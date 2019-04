Su Rai Uno torna Il Commissario Montalbano, su Italia 1 un nuovo episogio di Star Wars. Su Rai Tre le inchieste di Report. I programmi della serata di lunedì 29 aprile

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 29 aprile film, programmi di intrattenimento e attualità. Su Rai1 alle 21.25 appuntamento con Camilleri racconta Montalbano. Lo scrittore Andrea Camilleri racconta come è nata la storia del film tv “L’odore della notte”. Su Italia 1 dalle 21.20 Star Wars V – l’Impero colpisce ancora.Vincitore di due premi Oscar. La base segreta dell’Alleanza ribelle viene individuata dalle truppe imperiali di Darth Vader.

Per l’intrattenimento su Rai2 alle 21.20 torna Made in Sud. In questa puntata nuovi sketch e gag inedite ispirate al tema della favola. Attesi sul palco: la coppia “padre figlio” interpretata da Antonio D’Ausilio e Francesco Paolantoni; i monologhisti Ciro Giustiniani, Paolo Caiazzo, Simone Schettino, Antonio Giuliani e Marco Capretti; i “neo genitori” Arteteca; Matranga e Minafò con Gianni Lattore de “I Respinti” ; Manu e Luca; I Ditelo Voi nelle vesti dei simpatici chirurghi e poi con i personaggi del condominio di “Tra – sit”; Enzo e Sal; la signora “Romilda” Maria Bolignano; Mino Abbacuccio nei panni dell’amico degli animali; il ” parcheggiatore” Tommy Terrafino; Max Cavallari ; il ballerino “Roberto Bollicine” Mariano Bruno; Luisa Esposito e Floriana De Martino; Francesco Albanese; Gino Fastidio; Ettore Massa; i Radio Rocket; Emiliano Morana; la” influencer” Roxy Colace; il professore Enzo Fischetti; e poi ancora Peppe Laurato con Rosaria Miele, Nello Iorio. Su Canale 5 nuova puntata di Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D’Urso, giunto all’edizione numero quindici, in cui i partecipanti reclusi nella casa concorrono per il montepremi finale di 100.000 euro.

Per l’attualità, su Rai Tre dalle 21.20 Report. Una nuova inchiesta sul caso dell’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, accusato di aver spiato magistrati, politici e giornalisti. Cosa c’è nei suoi dossier? Torniamo quindi a parlare di chi è stato considerato per anni l’apostolo dell’antimafia, ex presidente di Confindustria Sicilia, oggi a processo per corruzione e dosseraggio e indagato per concorso esterno alla mafia. Seguendo le tracce del sistema che aveva messo in piedi e che teneva legati politici, magistrati, giornalisti, uomini dei servizi di sicurezza e banchieri si arriva al segreto più inconfessabile della nostra Repubblica. Ci occupiamo, poi, di sovranisti europei, e in particolare di Steve Bannon, che ha posto la sua sede in una fantastica abbazia del 1200 a Frosinone, dove sta formando i suoi gladiatori, gli agenti del cambiamento. Per ottenerla hanno scritto anche una lettera a Papa Bergoglio. Ma l’ottavo comandamento reciterebbe di non dare false informazioni nelle relazioni con gli altri. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica: il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.