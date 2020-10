Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? Su Italia 1 Le Iene Show. Guida ai programmi della serata del 22 ottobre 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 22 ottobre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Tonya. L’incredibile storia vera di Tonya Harding, pattinatrice artistica su ghiaccio salita alla ribalta internazionale non solo per le sue doti sportive, ma anche per il coinvolgimento nell’aggressione alla collega Nancy Kerrigan, nel gennaio 1994. Su Rai Movie dalle 21.10 Il Segreto. La centenaria Roseanne McNulty ha passato più di cinquant’anni della sua vita in manicomio a causa di un drammatico evento avvenuto nel suo passato. Durante gli anni vissuti in istituto, la donna ha affidato i propri ricordi ad alcuni scritti in cui accenna alla morte del figlio. Il dottor Grene vuole vedere più chiaro nella sua tragica storia. Su Sky Cinema dalle 21.15 Pinocchio. Il povero Geppetto, per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio. Per magia, la creaturina prende vita, desiderosa solo di diventare un bambino vero. Crescere, però, si dimostra un’ardua impresa.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 la serie Doc – Nelle tue mani. A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ric ostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si c omplicano. Nel secondo episodio (ore 22.35) Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapr e un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre. Su Rai Due dalle 21.20 FBI. Un diplomatico viene assassinato poco dopo essere tornato dalla Cina e la squadra interroga l’interprete. Le indagini conducono ad una pericolosa gang afroamericana. Dalle 22.05 la serie 9-1-1. Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città per viaggiare. Quando sente che c’è qualcuno sotto la doccia, pensa che Abby sia tornata a casa, ma scopre che è Maddie, la sorella maggiore. Su Rai 4 dalle 21.20 Elementary. Uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall’ex chirurgo Joan Watson, sua terapista di riabilitazione, che diventa sua assistente investigativa.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.18 Le Iene. Servizi di cronaca e attualità, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.24 Dritto e rovescio – 21. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.36 Chi vuol essere milionario? Torna Gerry Scotti con il piu’ amato game show di successo al mondo, trasmesso in piu’ di 120 nazioni. Nuovi concorrenti tentano la scalata verso il milione di euro del montepremi finale.

Guida tv di giovedì 22 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – DOC – Nelle tue mani – Cause ed effetti – L’imprevisto

23:41 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:44 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport

18:50 – Hawaii Five-0

19:40 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Tutto su mia madre

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tonya Prima Visione TV

Rai 4

18:39 – Rosewood II ep.5

19:19 – Rosewood II ep.6

19:59 – Criminal Minds X ep.10

21:20 – Elementary VI ep.19

21:59 – Elementary VI ep.20

22:35 – Elementary VI ep.21

23:14 – The UnXplained pt.7

23:54 – X-Files VI ep.10

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – CHI VUOL ESSERE MILIONARIO

Italia 1

18:07 – GRANDE FRATELLO VIP

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:28 – METEO

19:31 – C.S.I. NEW YORK – LIBERO ACCESSO

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – UN MORSO ALLA GOLA

21:18 – LE IENE SHOW

01:05 – MIRACLE WORKERS: DARK AGES – IL FESTA DEL RACCOLTO – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE FLASH I – PEEK-A-BOO

19:19 – PERSON OF INTEREST III – L’ULTIMA NOTTE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISSIPAZIONE DELLA SCOPERTA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – L’ESTRAZIONE DI COOPER

21:04 – KNOCKOUT – RESA DEI CONTI – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – KNOCKOUT – RESA DEI CONTI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT – TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 169 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:49 – FALSE VERITA’ – 1 PARTE

01:20 – TGCOM

01:22 – METEO.IT

Cine 34

19:05 – FACCIAMO FIESTA

21:00 – VOLESSE IL CIELO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – VOLESSE IL CIELO – 2 PARTE

22:50 – A RUOTA LIBERA

00:40 – ASSASSINIO AL CIMITERO ETRUSCO

02:20 – CARMEN DI TRASTEVERE

Rai Movie

19:25 – Assassinio sul Tevere

21:10 – Il segreto

23:00 – In Bruges – La coscienza dell’assassino

00:50 – Io sono l’altra – Ich bin die Andere

02:35 – Movie Mag

03:00 – Anica – Appuntamento al cinema

03:05 – Il segreto

05:00 – L’ultimo lupo

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 19

18:40 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 20

20:10 – Happy Days Stagione 5 Episodio 06

20:40 – Happy Days Stagione 5 Episodio 07

21:10 – La Cosa piu’ dolce

22:40 – Tutti Pazzi Per Mary

00:30 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 13

02:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 5 Episodio 14

Iris

19:15 – A-TEAM III – PALLOTTOLE E BIKINI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – TRIBU’

21:00 – MR. CROCODILE DUNDEE II

23:23 – ARMA LETALE 2

01:39 – LA MOSSA DEL DIAVOLO

03:22 – CIAKNEWS

03:26 – PAPA’ E’ UN FANTASMA

04:47 – L’ UOMO CHE UCCIDEVA A SANGUE FREDDO

TV8

18:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

19:30 – Cuochi d’Italia – All Stars Ep. 9 Prima TV

20:30 – UEFA Europa League Prepartita1a g. Live

21:00 – UEFA Europa League Celtic – Milan (1a g.) Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita1a g. Live

00:00 – Terzo Tempo Europa Ep. 1

00:30 – Highlights UEFA Europa League

01:00 – Highlights UEFA Champions League

Italia 2

18:30 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – IL SAPORE DELLA SOLITUDINE

19:00 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – UNA DIFFICILE RIPRESA

19:25 – CITY HUNTER – LA FIGLIA DEL RIVOLUZIONARIO – I PARTE

19:55 – CITY HUNTER – LA FIGLIA DEL RIVOLUZIONARIO – II PARTE

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – OBIETTIVO AGGANCIATO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ABILITA’ DI KAKUZU

21:10 – DIVERGENT

23:50 – CITY HUNTER SPECIAL: ARRESTATE RYO SAEBA!

La 5

18:09 – TGCOM24

18:13 – METEO.IT

18:15 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – ROSAMUNDE PILCHER: E IMPROVVISAMENTE FU AMORE… – 2 PARTE

19:42 – NUOVE STRADE

19:50 – UOMINI E DONNE

21:10 – TEMPTATION ISLAND

00:50 – UNA NUOVA VITA

01:20 – GIU’ IN 60 SECONDI – ADRENALINA AD ALTA QUOTA

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.13

19:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

20:30 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 2′ Stagione Ep.39

21:25 – Tutte contro lui – The Other Woman

23:30 – Man on Fire – Il fuoco della vendetta

01:45 – Airport Security Ireland 1′ Stagione Ep.10

02:15 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.1

02:40 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.4

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 12

19:15 – Affari al buio Segni e presagi

19:45 – Affari al buio Mezzogiorno di fuoco

20:15 – Affari di famiglia Ep. 35

20:45 – Affari di famiglia Ep. 36

21:15 – L’ultimo combattimento di Chen

23:15 – Love Hotel

00:45 – Sex Life Ep. 7

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

19:20 – Senti chi mangia

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – #aperistorie

01:20 – La mala educaxxxion

02:40 – I menù di Benedetta

04:40 – NON DITELO ALLA SPOSA

Spike

18:10 – Merlin Stagione 1 Episodio 03

19:20 – Supernatural Stagione 3 Episodio 06

20:00 – Supernatural Stagione 3 Episodio 07

20:40 – Supernatural Stagione 3 Episodio 08

21:30 – I soliti sospetti

23:20 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Stagione 2 Episodio 01

23:55 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Stagione 2 Episodio 02

01:20 – Supernatural Stagione 3 Episodio 07

Food Network

18:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

19:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

20:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

21:00 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.4

22:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

00:00 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.6

01:00 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

19:15 – THE CLOSER II – SERVIRE IL RE – I PARTE

20:10 – THE CLOSER II – SERVIRE IL RE – II PARTE

21:10 – STRIKE – IL RICHIAMO DEL CUCULO – 1 – 1aTV

22:00 – STRIKE – IL RICHIAMO DEL CUCULO – 2 – 1aTV

22:50 – STRIKE – IL RICHIAMO DEL CUCULO – 3 – 1aTV

23:41 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – VAI, BIMBO, VAI

00:30 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – PATOLOGICO

01:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

GIALLO TV

19:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.11

20:15 – Law & Order 12′ Stagione Ep.12

21:10 – Vera – 1^TV 10′ Stagione Ep.2

23:05 – I misteri di Brokenwood 6′ Stagione Ep.4

01:00 – Law & Order 12′ Stagione Ep.16

01:55 – Law & Order 13′ Stagione Ep.16

02:50 – Law & Order 1′ Stagione Ep.14

03:45 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.11

Rai 5

18:07 – Rai News Giorno

18:11 – Hugo Pratt

19:07 – Vienna: impero, dinastia e sogno Vienna città imperiale – Ep. 1

20:03 – Osn Luisi Rana Bakanova Prima Visione RAI

21:33 – Prima della Prima Violanta

22:02 – BB King of Riley

23:31 – Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll Puntata 4

00:30 – Rock legends

Rai Premium

19:10 – Che Dio ci aiuti – Fantasmi ep.1

20:15 – Che Dio ci aiuti – Innocenti bugie ep.2

21:20 – Tale e quale Show 2020 – p.5

00:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: La famiglia innanzitutto ep.9

00:50 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: Cuore nero ep.10

01:35 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4: Conflitto d’interessi ep.11

02:20 – La Squadra 5 – p.16

04:00 – Candice Renoir – Delitto passionale ep.7

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:04 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:32 – TG 2000

19:06 – Santa Messa

19:45 – Revolution pregate per me

20:07 – Santo Rosario

20:36 – TG 2000

20:58 – Tg Tg

21:21 – Non abbiate paura

VH1

19:00 – Top Chart Cinque Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

21:00 – Ink Master Stagione 6 Episodio 04

21:20 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 14

21:50 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 15

22:20 – Una coppia in affari Stagione 6 Episodio 01

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

18:55 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPA LEAGUE

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO SPECIALE EUROPA LEAGUE

23:30 – L’OMBRA DEL DUBBIO

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – TG + METEO PASSATEMPO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – ONE MAN SHOW

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE IL GIARDINO DI ALBERT

21:00 – LINEA ROSSA L’HANDICAP

22:00 – BOROTALK LA PRIVACY NELL’EPOCA DEI SOCIAL

23:00 – STORIE – ANITA E SUOR RITA

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:05 – Il nostro amico Kalle – Ma che circo! Stagione 2, episodio 1

18:50 – Calcio: UEFA Europa League 2020/2021 – Young Boys – Roma Da Berna

21:05 – Ogni tuo respiro

23:05 – George Michael: Freedom – George Michael: Freedom – prima parte

23:55 – Beetlejuice – Spiritello porcello

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

17:45 – Equitazione 2020: Campionati Italiani di Polo

18:30 – TG Sport

18:50 – Memory

19:00 – Radiocorsa

19:30 – L’Uomo e il Mare

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:40 – Calcio a 5 : Campionato Italiano 2020/2021 3a giornata

22:40 – Reparto Corse

Rai Sport

17:45 – Equitazione 2020: Campionati Italiani di Polo

18:30 – TG Sport

18:50 – Memory

19:00 – Radiocorsa

19:30 – L’Uomo e il Mare

20:00 – Ciclismo: 103° Giro d’Italia 2020 -TGiro

20:40 – Calcio a 5 : Campionato Italiano 2020/2021 3a giornata

22:40 – Reparto Corse

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA Premier Ostrava

19:00 – LIVE ATP 250 Anversa

20:45 – Supertennis Today News

21:00 – LIVE ATP 250 Anversa

23:00 – WTA Ostrava (differita)

01:00 – ATP 250 Anversa (replica)

02:30 – WTA Ostrava (replica)

04:00 – ATP 250 Anversa (replica)

Euro Sport

19:30 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Pinzolo – Laghi di Cancano, 207 km (18a tappa) Differita

21:30 – Ciclismo Vuelta di Spagna Lodosa – La Laguna Negra – Vinuesa. 166.1 km (3a tappa) Differita

23:25 – Informazione Flash News

23:40 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Pinzolo – Laghi di Cancano, 207 km (18a tappa)

01:30 – Tennis Roland Garros da Parigi, Francia

03:00 – Ciclismo Vuelta di Spagna Lodosa – La Laguna Negra – Vinuesa. 166.1 km (3a tappa)

05:00 – Ciclismo 103° Giro d’Italia Pinzolo – Laghi di Cancano, 207 km (18a tappa)

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – Baby boss di nuovo in affari

18:30 – Rob-O-Cod

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia 2

19:25 – Cercami a Parigi 2

19:55 – Bia

20:40 – Jams 3

21:05 – Compagni di scuola

Rai YoYo

18:00 – TOPO GIGIO – EP.9

18:10 – TOPO GIGIO – EP.10

18:20 – PEPPA PIG 8 – EP.16

18:25 – PEPPA PIG 8 – EP.17

18:30 – PEPPA PIG 8 – EP.18

18:35 – PEPPA PIG 8 – EP.19

18:40 – PEPPA PIG 8 – EP.20

18:45 – GIGANTOSAURUS – EP.11

Boing

18:00 – Steven Universe

19:00 – Steven Universe

19:20 – Teen Titans Go! new ®

19:50 – BOING CHALLENGE -Sfide in famiglia 1^Tv Assoluta

20:20 – Mao Mao new

20:50 – Uncle Grandpa

21:50 – Scooby Doo Mystery ink

22:05 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:00 – Doraemon Nuovi Episodi

18:30 – Doraemon Nuovi Episodi

18:45 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:15 – Paw Patrol nuovi episodi in prima tv free

19:30 – Power Players nuova serie

19:50 – Doraemon Nuovi Episodi in 1^TV

20:20 – Doraemon Nuovi Episodi in 1^TV

20:50 – Meteo – Heroes nuovi episodi 1^TV assoluta

Frisbee

18:10 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.19

18:35 – Super Monsters – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

18:45 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.3

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.17

19:10 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.18

19:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.15

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.16

20:30 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – Oggy Forever 6′ Stagione Ep.13

18:25 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.38

18:35 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.39

18:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.3

19:00 – A tutto reality: le origini – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.6

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.7

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

DeaKids

18:00 – H2O: Just Add Water Lezioni di equitazione

18:30 – Maggie & Bianca Fashion Friends Il grande Lockart

18:55 – Maggie & Bianca Fashion Friends La grande sfilata

19:25 – Ready.Music.Play! Aeroporto

19:35 – Ready.Music.Play! Dance Monkey – Campo da golf

19:45 – The Next Step Ep. 8

20:10 – The Next Step Ep. 9

20:35 – H2O: Just Add Water Acqua bollente

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Knight Squad

19:30 – Knight Squad

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.9

19:15 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.5

20:10 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.4

21:05 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.6

22:00 – I fratelli conquistano New Orleans – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:55 – I fratelli conquistano New Orleans – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:50 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.7

00:15 – Una coppia in affari 8′ Stagione Ep.8

Rai Storia

18:00 – La croce e la spada. San Nicola

18:45 – W la storia-Costruire

19:10 – Tablet. Italia in 4d. Santi,poeti,navigatori e..cialtroni

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Le pietre d’inciampo p.2

21:10 – a.C.d.C. Per la fede e per il trono p.5. Fratelli nemici

22:10 – a.C.d.C. Edizione Speciale Storia del Mondo p. 5 . L’eta’ del saccheggio

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.9

19:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.10

20:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.1

21:20 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.2

22:15 – Nel nome del turbo – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:15 – Nel nome del turbo – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:10 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.20

01:00 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.21

DMAX

18:45 – Life Below Zero – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

19:40 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.10

20:35 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.11

21:25 – I pionieri dell’oro 5′ Stagione Ep.5

22:20 – I pionieri dell’oro – 1^TV 5′ Stagione Ep.6

23:15 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

00:10 – Lockup: sorvegliato speciale – 1^TV 12′ Stagione Ep.3

01:00 – Lockup: sorvegliato speciale 13′ Stagione Ep.15

Focus TV

18:15 – Imhoteph il genio di Saqqara

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

21:15 – Spacex: dalla demo 2 alla colonizzazione di marte

22:15 – ATLANTE DEL COSMO – ALL’ORIGINE DEL TEMPO

23:15 – UNIVERSO AI RAGGI X I

00:15 – WALTER BONATTI: UNA VITA AD ALTA QUOTA

00:50 – INDAGINI AD ALTA QUOTA V

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti Ep. 7

19:30 – Cortesie per gli ospiti Ep. 18

20:30 – Cortesie per gli ospiti Barbara e Thais vs. Olga e Luca

21:30 – La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta Davide

22:35 – Vite al limite Benji e David

00:10 – Vite al limite Renee

01:50 – Vite al limite Jennifer e Marissa

03:30 – Vite al limite Schenee

Rai Scuola

18:00 – Spoon River Anthology Visionaries

18:15 – Perfect English ep.27 Prima TV per Rai

18:20 – Perfect English ep.28 Prima TV per Rai

18:25 – La scuola in tv Cinese – Corso introduttivo di conversazione / 4: I luoghi. Replica

18:55 – I grandi della letteratura italiana Giovanni Boccaccio

20:00 – #Maestri pt 19 Replica

20:35 – Speciali Scuola 2020-La scuola in tv La scuola degli adulti Scientifico-tecnologico Sviluppo Sostenibile e Ambiente p 157 Replica

21:00 – Progetto Scienza Newton Speciale Sostenibilità – p. 06 Il futuro delle città Replica

LaF

18:40 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.8

19:40 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.14

20:10 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.15

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.20

21:10 – A qualcuno piace Green – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

21:40 – A qualcuno piace Green – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:10 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.5

22:40 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 17

18:40 – Come è fatto Ep. 18

19:05 – Come è fatto Ep. 19

19:35 – Come è fatto Ep. 20

20:00 – Come è fatto Ep. 21

20:30 – Come è fatto Ep. 22

21:00 – Legends of the Wild Il killer del Sudamerica Prima TV

21:55 – Wild Frank: ritorno in Thailandia Ep. 5 Prima TV

Sky Uno

18:10 – La classe di Antonino

18:40 – Antonino Chef Academy Ep. 4

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – X Factor 2020 Last Call Prima TV

23:25 – X Factor 2020 Last Call

01:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Palermo

02:45 – Case da milionari LA Ep. 3

03:25 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 4

Sky Cinema 1

19:20 – Scappo a casa

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Pinocchio

23:25 – Petra – Giorno da cani

01:00 – Fast & Furious 6

03:10 – Un viaggio a quattro zampe

04:50 – Scappo a casa

SKY Cinema Family

19:20 – Paddington

21:00 – The Karate Kid – La leggenda continua

23:25 – Il campeggio dei papà

01:00 – Shrek Terzo

02:35 – Christmas & Co.

04:20 – Rex – Un cucciolo a palazzo

05:50 – Il piccolo Yeti

Sky Cinema Romance

19:15 – Perché te lo dice mamma

21:00 – Sogno di una notte di mezza età

22:35 – Le ragazze del Coyote Ugly

00:20 – L’amore impossibile di Fisher Willow

02:10 – Una folle passione

04:05 – 100X100Cinema

04:20 – Rob Roy

Sky Cinema Collection

18:50 – 100X100Cinema – Questo o quello

19:05 – Terminator – Destino oscuro

21:15 – Terminator Genisys

23:25 – Terminator

01:15 – 100X100Cinema – Questo o quello

01:30 – Terminator 2 – Il giorno del giudizio

03:50 – 100X100Cinema – Questo o quello

04:05 – Terminator – Destino oscuro

Sky Cinema Action

18:55 – L’immortale (2010)

21:00 – Impatto imminente

22:50 – Escape Plan 3 – L’ultima sfida

00:35 – L’ultima sfida di Bruce Lee

02:10 – Safe House – Nessuno è al sicuro

04:05 – Creed II

Fox

18:05 – I Griffin Niffirg I

18:30 – I Simpson Lisa la Simpson

18:55 – I Simpson Il Winchesterino

19:20 – I Simpson Marinaio Homer

19:45 – The Big Bang Theory L’ipotesi della ricomposizione

20:10 – The Big Bang Theory La riconversione del beta test

20:35 – The Big Bang Theory La contrattualizzazione dell’amicizia

21:00 – American Horror Story: 1984 Alba di sangue

Premium Cinema

19:15 – Lo specialista

21:15 – HOMEFRONT

23:04 – TRANSPORTER 3

00:54 – The Final Destination

02:19 – Il tempo dei cani pazzi

03:54 – Massima copertura – Deep cover

Premium Action

18:48 – SUPERNATURAL IX – MI TROVERO’ BENE QUI

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES V – IL DIAVOLO DENTRO

20:25 – IZOMBIE I – IL DISINFESTATORE

21:15 – BATWOMAN I – CRISI SULLE TERRE INFINITE – II PARTE

22:03 – BATWOMAN I – COM’E’ TUTTO STRANO OGGI!

22:56 – THE LAST KINGDOM IV – LA GRANDE BATTAGLIA

23:47 – SUPERNATURAL IX – MI TROVERO’ BENE QUI

00:36 – THE VAMPIRE DIARIES V – IL DIAVOLO DENTRO

Mya

18:47 – THE GOLDBERGS II – UNA YENTA PERFETTA

19:12 – THE GOLDBERGS II – DANCE PARTY USA

19:38 – CHICAGO MED II – CURA ALTERNATIVA

20:11 – GOD FRIENDED ME I – DIO MI HA TOLTO L’AMICIZIA

21:15 – ROSWELL, NEW MEXICO II – VISIONI E ILLUSIONI – 1aTV

22:04 – ALL RISE – IL PRIMO GIORNO

22:55 – ALL RISE – IL PRIMO GIORNO

23:46 – CHICAGO MED II – CURA ALTERNATIVA