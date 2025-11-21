Programmi TV venerdì 21 novembre 2025: talent, soap opera e film

“The Voice Senior” su Rai 1, “Tradimento” su Canale 5, “Mission: Impossibile III” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 21 novembre 2025

La prima serata televisiva di venerdì 21 novembre 2025 offre su Rai 1 punta The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici che celebra il talento degli over 60, tra storie di vita e performance indimenticabili. Rai 2 propone invece la fiction Brennero 2024, un thriller che intreccia indagini e tensioni europee, mentre Rai 3 sceglie l’approfondimento con Farwest, il programma di Marco Damilano dedicato alle periferie e alle frontiere sociali.

Sul fronte Mediaset, Canale 5 presenta la nuova fiction Tradimento, un dramma di passioni e segreti, mentre Rete 4 conferma la sua vocazione giornalistica con Quarto Grado, dedicato alla cronaca nera. Italia 1 porta in prima serata l’inchiesta Le Iene presentano: Inside, tra retroscena e storie sorprendenti.

Il cinema domina su Canale 20 con Mission: Impossibile III, su Iris con il dramma giudiziario di Clint Eastwood Fino a prova contraria, e su Cine 34 con la comicità intramontabile di Superfantozzi. La7 propone l’attualità satirica di Propaganda Live, mentre Discovery Channel porta il factual con La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman.

Infine, il bouquet Sky arricchisce la serata con musica e spettacolo su Sky Uno con X Factor Live 5, e con grandi titoli cinematografici: da Mission: Impossible – Rogue Nation su Sky Cinema 1 a Interstellar su Sky Cinema Collection, passando per cult come Ritorno al futuro Parte II e il classico romantico Il dottor Zivago.

Rai 1 – The Voice Senior (ore 21:30) Antonella Clerici guida le Blind Auditions del talent dedicato agli over 60. Storie di vita e di musica si intrecciano sul palco, con emozioni autentiche. I coach scelgono le voci più intense, regalando sorprese e colpi di scena. Dopo Tg1 e “Affari Tuoi”, la serata diventa un viaggio nel talento senza età. Rai 1 conferma la sua vocazione all’intrattenimento emozionale.

Rai 2 – Brennero 2024 (ore 21:20) La fiction thriller porta lo spettatore tra confini e tensioni europee. Indagini e misteri si sviluppano in atmosfere cupe e realistiche. Personaggi tormentati e scenari di frontiera rendono la narrazione intensa. Dopo Tg2 Post, la serie cattura con ritmo e suspense. Rai 2 punta sulla serialità contemporanea e di attualità.

Rai 3 – Farwest (ore 21:20) Il programma di approfondimento racconta l’Italia delle periferie e delle frontiere sociali. Reportage e testimonianze illuminano storie spesso dimenticate. Marco Damilano guida un racconto giornalistico coinvolgente e diretto. La trasmissione mescola informazione e narrazione con tono civile. Rai 3 conferma la sua vocazione all’analisi sociale.

Canale 5 – Tradimento (ore 21:30) La prima serata di Canale 5 propone la fiction “Tradimento”. Una storia di passioni e segreti che intreccia sentimenti e colpi di scena. Il racconto si muove tra amori impossibili e verità nascoste. Gli attori regalano interpretazioni intense e coinvolgenti. Una proposta che punta sul dramma e sull’emozione.

Rete 4 – Quarto Grado (ore 21:30) La cronaca nera torna protagonista con “Quarto Grado”. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi più discussi. Testimonianze, documenti e collegamenti arricchiscono la narrazione. Il pubblico segue con attenzione le indagini e gli sviluppi. Rete 4 conferma la sua vocazione all’approfondimento giornalistico.

Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (ore 21:20) La serata di Italia 1 si apre con un’inchiesta targata Le Iene. “Inside” porta lo spettatore dentro storie e retroscena sorprendenti. Lo stile irriverente e diretto resta marchio di fabbrica del programma. Servizi e interviste svelano lati nascosti della realtà. Una proposta che unisce informazione e intrattenimento.

Canale 20 – Mission: Impossibile III (ore 21:00) Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt nel terzo capitolo della saga. Azione e adrenalina dominano la narrazione, tra inseguimenti e complotti. La regia di J.J. Abrams garantisce ritmo serrato e spettacolo. Un blockbuster che non lascia respiro agli spettatori. Canale 20 conferma la sua vocazione al cinema d’azione.

Iris – Fino a prova contraria (ore 21:00) Il film diretto e interpretato da Clint Eastwood porta in scena un dramma giudiziario. La storia affronta temi di giustizia e verità con intensità. Atmosfere cupe e tensione accompagnano la narrazione. Eastwood regala una prova attoriale di grande spessore. Iris conferma la sua vocazione al cinema d’autore.

Cine 34 – Superfantozzi (ore 21:00) Paolo Villaggio torna nei panni del ragioniere più sfortunato d’Italia. “Superfantozzi” raccoglie episodi esilaranti e grotteschi. La comicità surreale diventa specchio della società italiana. Gag e situazioni paradossali regalano risate senza tempo. Cine 34 celebra il grande cinema comico nazionale.

La7 – Propaganda Live (ore 21:15) Diego Bianchi guida la nuova puntata di “Propaganda Live”. Attualità, politica e costume si intrecciano con ironia e approfondimento. Ospiti e reportage arricchiscono la narrazione. Il programma alterna momenti seri e satirici con equilibrio. La7 conferma la sua vocazione all’informazione libera e critica.

Discovery Channel – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman (ore 21:00) La docu-serie racconta la sfida degli Hoffman nelle miniere d’oro. Tra rischi e avventure, il pubblico segue la ricerca del metallo prezioso. Le dinamiche familiari e lavorative rendono il racconto avvincente. La regia punta su realismo e tensione quotidiana. Discovery Channel conferma la sua vocazione al factual entertainment.

Sky Uno – X Factor Live 5 (ore 21:15) La musica domina la serata con il quinto live show di X Factor 2025. I concorrenti si sfidano con performance inedite e cover spettacolari. Giudici e pubblico decidono chi proseguirà nella gara. Prima dello show, spazio ad Ante Factor con anticipazioni e backstage. Sky Uno conferma la sua vocazione musicale e di intrattenimento.

Sky Cinema 1 – Mission: Impossible – Rogue Nation (ore 21:15) Tom Cruise torna nei panni di Ethan Hunt in un’avventura mozzafiato. Inseguimenti e complotti internazionali dominano la narrazione. La regia di McQuarrie garantisce tensione e ritmo serrato. Un blockbuster perfetto per gli amanti dell’azione. Sky Cinema 1 punta sul grande spettacolo.

Sky Cinema Family – Ritorno al futuro Parte II (ore 21:00) Marty McFly e Doc Brown viaggiano nel tempo tra paradossi e avventure. La saga di Zemeckis continua a conquistare nuove generazioni. Comicità e effetti speciali si intrecciano in un racconto senza tempo. Nostalgia e divertimento si fondono in un cult intramontabile. Sky Cinema Family celebra il cinema per famiglie.

Sky Cinema Romance – Il dottor Zivago (ore 21:00) Ambientato nella Russia rivoluzionaria, il film intreccia storia e passioni travolgenti. Omar Sharif e Julie Christie regalano interpretazioni memorabili. Una pellicola icona del cinema romantico. Atmosfere epiche e sentimenti intensi dominano la narrazione. Sky Cinema Romance propone emozioni senza tempo.

Sky Cinema Collection – Interstellar (ore 21:15) Il capolavoro di Christopher Nolan torna in prima serata. Un viaggio tra spazio e tempo alla ricerca di un futuro per l’umanità. Matthew McConaughey guida un cast stellare. Fotografia e colonna sonora amplificano l’esperienza. Sky Cinema Collection celebra il cinema d’autore.

Sky Cinema Action – Suicide Squad (ore 21:00) Il team di supercriminali affronta una missione impossibile. Azione, ironia e personaggi eccentrici dominano la scena. Margot Robbie e Will Smith regalano energia esplosiva. Una pellicola che mescola fumetto e adrenalina. Sky Cinema Action conferma la sua vocazione al ritmo serrato.

Sky TG24 – Documentario (ore 21:10) Dopo gli appuntamenti informativi, spazio a un approfondimento tematico. La rete arricchisce la serata con uno sguardo diverso sulla realtà. Notiziari e reportage si alternano con equilibrio. L’obiettivo è offrire analisi e riflessione. Sky TG24 unisce informazione e cultura.