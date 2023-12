Su Rai Uno Il ritorno di Mary Poppins, su Canale 5 Il primo Natale. Guida ai programmi Tv della serata del 28 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 28 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. Joseph Hallenbeck è un detective privato con numerosi problemi personali. Il suo compito è di proteggere una spogliarellista che è stata presa di mira da un malvivente, ma la missione si rivela più difficile del previsto.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 Il ritorno di Mary Poppins. Ventiquattro anni dopo che Mary Poppins ha lasciato la famiglia Banks, Michael lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie, John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando un lutto improvviso colpisce la famiglia, Mary Poppins ritorna magicamente nella loro vita e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia. Su Rai Tre dalle 21.20 Respect. Il ritratto di Aretha Franklin, una donna dal talento indiscusso, che lotta per imporsi artisticamente nel mondo maschilista e razzista dell’America degli anni ’60, ma soprattutto un racconto visivamente e musicalmente vivace e spettacolare. Su Rai Movie dalle 21.10 Sissi – la giovane imperatrice. Sposata all’Imperatore d’Austria e in rotta con la suocera, Sissi se ne torna in Baviera. Il Kaiser le corre dietro e fanno la pace, intanto la bella Imperatrice fa star buoni anche i rivoltosi ungheresi. Su Canale 5 dalle 21.41 Il primo Natale. Sicilia, 2019: un ladruncolo ateo e un prete vengono catapultati, tra equivoci e parodie bibliche, in Palestina nell’anno zero. Su Italia 1 dalle 21.26 Il Cavaliere Oscuro. Batman deve salvare Gotham dal pagliaccio maligno Joker. Su Sky Cinema dalle 21.15 The legend of Tarzan. Sono passati molti anni da quando l’uomo una volta conosciuto con il nome di Tarzan ha lasciato la giungla africana per tornare a una vita borghese nelle vesti di John Clayton III, Conte di Greystoke, con al suo fianco la amata moglie Jane. Su Iris dalle 21 Viaggio in Paradiso. E’ stata una brutta giornata per Driver e la situazione non sembra migliorare. Ha appena fatto un colpo da milioni di dollari che gli avrebbero permesso di passare una bella vacanza estiva.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Due dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Neanche a Natale c’è pace per l’ispettore Neville! Un ricco imprenditore viene trovato morto ed il testimone dell’omicidio scompare nel nulla. Unico indizio, una frase pronunciata dalla vittima prima di morire. Rai 4 dalle 21.20 Hawaii Five-0. Il tenente McGarrett e la squadra Five-O delle Hawaii proseguono la lotta al crimine, tra i casi di questa stagione: un drone assassino, il rapimento di una bambina, una sfida tra sicari, un serial killer mascherato.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Zona Bianca.

Guida tv di giovedì 28 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – affari tuoi

21:30 – Il ritorno di Mary Poppins

23:45 – Biancaneve

00:00 – Tg1 Didascalia

00:06 – Biancaneve

01:40 – Rai – News

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Delitti in paradiso: Feste in famiglia

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Respect

23:50 – Tg3 Sera

Rai 4

18:20 – NCIS New Orleans 6

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Hawaii Five-0 5

22:05 – Hawaii Five-0 5

22:50 – Hawaii Five-0 5

23:35 – Innocenti bugie

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:21 – IL PRIMO NATALE – 1 PARTE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LA SPADA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – UNA TERRIBILE SORELLA

21:20 – IL CAVALIERE OSCURO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW VII – SPACCIO D’ALCOLICI CLANDESTINO

19:22 – PERSON OF INTEREST IV – DOMANDE E RISPOSTE

20:13 – THE BIG BANG THEORY XII – IL RIVERBERO DELLA DECISIONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – LO SCISMA DEL PLAGIO

21:04 – MATRIX RELOADED – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – MATRIX RELOADED – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 127 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:30 – SLOW TOUR PADANO

01:27 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:00 – Smallville – Stagione 8 Episodio 18 – Eterno

18:50 – Smallville – Stagione 8 Episodio 19 – Stiletto

19:40 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 5 – Monster Movie

20:35 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 6 – Febbre da fantasma

21:30 – Excalibur – Film/Avventura

00:15 – Fringe – Stagione 3 Episodio 8 – Missione compiuta

01:05 – Fringe – Stagione 3 Episodio 9 – Marionetta

01:55 – Fringe – Stagione 3 Episodio 8 – Missione compiuta

Rai Movie

18:30 – Fantozzi subisce ancora

20:00 – Stanlio e Ollio – Ciao amici!

21:10 – Sissi, la giovane imperatrice

23:00 – Non ti presento i miei

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Il grande paese

03:45 – Vacanze col gangster

05:00 – Un tranquillo weekend di paura

Cine 34

18:50 – A CENA CON… – NATALE A 4 ZAMPE

21:00 – AMORE, BUGIE E CALCETTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – AMORE, BUGIE E CALCETTO – 2 PARTE

23:21 – PICCOLO GRANDE SCHERMO

23:29 – LA FIDANZATA DI PAPA’

01:20 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – 2019 DOPO LA CADUTA DI NEW YORK

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – ASSALTO AL TRENO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – SCELTE DIFFICILI

21:10 – ROCKY BALBOA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ROCKY BALBOA – 2 PARTE

23:10 – ROCKY V – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK IV – TRADITO DAL SILENZIO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – MISTER “O” – II PARTE

21:00 – VIAGGIO IN PARADISO

23:03 – TESTIMONE INVOLONTARIO

00:58 – FORGET PARIS

02:31 – CIAKNEWS

02:35 – SEVERANCE – TAGLI AL PERSONALE

04:00 – LA CAPANNA DELLO ZIO TOM

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 16

20:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Abruzzo

21:35 – Into Darkness – Star Trek

23:50 – Just Friends – Solo amici

01:35 – Non è un caso

03:10 – Coppie che uccidono Ep. 10

04:05 – Lady Killer Ep. 11

04:55 – Lady Killer Ep. 15

Italia 2

18:20 – MIKE & MOLLY VI – POLIZIOTTI AGITATI

18:50 – MIKE & MOLLY VI – UN PICCOLO PASSO PER MIKE

19:20 – MIKE & MOLLY VI – L’ATTACCO DI CUORE

19:50 – MIKE & MOLLY VI – IL SUPER POLIZIOTTO

20:20 – MIKE & MOLLY VI – LE VOLONTA’ DI JOYCE

20:45 – MIKE & MOLLY VI – LA BRAVA MOGLIE

21:15 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1)

23:25 – THE BIG BANG THEORY X – LA FLUTTUAZIONE NELLA COLLABORAZIONE

La 5

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:53 – GRANDE FRATELLO

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – HEARTS OF WINTER – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – La casa delle aste – 1^TV – Stagione 1 Episodio 19

19:00 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 24

20:00 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 4 – Lisbona

21:25 – Il mio nome è Nessuno – Film/Western

00:00 – Botte di Natale – Film/Commedia

02:10 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 8

02:50 – Crimini italiani – Stagione 1 Episodio 1

04:40 – Airport Security: Spagna – Stagione 4 Episodio 1

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 16 – Penny e Robert

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 16 – Tesoro nascosto

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 4 – Poker set firmato Cartier

21:15 – A Dangerous Man Solo contro tutti

23:15 – Sex Sells Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso – Stagione 1 Episodio 7

23:45 – Sex Sells Weezy – WTF nel paese delle meraviglie del sesso – Stagione 1 Episodio 8

00:15 – Naked

01:15 – Escort Girls

La7

18:55 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Eagle – Aquila

23:40 – Nomad – The warrior

01:00 – TG LA7 Notte

01:40 – In Onda (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Ma come fa a far tutto?

23:20 – Cena tra amici

01:10 – La cucina di Sonia

Food Network

18:00 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 6

18:30 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 9

19:05 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 7

19:35 – Nel forno di casa tua – Stagione 2 Episodio 2

20:10 – Pazzi di pizza Natale – Stagione 3 Episodio 6

21:05 – Pazzi di Napoli – Stagione 1 Episodio 5

22:05 – Pazzi di Napoli – Stagione 1 Episodio 2

23:05 – Pazzi di Napoli – Stagione 1 Episodio 6

TOP CRIME

18:30 – MONK VIII – IL SIG. MONK E IL DISTINTIVO

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – DISCO INFERNO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – I VOLONTARI

21:10 – FOUND – IL VEDOVO SPARITO – 1aTV

22:03 – FOUND – RAGAZZI MANIPOLATI – 1aTV

22:57 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – UNA DOLCE MORTE

23:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – IL MUSEO DELLA MAFIA

00:43 – EAST NEW YORK – A CARTE SCOPERTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 7 Episodio 16 – Lezioni di Kung Fu

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 17 Episodio 3 – La ballata di Midsomer County

21:10 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5 – Inganni di famiglia. 1a parte

22:15 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – 1^TV – Stagione 1 Episodio 6 – Inganni di famiglia. 2a parte

23:20 – I misteri di Brokenwood – Stagione 3 Episodio 4

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 4 – Ombre del passato

03:00 – A Crime To Remember – Stagione 4 Episodio 5

03:50 – A Crime To Remember – Stagione 4 Episodio 6

Rai Premium

19:35 – La Bibbia: Geremia

21:20 – Ballando con le stelle

02:05 – Storie italiane

04:10 – Un Ciclone in Convento 7

05:00 – Ricominciare

05:30 – Ricominciare

05:55 – Angelo il custode

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 2 Episodio 6 – Pessima decisione

19:15 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 2 Episodio 7 – Oasi di famiglia

20:10 – SOS: ho distrutto casa! – Stagione 2 Episodio 8 – Tre lunghi anni

21:05 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – Stagione 3 Episodio 16 – Glenn Close e il suo dono

22:00 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – Stagione 3 Episodio 4 – Il regalo di Halle Berry

22:55 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – Stagione 3 Episodio 5 – Super restauro con Cindy Crawford

23:55 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – Stagione 3 Episodio 1 – La sorpresa di Lisa Kudrow

00:50 – Fratelli in affari: SOS Celebrity – Stagione 3 Episodio 12 – Il regalo di Kristin Davis

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:56 – Un angelo per papa’

22:37 – Sul sentiero blu

00:14 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Tre Anni fa

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – GOOD-L’INDIFFERENZA DEL BENE

23:15 – UOMINI D’ARGENTO Silver Bears

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Storie

22:30 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Sergio Colmes Indaga

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Diamoci Una Mano

21:30 – Il Gioco Del Mondo

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino sulla Via Crio – Serpi e streghe

La2

18:55 – La Storia infinita

20:10 – Hockey: Coppa Spengler 2023

22:45 – Fratellastri a 40 anni

01:10 – Telesguard

01:20 – Telegiornale Le notizie di prima serata

02:25 – Meteo notte I colori del tempo

05:00 – Notiziario

Rai Sport +HD

19:00 – Radio Corsa

20:00 – Serie C

22:20 – Sci Alpino

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Ciclocross

01:10 – Ciclocross

02:20 – Pallanuoto

03:40 – Pallanuoto

SuperTennis

19:45 – Tennis Parade

20:15 – Best of Italiane 2023 Trevisan vs Mertens,Hong Kong

22:15 – Best of ATP 2023 Rublev vs Zverev,Vienna

01:00 – Best of WTA 2023 Gauff vs Martic,Pechino

03:00 – LIVE UNITED CUP Davidovich Fokina vs Seyboth Wild

05:00 – LIVE UNITED CUP Sorribes Tormo vs Haddad Maia

Euro Sport

18:00 – Biathlon World Team Challenge Gelsenkirchen. Mass Start Team Misto Live

18:45 – Magazine Unlock the Power of Sport

18:50 – Biathlon World Team Challenge Gelsenkirchen. Inseguimento Team Misto Live

19:50 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom Gigante F (2a manche)

20:30 – Sci Alpino Coppa del Mondo Bormio. Discesa Libera M

22:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom Gigante F (1a manche)

22:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom Gigante F (2a manche)

23:30 – Ciclocross Superprestige Diegem. Prova M

SportItalia

19:00 – Calcio Today (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Sportitaliamercato

01:45 – Si Live 24

02:00 – Everton-Manchester City

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Idefix e gli irriducibili

19:45 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:05 – Hello Yoyo St 2 Ep 16 – Stop

18:35 – Masha e Orso St 5 Ep 17 – Un estintore per Masha

18:40 – I Racconti di Masha St 1 Ep 17 – Il califfo cicogna

18:50 – Hello Kitty Super Style St 1 Ep 1 – A tutta voce

19:00 – Hello Kitty Super Style St 1 Ep 2 – Tesoro in trappola

19:10 – Pinocchio and friends St 2 Ep 12 – L’amico degli animali

19:25 – Pinocchio and friends

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

19:10 – Craig

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 9

18:25 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 14

18:35 – Turbozaurs – Stagione 2 Episodio 2

18:50 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 14

19:00 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 11

19:10 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 12

19:25 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 10

19:50 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 11

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 3

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 4

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 19

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 20

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 21

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 22

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 23

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 24

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 25

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 26

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 27

18:55 – Il Barbiere pasticciere A caccia di un sorriso

19:05 – Il Barbiere pasticciere Natale alla Bottega di Pan Barbiere – Il Natale Di Patato

19:15 – Il Barbiere pasticciere Alla conquista della tre stelle Dichelin

19:30 – New School Il giro del mondo

19:50 – Megagame Ep. 16

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:35 – Rai 5 Classic

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Storia dei colori

20:20 – I sentieri del Devon e della Cornovaglia

21:15 – Balletto: Coppe’lia

23:30 – Burt Bacharach, A life in song

00:40 – Fabrizio De Andre’ in tourne’e

01:25 – Rai News Notte

Rai Storia

18:10 – I fratelli Cervi

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Domenica con

19:25 – Pranzo di Natale da Zavattini

19:30 – Domenica con

19:40 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – set – TANTArai

Rai Scuola

18:00 – I segreti della fisica Quantistica

19:00 – Gocce

19:10 – Wild Gran Bretagna

20:00 – La vita a colori

21:00 – Progetto Scienza 2022

21:30 – Progetto Scienza 2022

22:15 – Genius

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 10 Episodio 4 – Lamborghini Urraco

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 4

22:15 – Super Street Garage – 1^TV – Stagione 1 Episodio 10

23:15 – Super Street Garage – Stagione 1 Episodio 9

00:10 – Super Street Garage – Stagione 1 Episodio 8

01:05 – Super Street Garage – Stagione 1 Episodio 2

02:00 – Ingegneria perduta – Stagione 6 Episodio 11

02:55 – Ingegneria perduta – Stagione 6 Episodio 12

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco XL – Stagione 1 Episodio 5

21:25 – Predatori di gemme: la via dell’opale – 1^TV – Stagione 1 Episodio 2

23:15 – Il complotto dell’oro – 1^TV – Stagione 1 Episodio 3 – Verità e conseguenze

00:10 – Il complotto dell’oro – Stagione 1 Episodio 1 – Davide vs. Golia

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 16 – Momenti mortali

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 12 – Tradimento

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 1

03:50 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 2

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO I – CERCANDO SODOMA

21:05 – Verso Saturno, sola andata: storia della missione Cassini-Huygens

22:00 – THE PLANETS – SATURNO

23:00 – INCASTRATI NEL CANALE DI SUEZ – STORIA DELLA MEGANAVE EVER GIVEN E DI COME VENNE LIBERATA

00:00 – IL REGNO DELLO STAMBECCO – 100 ANNI DI GRAN PARADISO – CENTENARIO DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

02:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

RealTime

19:10 – Casa a prima vista Ep. 20

20:20 – Casa a prima vista Ep. 7

21:30 – Un marito per Natale

23:10 – La clinica del pus Ep. 1

00:10 – La clinica del pus Ep. 2

01:05 – La clinica del pus Ep. 3

02:00 – La clinica del pus Ep. 4

02:55 – La clinica del pus Ep. 5

Discovery Channel

18:15 – Ai confini della civiltà Quando le mucche attaccano

19:05 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno La forza della natura

20:05 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno Movimenti d’oro

21:00 – Il codice del Boss Il palazzo perduto di Nerone

22:00 – Il codice del Boss I segreti della torre di Pisa

23:05 – Misteri dal sottosuolo Il massacro sepolto

23:55 – Avventure impossibili con Josh Gates Misteri alle Bermuda

00:55 – Avventure impossibili con Josh Gates Il triangolo no!

Sky Uno

18:10 – Masterchef Australia: Dessert Masters Ep. 4 Prima TV

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 4

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 5 Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

21:15 – MasterChef Italia Ep. 5 Prima TV

22:40 – MasterChef Italia Ep. 6 Prima TV

00:00 – MasterChef Italia Ep. 5

01:25 – MasterChef Italia Ep. 6

Sky Cinema 1

19:20 – Tre di troppo

21:15 – The Legend of Tarzan

23:10 – Che vuoi che sia

01:00 – Suicide Squad

03:05 – Secret Team 355

05:05 – Bad Boys II

SKY Cinema Family

18:40 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

21:00 – Harry Potter e il principe mezzosangue

23:40 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

02:10 – Questo o quello – Speciale

02:25 – Harry Potter e il calice di fuoco

05:00 – La Collezionista . XL – Harry Potter – Speciale

05:15 – Harry Potter e la pietra filosofale

Sky Cinema Romance

18:15 – Il paziente inglese

21:00 – Shakespeare in Love

23:10 – Le relazioni pericolose

01:15 – Jude

03:20 – Romantiche

05:10 – Sei mai stata sulla luna?

Sky Cinema Collection

19:40 – A Christmas Reunion

21:15 – Natale all’improvviso

23:10 – A Christmas Number One

01:10 – Christmas Trade – Uno scambio per Natale

02:50 – The Family Holiday

04:20 – Una notte violenta e silenziosa

Sky Cinema Action

19:00 – Run All Night – Una notte per sopravvivere

21:00 – I mercenari – The Expendables

22:50 – Basic

00:35 – The Next Three Days

02:50 – Batman Forever

04:50 – Batman & Robin

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV