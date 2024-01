Su Rai Uno Colpo di luna, su Sky I delitti del Barlume. Guida ai programmi Tv della serata del 26 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 26 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.30 Per un nuovo domani. La storia dimenticata di una comunità di oltre 70 ebrei stranieri che tra il 1941 e il 1943 sono costretti a vivere in una condizione di “internati liberi” a Castelnuovo di Garfagnana. Su Rai 4 dalle 21.20 On the Edge. Il macchinista di metropolitana Leo vede morire sui binari suo figlio, Hugo; scoprendo che il ragazzo era finito in un brutto giro, Leo inizia a indagare sulle conoscenze del figlio. Su Rai Movie dalle 21.10 Biancaneve. Alla morte del Re, la perfida Regina usurpa il trono destinato alla Principessa Biancaneve. La fanciulla, abbandonata nella foresta, si allea con 7 nani che l’aiuteranno a contrastare i piani della Regina. Suo padre glielo concede ma scoprirà di essere comunque guardata a vista. Su Italia 1 dalle 21.16 Rambo III. Rambo parte alla volta dell’Afghanistan per liberare il suo ex colonnello, ostaggio dei sovietici. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’episodio Sopra la Panca chiude la stagione 11 de I Delitti del Barlume. Mentre il padre di Tiziana sparisce all’improvviso, un cadavere trovato in mare fa partire una nuova indagine. Su Iris dalle 21 L’inganno. Durante la guerra civile americana, il soldato John McBarney viene ferito e condotto nel collegio femminile dalla signora Martha. In pochi giorni l’uomo riesce a conquistare la direttrice e le altre donne che lo circondano e decide di approfittarne.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 The Rookie. Celina è decisa a scoprire cosa sia avvenuto a sua sorella Blanca. Lucy coinvolge Tim, a sua insaputa, nel suo progetto. Monica viene rapita da Elijah e minacciata.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Colpo di luna. Un’attesissima prima serata: sull’ammiraglia Rai con un varietà in grande stile, 3 puntate con ospiti e performance, ispirato alle storiche prime serate degli anni ’70. L’atmosfera è quella di un happening, puntellato da momenti in cui la conduttrice si esibisce con personaggi, monologhi, sketch, numeri musicali, balletti e numeri con ospiti. Su Canale 5 dalle 21.20 Ciao darwin 9 giovanni. 8.7. Divertente show-antropologico, ripropone la “selezione naturale” fra 2 categorie di persone antitetiche che gareggiano al fine di scoprire chi e’ destinato alla sopravvivenza.

Guida tv di venerdì 26 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Colpo di luna

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – TV7

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Per un nuovo domani

23:10 – Storie della Shoah in Italia. I giusti

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 3

19:05 – Senza traccia 4

19:50 – Senza traccia 4

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – On the edge

23:00 – I segreti di Wind River

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – Wonderland

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – CIAO DARWIN

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – SETE DI SANGUE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL MIGLIOR AMICO

21:20 – RAMBO III – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:00 – CAMPIONATO FORMULA E ’24 – GARA: DIRIYAH

18:50 – CAMPIONATO FORMULA E ’24 – PODIO: DIRIYAH

19:18 – YOUNG SHELDON II – UN REATTORE NUCLEARE E UN RAGAZZO CHIAMATO PICCIONCINO

19:43 – YOUNG SHELDON II – DAVIDE, GOLIA E UNO YOO-HOO DAL FONDO

20:06 – THE BIG BANG THEORY III – LA SOLUZIONE DEL PIRATA

20:34 – THE BIG BANG THEORY III – IL COROLLARIO DEL RIVESTIMENTO RACCAPRICCIANTE

21:03 – AFTER THE SUNSET – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 141 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTO GRADO

00:50 – THE EQUALIZER – CI VUOLE UN VILLAGGIO

01:45 – POPCORN 1982

02:32 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 1 Episodio 18 – L’ape regina

19:00 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 8 – E’ ora di sposarsi!

19:50 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 9 – Il diavolo di Jersey

20:40 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 10 – La porta della morte

21:30 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 11 – Tutto quella notte

22:20 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 12 – Salti temporali

23:10 – Fringe – Stagione 4 Episodio 3 – Solo al mondo

00:00 – Fringe – Stagione 4 Episodio 4 – Soggetto 9

Rai Movie

19:30 – Il professor Cenerentolo

21:10 – Biancaneve

22:55 – Uno sguardo dal cielo

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Mud

03:25 – Una famiglia senza freni

05:00 – Queimada

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – BACIATO DALLA FORTUNA

21:00 – IL VIGILE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – IL VIGILE – 2 PARTE

23:07 – I DUE VIGILI

00:55 – LA GRANDE ABBUFFATA

02:57 – CARAMELLE DA UNO SCONOSCIUTO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL SILENZIO DELLA PRATERIA

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – LA LEGGENDA DEL BISONTE BIANCO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – IL PRIGIONIERO

21:10 – AGENTE SMART – CASINO TOTALE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – AGENTE SMART – CASINO TOTALE – 2 PARTE

23:10 – RICHIE RICH – IL PIU’ RICCO DEL MONDO – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – PIETA’ PER I RAGAZZI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – PROVA DI FORZA A CASA DIABLO – II PARTE

21:00 – L’INGANNO

23:11 – IL DISCORSO DEL RE

01:32 – WOMAN IN GOLD

03:19 – CIAKNEWS

03:23 – BASE ARTICA ZEBRA

05:43 – DUE PER TRE – RUGGITO DI LEO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 37

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 80 – Prima TV

21:30 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 4 – Ciak si mangia

22:45 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 3 – Al Veliero

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 2 – Firenze

01:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 1 – Marrakech

02:30 – Coppie che uccidono – Stagione 13 Episodio 2

03:15 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 3

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – AVANZATA A SORPRESA – L’ATTACCO DI PICA!

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 IV – IL FIDANZATO DI EVELYN??

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 V – LA PAURA FA NOVANTA!

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 V – UNA MADRE PER AMICA

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 V – UN BEL PAIO DI ORECCHIE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 V – IL FANTASMA DI ROSE

21:15 – DEVIL

22:55 – LA NOTTE DEL GIUDIZIO

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 35

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 40

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 6

23:15 – Che tempo che fa Bis – Stagione 1 Episodio 12

00:40 – Naked Attraction Italia – Stagione 2 Episodio 7

02:05 – Naked Attraction Italia – Stagione 1 Episodio 1

03:30 – Naked Attraction Italia – Stagione 1 Episodio 2

04:55 – La casa delle aste – Stagione 1 Episodio 1

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 10 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 9 – Pezzo da collezione

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 9 – A lezione da Chumlee

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 10 – La notte del poker

21:15 – Sex: una commedia sentimentalmente scorretta

23:15 – Volavérunt

01:15 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 3 Episodio 4 – C’è vita dopo il porno?

01:45 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 3 Episodio 5

La7

18:55 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

04:30 – Tagadà (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Cabaret

23:20 – Josephine, Ange Gardien – IL GRADINO PIU’ ALTO

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

Food Network

18:10 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 4 – I cannelloni

18:50 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 1 – Milano

19:55 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 15 – Milano

21:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 7 – Lecco

22:00 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 3 – Pescara

23:00 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 6 – Napoli

00:05 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 5 – Milano

01:10 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 16 – Palermo

TOP CRIME

18:29 – THE CLOSER III – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI – I PARTE

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – LA FAMIGLIA PERFETTA

20:15 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – SALVIAMO SAMMY

21:10 – CHICAGO P.D. X – FUORI DAL BARATRO

22:04 – CHICAGO P.D. X – MORIRE DUE VOLTE

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – TERRENO DI CACCIA

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – SERVIZI PER L’INFANZIA

00:46 – FOUND – L’APPARENZA INGANNA

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 10 Episodio 2 – Vampate di fuoco. 2a parte

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 21 Episodio 1 – Il punto di equilibrio

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 10 – Escape Room

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 11 – Dietro la maschera

23:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 10 – L’oro bianco

00:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 11 – Il villaggio abbandonato

01:15 – Tandem – Stagione 4 Episodio 12 – La donna con due facce

02:20 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 7 – Segreti

Rai Premium

19:15 – Don Matteo 10

20:25 – Don Matteo 10

21:20 – La storia

23:10 – DOC – Nelle tue mani 3

01:00 – Storie italiane

02:10 – Doc Martin 4

02:55 – Allora in onda

03:25 – Un Ciclone in Convento 10

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 4 – In spiaggia

19:05 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 5 – Grande famiglia

20:05 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 6 – Prima del matrimonio

21:05 – Case al mare con Christina – Stagione 3 Episodio 7 – Amanti dello sport

22:00 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 4

23:00 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 5

23:55 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 6

00:50 – Chi cerca trova – Stagione 8 Episodio 7

TV2000

18:21 – Tg 2000

18:57 – Santa Messa

19:27 – In Cammino

19:54 – Santo Rosario

20:25 – Tg 2000

20:51 – Il figlio di Saul

22:41 – Effetto Notte

23:17 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

00:00 – QSV WEB

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Passatempo

20:53 – Timer

21:00 – Radio Turismo

22:00 – Il Gioco Del Mondo

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Padre Brown – L’isola dei sogni Stagione 9, episodio 7

19:10 – SOKO – Misteri tra le montagne – Panico fatale Stagione 18, episodio 6

19:55 – Telesguard

20:15 – Svizzeri a New York – Una nuova vita

21:05 – Il mio vicino Adolf

22:35 – Snowboard: Coppa del mondo 2023/2024 – Snowboard Cross (R) Da St. Moritz

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:25 – La notte non aspetta

Rai Sport +HD

18:50 – Tg Sport Speciale TG Sport: Vajont

19:00 – Freestyle

19:50 – Freestyle

20:35 – Basket: Serie A2

22:45 – Freestyle

00:15 – Snowboard

01:45 – Sci Di Fondo

02:45 – Basket: Serie A2

SuperTennis

19:00 – Davis Cup 2023 Arnaldi vs Popyrin

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Madrid 2023 Alcaraz vs Djokovic

22:30 – US Open 2021 Alcaraz vs Tsitsipas

01:00 – Fed Cup Cup 2009 Pennetta vs Mauresmo

03:00 – ATP Vienna 2023 inner Medvedev

05:00 – US Open 2023 Shelton vs Djokovic

Euro Sport

19:30 – Magazine Novak Unmasked

20:30 – Tennis Australian Open Tsitsipas – Djokovic (Finale M)

22:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova F

23:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova M

01:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom F (2a manche)

01:30 – Atletica Mondiali 6a g.

03:00 – Ciclismo La Vuelta Formigal – Col du Tourmalet. 135 km (13a tappa)

05:00 – Ciclismo La Vuelta Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua. 156,5 km (14a tappa)

SportItalia

18:30 – Si Motori

19:00 – Mondo Crociera

19:30 – Rally Dreamer

20:00 – TipStop

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Green meteo

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

20:55 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

19:50 – Doraemon – Il film: Nobita e la nascita del Giappone

21:10 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 14

18:30 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 15

18:50 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 7

19:00 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 8

19:15 – Super monsters – Il primo Halloween di Vida

19:35 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 15

19:50 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 16

20:15 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 17

K2

18:10 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 11

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 12

19:10 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 13

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 33

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 34

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 35

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 36

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 37

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – New School

19:50 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – K.C. Agente Segreto

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:50 – Tgr Petrarca

19:20 – Gli imperdibili

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Sulle orme di Gerda Taro

20:20 – Under Italy

21:15 – OSN Concerto per il Giorno della Memoria

22:45 – Save the date

23:15 – Guns N’ Roses: Appetite for democracy

Rai Storia

18:10 – Cronache dal Mito

18:40 – Rai News Giorno

18:45 – Pietre d’inciampo

19:10 – Orrore bianco. La campagna di Russia 1942-1943

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Ho scelto la prigionia

22:05 – I giorni della nostra storia

Rai Scuola

18:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – La vita segreta dei laghi

20:15 – L’uccello di fuoco

21:00 – Le creature più grandi del mondo ep 1

21:45 – Odio 1

22:45 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 11 Episodio 1 – Ford Fiesta XR2

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 5

22:15 – Gli eroi dell’asfalto – Stagione 7 Episodio 1

23:10 – Gli eroi dell’asfalto – Stagione 7 Episodio 2

00:05 – Gli eroi dell’asfalto – Stagione 7 Episodio 3

01:05 – Gli eroi dell’asfalto – Stagione 7 Episodio 4

02:00 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 4 Episodio 9

02:55 – Ingegneria degli Epic Fail – Stagione 4 Episodio 10

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 2 Episodio 1

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 10

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 9

23:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 3

00:15 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – Stagione 2 Episodio 4

01:10 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 4 Episodio 1 – Rumori

02:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 4 Episodio 2 – Maglietta rosa

03:00 – Colpo di fulmini – Stagione 6 Episodio 10

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – GIGA STRUTTURE II – LE MONTAGNE RUSSE PIU’ VELOCI AL MONDO

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – NAVE FANTASMA

21:05 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

23:00 – Iznik – enigma sommerso

00:00 – LE MEGASTRUTTURE DELLE ANTICHE CIVILTA’ I – LA GRANDE MURAGLIA CINESE

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – DIFETTI DI PROGETTAZIONE

02:00 – TG5 START

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 2 Episodio 2 – Lecce

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 44

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 45

21:30 – Il forno delle meraviglie – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5

22:50 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 4

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 3 – Cisti

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 4 – Non preoccuparti

01:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 5 – Dolore al collo

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 8 Episodio 16 – Rotta di collisione

19:00 – River Monsters – Stagione 4 Episodio 5 – Assassino invisibile

20:00 – River Monsters – Stagione 4 Episodio 6 – Tra le fauci dei piranha

21:00 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 7 – Gli alieni in Amazzonia

21:55 – NASA X-Files – Stagione 4 Episodio 8 – Segnali alieni

22:50 – Contact – Stagione 1 Episodio 4 – I veri Men in Black

23:45 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 1 – Ranch mortale

00:40 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 2 – Il fuorilegge

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 15

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 25

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 26 – Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 1 – Sicilia – Val di Noto

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 11 – Gorizia

22:30 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

23:55 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

01:10 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 11 – Gorizia

Sky Cinema 1

19:10 – Star Trek Beyond

21:15 – I delitti del BarLume Sopra la panca

22:55 – I delitti del BarLume Sopra la panca

00:35 – Il cacciatore di ex

02:25 – Nanny Mc – Phee Tata Matilda

04:05 – Twister

SKY Cinema Family

19:25 – Il campeggio dei papà

21:00 – Nonno questa volta è guerra

22:45 – Senti chi parla adesso

00:25 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 96

00:35 – Belle & Sebastien

02:15 – L’ape Maia Il film

03:45 – Nocedicocco Il piccolo drago

05:10 – Dragon Ball Super: Broly Il Film

Sky Cinema Romance

19:05 – Come ti divento bella

21:00 – Tutto può cambiare

22:50 – Quel mostro di suocera

00:35 – Tre cuccioli e un anello

02:05 – Mother’s Day

04:05 – Cuori ribelli

Sky Cinema Collection

19:15 – Il debito

21:15 – Ogni cosa è illuminata

23:05 – Il labirinto del silenzio

01:10 – Anna Frank e il diario segreto

02:55 – Schindler’s List

Sky Cinema Action

19:20 – The Misfits

21:00 – John Wick 3 Parabellum

23:25 – La fratellanza

01:30 – Police Story

03:10 – Spider-Man 3

05:30 – L’ultima sfida di Bruce Lee

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV