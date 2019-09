Programmi tv 23 settembre 2019: film e attualità

Su Rai Uno Il Commissario Montalbano; su Italia 1 Rambo. Su Rai Tre Presa diretta, su Rete 4 Quarta Repubblica. Programmi della serata di lunedì 23 settembre

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 23 settembre film e attualità. Su Rai Uno alle 21.25, per la serie Il Commissario Montalbano, va in onda l’episodio Gli arancini di Montalbano. I corpi di un commendatore e di sua moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare a un normale incidente. Ma qualcosa non torna. Perché la donna ha le unghie delle mani spezzate? Su Rai 4 dalle 21.15 Tutto parla di te. Pauline e Emma, diverse per età e formazione, diventano punto di riferimento l’una per l’altra. Su Rai Movie dalle 21.10 il western L’uomo che amò gatta danzante. West, fine ‘800. Imprigionato per aver vendicato lo stupro della moglie, Jay si tramuta in rapinatore al suo rilascio. Poi incontra Catherine, ed è passione. Su Italia 1 dalle 21.17 Rambo. Sylvester Stallone è Rambo, reduce del Vietnam orfano degli amici piu’ stretti sul fronte di guerra, odiato da tutti, rispettato solo dal comandante

Per l’intrattenimento dalle 21.20 Rai Due presenta Stasera tutto è possibile. Nuova edizione del comedy show dove i protagonisti del mondo dello spettacolo si sfideranno in nuovi giochi sempre più spericolati all’insegna del sano divertimento. Conduce Stefano De Martino. Su Canale 5 dalle 21.35 torna l’appuntamento con il reality Temptation Island Vip.

Per l’attualità, su Rai Tre dalle 21.45 la puntata di Indovina chi viene a cena affronta il tema della gestione del pesce, una risorsa alimentare ma anche patrimonio ittico da proteggere. In soli cinque decenni l’umanità ha portato al collasso due terzi degli stock ittici spostandosi dai propri mari a quelli altrui, depredandoli. La carenza di pescato in questi anni ha fatto aumentare molto l’allevamento intensivo nel quale si utilizzano spesso sostanze chimiche e antiparassitari. A seguire, dalle 21.45, PresaDiretta. Tra il 2015 e il 2017 nel Mar Mediterraneo navigavano fino a quindici navi di Organizzazioni non Governative che facevano ricerca e soccorso dei migranti in fuga dalla Libia e dal nord Africa. E oggi? Come è accaduto che nell’opinione pubblica le Ong si sono trasformate da “angeli del mare” a “taxi dei migranti”? Un’inchiesta internazionale per fare il punto sulle indagini della magistratura, sul ruolo delle organizzazioni non governative nei soccorsi ai migranti e una riflessione sulla questione dei diritti umani che coinvolge il nostro Paese e l’Europa intera. Su Rete 4 dalle 21.58 Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro che affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.