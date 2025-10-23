Rai 1 propone “Tale e Quale Show”, “Tradimento” su Canale 5, “Harry Potter” su Sky. Guida ai programmi Tv della serata del 24 ottobre 2025

La prima serata televisiva di venerdì 24 ottobre propone un mix irresistibile di generi e volti noti. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, con le imitazioni live dei VIP e la giuria capitanata da Carlo Conti. Su Canale 5, la soap turca Tradimento prosegue con colpi di scena e verità svelate. Gli appassionati di cinema troveranno pane per i loro denti con Red Sparrow su Italia 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I su Sky Cinema Family. Per chi ama la cronaca nera, Quarto Grado su Rete 4 indaga i casi più oscuri d’Italia. E su Rai Premium, Màkari ci riporta nella Sicilia dei misteri con Saverio Lamanna.

Film

Red Sparrow – Italia 1, ore 21:25 Dominika Egorova, ex ballerina del Bolshoi, viene reclutata dai servizi segreti russi come “Red Sparrow”, agente addestrata alla seduzione e manipolazione. Inviata a sedurre un agente CIA, si ritrova coinvolta in un intricato gioco di spie, doppi giochi e vendette personali. Thriller cupo e psicologico con Jennifer Lawrence.

Addio al nubilato 2 – L’isola che non c’è – Rai 2, ore 21:20 Eleonora viene lasciata all’altare e parte con le sue amiche per esaudire l’ultimo desiderio del padre: spargere le sue ceneri al confine con la Slovenia. Il viaggio si trasforma in un’avventura on the road tra gag, imprevisti e riflessioni sulla vita e l’amicizia.

Paternal Leave – Sky Cinema ore 21:15 Un padre e una figlia che non si sono mai conosciuti si incontrano per caso su una spiaggia invernale della Romagna. Nel tempo sospeso di quel luogo, imparano a riconoscersi e a fare spazio l’uno all’altra. Un racconto delicato sulla genitorialità e i legami familiari, diretto da Alissa Jung con Luca Marinelli.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I – Sky Cinema Family ore 21:00 Harry, Ron e Hermione abbandonano Hogwarts per cercare e distruggere gli Horcrux, frammenti dell’anima di Voldemort. In fuga dai Mangiamorte, affrontano pericoli e tradimenti, mentre si avvicina lo scontro finale con il Signore Oscuro.

Sei mai stata sulla luna? – Sky Cinema Romance ore 21:00 Guia, trentenne milanese che lavora nella moda, eredita una masseria in Puglia. Lì incontra Renzo, un affascinante contadino, e scopre un mondo lontano dal lusso metropolitano. Una commedia romantica che celebra la bellezza della semplicità.

La furia dei titani – Sky Cinema Action ore 21:00 Perseo, ritiratosi a vita da pescatore, è costretto a tornare in battaglia quando gli dei perdono potere e Crono minaccia di distruggere il mondo. Un’avventura mitologica tra creature epiche e scontri divini

Fiction e serie tv

Un posto al sole – Rai 3, ore 20:55 Luca sospetta che Gianluca abbia problemi con l’alcol e ne parla con Giulia. Intanto Roberto Ferri ottiene i domiciliari e valuta un patteggiamento. Le gemelle Cirillo si contendono la conduzione del programma radiofonico con Michele.

FBI: International – Un passo dalla fine – Rai 2, ore 23:50 Un ex membro del governo americano vende all’Iran un’arma informatica capace di provocare un disastro nucleare. La Fly Team dell’FBI interviene, e Forrester prende una decisione drastica: allontanare Powell dal team.

Tradimento – Canale 5 ore 21:20 Alle ore 21:20, Canale 5 trasmette tre episodi consecutivi di Tradimento, serie che intreccia segreti familiari, matrimoni senza amore e scambi di culle. Al centro della puntata Oltan sposa Ipek solo per riconoscenza verso Sezai, pur dichiarando di non amarla. Yesim riabbraccia la figlia Oyku, svelando le bugie di Tarik. Güzide scopre che Dündar non è suo figlio, in un crescendo di rivelazioni e tensioni.

Màkari – Rai Premium, ore 21:20 Saverio Lamanna, giornalista investigativo con il fiuto per i misteri, torna nella sua Sicilia per scrivere romanzi e risolvere delitti. In questa puntata, tra paesaggi mozzafiato e atmosfere mediterranee, Lamanna si ritrova coinvolto in un nuovo caso che intreccia passioni, segreti e verità nascoste. Con Claudio Gioè e Domenico Centamore.

NCIS – Senza arte né parte – Top Crime, ore 20:35 Un murales di uno street artist viene rubato da un muro della Marina. L’indagine dell’NCIS svela una cospirazione che coinvolge un appaltatore e la protezione dei mammiferi marini. Bishop ha un legame personale con l’artista.

Intrattenimento e varietà

Tale e Quale Show – Rai 1, ore 21:30 Carlo Conti conduce la quinta puntata del celebre varietà musicale, dove dieci concorrenti VIP si trasformano in icone della musica italiana e internazionale. Le esibizioni sono rigorosamente dal vivo, con orchestrazioni del maestro Pinuccio Pirazzoli e una giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e l’ospite speciale Nicola Savino. Il pubblico può votare sui social, influenzando la classifica finale

Cucine da incubo – Sky Uno, ore 21:15 Antonino Cannavacciuolo visita l’Onassis Village di Viterbo, un ristorante in crisi tra gestione caotica e cucina trascurata. Lo chef analizza il locale, affronta i conflitti tra i proprietari e propone un restyling completo per rilanciare l’attività. Un viaggio tra tensioni, emozioni e rinascita gastronomica.

Informazione e approfondimento

Dritto e rovescio – Rete 4 ore 21:33 Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna con nuove inchieste sui principali casi di cronaca italiana. Al centro della puntata: la vicenda di Garlasco, con nuovi sviluppi sull’amico del fratello di Chiara Poggi, e il caso Pierina Paganelli, uccisa nel garage del suo condominio a Rimini. Analisi, testimonianze e approfondimenti sul “sistema Pavia” e le sue ombre.