Su Rai Uno Italia – Liechenstein, su Canale 5 Il Diavolo veste Prada. Guida ai programmi Tv della serata del 26 marzo

Calcio, Intrattenimento film e attualità al centro della programmazione televisiva della serata di martedì 26 marzo. Su Rai Uno dalle 20.30 va in onda Italia – Liechenstein, gara valida per le qualificazioni a Euro 2020. Dopo la vittoria ottenuta a Udine contro la Finlandia nella partita di esordio, la Nazionale di Mancini arriva a Parma per affrontare una avversaria, che, sulla carta, non dovrebbe metterla in difficoltà essendo composta in parte da professionisti e non essendo mai riuscita nella sua storia a conquistare una finale mondiale o europea.

Veniamo ai film. Su Canale 5 alle ore 21.48 va in onda la commedia Il Diavolo veste Prada, con Glenn Close. Andy Sachs è una neo-laureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: decide così di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy non ha la minima inclinazione per il mondo della moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito, eppure viene assunta. Con l’obiettivo di resistere un anno per poi passare alla redazione, Andy accetta la proposta della direttrice e si sottopone così a ogni tipo di angherie da parte sua. Su Rete 4 dalle 21.30 appuntamento con Il Segreto. Gonzalo spiega a Raimundo e ai presenti alle esequie di donna Francisca il motivo del suo ritorno a Puente Viejo: vendicare la morte di Esperanza e Beltran. A seguire dalle 22.28 nuovo episodio di Una vita. Ursula e’ preoccupata per l’assenza di Blanca e vorrebbe andare a cercarla, ma Samuel la trattiene. Le confessa di aver letto la lettera di Jaime e di aver scoperto le sue intenzioni.



Per quanto riguarda l’attualità, invece, su Rai Due alle 21.20 torna Il Collegio, che quest’anno catapulta un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 17 anni nel 1968. Un anno speciale, particolarmente significativo e ricco di cambiamenti: nelle piazze il mondo dei giovani è in subbuglio per rivoluzionare la scuola e la società. Riusciranno queste idee a varcare le mura del severo Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, dove vigono le ferree regole comportamentali e disciplinari degli anni ’60? Come raccoglieranno e reinterpreteranno lo spirito del ’68 che ha cambiato il mondo, gli adolescenti del 2018, cresciuti con più tecnologia che ideologia? Su Italia 1 dalle 21.25 tornano Le Iene: inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma. Su Rai Tre, alle ore 21.20, torna l’appuntamento settimanale con Carta Bianca, il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer. Su Rai Uno alle 23.45 torna Porta a Porta, con Bruno Vespa.