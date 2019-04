Su Rai Due Avengers; su Rai Tre Un amore così grande, suCanale 5 Poveri ma ricchi, su Italia 1 13 Hours. Guida ai programmi Tv della serata del 26 aprile

Al centro della programmazione televisiva di venerdì 26 aprile film e intrattenimento. Mentre nelle sale cinematografiche è uscito i questi giorni Avengers – Endgame, su Rai Due dalle 21.20 va in onda Avengers. Il Tesseract è un antico artefatto in grado di produrre energia illimitata. Un misterioso alieno e il suo portavoce The Other intendono appropriarsene. Loki, che intende conquistare la Terra e sottomettere il genere umano, stringe un accordo con i due. Rai Tre alle 21.20 propone In guerra per amore. New York 1943. Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è promessa sposa al figlio di un importante boss. Per convolare a nozze il ragazzo deve attenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano. Su Canale 5 dalle 21.36 Poveri ma ricchi. La famiglia Tucci e’ veramente povera ma un giorno vince 100mila euro. La vincita non rimane segreta a lungo e si trovano costretti a scappare. Su Italia 1 dalle 21.26 si può vedere 13 hours, tratto dai fatti accaduti l’11 settembre 2012, quando un gruppo di terroristi islamici attacco’ l’ambasciata statunitense a Bengasi, in Libia.

Per l’intrattenimento nel quinto appuntamento de La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano condotto da Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, in onda su Rai Uno dalle 21.25, andranno in scena nuovi partecipanti, pronti a conquistarsi la fiducia del pubblico presente con esibizioni di certo al di fuori dal normale e inimitabili



Per l’attualità alle 21.28 su Rete 4 torna Quarto grado, l’approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Guida tv di venerdì 26 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La Corrida

23:56 – TG1 60 Secondi

00:00 – TV7

01:05 – TG 1 NOTTE

01:35 – Che tempo fa

Rai 2

18:05 – Parlamento Telegiornale

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Hawaii Five-0 Segreti sepolti

19:40 – N.C.I.S. Contraddizioni

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:40 – Aspettando Rai Pipol

20:45 – Un posto al sole

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – POVERI MA RICCHI – 1 PARTE

Italia 1

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – GRANDE FRATELLO

19:19 – SPORT MEDIASET

19:44 – C.S.I. NEW YORK – CADAVERE ALLO ZOO

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – QUATTRO ROUND

21:25 – 13 HOURS – 1 PARTE – 1aTV

22:49 – TGCO

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 76 – 2 A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTO GRADO

00:30 – MOTIVE – SUICIDIO APPARENTE

01:25 – MODAMANIA

Iris

19:15 – OMICIDIO IN FA MINORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – L’ULTIMO GUERRIERO

21:00 – INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO

23:27 – SCUOLA DI CULT

23:32 – INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO

02:01 – IL DOLCE CORPO DI DEBORAH

03:30 – CIAKNEWS

03:34 – L’OCCHIO DEL RAGNO

TV8

18:40 – Pupi e fornelli

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:30 – Nessuno mi puo” giudicare

01:10 – Hot Movie – Un film con il lubrificante

02:40 – Una bugia per amore

Cielo

18:40 – LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O…

19:35 – AFFARI AL BUIO

20:05 – AFFARI AL BUIO

20:30 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:55 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – ANIMALI FERITI

23:00 – L’AMANTE DI LADY CHATTERLEY

00:25 – ISTINTOBRASS

NOVE

18:20 – Baywatch Australia

18:50 – Baywatch Australia

19:10 – Baywatch Australia

19:35 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore

20:25 – Boom! – 1^TV

21:25 – Fratelli di Crozza (live)

22:50 – Accordi & disaccordi – 1^TV

23:50 – Fratelli di Crozza

La7

18:00 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

01:45 – L’Aria che tira (R)

TV2000

18:00 – ROSARIO da Lourdes

18:30 – TG 2000

19:00 – ATTENTI AL LUPO

19:30 – SCONOSCIUTI

20:00 – ROSARIO A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

20:30 – TG 2000

20:45 – TG 2000 GUERRA E PACE a cura di Antonio Soviero

21:10 – L’OPERA DELLA MIA VITA di David Frankel (prima TV)

Rai Sport

08:00 – Calcio: Tim Cup 2019: Semifinale Atalanta – Fiorentina (ritorno)

10:00 – Radio – Corsa

11:00 – Pallavolo Maschile: Campionato Italiano 2018/2019-Play Off Semifinali Gara 4:Azimut Leo Shoes Modena – Sir Safety Conad Perugia

13:30 – TG Sport Milano

13:45 – Memory Doc

14:00 – Ciclismo: Tour of The Alps – Tappa 5: Caldaro – Bolzano, 148km

15:30 – Reparto Corse 2019

16:20 – Calcio: Finale Coppa Italia Serie C: Monza – Viterbese Castrense

Premium Cinema

19:17 – The Bourne supremacy

21:15 – NAPOLI VELATA – 1aTV

23:16 – MALEFEMMENE

00:56 – Il grande match

02:51 – Anna Karenina

05:03 – LAST NIGHT (DI M. TADJEDIN)

Sky Uno

18:25 – Vita da ricchi – –

19:15 – Master – Chef Australia

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Cirque du Soleil: Kooza

22:55 – Cuochi d’Italia

23:45 – Cuochi d’Italia

00:35 – Segreti di coppia

01:00 – Segreti di coppia

Sky Cinema 1

19:05 – Moschettieri del re – La penultima missione

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gomorra – La serie Ep. 9 Prima TV

22:00 – Gomorra – La serie Ep. 10 Prima TV

22:50 – Hurricane – Allerta uragano

00:40 – 2012

03:20 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

SKY Cinema Family

18:35 – Hook – Capitan Uncino

21:00 – Mamma, ho perso l’aereo

22:45 – Show Dogs – Entriamo in scena

00:20 – Immagina che

02:10 – Tartarughe Ninja 3

03:50 – Fungus – Parte 1

05:20 – Hook – Capitan Uncino

Sky Cinema Romance

19:05 – Casanova

21:00 – Amore ad alta quota

22:30 – Very Good Girls

00:05 – Ragione e sentimento

02:25 – Una sorpresa dal passato

04:00 – Romeo e Giulietta

Sky Cinema Collection

19:35 – E’ arrivato il broncio

21:15 – Ferdinand

23:05 – Shaun, vita da pecora – Il film

00:35 – Dragon Trainer

02:15 – Il delfino

03:45 – Jimmy Neutron – Ragazzo prodigio

05:10 – Rabbit School – I guardiani dell’uovo d’oro

Sky Cinema Action

19:05 – 88 minuti

21:00 – Maze Runner – La rivelazione

23:30 – Kalifornia

01:35 – Presa mortale

03:10 – Proud Mary

04:40 – The Archer

DAZN

19:30 – Fabio Turchi – Sami Enbom

21:00 – Benevento – Cosenza

23:30 – US Open 9-Ball Championship: 3ª giornata (2ª sessione)