Su Rai Uno Superquark, su Sky Cinema Mia e il leone bianco. Guida ai programmi Tv della serata del 26 agosto 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 26 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 High Society – Quando gli opposti si attraggono. Anabel, la figlia viziatissima degli industriali von Schlacht, scopre per caso di essere stata scambiata alla nascita con un’altra neonata. La sua vera famiglia è molto povera e la ragazza che ha vissuto al suo posto si chiama Aura. Su Rai 3 dalle 21.20. The square. Christian è il curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma e sta preparando una mostra dal titolo “The Square”: un’installazione volta a promuovere l’altruismo, un perimetro luminoso all’interno del quale tutti hanno uguali diritti e doveri, un “santuario di fiducia e altruismo”. A volte, però, è difficile vivere all’altezza dei propri ideali e quando a Christian viene rubato il telefono cellulare, la sua reazione non è proprio irreprensibile su rai 4 dalle 21.20 Panic Room. Meg e sua figlia Sarah si sono trasferite in una nuova casa. Durante la prima notte, tre uomini si intrufolano nell’abitazione per recuperare delle obbligazioni al portatore custodite in una cassaforte nascosta nella “stanza del panico”, dove Meg e Sarah si rifugiano. Su Rai Movie dalle 21.10 La maga delle spezie. Tilo è una giovane donna che pur vivendo in America mantiene ben salde le sue origini indiane. Apre un negozio di spezie a San Francisco e subito i suoi clienti scoprono la particolare capacità di Tilo di investigare nelle loro vite e desideri dando loro spezie diverse aiutandoli ad ottenere quello che vogliono. Su Sky Cinema dalle 21.15 Mia e il leone bianco. Mia, di dieci anni, sviluppa un legame speciale con un bellissimo leone bianco di nome Charlie. Quando la ragazzina scopre un segreto che mette in pericolo l’amico, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa. Su Iris dalle 21 LMadeleine Ashton manda all’aria il matrimonio della sua migliore amica Helen col chirurgo Ernest Menville, che alla fine diventerà suo marito. Helen cova vendetta per molti anni e alla fine quando il matrimonio di Madeleine entra in crisi, tutte e due si rivolgono alla stessa stregona per dei filtri capaci di ringiovanirle.a morte di fa bella.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Squadra speciale Cobra 11. Semir sta all’esterno di un pub, quando nota un uomo armato. Gli intima l’alt, ma l’uomo fugge e nell’inseguimento, perde la pistola. Lo insegue all’interno di un edificio dove sente dei colpi di arma da fuoco. Nel secondo episodio (ore 22.50) Maya sta per sposarsi, ma continua a ricevere minacce. E’ costretta a disdire l’addio al nubilato ed il suo fidanzato pensa addirittura di rimandare il matrimonio. Maya, però, è decisa ad andare avanti.Su Rai 4 dalle 21.20 Criminal minds. In questa stagione, la Squadra Analisi Comportamentale dell’FBI acquista un nuovo membro, l’esperta di linguistica forense Alex Blake. Tra i molti casi due omicidi simili avvenuti contemporaneamente in due diverse città, un serial killer di prostitute, uno scuolabus scomparso, un ladro al confine col Messico. Su canale 5 dalle 21.22 Come sorelle. Ufuk consegna a Kenan le prove che aveva occultato ventiquattro anni prima per evitare che Cemal venisse accusato dell’omicidio di Mehmet.

SCIENZA

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. Scienza, natura, medicina, tecnologia e archeologia, raccontate da Piero Angela in studio con ospiti e filmati da tutto il mondo.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Il terzo indizio. Programma a cura di Siria Magri e condotto da Barbara De Rossi si occupa di fatti di cronaca che nel corso degli anni hanno diviso l’opinione pubblica.

Guida tv di mercoledì 26 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – SuperQuark Natura

00:45 – RaiNews24

01:14 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Guardare oltre

19:40 – Bull Arriva l’uragano

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – Carnivors – Protezione sposa

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Square

Rai 4

18:18 – Scorpion III ep.20

18:58 – Flashpoint ep.19

19:48 – Flashpoint ep.20

20:31 – Criminal Minds VIII ep.17

21:19 – Panic Room

23:25 – Desconocido – Resa dei conti

01:10 – X-Files II ep.21

02:04 – X-Files II ep.22

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – COME SORELLE

Italia 1

18:11 – CAMERA CAFE’ – IL GIOCO DEI CELLULARI

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – LA CADUTA DEL CAVALIERE

19:50 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – APERTO E CHIUSO

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – AD UN PASSO DAL DR. JEKYLL

21:30 – CODICE 999 – 1 PARTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW IV – CUORI INFRANTI

19:19 – PERSON OF INTEREST – IL LUPO E L’AGNELLO

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – LA COERENZA MATERNA

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – IL VORTICE PSICHICO

21:04 – TUTTI PAZZI PER L’ORO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – TUTTI PAZZI PER L’ORO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 135 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – IL TERZO INDIZIO

23:57 – SEGRETI – 1 PARTE

00:28 – TGCOM

00:30 – METEO.IT

Cine 34

19:35 – IL SEGRETO DEL SUCCESSO

21:10 – SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA – 2 PARTE

22:55 – VIP

00:55 – ITALIAN FAST FOOD

02:25 – IO, IO, IO… E GLI ALTRI

19:35 – IL SEGRETO DEL SUCCESSO

21:10 – SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – SOTTO IL VESTITO NIENTE – L’ULTIMA SFILATA – 2 PARTE

22:55 – VIP

00:55 – ITALIAN FAST FOOD

02:25 – IO, IO, IO… E GLI ALTRI

Rai Movie

18:00 – L’ombra di Zorro

19:30 – Delitto a Porta Romana

21:10 – Quando parla il cuore

23:30 – Bang Bang!

02:10 – Rebus

03:55 – Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

05:00 – Le baccanti

18:00 – L’ombra di Zorro

19:30 – Delitto a Porta Romana

21:10 – Quando parla il cuore

23:30 – Bang Bang!

02:10 – Rebus

03:55 – Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

05:00 – Le baccanti

Paramount Network

18:45 – La casa nella prateria

19:45 – Happy Days

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Asterix e Obelix – Missione Cleopatra

22:40 – Il mistero del principe Valiant

00:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

18:45 – La casa nella prateria

19:45 – Happy Days

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Asterix e Obelix – Missione Cleopatra

22:40 – Il mistero del principe Valiant

00:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:05 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – COLLINE IN FIAMME

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – L’APPESO

21:00 – L’UOMO DELLA VALLE

22:46 – L’INDIANA BIANCA

00:45 – IL MISTERO DELL’ACQUA

02:36 – CIAKNEWS

02:40 – CASANOVA E COMPANY

04:16 – ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO

19:15 – SUPERCAR VI – COLLINE IN FIAMME

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – L’APPESO

21:00 – L’UOMO DELLA VALLE

22:46 – L’INDIANA BIANCA

00:45 – IL MISTERO DELL’ACQUA

02:36 – CIAKNEWS

02:40 – CASANOVA E COMPANY

04:16 – ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO

TV8

18:20 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 19

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

21:30 – L’amore quando meno te lo aspetti

23:10 – Amore per finta

00:55 – L’amore secondo Dan

02:40 – Nato per uccidere Incubo nella notte di Halloween

03:20 – Vicini assassini Ep. 2

18:20 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 19

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Londra

21:30 – L’amore quando meno te lo aspetti

23:10 – Amore per finta

00:55 – L’amore secondo Dan

02:40 – Nato per uccidere Incubo nella notte di Halloween

03:20 – Vicini assassini Ep. 2

Italia 2

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – GRANDI DECISIONI – SCELTA DI VITA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SFIDA APERTA – SFIDA TRA CAPITANI

19:35 – DRAGON BALL SUPER – SI SALVI CHI PUO’! TORNA QUELLA BIRBA DI ARALE!

20:05 – DRAGON BALL SUPER – LA SFIDA DI CHAMPA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA DECISIONE DI NAMI

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SANJI, IL CACCIATORE

21:20 – PLUTO NASH

23:16 – BILLY MADISON

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – GRANDI DECISIONI – SCELTA DI VITA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SFIDA APERTA – SFIDA TRA CAPITANI

19:35 – DRAGON BALL SUPER – SI SALVI CHI PUO’! TORNA QUELLA BIRBA DI ARALE!

20:05 – DRAGON BALL SUPER – LA SFIDA DI CHAMPA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA DECISIONE DI NAMI

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SANJI, IL CACCIATORE

21:20 – PLUTO NASH

23:16 – BILLY MADISON

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA VI – LAVORI IN CASA

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 3

21:10 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 2 PARTE

23:35 – IN CERCA D’AMORE – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA VI – LAVORI IN CASA

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 3

21:10 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – THE TWILIGHT SAGA – NEW MOON – 2 PARTE

23:35 – IN CERCA D’AMORE – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso

18:45 – Airport Security: Europa

19:35 – Airport Security: Europa

20:00 – Little Big Italy – Lima

21:25 – Double Impact – Vendetta finale

23:30 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

00:15 – Clandestino

00:50 – Airport Security Spagna

18:00 – Delitti a circuito chiuso

18:45 – Airport Security: Europa

19:35 – Airport Security: Europa

20:00 – Little Big Italy – Lima

21:25 – Double Impact – Vendetta finale

23:30 – Clandestino – Il cartello di Sinaloa

00:15 – Clandestino

00:50 – Airport Security Spagna

Cielo

18:40 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:35 – Affari al buio Di cattivo umore

20:05 – Affari al buio Schivare il proiettile

20:30 – Affari di famiglia L’incontro di wrestling

20:55 – Affari di famiglia Documenti di guerra

21:20 – Ladre per caso

23:00 – Venere nera

00:40 – La monaca del peccato

18:40 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 15

19:35 – Affari al buio Di cattivo umore

20:05 – Affari al buio Schivare il proiettile

20:30 – Affari di famiglia L’incontro di wrestling

20:55 – Affari di famiglia Documenti di guerra

21:20 – Ladre per caso

23:00 – Venere nera

00:40 – La monaca del peccato

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

22:15 – Cavalcarono insieme

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – U-BOAT96 (Director’s Cut)

02:00 – In Onda

03:00 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Drop Dead Diva

00:50 – La mala educaxxxion

02:05 – I menù di Benedetta

04:40 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:10 – Relic Hunter Il Principe Azzurro

19:00 – Supernatural Denti Affilati

19:40 – Supernatural La Cura Miracolosa

20:30 – Supernatural Prigionieri

21:30 – Sherlock Le Sei Thatcher

23:10 – Sherlock Il Detective Morente

00:55 – Sherlock Il Problema Finale

02:35 – Supernatural La Cura Miracolosa

Food Network

18:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.4

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.6

20:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

22:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

00:00 – Cucina da uomini 2′ Stagione Ep.9

00:10 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.12

TOP CRIME

18:35 – MONK VI – IL SIGNOR MONK E IL TEMERARIO

19:25 – RIZZOLI & ISLES IV – TUTTE PER UNA

20:15 – RIZZOLI & ISLES IV – FREDDO COME IL GHIACCIO

21:10 – Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte – 2 PARTE

23:00 – C.S.I. NEW YORK VII – CIBO ESPLOSIVO

GIALLO TV

19:15 – Law & Order Tabloid

20:15 – Law & Order Il mostro

21:10 – Tatort – Scena del crimine

23:05 – Tandem – La foto rubata

00:15 – Tandem – Il diamante nero

01:15 – The Listener – La balena bianca

02:10 – The Listener – Il fuggitivo

03:05 – Law & Order Tabloid

Rai 5

18:19 – Darcey Bussel in cerca di Audrey Hepburn

19:15 – Art of … Australia

20:13 – Prossima fermata Oriente

21:15 – Suffragette

22:59 – David Gilmour: wider horizons

00:13 – Pink Floyd – Reflections and Echoes

01:03 – Rai News Notte

01:05 – Art of … Australia

Rai Premium

18:25 – Il Commissario Manara – Reazione a catena ep.6

19:20 – Il Maresciallo Rocca 4 – Per fatto personale p.3

21:20 – Allmen e le dalie

23:00 – Un passo dal cielo 5 – La sorgente dell’ odio p.9

00:55 – Una Donna. Tre Vite – Angela

02:40 – Blu Notte 5: Salvatore Giuliano p.1

03:35 – Amore tra i rami

05:00 – Incantesimo 9 – p.181 e 182

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI

21:15 – LE IENE PRESENTANO: SPECIALE CHICO FORTI

00:00 – AVANTI UN ALTRO

01:53 – TGCOM24

01:55 – GRAN FESTA ITALIANA

04:05 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:25 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:58 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Sconosciuti

21:17 – This is us

22:54 – The Informant!

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2018

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 01

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 02

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 03

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 07

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 08

21:20 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 02

21:50 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 03

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – L’ALBATROSS – OLTRE LA

23:40 – DOUBLE IDENTITY

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: MARTINA MORELLI

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – LINEA ROSSA COMICITA’

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P02

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK PERCHE’ CI ARRABBIAMO AL VOLANTE?

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA 90

23:00 – UN GIORNO DA P04

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Shakespeare & Hathaway – Investigatori privati – La grande illusione Stagione 1, episodio 4

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – L’Austria vista dall’alto – Il Tirolo e il Vorarlberg Seconda parte Documentario di Georg Riha

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

17:40 – Fiumi africani – Okavango 18:35 • 45 min

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Vita da cani Stagione 8, episodio 13

20:10 – Calcio: Coppa Svizzera 2019/2020 – Basilea – Winterthur Seminfinale da Basilea

22:15 – Cassandre – Il lupo grigio

23:55 – 99 Homes

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

09:30 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

12:30 – Speciale TG Sport *Sandro Mazzinghi*

14:25 – Perle di Sport Ciclismo: Milano Sanremo 1985

15:00 – Memory: Franco Bitossi

16:00 – Dedicato a…Eddy Merckx (2a Parte)

17:45 – Perle di Sport: Ciclismo Giro d’Italia 1967 Prime tappe per Eddy Merckx

17:55 – Perle di Sport: Mondiale di Ciclismo 1974, Merckx

18:30 – Memory Doc 90° Minuto 5/10/80

Rai Sport

09:30 – Ciclismo 2020: Europei Strada:Crono Elite Femminile&Maschile

12:30 – Speciale TG Sport *Sandro Mazzinghi*

14:25 – Perle di Sport Ciclismo: Milano Sanremo 1985

15:00 – Memory: Franco Bitossi

16:00 – Dedicato a…Eddy Merckx (2a Parte)

17:45 – Perle di Sport: Ciclismo Giro d’Italia 1967 Prime tappe per Eddy Merckx

17:55 – Perle di Sport: Mondiale di Ciclismo 1974, Merckx

18:30 – Memory Doc 90° Minuto 5/10/80

SuperTennis

19:00 –

LIVE WTA New York –

Johanna KONTA (GBR) vs Vera ZVONAREVA (RUS) –

20:45 –

Supertennis Today News –

21:00 –

Euro Sport

18:00 – Tennis Tennis

21:00 – Ciclismo Bretagne Classic Ouest-France 2020 Prova M

22:30 – Ciclismo Ciclismo

00:00 – Poker World Poker Tour Partypoker Millions

01:00 – Motociclismo Mondiale Endurance 2019/2020 24h Le Mans

03:00 – Ciclismo Bretagne Classic Ouest-France 2020 Prova M

05:00 – Tennis Tennis

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live – 2 pt (diretta)

21:00 – Aspettando Calcio mercato (diretta)

23:00 – Aspettando Calcio mercato (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams 2

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca 2

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.50

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.51

18:15 – MASHA E ORSO 2 – EP.42

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.43

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.5

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.6

18:45 – BING – EP.49

18:50 – BING – EP.50

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:25 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Stand by Me Doraemon

Frisbee

18:15 – Curioso come George

18:40 – Trolls: la festa continua!

19:05 – Cry Babies Magic Tears

19:10 – Trolls: la festa continua!

19:35 – Trolls: la festa continua!

20:00 – Floopaloo

20:25 – Floopaloo

20:50 – Floopaloo

K2

18:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

21:00 – A tutto reality: l’isola – Una sfida a tre

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! Sfide strappalacrime

18:40 – A tutto reality: azione! Festa in spiaggia

19:05 – A tutto reality: azione! Quel treno per Crazytown

19:30 – Ready.Music.Play! Aeroporto

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Ritorno al profumo

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends In copertina!

20:35 – H2O: Just Add Water Luna cattiva

21:05 – H2O: Just Add Water Uragano Angela

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.11

19:40 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.5

20:35 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.8

21:30 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.9

22:20 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.2

23:15 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.7

00:10 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.3

01:00 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.11

Rai Storia

18:45 – #Maestri p.10

19:20 – Lotte contadine p.2. La boje

19:55 – Cortoreale Gli autori del documentario italiano Gianfranco Mingozzi

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Roma 1960. Le olimpiadi degli italiani con il Prof. Agostino Giovagnoli

21:10 – a.C.d.C. Ferro e sangue – La guerra dei Trent’anni che devastò l’Europa (p. 6) Pace

22:10 – Sopravvissuti -Oklahoma 1999-il più devastante tornado mai registrato p.6

23:00 – Orrore bianco. La campagna di Russia 1942-1943

Motor Trend Italia

18:30 – Fast N’ Loud – Motociclette. 1a parte

19:25 – Fast N’ Loud – Motociclette. 2a parte

20:25 – Affari a quattro ruote – Ford Ranchero

21:15 – Affari a quattro ruote – Dodge A100 Van

22:15 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV

23:10 – Gli eroi dell’asfalto – 1^TV

00:00 – Gli eroi dell’asfalto

00:55 – Gli eroi dell’asfalto

DMAX

18:35 – Life Below Zero – 1^TVL’inverno

19:30 – Nudi e crudi – In Messico

20:30 – Nudi e crudi – Nella savana

22:20 – Real Crash TV

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

00:45 – Colpo di fulmini

01:35 – Colpo di fulmini

02:20 – Cops Spagna

Focus TV

18:15 – ANCIENT DISCOVERIES II – LE SUPER-NAVI CINESI

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – ULTIMO MINUTO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVIII – MORTE IN INVERNO

21:15 – IL LATO SELVAGGIO DELLA GRECIA – LA DIMORA DEGLI DEI

22:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – LA TEMPESTA COSMICA

23:15 – ONE STRANGE ROCK: PIANETA TERRA – LO SCUDO TERMICO

00:15 – I PIU’ GRANDI PONTI DEL MONDO – IL SEVERN BRIDGE

01:15 – I PIU’ GRANDI PONTI DEL MONDO – IL VIADOTTO DI MILLAU

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti – Gabriele e Daniele vs. Simona …

19:20 – Cortesie per gli ospiti – Chiara e Francesco vs. Giancar…

20:20 – Cortesie per gli ospiti

21:20 – Primo appuntamento

22:40 – Primo appuntamento

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Bozzi incredibili

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Il meglio

Rai Scuola

18:00 – Cronache dall’Antichità Costantino e il segno della croce Replica

18:30 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – I Presocratici e la nascita della filosofia

20:10 – Erasmus + Stories Transport Replica

20:35 – What did they say? Puntata 4 Replica

20:40 – Memex Sperimentiamo! p. 10 Plastica Replica

21:05 – Storia della matematica Il genio dell’Oriente Replica

22:00 – Cronache dall’Antichità Costantino e il segno della croce Replica

22:30 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – I Presocratici e la nascita della filosofia

LaF

18:45 – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.1

19:40 – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.2

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.5

21:10 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.3

22:05 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.4

23:00 – Ai Weiwei Never Sorry laeffe Film Festival

00:45 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.16

01:45 – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.12

Discovery Channel

18:10 – Il re delle piscine Una piscina sportiva

19:05 – Chi cerca trova Ep. 2

20:00 – Chi cerca trova Ep. 3

21:00 – Chi cerca trova Ep. 14

21:55 – Chi cerca trova Le Cotswolds

22:50 – Chi cerca trova: Top 10 Terreno di caccia

23:50 – Misteri dal sottosuolo I tunnel di Al Capone

00:45 – Misteri dal sottosuolo Il massacro sepolto

Sky Uno

18:15 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 5

19:05 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 6

19:55 – Iginio Massari – The Sweetman Celebrities Ep. 11

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 12

21:15 – Un sogno in affitto Ep. 3

22:10 – Un sogno in affitto Ep. 4

23:05 – Harry e Meghan: la ribellione

00:35 – The Royals – Vizi e virtù a corte Matrimoni reali

Sky Cinema 1

18:55 – Downton Abbey

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hellboy

23:20 – A Tor Bella Monaca non piove mai

01:00 – Un piccolo favore

03:00 – Regole d’onore

05:10 – Downton Abbey

SKY Cinema Family

19:15 – Il giorno più bello del mondo

21:00 – Una vita da gatto

22:35 – Timetrip – Avventura nell’era vichinga

00:10 – Space Dogs

01:40 – Flipper

03:20 – Bibi e il segreto della polvere magica

05:15 – Martian Child – Un bambino da amare

Sky Cinema Romance

19:15 – Un amore all’altezza

21:00 – A un metro da te

23:00 – The Shape of Things

00:40 – L’estate all’improvviso

02:25 – Kate & Leopold

04:25 – Amici di letto

Sky Cinema Collection

19:10 – Scherzi del cuore

21:15 – Agente 007 – Licenza di uccidere

23:10 – Shalako

01:05 – The Untouchables – Gli intoccabili

03:05 – 1855 – La grande rapina al treno

05:00 – Agente 007 – Si vive solo due volte

Sky Cinema Action

18:45 – Spider-Man: Far from Home

21:00 – Safe House – Nessuno è al sicuro

23:00 – Peppermint – L’angelo della vendetta

00:50 – Super Storm: L’ultima tempesta

02:20 – Robocop (1987)

04:05 – Hooligans

Fox

18:05 – I Simpson Kiss kiss bang bangalore

18:30 – I Simpson La storia più bagnata del mondo

18:55 – I Simpson Le ragazze vogliono solo sommare

19:20 – American Dad A casa col drone

19:45 – American Dad Cervelli-cervelli & automobili

20:10 – The Big Bang Theory L’eccitazione della prima

20:35 – The Big Bang Theory La sublimazione della chiamata commerciale

21:00 – Grey’s Anatomy Canta ancora

Premium Cinema

19:17 – COME AMMAZZARE IL CAPO 2

21:15 – INTERSTELLAR

00:14 – THE PRESTIGE

02:25 – JARHEAD

04:31 – Il Bounty

Premium Action

18:48 – CHUCK III – CHUCK VS. IL DENTE

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES III – 1912

20:25 – ARROW V – ONORA TUO PADRE

21:15 – MR. ROBOT IV – ERRORE 409, CONFLITTO

22:07 – CHICAGO FIRE VII – SPIRITO DI SQUADRA

22:54 – GOTHAM III – IL GIORNO DEL GIUDIZIO

23:44 – CHUCK III – CHUCK VS. IL DENTE

00:33 – THE VAMPIRE DIARIES III – 1912

Mya

18:31 – THE MIDDLE VIII – IL MIGLIOR NATALE DI SEMPRE

18:56 – THE MIDDLE VIII – CAPODANNO DA VINCENTI

19:22 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #73: FERMATI E SORRIDI

20:12 – SHAMELESS IX – IL CANDIDATO

21:15 – RIVERDALE IV – LA TEMPESTA DI GHIACCIO

22:04 – RIVERDALE IV – IN TERAPIA

22:55 – ROSWELL, NEW MEXICO I – IL QUARTO ALIENO

23:45 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #73: FERMATI E SORRIDI