Su Rai Due Che tempo che fa? su Canale 5 Live non é la D’Urso, su Rai Tre Blade Runner 2049. Guida ai programmi Tv della serata del 26 aprile

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 aprile 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

Su Rai Tre dalle 21.20 Blade Runner 2049. L’agente K della Polizia di Los Angeles scopre un segreto sepolto da tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo spinge verso la ricerca di Rick Deckard, un ex Blade Runner della polizia di Los Angeles sparito nel nulla da 30 anni. Su Rai 4 dalle 21.20 Devil’s Knot – Fino a prova contraria. Un investigatore privato indaga sulla scomparsa di un gruppo di bambini a West Memphis Three arrivando ad una sconvolgente verità. Tratto dal libro omonimo di Mara Leveritt basato su una vicenda realmente accaduta. Su Rai Movie dalle 21.10 Gifted – Il dono del talento. Florida, terzo millennio. Frank, zio e tutore della bambina prodigio Mary, viene coinvolto dalla propria madre in una battaglia legale per la custodia della piccola. Chi vincerà? Su Italia 1 dalle 21.10 Mi presenti i tuoi, sequel di “Ti presento i miei”. Prima di sposarsi, Greg e Pam decidono di far conoscere i rispettivi genitori. L’impatto sara’ esilarante. Su Sky Cinema dalle 21.15 Angry Birds 2 – Nemici per sempre. Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e tutti gli abitanti di Bird Island si vedono costretti ad una alleanza con i loro nemici giurati, i maiali verdi di Re Barbafangosa, per combattere un pericoloso nemico comune. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Rampage – Furia animale. Un gorilla dal pelo argentato, un lupo e un rettile diventano creature mostruose a causa di un esperimento genetico andato per il peggio. Il primatologo Davis Okoye si unisce alle forze armate per impedire il disastro. Su Iris dalle 21 La pelle che abito. Un chirurgo plastico ha perduto la moglie in un terribile incidente d’auto e decide di lavorare alla creazione di una nuova pelle con la quale avrebbe potuto salvare la donna. Per ottenere il tessuto, però, ha bisogno di una cavia umana.

Su Rai Uno dalle 21.25 appuntamento con la serie L’allieva. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Su Rai Due dalle 21.05 Che tempo che fa? Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio Con Filippa Lagerback E con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Su Canale 5 alle 21.10, dopo la sosta pasquale, torna Live non é la D’Urso. l programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’allieva 2 – Una lunga estate crudele – Controvento

23:30 – Speciale Tg1

00:35 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 – Che tempo fa

01:10 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – Fiori e Delitti Le rose nere

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:45 – La Domenica Sportiva

00:45 – Protestantesimo

01:15 – Casi d’amore – Questa è la legge

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – Blade Runner 2049

00:05 – TG Regione

Rai 4

18:14 – Revenge IV ep.8

18:52 – Revenge IV ep.9

19:32 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.10

20:11 – Criminal Minds: Suspect Behaviour ep.11

21:20 – Devil’s Knot – Fino a prova contraria

23:04 – Foxcatcher : una storia americana

01:07 – Siren II ep.13

02:17 – Siren II ep.14

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:16 – TG5 – NOTTE

01:50 – METEO.IT

Italia 1

18:17 – CAMERA CAFE’ – HENNE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – LA FUGA

19:55 – THE O.C. – IL SALVATAGGIO

20:49 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MEA CULPA

21:34 – MI PRESENTI I TUOI? – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:41 – PALLOTTOLE CINESI – 1 PARTE

19:45 – TG COM

19:51 – METEO

19:53 – PALLOTTOLE CINESI – 2 PARTE

21:04 – THE DEPARTED – IL BENE E IL MALE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – THE DEPARTED – IL BENE E IL MALE – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – EXODUS – DEI E RE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – EXODUS – DEI E RE – 2 PARTE

00:17 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 1 PARTE

Cine 34

19:25 – AL MOMENTO GIUSTO

21:10 – PIEDIPIATTI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – PIEDIPIATTI – 2 PARTE

22:48 – INFELICI E CONTENTI

00:30 – FUORI UNO SOTTO UN ALTRO… ARRIVA IL PASSATORE

02:05 – ADUA E LE COMPAGNE

Rai Movie

19:30 – La legge è legge

21:10 – Gifted – Il dono del talento

22:55 – 3 Generations: Una famiglia quasi perfetta

00:30 – The Hollars

02:00 – Io rom romantica

03:15 – Broken Flowers

05:00 – Rosmunda e Alboino

Paramount Channel

19:10 – Il Regno del Fuoco

21:10 – Transformers

23:10 – G:I: Joe: La nascita dei Cobra

01:30 – Caos

03:10 – Padre Brown

04:00 – Padre Brown

Iris

18:41 – NOTE DI CINEMA

18:47 – STRANGERLAND

21:00 – LA PELLE CHE ABITO

23:26 – LE RELAZIONI PERICOLOSE

01:42 – PIOVUTO DAL CIELO

03:19 – TERRE NUOVE

04:55 – MEDIASHOPPING – TELEVENDITA MEDIA SHOPPING

05:10 – RENEGADE – COLPO GROSSO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Kitchen Duel

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – I delitti del Bar – Lume – Il re dei giochi

23:15 – L’uomo bicentenario

01:45 – Donne Detective Ep. 7

02:45 – Lady Killer Ep. 3

03:45 – Lady Killer Ep. 4

Italia 2

18:15 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA GEMMA DELL’ALASKA – II PARTE

18:40 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LUNA DI MIELE

19:05 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA VENDETTA DI SEILA

19:30 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – IL COLLEZIONISTA

19:55 – LUPIN, L’INCORREGGIBILE LUPIN – LA MACCHINA DEL PRESIDENTE

20:25 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA DISPERAZIONE DI FRANKY

20:50 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ULTIMO OSTACOLO

21:20 – THE BIG BANG THEORY – LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE

La 5

19:00 – ANNA E I CINQUE LA NUOVA SERIE

21:10 – QUASI SPOSI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – QUASI SPOSI – 2 PARTE

22:53 – INGA LINDSTROM – UNA SCINTILLA D’AMORE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

19:00 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.7

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

23:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.10

00:15 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.3

00:50 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.4

01:45 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

02:40 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.6

Cielo

19:15 – Affari al buio Obiettivi ambiziosi

19:45 – Affari al buio Non è bello ciò che è bello

20:15 – Affari di famiglia Affari in… manette!

20:45 – Affari di famiglia Una lettera da Roosevelt…

21:15 – Tutto su mia madre

23:15 – I Sarno – Una vita nel porno

00:45 – Scusa ma mi piace troppo

01:45 – La cultura del sesso Ep. 10

La7

19:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Todo modo

03:05 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

04:30 – OMNIBUS

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:30 – Il gioco di Ripley

04:45 – I menù di Benedetta

Spike

18:00 – Merlin

18:50 – Merlin

19:40 – Merlin

20:30 – Merlin

21:30 – Vicini del terzo tipo

23:30 – Spartacus – Sangue e sabbia

00:20 – Spartacus – Sangue e sabbia

01:10 – True Justice

Food Network

18:00 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.1

20:00 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.7

21:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.2

22:00 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.8

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.8

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.10

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – L’ULTIMA CHANCE DI ELENA

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – AMICIZIE DI VECCHIA DATA

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – PATOLOGIA CRIMINALE

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – ADDIO WARRICK

22:00 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – FANTASMI DAL PASSATO

22:50 – Agatha Christie: 13 a tavola – 1 PARTE

23:37 – TGCOM24

23:38 – METEO.IT

GIALLO TV

18:00 – Profiling 6′ Stagione Ep.6

19:00 – Cherif 3′ Stagione Ep.9

20:05 – Cherif 3′ Stagione Ep.10

21:10 – Profiling – 1^TV 6′ Stagione Ep.7

22:10 – Profiling – 1^TV 6′ Stagione Ep.8

23:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.3

00:10 – Tandem 3′ Stagione Ep.4

01:10 – L’ispettore Barnaby 10′ Stagione Ep.2

Rai 5

18:50 – Rai News Giorno

18:55 – OPERA Fedora

20:45 – Classical Destinations Sidney Australia Episodio 9

21:15 – Mahout La pista degli elefanti

22:09 – Di là dal fiume e tra gli alberi Pantelleria, isola di terra – pt 14 Prima Visione RAI

23:04 – Quel che sapeva Maisie

00:40 – Rai News Notte

00:45 – Mahout La pista degli elefanti

Rai Premium

19:35 – Una Grande Famiglia – p.3

21:20 – Good witch – ep.7

22:05 – Good witch – ep.8

22:50 – Good witch – ep.9

23:35 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.131

00:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.132

01:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.133

01:50 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.134

Mediaset Extra

18:20 – COLORADO

21:15 – MA CHI CE LO DOVEVA DIRE?

23:25 – BUONA DOMENICA

03:13 – TGCOM24

03:15 – COLPO GROSSO

03:50 – COLPO GROSSO

04:20 – COLPO GROSSO

04:55 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: La Culla Vuota

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – L’altro Lato Del Paradiso

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:31 – Bel tempo si spera

18:59 – Santa Messa

19:35 – Vita morte e miracoli

20:01 – Il Santo Rosario

20:29 – Soul

21:06 – Orgoglio e pregiudizio

22:06 – Orgoglio e pregiudizio

23:01 – Effetto notte

VH1

19:00 – Happy Birthday Giorgia

20:00 – Most Ridiculous

20:30 – Most Ridiculous

21:00 – Most Ridiculous

21:15 – Il Testimone

21:50 – Il Testimone

22:20 – Il Testimone

22:50 – Il Testimone

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – TACKLE

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – C’era una volta l’elettricità

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie

La2

18:25 – Marameo

20:05 – Delitti in paradiso – Episodio 7

21:00 – State of Play

22:55 – Sguardi sul mondo – Fair traders

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

SuperTennis

18:00 – ATP ROMA – Murray vs Djokovic, Semifinale 2011

21:00 – ATP BARCELLONA 2019 – Medvedev vs Thiem Finale

Euro Sport

18:00 – Ciclismo Vuelta di Spagna 2018 20a tappa

19:00 – Biliardo Mondiale 2019 9a giornata, da Sheffield, Inghilterra

20:30 – Biliardo Mondiale 2019 9a giornata, da Sheffield, Inghilterra

22:00 – Speciale Giochi Olimpici Shredding Monsters

23:00 – Tennis US Open 2019 Medvedev – Nadal (Finale M, da New York, Stati Uniti)

01:30 – Tennis US Open 2017 Quarti F, da New York, Stati Uniti

03:00 – Tennis Australian Open 2020 Kenin – Muguruza (Finale F, da Melbourne, Australia)

04:30 – Tennis Australian Open 2020 Quarti, da Melbourne, Australia

SportItalia

18:00 – Serie A Live

20:00 – Solo Calcio

20:45 – Serie A Live

23:00 – Speciale Serie A

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – BING – EP.23

18:05 – BING – EP.24

18:10 – BING – EP.25

18:15 – BING – EP.26

18:25 – RICKY ZOOM – EP.44

18:35 – RICKY ZOOM – EP.48

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.6

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.7

Boing

18:20 – Victor and Valentino ®

18:55 – Gumball

18:50 – Gumball

19:50 – THE REEF – AMICI PER LE PINNE 1^ TV

21:25 – Teen Titans Go !

21:26 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

22:15 – Dragon Ball

Cartoonito

18:20 – Paw Patrol

18:40 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll

20:10 – Rev & Roll

20:20 – Siamo Fatti Così

20:40 – Heidi

21:20 – Tom & Jerry

Frisbee

18:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.14

18:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.15

19:00 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.16

19:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.17

19:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.18

20:30 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.19

20:55 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.20

21:20 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.21

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.19

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.21

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.22

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.23

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.24

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.25

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.26

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:20 – Zig & Sharko

18:35 – Ready.Music.Play!

18:45 – Ready.Music.Play!

19:00 – Special Guest Playlist con Francesco…

19:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – Sam & Cat

18:40 – Sam & Cat

19:05 – Jeremy Senza Freni

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

21:25 – I Thunderman

21:40 – I Thunderman

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La trappola

18:35 – Penny on M.A.R.S. Il 2-Good

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Risposta

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Befana

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Frightningale

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Gorizilla

20:40 – Penny on M.A.R.S. La trappola

21:05 – Penny on M.A.R.S. Il 2-Good

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1′ Stagione Ep8

18:45 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1′ Stagione Ep6

19:15 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1′ Stagione Ep5

19:40 – Ho vinto la casa alla lotteria – 3′ Stagione Ep4

20:10 – Ho vinto la casa alla lotteria – 3′ Stagione Ep4

20:35 – Ho vinto la casa alla lotteria – 3′ Stagione Ep13

21:05 – Ho vinto la casa alla lotteria – 3′ Stagione Ep5

21:30 – Ho vinto la casa alla lotteria – 4′ Stagione Ep1

Rai Storia

19:30 – Il giorno e la storia

20:00 – Teche Rai

22:15 – Film

00:00 – Notiziario-RaiNews24

00:05 – Il giorno e la storia

00:25 – Scritto, letto, detto: Francesco La Torre

00:30 – Passato e Presente Gli amici inglesi di Hitler con il Prof. Ernesto Galli della Loggia

01:10 – Tra jazz e cinema p.3

Motor Trend Italia

18:30 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.6

19:30 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.8

21:20 – Chi cerca trova: auto da sogno 2′ Stagione Ep.4

22:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

23:15 – Officina di polizia – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

00:10 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.28

01:05 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.1

DMAX

18:05 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 2′ Stagione Ep.5

19:00 – Lupi di mare: Nord vs. Sud 2′ Stagione Ep.6

19:55 – Airport Security – 1^TV 12′ Stagione Ep.1

20:25 – Airport Security – 1^TV 12′ Stagione Ep.2

20:55 – Airport Security – 1^TV 12′ Stagione Ep.3

21:25 – Airport Security – 1^TV 12′ Stagione Ep.2

23:15 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.4

00:10 – Cops: UK 1′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:15 – MONDI SOTTERRANEI – BUNKER DI STOCCOLMA, LE GROTTE DI CHEDDAR E LA MINIERA DI SALE DI TURDA

19:15 – ANCIENT DISCOVERIES II – LE SUPER-NAVI CINESI

20:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – ARMI LETALI DELL’ORIENTE

21:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – ENIGMI INSOLUTI

22:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – I SEGRETI DI UNA CIVILTA’ MILLENARIA

23:15 – PIRAMIDI: I MISTERI SVELATI – LA PIRAMIDE DI DJOSER

00:15 – I GRANDI IMPERI DELLA STORIA – L’IMPERO ROMANO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – L’AEREO SCOMPARSO

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie Ep. 12

18:50 – Il castello delle cerimonie Ep. 13

19:20 – Il castello delle cerimonie Ep. 14

19:50 – Il castello delle cerimonie Ep. 15

20:20 – 90 giorni per innamorarsi Un segreto

22:10 – 90 giorni per innamorarsi Discussioni Prima TV

00:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Avventure

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Bolle misteriose

Rai Scuola

18:00 – What did they say? Puntata 5 Replica

18:05 – Perfect English episodio 2 Replica

18:15 – Spoon River Anthology Unbelievers Replica

18:30 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 1 Replica

19:00 – I segreti del colore Dal modello al muro Replica

19:25 – I segreti del colore Dipingere sul muro nel Medioevo Replica

19:50 – Beautiful Minds John Nash – La teoria dei giochi Replica

21:00 – Memex Donne di Scienza – ep. 13 – Barbara Mazzolai Replica

LaF

18:40 – 2040 – Salviamo il pianeta!

20:30 – Anthony Bourdain: Wasted! Contro il cibo sprecato

22:10 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.5

23:05 – Vanity Fair 1′ Stagione Ep.6

00:00 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.5

00:55 – Cardinal – Quando leggerai queste parole Bestseller in tv. 3′ Stagione Ep.6

01:50 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.18

02:45 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 2′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia allo stato brado Zona selvaggia

19:05 – Una famiglia allo stato brado Il carico

20:00 – Una famiglia allo stato brado Ep. 3

21:00 – Scherzi della natura Il colpevole

21:30 – Scherzi della natura Le uova

21:55 – The Aquarium Pinguini Prima TV

22:50 – The Aquarium Ophelia, il polpo

23:50 – The Aquarium Pinguini

Sky Uno

18:00 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 5

19:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 2

20:10 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

21:15 – Dr. House – Medical Division Accettazione

22:05 – Dr. House – Medical Division Problemi di adozione

23:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Venezia

00:10 – 4 ristoranti – Speciale The Jackal

00:45 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – Gun Shy – Eroe per caso

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Angry Birds 2: nemici amici per sempre

23:00 – Diavoli Ep. 3

23:55 – Diavoli Ep. 4

00:50 – Se son rose

02:25 – The Jurassic Games

03:55 – Trading Paint – Oltre la leggenda

SKY Cinema Family

18:50 – Biancaneve e il cacciatore

21:00 – Black Beauty – Una storia di coraggio

22:25 – 10 giorni senza mamma

00:05 – Penelope

01:50 – Condorito missione spaziale

03:20 – Christmas & Co.

05:05 – Una vita da gatto

Sky Cinema Romance

19:10 – Ricomincio da me

21:00 – La memoria del cuore

22:50 – Baby Boom

00:45 – Lost in Love

02:25 – Letters to Juliet

04:15 – Chocolat

Sky Cinema Collection

19:35 – Over the Top

21:15 – John Rambo

22:55 – Escape Plan 3 – L’ultima sfida

00:40 – Creed – Nato per combattere

02:55 – I mercenari 2

04:40 – Rocky

Sky Cinema Action

18:55 – Cowboys & Aliens

21:00 – 211 – Rapina in corso

22:35 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

00:30 – L’immortale

00:50 – No Escape – Colpo di stato

02:35 – The Punisher

04:40 – Stolen

Fox

18:10 – I Griffin Vecchio scorbutico

18:35 – I Griffin Il vecchio e il grande C

19:00 – I Griffin La vendetta di Joe

19:30 – I Griffin Il ricco ereditiero

19:55 – The Big Bang Theory L’insufficienza monetaria

20:20 – The Big Bang Theory Il riallineamento dei fratelli

20:45 – The Big Bang Theory L’asimmetria della farfalla

21:10 – Rosewood I segreti di Marshwood

Premium Cinema

19:24 – Poliziotto ancora in prova

21:15 – Rampage: Furia animale

23:10 – Viaggio nell’isola misteriosa

00:51 – Godzilla

02:56 – ORGOGLIO E PREGIUDIZIO

Premium Action

18:48 – SUPERGIRL V – SEGRETI TRA DONNE – 1aTV

19:36 – CHICAGO FIRE VIII – MANTENIAMO LA POSIZIONE

20:25 – CHICAGO FIRE VIII – DOVE FINIREMORE

21:15 – SUPERNATURAL XIII – IL GRANDE VUOTO

22:03 – CONTAINMENT – LACRIME E SILENZIO

22:52 – ARROW VIII – ATTO DI FEDE

23:40 – ARROW VIII – IL PRESENTE

00:29 – THE FLASH VI – PAURA E SANGUE

Mya

18:42 – RIVERDALE IV – LA TEMPESTA DI GHIACCIO

19:35 – CHICAGO MED V – NON HA PIU’ IMPORTANZA

20:25 – CHICAGO MED V – LA TERRA TREMA SOTTO DI NOI

21:15 – THE GOLDBERGS VII – IL GIOVEDI’ DEI GENITORI – 1aTV

21:40 – THE GOLDBERGS VII – UNA VERA STORIA DI FANTASMI – 1aTV

22:06 – BIG BANG THEORY X – LA CONTAMINAZIONE DELLA VASCA DA BAGNO

22:30 – BIG BANG THEORY X – LA CATALISI DEL CALCIO FETALE

22:55 – SHAMELESS X – ADIOS GRINGOS