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.12

20:10 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.13

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.18

21:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.3

22:05 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.4

23:00 – Confessions VM14 laeffe Film Festival

01:00 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume La grotta d’oro

19:05 – Chi cerca trova Ep. 5

20:00 – Chi cerca trova Ep. 6

21:00 – Chi cerca trova Ep. 2

21:55 – Chi cerca trova Ep. 3

22:50 – Chi cerca trova: auto da sogno Una MGC e una BMW 635

23:50 – Morgan Freeman Science Show Pensiero libero?

00:45 – Morgan Freeman Science Show La particella di Dio

Sky Uno

18:35 – Antonino Chef Academy Ep. 2

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Palermo Prima TV

22:25 – La classe di Antonino

22:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel La Tuscia

00:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Palermo

01:15 – X Factor 2020 Bootcamp. 2a parte

03:20 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 2

Sky Cinema 1

19:20 – Il tuttofare

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Jumanji – The Next Level

23:25 – La casa di famiglia

01:00 – Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio

03:05 – Vita segreta di Maria Capasso

04:45 – Il tuttofare

SKY Cinema Family

18:00 – Pupazzi alla riscossa – Ugly – Dolls

19:30 – Lorax – Il guardiano della foresta

21:00 – Zanna Bianca

22:35 – Viaggio nell’isola dei dinosauri

00:05 – Shrek

01:40 – Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

03:05 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

04:45 – Petra: Indagine sul set

Sky Cinema Romance

19:10 – Amore inaspettato

21:00 – Footloose (2011)

23:00 – Return to Me

01:00 – Incroci pericolosi

02:35 – Blonde Ambition – Una bionda a NY

04:10 – New in Town – Una single in carriera

05:50 – Amore inaspettato

Sky Cinema Collection

19:05 – Terminator Genisys

21:15 – Terminator 3: le macchine ribelli

23:10 – Terminator Salvation

01:10 – 100X100Cinema – Questo o quello

01:25 – Terminator Genisys

03:30 – 100X100Cinema – Questo o quello

03:45 – Terminator – Destino oscuro

05:55 – 100X100Cinema – Questo o quello

Sky Cinema Action

18:55 – Un uomo tranquillo

21:00 – L’immortale (2019)

23:00 – Spider-Man 3

01:20 – Spooks: Il bene supremo

03:05 – Il mio nome è Nessuno

05:05 – The Divergent Series: Insurgent

Fox

18:05 – I Griffin Affari interni

18:30 – I Simpson Tutti cantano tutti ballano

18:55 – I Simpson Bart giostraio

19:20 – I Simpson La gioia della setta

19:45 – The Big Bang Theory L’oscillazione del bravo ragazzo

20:10 – The Big Bang Theory La permutazione dell’isolamento

20:35 – The Big Bang Theory La diffusione dell’ornitofobia

21:00 – The Good Doctor Un giorno saremo felici

Premium Cinema

19:23 – Un poliziotto ancora in prova

21:15 – JASON BOURNE

23:26 – Contagion

01:18 – Virus letale

03:28 – THE HOLE IN 3D

05:03 – Gremlins

Premium Action

18:47 – CHUCK V – S SARAH

19:36 – THE VAMPIRE DIARIES V – CINQUANTA SFUMATURE DI GRAYSON

20:24 – IZOMBIE I – IL SONNO ETERNO

21:15 – THE FLASH VI – CRISI SULLE TERRE INFINITE – III PARTE

22:03 – THE FLASH VI – MARATONA

22:52 – CHICAGO FIRE VIII – QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

23:40 – CHUCK V – S SARAH

00:29 – THE VAMPIRE DIARIES V – CINQUANTA SFUMATURE DI GRAYSON

Mya

18:30 – THE GOLDBERGS II – MAMMAGER

18:55 – THE GOLDBERGS II – HO BEVUTO LA MUFFA!

19:21 – CHICAGO MED II – CUSTODE DI MIO FRATELLO

20:12 – GOD FRIENDED ME I – IL GRANDE DISEGNO

21:15 – ALL AMERICAN II – LA VITA VA AVANTI – 1aTV

22:04 – RIVERDALE IV – UNA CITTADINA MALVAGIA

22:54 – CHICAGO MED II – CUSTODE DI MIO FRATELLO

23:45 – UNA MAMMA PER AMICA V – COPPIA LIBERA?