Su Rai Due Gli eroi del Natale, su Sky Cinema Tutti per 1, 1 per tutti. Guida ai programmi Tv della serata del 25 dicembre 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 25 dicembre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.40 Gli eroi del Natale. Dopo essersi liberato dal giogo del suo padrone, un asino e la sua amica colomba trovano rifugio in casa di Giuseppe e Maria, da poco sposi e in attesa di un figlio. Nel frattempo, la notizia di un nuovo re in arrivo allarma Erode, che segretamente comincia a tramare per uccidere il bambino. Su Rai Due dalle 21.20 Natale al Plaza. Jessica deve realizzare una mostra sugli alberi di Natale all’hotel Plaza. Ad affiancarla, la Direzione mette Nick, un decoratore, al quale Jessica non riesce a rimanere indifferente. Su Rai 4 dalle 21.20 Peter Pan. Wendy Darling e i suoi fratellini ricevono la visita di Peter Pan, che li conduce con lui sull’Isola che non c’è. Qui i fratelli Darling dovranno unirsi ai bimbi smarriti contro il malvagio Capitano Uncino. Su Rai Movie dalle 21.10 Pane, amore e fantasia. Trasferito a Sagliena, il maresciallo dei carabinieri Antonio Carotenuto, uomo galante e di buon cuore di mezza età, è attratto dal fascino della giovane Maria, detta “la bersagliera”, a sua volta innamorata di un carabiniere veneto. Ma all’attempato Maresciallo non è indifferente neanche Annarella, cui comincia a fare la corte. Su Canale 5 dalle 21.47 Natale da Chef. Massimo Boldi e Biagio Izzo in un’esilarante commedia natalizia. Un cuoco imbranato viene ingaggiato per il catering del G7. Alle 20.29 Rete 4 propone il classico Via col vento. La storia d’amore piu’ famosa del cinema sullo sfondo della guerra di Secessione. Ammalio’ tutti con i tramonti di fuoco e la chiusa immortale. L’amore, la fantasia, la libertà. Sono questi i temi principali di una pellicola quasi involontariamente attuale “Tutti per 1- 1 per tutti, in onda su Sky Cinema dalle 21.15. Con un salto indietro nel tempo di un po’ di secoli, ritroviamo i Moschettieri di Dumas raccontati con brio, intelligenza e molte risate, in chiave fiabesca. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Fandango. Università di Austin, Texas, 1971. Con la consegna dei diplomi, Kenneth e Gardner ricevono la lettera di arruolamento per il Vietnam.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Qui e adesso.In onda dal Teatro Sistina in Roma, per l’occasione diventato studio televisivo, “Qui e adesso” non sarà solo il tradizionale spetta colo televisivo, ma lo spettacolo mentre si fa lo spettacolo. La formula è chiara e con una novità assolutamente irrituale: un docu-show che racconterà Massimo Ranieri e i suoi amici artisti mentre condividono la scena con racconti di vita, emozioni e talento. Su Italia 1 dalle 21.29 Uo & Down, Talk show ricco di sorprese, ospiti e esibizioni in cui la comicita’ lascera’ spazio anche a momenti emozionanti e commoventi, con Paolo Ruffini e talentuosi attori con la sindrome di Down Visibile.

Guida tv di venerdì 25 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Il Volo

20:45 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:40 – Gli eroi del Natale

23:12 – TG1 60 Secondi

23:15 – Hugo Cabret

01:15 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Il Natale che ho dimenticato

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Natale al Plaza

22:40 – L’amore non dorme mai

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:15 – I Topi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Massimo Ranieri in Qui e adesso

Rai 4

19:14 – Maze Runner – Il labirinto

21:20 – Peter Pan

23:09 – Spy

01:20 – Wonderland Speciale Detective classici

01:50 – Freaky Deaky

03:17 – The Last King

05:05 – Rookie Blue III ep.5

05:45 – Rookie Blue III ep.6

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – NATALE DA CHEF – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – POLAR EXPRESS – 1 PARTE

20:20 – TGCOM

20:23 – METEO.IT

20:26 – POLAR EXPRESS – 2 PARTE

21:30 – UP & DOWN – UN NATALE NORMALE

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE FLASH V – KING SHARK VS GORILLA GRODD

19:19 – PERSON OF INTEREST V – SOTTO VOCE

20:15 – THE BIG BANG THEORY II – L’EQUIVALENZA DEL GRIFONE

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – L’ALTERNATIVA DI EUCLIDE

21:04 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – IL RITORNO DEL RE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 214 PARTE 2 – 1aTV

20:32 – VIA COL VENTO – 1 PARTE

21:10 – TGCOM

21:12 – METEO.IT

21:16 – VIA COL VENTO – 2 PARTE

00:52 – UN MAGICO NATALE – 1 PARTE

Cine 34

19:03 – A CENA CON… – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

21:00 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 2 PARTE

23:14 – IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA

01:48 – IL BISBETICO DOMATO

03:47 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA

19:03 – A CENA CON… – TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO

21:00 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – NON CI RESTA CHE PIANGERE – 2 PARTE

23:14 – IL VIAGGIO DI CAPITAN FRACASSA

01:48 – IL BISBETICO DOMATO

03:47 – TOTO’, PEPPINO E LA DOLCE VITA

Rai Movie

18:10 – La carovana dei mormoni

19:50 – Stanlio e Ollio – I figli del deserto

21:10 – Pane, amore e fantasia

22:50 – Matrimonio all’italiana

00:40 – The Hollars

02:15 – La tardona

03:35 – La strada per Forte Alamo

05:00 – La casa dei nostri sogni

18:10 – La carovana dei mormoni

19:50 – Stanlio e Ollio – I figli del deserto

21:10 – Pane, amore e fantasia

22:50 – Matrimonio all’italiana

00:40 – The Hollars

02:15 – La tardona

03:35 – La strada per Forte Alamo

05:00 – La casa dei nostri sogni

Paramount Network

19:10 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

21:10 – Senti chi parla

22:30 – Senti chi parla 2

00:30 – Senti chi parla adesso!

02:10 – Rango

04:00 – Un dolce Natale

19:10 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

21:10 – Senti chi parla

22:30 – Senti chi parla 2

00:30 – Senti chi parla adesso!

02:10 – Rango

04:00 – Un dolce Natale

Iris

19:15 – A-TEAM IV – UN PIENO… PIENO DI GUAI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – DOPPIA IDENTITA’

21:00 – 58 MINUTI PER MORIRE-DIE HARDER

22:58 – 2 CAVALIERI A LONDRA

01:09 – ARMA LETALE 3

03:05 – THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA

05:13 – LEONI AL SOLE

19:15 – A-TEAM IV – UN PIENO… PIENO DI GUAI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – DOPPIA IDENTITA’

21:00 – 58 MINUTI PER MORIRE-DIE HARDER

22:58 – 2 CAVALIERI A LONDRA

01:09 – ARMA LETALE 3

03:05 – THE BUTLER – UN MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA

05:13 – LEONI AL SOLE

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia – Speciale Natale 2020 Prima TV

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – Un Natale per due

23:30 – Un Natale con i Fiocchi

01:15 – Connessione d’amore

03:00 – Natale a Winters Inn

04:45 – Vicini assassini Ep. 10

05:45 – Reparto maternità Ep. 3

19:30 – Cuochi d’Italia – Speciale Natale 2020 Prima TV

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – Un Natale per due

23:30 – Un Natale con i Fiocchi

01:15 – Connessione d’amore

03:00 – Natale a Winters Inn

04:45 – Vicini assassini Ep. 10

05:45 – Reparto maternità Ep. 3

Italia 2

18:30 – MILA E SHIRO: IL SOGNO CONTINUA – LA DECISIONE DI NAMI

19:00 – MILA E SHIRO: IL SOGNO CONTINUA – LA CRISI DI KAORI

19:25 – OCCHI DI GATTO – GIOCO PERICOLOSO

19:55 – OCCHI DI GATTO – MISTERO NELLA NOTTE

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – KAKASHI HATAKE, JONIN AL COMANDO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – IL CORAGGIO DI INARI MESSO ALLA PROVA

21:10 – KOMODO VS. COBRA

23:10 – KRAMPUS – NATALE NON E’ SEMPRE NATALE

18:30 – MILA E SHIRO: IL SOGNO CONTINUA – LA DECISIONE DI NAMI

19:00 – MILA E SHIRO: IL SOGNO CONTINUA – LA CRISI DI KAORI

19:25 – OCCHI DI GATTO – GIOCO PERICOLOSO

19:55 – OCCHI DI GATTO – MISTERO NELLA NOTTE

20:20 – NARUTO SHIPPUDEN – KAKASHI HATAKE, JONIN AL COMANDO

20:45 – NARUTO SHIPPUDEN – IL CORAGGIO DI INARI MESSO ALLA PROVA

21:10 – KOMODO VS. COBRA

23:10 – KRAMPUS – NATALE NON E’ SEMPRE NATALE

La 5

19:10 – DAYDREAMER

20:10 – DAYDREAMER

21:10 – LO SPIRITO DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LO SPIRITO DEL NATALE – 2 PARTE

22:55 – UN CAPPOTTO DI MILLE COLORI – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

19:10 – DAYDREAMER

20:10 – DAYDREAMER

21:10 – LO SPIRITO DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – LO SPIRITO DEL NATALE – 2 PARTE

22:55 – UN CAPPOTTO DI MILLE COLORI – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

NOVE

19:30 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.25

21:25 – Natale con Fratelli di Crozza 8′ Stagione Ep.2

22:45 – Gino, Gordon e Fred – Vacanze di Natale – 1^TV

23:55 – Babbo Natale non viene da nord

01:20 – Il supplente 2′ Stagione Ep.2

02:40 – Il supplente 1′ Stagione Ep.1

03:30 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.14

19:30 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.25

21:25 – Natale con Fratelli di Crozza 8′ Stagione Ep.2

22:45 – Gino, Gordon e Fred – Vacanze di Natale – 1^TV

23:55 – Babbo Natale non viene da nord

01:20 – Il supplente 2′ Stagione Ep.2

02:40 – Il supplente 1′ Stagione Ep.1

03:30 – Airport Security Spagna 4′ Stagione Ep.14

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 4

19:15 – Affari al buio

20:15 – Basket Room : Christmas Day

20:45 – NBA: Milwaukee – Golden State Christmas Day Live

23:15 – Alla scoperta del sesso

00:15 – Big Like Me – Le dimensioni del sesso

01:45 – Love for Sale con Rupert Everett Sesso in vendita

02:45 – Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 4

19:15 – Affari al buio

20:15 – Basket Room : Christmas Day

20:45 – NBA: Milwaukee – Golden State Christmas Day Live

23:15 – Alla scoperta del sesso

00:15 – Big Like Me – Le dimensioni del sesso

01:45 – Love for Sale con Rupert Everett Sesso in vendita

02:45 – Hardcore: Larry Flint, il re dello scandalo

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Atlantide Files – Meraviglie senza tempo

21:15 – Chicago

23:25 – 8 donne e un mistero

01:45 – TG LA7 Notte

01:55 – Early Edition – Ultime dal Cielo

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Senti chi mangia – BEST

21:30 – The good wife

01:40 – La cucina di Sonia

02:00 – The Dr. Oz Show

02:45 – I menù di Benedetta

04:35 – Cuochi e Fiamme

Spike

19:40 – Thunderbolt – Sfida mortale

21:30 – Il Tempio di Fuoco

23:50 – Rombo di tuono III

01:30 – Brooklyn’s Finest

03:10 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 104

03:30 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 105

04:10 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 106

05:00 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 107

Food Network

18:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.12

19:35 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 3′ Stagione Ep.11

20:45 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.1

22:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.3

23:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.2

00:25 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.4

01:35 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.6

02:40 – Cake Star – Pasticcerie in sfida 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:25 – MONK I – IL SIG. MONK VA IN VACANZA

19:25 – COLOMBO – ASSASSINIO A BORDO

21:10 – CHICAGO P.D. I – IL PREZZO DOVUTO

22:00 – CHICAGO P.D. I – LA TRIADE

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – INSEGUIMENTO

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XII – BULLISMO

00:35 – IL SILENZIO DELL’ACQUA – IL SILENZIO DELL’ACQUA

02:10 – CHASE I – IL RITORNO DEL FUORILEGGE

GIALLO TV

18:00 – Profiling 6′ Stagione Ep.4

19:10 – Law & Order 17′ Stagione Ep.13

20:10 – Law & Order 17′ Stagione Ep.14

21:10 – L’Ispettore Gently 3′ Stagione Ep.1

23:10 – L’ispettore Barnaby 11′ Stagione Ep.1

01:10 – Law & Order 20′ Stagione Ep.13

02:05 – Law & Order 20′ Stagione Ep.14

03:00 – Law & Order 20′ Stagione Ep.15

Rai 5

18:44 – Gli Imperdibili

18:48 – Rai News Giorno

18:49 – Darcey Bussel in cerca di Fred Astaire

19:43 – Under Italy

21:15 – Concerto Di Natale Da Assisi 2020

22:55 – Visioni Roma Europa Festival 2020

23:50 – Barbra Streisand, nascita di una stella

00:42 – The Great Songwriters

Rai Premium

19:20 – Che Dio ci aiuti 5: Istruzioni per crescere ep.17 – L’ essenziale ep.18

21:20 – L’ uomo che cavalcava nel buio – 1° parte

23:15 – L’ uomo che cavalcava nel buio – 2° parte

01:10 – Il Natale della mamma imperfetta

02:50 – Delitti in Paradiso 2 – Tempesta mortale ep.7

04:05 – Delitti in Paradiso 2 – Party mortale ep.8

05:00 – Ricominciare 3 – p.69

05:30 – Ricominciare 3 – p.70

Mediaset Extra

19:01 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:16 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:02 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

02:10 – TGCOM24

02:13 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – Mi Amor

21:00 – LA SIGNORA IN ROSA

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:32 – Eccomi

18:59 – Santa Messa

19:59 – Verso il Natale

20:30 – La notte nel presepio di San Francesco

20:50 – Tre generazioni

21:18 – Piccole donne

23:32 – Concerto Christmas in Vienna

01:09 – La compieta

VH1

18:00 – Remember George Michael

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 13

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 14

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

21:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 12

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 13

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 14

22:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 15

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – THE COACH

21:15 – IL GRANDE SILENZIO

23:20 – LA MORTE CAVALCA A RIO BRAVO

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – TG + METEO IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – BOROTALK SPORT

22:30 – UN GIORNO DA – DAVIDE VAN DE SFROOS

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE IL GIARDINO DI ALBERT

21:00 – LINEA ROSSA IL CONSUMISMO

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Svizzera e dintorni – In cammino sul crinale – Fontana, fumo e mascarpa

La2

19:10 – Johnny English: La rinascita

21:00 – Johnny English colpisce ancora

22:30 – One more jump Documentario di Manu Gerosa CH – 2019

23:55 – Intrigo internazionale

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

10:50 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

14:00 – Memory

18:30 – TG Sport

18:50 – Gli Imperdibili

18:55 – L’Uomo e il Mare

19:30 – Memory

20:50 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

00:00 – TG Sport

Rai Sport

10:50 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

14:00 – Memory

18:30 – TG Sport

18:50 – Gli Imperdibili

18:55 – L’Uomo e il Mare

19:30 – Memory

20:50 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

00:00 – TG Sport

SuperTennis

19:00 – Italians do it better Matteo Berrettini

19:30 – Regine Slam 2020, WTA Pechino 2019 Naomi OSAKA (JPN) vs Bianca ANDREESCU (CAN)

21:00 – Reloaded 2020 Jannik Sinner, Il Predestinato

21:15 – WTA Madrid 2007 Justine HENIN (BEL) vs Maria SHARAPOVA (RUS)

23:00 – Italians do it better Jannick Sinner

23:30 – Aspettando Roger, ATP 500 Basilea 2017 Juan Martin DEL POTRO (ARG) vs Roger FEDERER (SUI)

02:15 – Reloaded 2020 Andrey Rublev, Nessuno come lui

02:30 – I Ritiri 2020, Maria Sharapova, Fed Cup 2015 Petra KVITOVA (CZE) vs Maria SHARAPOVA (RUS)

Euro Sport

18:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Garmisch Partenkirchen, Germania)

19:30 – Rubrica Giochi da Ragazze Federica Pellegrini

20:00 – Rubrica Giochi da Ragazze Giorgia Villa

20:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria)

21:30 – Calcio Calcio

23:00 – Ciclismo UCI World Tour

23:45 – Ciclismo su pista Mondiali Elite (da Imola)

00:30 – Ciclismo Liegi – Bastogne – Liegi Prova M

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:05 – 101 Dalmatian Street

18:30 – Marvel Spider-Man

18:55 – Jamie Johnson

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Sara e Marti – #La nostra storia 3

20:20 – Penny on M.A.R.S. 3

20:40 – Jams 3

21:05 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – FINALMENTE NATALE

18:35 – DIARIO DI CASA AUTUNNO – EP.25

18:45 – PEPPA PIG – NATALE IN OSPEDALE

18:50 – PEPPA PIG 7 – EP.32

18:55 – PEPPA PIG – BUON NATALE PEPPA

19:00 – PEPPA PIG 8 – EP.20

19:10 – 44 GATTI – EP.42

19:25 – 44 GATTI 2 – EP.17

Boing

18:00 – Steven Universe

19:00 – Siamo Solo Orsi

19:50 – Siamo Solo Orsi

20:20 – Siamo Solo Orsi

20:50 – Siamo Solo Orsi

21:50 – Uncle Grandpa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:15 – Tom & Jerry nuovi episodi in 1^TV

18:45 – Yabba Dabba Nuova serie 1^TV

19:20 – DAFFY DUCKS AGENZIA ACCHIAPPAFANTASMI

20:50 – Tom e Jerry nuovi episodi

21:15 – Tom e Jerry nuovi episodi

21:50 – Doraemon

22:05 – Doraemon

22:30 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.15

18:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.4

18:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.12

18:55 – Super Monsters – La stella dei desideri

19:15 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.9

19:45 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.10

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.1

K2

18:00 – Oggy Forever 4′ Stagione Ep.9

18:10 – Oggy Forever 3′ Stagione

18:25 – Oggy Forever 7′ Stagione

18:35 – Oggy Forever 6′ Stagione

18:50 – Oggy Forever 6′ Stagione

19:00 – Hotel Transylvania: la serie 2′ Stagione Ep.6

19:25 – Hotel Transylvania: la serie 1′ Stagione Ep.18

19:50 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.5

DeaKids

18:40 – Whatsanna Annaween

18:50 – Whatsanna Jimmy Dean

19:00 – Whatsanna Futuranna

19:15 – Whatsanna San Rudyntino

19:20 – Whatsanna La brugola e la vite

19:35 – Ready.Music.Play! Ti volevo dedicare – Panorama di Venezia

19:50 – H2O – Il potere della luna piena

21:35 – Cercami a Parigi Lo Schiaccianoci

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Murphy

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Talent Reverse

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

22:05 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:40 – Alaska: costruzioni selvagge 3′ Stagione Ep.9

19:30 – Alaska: costruzioni selvagge 3′ Stagione Ep.10

20:20 – Alaska: costruzioni selvagge 3′ Stagione Ep.11

21:10 – Alaska: costruzioni selvagge 3′ Stagione Ep.12

22:00 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.1

22:50 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.2

23:40 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.3

00:30 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.4

Rai Storia

19:10 – Notiziario-Rai – News24

19:15 – Falqui Show p. 5

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. L’imperatore Costantino e la Chiesa con il Prof. Alessandro Barbero

21:10 – Parigi 1900 – La Ville Lumière

22:10 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia p.6

22:40 – I grandi dimenticati. Canfranc

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:20 – Chi cerca trova: auto da sogno – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

19:20 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.1

20:20 – Affari a quattro ruote 4′ Stagione Ep.2

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.3

22:15 – Drive Me Crazy – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:10 – Cortesie per l’auto 2′ Stagione Ep.4

00:05 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.22

01:00 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.23

DMAX

18:35 – Ai confini della civiltà 5′ Stagione Ep.1

19:30 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.4

21:25 – Uomini di pietra – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:20 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume 1′ Stagione Ep.7

23:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

00:10 – Mountain Monsters 4′ Stagione Ep.1

01:50 – Mountain Monsters 4′ Stagione Ep.2

02:40 – Mountain Monsters 4′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:15 – BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO – BOUDICA, LA REGINA GUERRIERA

19:15 – UNDISCOVERED VISTAS – NIAGARA

20:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – IL RITORNO DEI PREDATORI

21:15 – Malika: la grande predatrice

22:15 – Le regine della savana

23:15 – ANCIENT DISCOVERIES IV

23:56 – ANCIENT DISCOVERIES IV

00:50 – MEGACOSTRUZIONI V

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie Il 18esimo di Lucia

18:50 – Il castello delle cerimonie La comunione di Adele Pia

19:20 – Il castello delle cerimonie Sonia e Alexandro

19:50 – Il castello delle cerimonie Ep. 15

20:20 – Il castello delle cerimonie Anna e Antimo

20:50 – Il castello delle cerimonie Anna e Pasquale

21:20 – Junior Bake Off Italia Ep. 3 Prima TV

22:30 – Social Family – Stories di famiglia Abbiamo un problema Prima TV

Rai Scuola

18:15 – The Language of Business Episodio 17

18:30 – English Up episodio 10

18:45 – The Italian Dream. Studying Art, Music and Dance in Italy Conservatorio di Musica ‘Arrigo Boito’ di Parma p. 3

19:00 – Enciclopedia infinita Inferno – Canto XII

19:10 – Enciclopedia infinita Purgatorio – Canto XII

19:20 – Enciclopedia infinita Paradiso – Canto XII

19:30 – Storie della letteratura Gli scrittori e la televisione: Enzo Siciliano raccontato da Lorenzo Pavolini

20:00 – #MAESTRI PUNTATA 3 #Maestri pt 3

LaF

19:00 – Poldark 4′ Stagione Ep.5

20:10 – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.3

20:40 – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Sanditon 1′ Stagione Ep.1

22:05 – Sanditon 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Sanditon 1′ Stagione Ep.1

00:00 – Sanditon 1′ Stagione Ep.2

01:00 – RED – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 1

18:40 – Come è fatto Ep. 2

19:05 – Come è fatto Ep. 3

19:35 – Come è fatto Ep. 4

20:00 – Come è fatto Ep. 5

20:30 – Come è fatto Ep. 6

21:00 – Come funziona l’Universo Il cuore della Via Lattea

21:55 – Come funziona l’Universo Ai confini dell’Universo

Sky Uno

19:10 – Natale con Iginio Massari Ep. 1

19:40 – MasterChef Magazine Ep. 1 Prima TV

20:10 – Michael Bublé – Bublé Prima TV

21:15 – Tutti per 1 – 1 per tutti

23:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val d’Orcia e Val di Chiana

00:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

01:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val d’Orcia e Val di Chiana

02:20 – Artisti del panettone Ep. 2

Sky Cinema 1

19:10 – Un figlio di nome Erasmus

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tutti per 1 – 1 per tutti

23:25 – Terminator – Destino oscuro

01:40 – Underwater

03:20 – Young Ones: L’ultima generazione

05:00 – Un figlio di nome Erasmus

SKY Cinema Family

19:15 – Un elfo per amico

21:00 – Cattivissimo me 2

22:45 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

00:25 – Shrek

02:00 – 100X100Cinema

02:15 – La famosa invasione degli orsi in Sicilia

03:40 – Jumanji

05:25 – Time Toys

Sky Cinema Romance

19:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

21:00 – Adaline – L’eterna giovinezza

23:00 – Mother’s Day

01:05 – Cercasi fidanzato per vacanza

02:35 – Se sposti un posto a tavola

04:05 – Quattro matrimoni e un funerale

Sky Cinema Collection

19:35 – Il figlio di Babbo Natale

21:15 – Love Actually – L’amore davvero

23:35 – Un amico molto speciale

01:00 – Bianco Natale

03:00 – 100X100Cinema

03:10 – Christmas Mail – Una lettera per sognare

04:45 – Natale all’improvviso

Sky Cinema Action

18:40 – The Amazing Spider-Man

21:00 – Spider-Man: Far from Home

23:15 – Men in Black

01:00 – Blood Money – A qualsiasi costo

02:30 – Rocky II

04:30 – Now You See Me 2 – I maghi del crimine

Fox

18:05 – I Griffin Fondatore di Quahog

18:30 – American Dad Lo stato contro Martin Sugar

18:55 – American Dad Per chi suona il sonaglino

19:20 – American Dad Un im-peto di passione

19:45 – The Big Bang Theory L’isotopo di Hofstadter

20:10 – The Big Bang Theory La normalizzazione di Las Vegas

20:35 – The Big Bang Theory La turbolenza del polpettone

21:00 – Deputy I trafficanti di uomini Prima TV

Premium Cinema

18:53 – Animali fantastici e dove trovarli

21:15 – Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald

23:36 – Pan – Viaggio sull’isola che non c’e’

01:33 – Johnny English

03:04 – Bugiardo bugiardo

04:33 – Jarhead

Premium Action

18:42 – SUPERNATURAL XI – DALL’OSCURITA’ AL FUOCO

19:30 – THE VAMPIRE DIARIES VII – LA LUNA ILLUMINA IL BAYOU

20:18 – IZOMBIE IV – SENZA CERVELLO A SEATTLE – II PARTE

21:15 – AGENT X – SULLA VIA DEL RITORNO

22:17 – AGENT X – ANGELI E DEMONI

23:06 – GOTHAM V – 13 PUNTI DI SUTURA

23:56 – SUPERNATURAL XI – DALL’OSCURITA’ AL FUOCO

00:45 – THE VAMPIRE DIARIES VII – LA LUNA ILLUMINA IL BAYOU

Mya

18:41 – THE GOLDBERGS VI – I GOLDBERG IN 8 BIT

19:06 – THE GOLDBERGS VI – COME THIS IS SNIPAL TAP

19:32 – RISE – RISVEGLIO DI PRIMAVERA

20:23 – ROSWELL, NEW MEXICO I – IL DISEGNO MISTERIOSO

21:15 – ALL RISE – IL PROCESSO DI OZ – 1aTV

22:07 – A.P. BIO III – PICCOLI INCONVENIENTI

22:32 – A.P. BIO III – CADUTO IN DISGRAZIA

22:59 – RISE – RISVEGLIO DI PRIMAVERA