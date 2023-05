Su Rai Tre Che tempo che fa, su Canale 5 Ridatemi mia moglie. Guida ai programmi Tv della serata del 21 maggio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 21 maggio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.10 I segreti di Wind River. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River, perduta nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine riacutizza il dolore di Cory, tre anni prima ha perso una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine. Su Rai Movie dalle 21.10 Il mistero della casa del tempo. Lewis ha dieci anni quando perde entrambi i genitori in un incidente d’auto ed è costretto a trasferirsi dall’altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Lo zio non è l’unico ad essere esuberante perché la sua vicina di casa, Mrs Zimmerman e la sua stessa casa, lo sono ancora di più. Tra oggetti animati, misteriosi ticchettii e indisciplinati leoni erbacei, Lewis fa la conoscenza di un mondo magico e affascinante, che nasconde, però, anche alcuni pericoli. Una disobbedienza del ragazzino risveglia dall’aldilà il più minaccioso di essi. Su Canale 5 dalle 21.19 Ridatemi mia moglie. Il rapporto di Giovanni e Chiara e’ logoro. Su Italia 1 dalle 21.16 Barry Seal – Una storia americana. Tom Cruise e’ Barry Seal, un pilota di aerei dedito al contrabbando, contattato dalla CIA per svolgere una pericolosa missione segreta. Su Rete 4 dalle 21.30 Barry Seal – Una storia americana. Andy viene ingiustamente condannato all’ergastolo e per anni sogna la liberta’ con l’amico di sbarre Red. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ghost in the shell. Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano tutti i meccanismi economici e di produzione. In questo mondo, i cyborgs sono stati in grado di infrangere i limiti degli esseri umani e si sono imposti, grazie ai loro impianti bionici, in ogni settore.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21 Crossword Mysteries. Tess Harper viene invitata a partecipare ad un popolare quiz televisivo insieme alla zia Candace. Al termine della puntata, il conduttore viene trovato morto. Come al solito, Tess affianca Logan nelle indagini.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20 Che tempo che fa. Ospiti della puntata: Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Tiziano Menichelli, protagonisti del film “Denti da squalo”, l’opera prima di Davide Gentile; e i Negramaro con una speciale esibizione per festeggiare i 20 anni dall’esordio discografico, occasione per cui sono state realizzate ristampe speciali in vinile di tutti i loro album. Nella loro straordinaria carriera, che li ha visti come prima band italiana a esibirsi a San Siro, vantano 34 dischi di platino e oltre 1,5 milioni di copie vendute. Protagonisti anche lo scrittore statunitense Peter Cameron, autore della nuova raccolta di racconti “Che cosa fa la gente tutto il giorno?”; Marco Bellocchio, chepresenterà in concorso al Festival di Cannes “Rapito” e che tra i tanti premi nel suo palmarès vanta l’Orso d’argento. E ancora, la Senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano; Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il climatologo Luca Mercalli; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore di Oggi Carlo Verdelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Chiude la serata “Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, e ancora la tre volte campionessa italiana di breaking Alessandra Chillemi; Francesca Michielin, live insieme a gIANMARIA in “Disco Dance”; Carla Signoris, nel cast di “Billy”, per la regia di Emilia Mazzacurati; Paola Barale, all’esordio come scrittrice con “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”; Raul Cremona, nelle librerie con “Diventa un mago! Marisa Laurito; Mara Maionchi; Francesco Paolantoni.. Su Rete 4 dalle 21.20 Zona bianca Nuovo programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Qui rido io. Nella Napoli della Belle Époque, il grande attore comico e commediografo Eduardo Scarpetta è il re del botteghino. Il successo lo ha reso un uomo ricchissimo: di umili origini, si è affermato grazie alle sue commedie e alla maschera di Felice Sciosciammocca che nel cuore del pubblico napoletano ha soppiantato Pulcinella. Il teatro è la sua vita e attorno al teatro gravita anche tutto il suo complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi, tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo.

Guida tv di domenica 21 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Qui rido io

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Speciale Tg1

01:10 – Che tempo fa

01:15 – Cinematografo – Speciale Festival Internazionale del Cinema di Cannes

Rai 2

18:00 – TG2 LIS

18:05 – Tg Sport TG Sport della Domenica

18:25 – 90° minuto

19:00 – 90° minuto TG Sport della Domenica

19:45 – N.C.I.S. New Orleans St 6 Ep 3 – Dentro la Grande Mela

20:30 – Tg2

21:00 – Crossword Mysteries Indovinello con il morto

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Che tempo che fa

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – 1/2 h in piu’

01:30 – 1/2 h in piu’ – Il mondo che verra’

02:00 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:00 – Il commissario Rex 1

18:50 – Il commissario Rex 1

19:40 – Il commissario Rex 1

20:30 – Il commissario Rex 1

21:20 – I segreti di Wind River

23:05 – Intemperie

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Standoff – Punto morto

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIDATEMI MIA MOGLIE – 1aTV

23:10 – RIDATEMI MIA MOGLIE – 1aTV

00:55 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – FBI: MOST WANTED – SCOMPARSO NEL NULLA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – MANTENERE IL CONTROLLO

21:20 – BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:40 – LANTERNA VERDE – 1 PARTE

19:11 – TG COM

19:16 – METEO.IT

19:18 – LANTERNA VERDE – 2 PARTE

21:04 – LA FURIA DEI TITANI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – LA FURIA DEI TITANI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 48 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:22 – LE ALI DELLA LIBERTA’ – 1 PARTE

22:00 – TGCOM

22:02 – METEO.IT

22:06 – LE ALI DELLA LIBERTA’ – 2 PARTE

Warner TV

19:05 – Salto nel buio

21:30 – Peter Pan

23:40 – Belli e dannati

01:40 – Nikita 4′ Stagione Ep.17

02:35 – Nikita 4′ Stagione Ep.18

03:25 – Nikita 4′ Stagione Ep.19

04:15 – Nikita 4′ Stagione Ep.20

05:05 – Nikita 4′ Stagione Ep.21

Rai Movie

19:15 – Non ti presento i miei

21:10 – Il mistero della casa del tempo

22:55 – Occhio alla penna

00:40 – Il ritorno dell’eroe

02:15 – Sogno di una notte di mezza eta’

03:35 – Situazione imbarazzante

05:00 – La bella mugnaia

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – I POMPIERI

21:00 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2 – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – MISSIONE EROICA – I POMPIERI 2 – 2 PARTE

22:52 – IL RAGAZZO DEL PONY EXPRESS

00:41 – PIERINO IL FICHISSIMO

02:12 – PURO SICCOME UN ANGELO PAPA’ MI FECE MONACO DI MONZA

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – UNA SECONDA POSSIBILITA’

19:00 – A-TEAM V – NELLA TANA DEL LUPO

20:00 – A-TEAM V – LA TEORIA DELLA RIVOLUZIONE

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 2: PRIMA MISSIONE – 2 PARTE

23:11 – LE STREGHE DI EASTWICK – 1 PARTE

Iris

18:32 – RANSOM – IL RISCATTO

20:59 – FEMME FATALE

23:24 – VITTORIA E ABDUL

01:36 – VICKY CRISTINA BARCELONA

03:08 – CIAKNEWS

03:11 – L’APPARTAMENTO

05:03 – I SICARI DI HITLER

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

19:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Garda

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ortigia

21:30 – Gialappa – Show Ep. 1 Prima TV

23:30 – Gialappa – Show Ep. 1

01:30 – Highlights F1 GP Made in Italy e Emilia Romagna

03:15 – Lady Killer Ep. 14

04:15 – Lady Killer Ep. 12

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA STORIA DI FRANKY

18:35 – THE MIDDLE – CHI E’ IL FIGLIO PREFERITO?

19:00 – THE MIDDLE – SALVATI DALLA FIERA

19:25 – THE MIDDLE – IL SECONDO ATTO

19:55 – THE MIDDLE – BUNNY THERAPY

20:20 – THE MIDDLE – TUTTA COLPA DEL TUBO!

20:45 – THE MIDDLE – UN PIENO DI ZUCCHERI!

21:15 – THE BIG BANG THEORY – LA DEVIAZIONE DEL SETTO

La 5

19:00 – IL PECCATO E LA VERGOGNA 2

21:10 – KISS THE CHEF – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – KISS THE CHEF – 2 PARTE

22:55 – THE REBOUND – RICOMINCIO DALL’AMORE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

NOVE

20:00 – Little Big Italy 4′ Stagione Ep.7

21:25 – Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale – 1^TV

23:10 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.7

00:45 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.6

02:20 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.5

03:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

04:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.12

Cielo

18:30 – Il giardino del diavolo

20:15 – Affari di famiglia La medaglia del capitano

20:45 – Affari di famiglia Collezione presidenziale

21:15 – La fratellanza

23:30 – Sex Life Ep. 8

00:30 – Cam Girlz

01:45 – La cultura del sesso Tokyo

02:30 – Le fabbriche del sesso

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

22:30 – Schegge di paura

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda (r)

02:30 – Uozzap

03:00 – 10 piccoli indiani – Miniserie (2a parte)

04:35 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto – A tu per tu

19:00 – Drop Dead Diva

19:55 – La cucina di Sonia-

21:25 – Ghost Wisperer – Presenze

00:50 – Drop Dead Diva

04:40 – I menù di Benedetta

Food Network

18:15 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.3

18:55 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.1

19:35 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.9

20:15 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.6

20:55 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.2

21:35 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.8

22:10 – Cucina economica 1′ Stagione Ep.10

22:45 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – ALL RISE I – DELIBERANDO SOTTO LA PIOGGIA

19:23 – RIZZOLI & ISLES VII – IERI, OGGI, DOMANI

20:16 – RIZZOLI & ISLES VII – 13

21:10 – COLOMBO – ASSASSINIO A BORDO

22:57 – Poirot e i quattro – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot e i quattro – 2 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 18′ Stagione Ep.6

21:10 – Il giovane ispettore Morse – 1^TV 5′ Stagione Ep.4

23:10 – Vera 12′ Stagione Ep.1

01:10 – Alice Nevers – Professione giudice 10′ Stagione Ep.3

02:15 – Alice Nevers – Professione giudice 10′ Stagione Ep.4

03:15 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.1

04:10 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.2

05:05 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.3

Rai Premium

21:20 – Boss in incognito

23:45 – La mafia uccide solo d’estate

00:40 – La mafia uccide solo d’estate

01:35 – Katie Fforde – Alla ricerca del passato

03:05 – Un’estate a Parigi

04:35 – Intramontabili

05:00 – Cuori rubati

05:30 – Cuori rubati

Mediaset Extra

21:40 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

01:42 – TGCOM24

01:44 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.10

19:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.11

20:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.12

21:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.13

22:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.14

23:00 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.15

00:00 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.1

01:00 – Chi cerca trova 9′ Stagione Ep.2

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Miss Potter

23:08 – L’amore in gioco

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona L’Oro Delle Nostre Terre

01:00 – Cercando Shangri-La

02:00 – Il Bel Paese

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Viaggi Straodinari

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – Liam Gallagher Live: Knebworth 22

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – B-LAB

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:24 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Filo Diretto

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Vacanze A Km 0

23:00 – Borotalk

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Circus!

21:00 – A-Z

21:30 – NON MI MUOVO!

23:30 – Rubriche Commerciali

00:30 – NOTTE DELLE AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Gli etruschi, una misteriosa civiltà del mediterraneo

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Francesco Piemontesi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – La Confraternita – La Confraternita (ep. 3)

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:00 – Hockey su ghiaccio: Mondiali 2023 – Cechia – Svizzera Da Riga (LAT)

22:00 – Nemico pubblico

00:10 – Sguardi – Outland

01:40 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

01:50 – Ciclismo: Giro d’Italia 2023 – Seregno – Bergamo (R) 15. tappa

01:55 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

02:20 – Lo Specchio – Ospite: Francesco Piemontesi

Rai Sport +HD

19:15 – Reparto Corse

19:45 – Calcio: Europei Under 17

22:00 – Giro d’Italia Ciclismo. Arriva il Giro

23:00 – Ciclismo

00:00 – Giro d’Italia

05:30 – L’uomo e il mare

SuperTennis

19:00 – Tutto il Foro minuto per minuto

19:30 – ATP 250 Ginevra (differita)

21:15 – WTA 250 Rabat (differita)

23:00 – ATP 250 Ginevra (differita)

Euro Sport

18:45 – Magazine Le Mans 24 For 24

18:50 – Automobilismo Porsche Supercup Emilia Romagna (Gara)

19:30 – Vela The Ocean Race Newport (5a manche) Live

21:30 – Magazine Le Mans 24 For 24

21:35 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Seregno – Bergamo. 195 km (15a tappa)

23:30 – Ciclismo Vuelta a Burgos F Torresandino – Ciudad Romana De Clunia. 169 km (4a tappa)

00:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Salt Lake City. Boulder F (Finale)

01:30 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Seregno – Bergamo. 195 km (15a tappa)

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

00:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Look at me

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – I Puffi

19:00 – I Puffi – La nuova serie

Boing

18:00 – Gumball

19:10 – Scooby-Doo! e il fantasma del ranch Looney Tunes Show

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

Frisbee

18:20 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.1

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.4

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.5

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.6

19:20 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.2

19:45 – George alla scoperta del West!

21:00 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.3

21:25 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.30

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.31

18:25 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.17

18:50 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.18

19:15 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.19

19:40 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.20

20:05 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.21

20:25 – A tutto reality: l’isola di Pahkitew 5′ Stagione Ep.22

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Gambe in spalla

18:10 – Zig & Sharko Gamberetto

18:20 – Zig & Sharko Il furore della iena

18:25 – Le avventure di Bernie Ep. 6

18:30 – Le avventure di Bernie Ep. 7

18:35 – Le avventure di Bernie Ep. 8

18:40 – Le avventure di Bernie Ep. 9

18:45 – Le avventure di Bernie Ep. 10

Super

18:10 – A casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

21:40 – SpongeBob

Rai 5

18:05 – Save the date

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – Otello

21:05 – Visioni

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Toglimi un dubbio

00:45 – Rai News Notte

00:50 – Tuttifrutti

Rai Storia

18:50 – Rai – News Didascalia

18:55 – La violenza e la Pietà

19:45 – Charles Aznavour

20:00 – Il giorno e la storia 21 maggio 2023

20:20 – Scritto letto detto St 2023 Ep 67 – Pasquale Palmieri

20:30 – Passato e Presente

21:10 – La mafia uccide solo d’estate

22:35 – Dal mito alla Storia

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Le isole scozzesi

20:00 – Wild Cile

20:45 – Storie della Scienza

21:45 – Progetto Scienza Files

21:50 – La storia dell’elettricità

22:45 – Il Tutto e il Nulla

23:45 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.8

19:30 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – Ingegneria degli errori con Piergiorgio Odifreddi – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

23:15 – Ingegneria degli errori con Piergiorgio Odifreddi 4′ Stagione Ep.3

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.9

00:40 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.15

DMAX

19:35 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.1

21:25 – Border Security: terra di confine – 1^TV 4′ Stagione Ep.3

22:20 – Border Security: terra di confine 4′ Stagione Ep.1

23:15 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.6

01:05 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.10

02:05 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.11

03:00 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.12

03:50 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.13

Focus TV

18:00 – I CELTI: UNA STORIA MAI RACCONTATA – IL CREPUSCOLO

19:00 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – IL MISTERO DEL GRANDE DILUVIO

20:15 – LE CITTA’ PERDUTE DELLA BIBBIA – I SEGRETI DI NINIVE E BABILONIA

21:15 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

23:15 – David attenborough – luci sul pianeta

00:15 – MACRO MONDI – UN ORRORE DI PASCOLO

01:15 – Ippopotami – I giganti del fiume africano

02:00 – GIGA STRUTTURE III – TRENO AD ALTA VELOCITA’

RealTime

18:00 – Il castello delle cerimonie Valentina ed Eugenio

18:35 – Il castello delle cerimonie Arianna e Chiara

19:10 – Il castello delle cerimonie Elena e Aniello

19:40 – Il castello delle cerimonie Martina ed Emanuele

20:15 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Tommaso

20:45 – Il castello delle cerimonie Sonia e Alexandro

21:15 – Il castello delle cerimonie Comunione Karol

21:45 – Il castello delle cerimonie Maria e Antonio

Discovery Channel

18:00 – Metal Detective I diavoli neri

19:00 – Metal Detective Gli Arditi sul Col Moschin

20:00 – Metal Detective La trappola di Salerno

21:00 – Affari a quattro ruote Morgan +4

21:55 – Affari a quattro ruote BMW M5

22:50 – Affari a quattro ruote Renault Alpine

23:45 – Come funziona l’Universo Universo oscuro

00:40 – Come funziona l’Universo Cassini

Sky Uno

18:00 – Cucine da incubo Il Porticciolo

19:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

20:20 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marrakech

21:30 – Gialappa – Show Ep. 1 Prima TV

23:15 – Gialappa – Show Ep. 1

01:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marrakech

02:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

03:20 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 43

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – Ticket to Paradise

21:15 – Ghost in the Shell

23:05 – A casa tutti bene – La serie – Seconda stagione Ep. 5

00:00 – A casa tutti bene – La serie – Seconda stagione Ep. 6

01:05 – Need for Speed

03:15 – Dante

05:00 – Batman Begins

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:05 – 4 ragazzi e la magica creatura

21:00 – L’uomo senza volto

23:00 – Lol – Pazza del mio migliore amico

00:40 – Un fantasma per amico

02:15 – Questo o quello – Speciale

02:30 – Italo

04:15 – Belle & Sebastien – L’avventura continua

05:55 – Luis e gli alieni

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:50 – Downton Abbey II – Una nuova era

21:00 – Nessuno mi può giudicare

22:45 – Vizi di famiglia

00:25 – 100X100Cinema

00:45 – La fiera della vanità – Vanity Fair

03:05 – Le regole del caos

05:05 – Pazze di me

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:50 – Cast Away

21:15 – Apollo 13

23:40 – La guerra di Charlie Wilson

01:25 – L’amore all’improvviso – Larry Crowne

03:05 – Cloud Atlas

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:15 – xXx 2 – The Next Level

21:00 – Xxx – Il ritorno di Xander Cage

22:50 – Sniper: Forze speciali

00:20 – Jack Ryan: L’iniziazione

02:10 – City Hunter – Il film

03:50 – Gli spietati

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV