Programmi tv 25 giugno: Woodstock – Rita racconta

Su Rai Due una serata speciale, condotta da Rita Pavone, in occasione dei cinquant’anni della storica tre-giorni di Woodstock. Guida ai programmi Tv della serata del 25 giugno

Al centro della programmazione di martedì 25 giugno c’è Woodstock – Rita racconta, in onda su Rai Due dalle 21.25. Una prima serata speciale, condotta da Rita Pavone, in occasione dei cinquant’anni della storica tre-giorni di Woodstock. Un omaggio a quell’epocale concerto di cui verranno proposte le immagini più emozionanti e coinvolgenti, con le esibizioni di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, Joan Baez, The Who, Creedence Clearwater Revival, Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young e altri ancora. Artisti leggendari che suonarono di fronte a mezzo milione di persone, sotto la bandiera della libertà. Sostenuta dall’energia di una giovanissima band, i “Life in the Woods”, Rita Pavone ripercorrerà la musica e il clima di quei giorni, insieme a tanti ospiti speciali, a partire da uno dei più grandi cantautori degli anni sessanta, Donovan, e poi Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Karima e altri-

Per i film, su Rai Uno triplo appuntamento con la serie The Resident. Devon Pravesh è un dottore che si è appena laureato ad Harvard e che arriva all’ospedale di Atlanta, come specializzando e viene assegnato al dottor Conrad, il quale ha avuto una relazione con l’infermiera Nicolette, per la quale prova ancora dei sentimenti. Nell’ospedale il primario di chirurgia, il dott. Randolph Bell, soffre di, un tremore alle mani, che è anche la causa della morte di molti pazienti, ma che tiene nascosto per paura di smettere di operare e di non ricevere più lo stipendio. devon, Conrad e Nicolette cercano di fermarlo.Dalle 21.25 il primo episodio dal titolo Primo giorno, dalle 22.15 il secondo Indipendence day e dalle 23 il terzo Compagno d’armi. Su Canale 5 dalle 21.31 torna Rosy Abate. Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate si e’ rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadina della costa ligure. Su Italia 1 dalle 21.22 Transformer – la vendetta del caduto, secondo capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers. Megatron e’ tornato per vendicarsi e Sam e’ chiamato a salvare la terra e il destino dell’universo.

Per quanto riguarda l’attualità, su Rai Tre, alle ore 21.20, torna l’appuntamento settimanale con Carta Bianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Su Rete 4 dalle 21.30 una nuova puntata di Freedom, oltre il confine. Avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia. Conduce Roberto Giacobbo.