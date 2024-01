Su Rai Uno Il Commissario Montalbano, su Canale 5 torna Terra amara. Guida ai programmi Tv della serata del 28 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 28 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Il commissario Montalbano. Una notte, vengono svaligiati una casa al mare e un villino. Con una lettera anonima, il capo della banda lancia una vera e propria sfida a Montalbano. Su Rai 4 dalle 21.21. Regression. Angela è divenuta una fervente religiosa dopo la tragica morte della madre in un incidente automobilistico. Quando la ragazza accusa suo padre John di averla violentata, il detective Kenner inizia a indagare con il contributo del dott. Raines, che usa su John la tecnica dell’ipnosi regressiva per colmare i vuoti di memoria dell’uomo. Su Rai Movie dalle 21.10 Alice e Peter. Prima che “Alice vada nel Paese delle meraviglie” e “Peter divenga Pan”, i due sono fratello e sorella. Dopo la morte del fratello maggiore in un tragico incidente, cercano di salvare i loro genitori dalla spirale del dolore, ma saranno costretti a fare una scelta tra la realtà e l’immaginazione. Su Italia 1 dalle 21.20 L’uomo d’acciaio. La genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto come Clark Kent, diverra’ il famoso superero. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il tuo ex non muore mai. Inaspettatamente coinvolti in un complotto internazionale, due migliori amici si ritrovano a evitare assassini e un ambiguo agente britannico mentre escogitano un piano per salvare il mondo. Su Iris dalle 21 Caccia a Ottobre rosso. 1984: il comandante di un sottomarino nucleare sovietico si ribella. Il Pentagono teme un attacco, ma Jack Ryan è di un altro parere.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21 le puntate di 9-1-1. La squadra deve intervenire dopo che un camion si è schiantato contro la parata di inizio anno di un liceo. Nel frattempo, Athena e Michael cercano di aiutare Harry all’indomani del suo rapimento. Su Canale 5 dalle 21.25 Terra amara. Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare e quando i venditori ripartono, Adnan parte con loro

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. C’è chi lo chiama Piano Marshall lombardo e chi Piano Lombardia, ma probabilmente verrà ricordato come Piano Fontana perché il presidente della Regione ha deciso di metterci la faccia cavalcandolo alle ultime elezioni regionali del febbraio scorso. Ma che cos’è questo piano? È il programma avviato nel 2020 per la ripresa economica della regione Lombardia dopo la diffusione del Covid: 4 miliardi di euro per investimenti sanitari, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile e digitalizzazione. Un piano al centro del reportage di Report. A seguire la Pianura Padana, una delle zone d’Europa con il più alto livello di inquinamento da particolato PM10 e PM 2,5. A causa dei continui sforamenti dei limiti, l’Italia è stata condannata ripetutamente dalla Corte di Giustizia europea e dovrà pagare una multa che rischia di essere superiore ai 2 miliardi di euro. Una delle principali cause di inquinamento da particolato in queste aree è l’industria zootecnica, cioè l’alta concentrazione di animali da allevamento. In Giappone il Daiso KET Institute ha inventato una tecnologia in grado di rendere inerte il letame e il liquame eliminando il cattivo odore e riducendo quasi a zero le emissioni di ammoniaca e di altri gas inquinanti. Su Rete 4 dalle 21.26 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Guida tv di domenica 28 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Il commissario Montalbano – Il sorriso di Angelica

23:40 – Tg1 Sera

23:45 – Speciale Tg1

00:55 – Applausi

01:55 – Il caffe’

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:40 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – 9-1-1 5

21:50 – 9-1-1 Lone Star 3

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Chesara’…

20:55 – Report

23:15 – In Barba a tutto

00:00 – Tg3 Mondo

00:25 – Meteo 3

00:30 – Mostar, trent’anni e oltre

Rai 4

18:15 – Hudson & Rex 2

19:00 – Hudson & Rex 2

19:45 – Hudson & Rex 3

20:35 – Hudson & Rex 3

21:20 – Regression

23:10 – Black box – La scatola nera

01:25 – Anica – Appuntamento al cinema

01:30 – Semper Fi – Fratelli in armi

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

21:21 – TERRA AMARA IV – 353 – II PARTE – 1aTV

21:55 – TERRA AMARA IV – 354 – 1aTV

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – CONSEGNA SPECIALE

20:26 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ZONA CALDA

21:20 – L’UOMO D’ACCIAIO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:08 – ALL AMERICAN IV – FESTA CON DELITTO

19:00 – FROM PARIS WITH LOVE – 1 PARTE

19:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:54 – METEO.IT

19:56 – FROM PARIS WITH LOVE – 2 PARTE

21:03 – NOW YOU SEE ME 2 – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 141 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – INVITO A UN OMICIDIO – 1 PARTE – 1aTV

01:22 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:24 – METEO.IT

Warner TV

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 14

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 15

01:00 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 3 – La ragazza della porta accanto

01:50 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 4 – Uno strano tribunale

02:40 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 5 – Silenzio Dr. Phil

03:30 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 6 – Slash Fiction

04:20 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 7 – I sensitivi

05:10 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 8 – E’ ora di sposarsi!

18:20 – Fringe – Stagione 1 Episodio 14

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 15

01:00 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 3 – La ragazza della porta accanto

01:50 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 4 – Uno strano tribunale

02:40 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 5 – Silenzio Dr. Phil

03:30 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 6 – Slash Fiction

04:20 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 7 – I sensitivi

05:10 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 8 – E’ ora di sposarsi!

Rai Movie

19:30 – Nerve

21:10 – Alice e Peter

22:50 – Biancaneve

00:35 – L’uomo nell’ombra

02:50 – Mud

05:00 – L’ultima estate a Tangeri

19:30 – Nerve

21:10 – Alice e Peter

22:50 – Biancaneve

00:35 – L’uomo nell’ombra

02:50 – Mud

05:00 – L’ultima estate a Tangeri

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – MATRIMONIO A PARIGI

21:00 – TROPPO FORTE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – TROPPO FORTE – 2 PARTE

23:17 – IN VIAGGIO CON PAPA’

01:34 – LA POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE

03:06 – LA CASA DEL PIACERE

19:05 – A CENA CON… – MATRIMONIO A PARIGI

21:00 – TROPPO FORTE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – TROPPO FORTE – 2 PARTE

23:17 – IN VIAGGIO CON PAPA’

01:34 – LA POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE

03:06 – LA CASA DEL PIACERE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – VIAGGIO VERSO LA LIBERTA’

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – EROI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – SALTO NEL VUOTO

21:10 – THREE KINGS – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – THREE KINGS – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE – 1 PARTE

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – VIAGGIO VERSO LA LIBERTA’

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – EROI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – SALTO NEL VUOTO

21:10 – THREE KINGS – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – THREE KINGS – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE – 1 PARTE

Iris

18:49 – THE FORGER – IL FALSARIO

21:00 – CACCIA A OTTOBRE ROSSO

23:51 – DUNKIRK

02:04 – RAGTIME

04:32 – CIAKNEWS

04:35 – I SENZA NOME

18:49 – THE FORGER – IL FALSARIO

21:00 – CACCIA A OTTOBRE ROSSO

23:51 – DUNKIRK

02:04 – RAGTIME

04:32 – CIAKNEWS

04:35 – I SENZA NOME

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 hotel

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Petra 2 – Nido vuoto 2

23:30 – Quelle brave ragazze 2

00:45 – Un ballo per Natale

02:30 – Un corgi sotto l’albero

04:15 – Coppie che uccidono

05:00 – Lady killer

19:00 – Bruno Barbieri – 4 hotel

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Petra 2 – Nido vuoto 2

23:30 – Quelle brave ragazze 2

00:45 – Un ballo per Natale

02:30 – Un corgi sotto l’albero

04:15 – Coppie che uccidono

05:00 – Lady killer

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE V – GIOCHI DI FAMIGLIA

18:50 – THE MIDDLE V – IL PREMIO

19:20 – THE MIDDLE V – CUORE DI MAMMA

19:50 – THE MIDDLE V – STORMY MOON

20:20 – THE MIDDLE V – IL BALLO STUDENTESCO

20:45 – THE MIDDLE V – PUZZE E DINTORNI

21:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONCLUSIONE MATERNA

21:35 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COSTANTE DEL CAMBIAMENTO

18:25 – THE MIDDLE V – GIOCHI DI FAMIGLIA

18:50 – THE MIDDLE V – IL PREMIO

19:20 – THE MIDDLE V – CUORE DI MAMMA

19:50 – THE MIDDLE V – STORMY MOON

20:20 – THE MIDDLE V – IL BALLO STUDENTESCO

20:45 – THE MIDDLE V – PUZZE E DINTORNI

21:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONCLUSIONE MATERNA

21:35 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COSTANTE DEL CAMBIAMENTO

La 5

18:43 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO

21:10 – LOVE IN ARUBA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LOVE IN ARUBA – 2 PARTE

23:05 – AMICI DI MARIA

18:43 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO

21:10 – LOVE IN ARUBA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LOVE IN ARUBA – 2 PARTE

23:05 – AMICI DI MARIA

NOVE

18:05 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 10 – Marsiglia

19:30 – Che tempo che farà – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

20:00 – Che tempo che fa – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

22:20 – Che tempo che fa – Il tavolo – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

00:00 – Nove Comedy Club – Stagione 1 Episodio 3 – Battista

01:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 9 – Passioni sordide

02:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 11 – Legami pericolosi

03:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 13 – Ostilità

18:05 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 10 – Marsiglia

19:30 – Che tempo che farà – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

20:00 – Che tempo che fa – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

22:20 – Che tempo che fa – Il tavolo – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

00:00 – Nove Comedy Club – Stagione 1 Episodio 3 – Battista

01:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 9 – Passioni sordide

02:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 11 – Legami pericolosi

03:40 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 13 – Ostilità

Cielo

19:15 – Affari al buio

19:45 – Affari al buio

20:15 – Affari di famiglia

20:45 – Affari di famiglia

21:15 – Escobar – Il fascino del male

23:30 – XXX – Un mestiere a luci rosse

00:00 – XXX – Un mestiere a luci rosse

00:30 – Il porno messo a nudo

19:15 – Affari al buio

19:45 – Affari al buio

20:15 – Affari di famiglia

20:45 – Affari di famiglia

21:15 – Escobar – Il fascino del male

23:30 – XXX – Un mestiere a luci rosse

00:00 – XXX – Un mestiere a luci rosse

00:30 – Il porno messo a nudo

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

21:15 – Il cliente

23:35 – Circuito chiuso

01:00 – TG LA7 Notte

01:35 – Uozzap

02:15 – LA7 DOC

03:30 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:40 – Miss Marple – 2a Stagione

01:20 – La mala educaxxxion

04:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:15 – Le ricette del convento – Stagione 4 Episodio 1

18:50 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 3

19:25 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 7

20:00 – Le ricette del convento – Stagione 1 Episodio 1

20:35 – Le ricette del convento – Stagione 1 Episodio 7

21:10 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 5

21:45 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 8

22:20 – La domenica più tradizionale – Stagione 1 Episodio 1 – Famiglia Francipane

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – V PARTE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – LUCI NEL BUIO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – CUORI SOLITARI

21:10 – Maigret e il dossier scomparso – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret e il dossier scomparso – 2 PARTE

22:57 – POIROT I – LA MALEDIZIONE DELLA TOMBA EGIZIA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 4′ Stagione Ep.3

21:10 – I misteri di Whitstable Pearl – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

22:10 – I misteri di Whitstable Pearl – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

23:10 – Tatort Vienna – Una madre

01:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.10

02:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.11

03:10 – Tandem 4′ Stagione Ep.12

04:05 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.11

Rai Premium

18:35 – Stiamo bene insieme

19:30 – Stiamo bene insieme

20:25 – Stiamo bene insieme

21:20 – RaiDuo con Ale & Franz

23:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

23:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

00:40 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:25 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:10 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 10

19:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 11

20:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 12

21:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 13

22:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 14

23:40 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 15

00:35 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 16

01:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 17

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

19:03 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – The Water diviner

23:17 – Chef

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Sportiva – Mente

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona A Pranzo Da Lieri

01:00 – Visioni Di Francia

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Tredici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

01:00 – GOOD-L’INDIFFERENZA DEL BENE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Diamoci Una Mano

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Programma Sportivo

21:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

22:00 – Storie

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Programma Sportivo

21:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

22:00 – Storie

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Inseitticidio

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Matteo Bocelli

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – Orizzonti di sport

18:30 – La domenica sportiva Le immagini del week end

20:05 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Super G maschile (R) Da Garmisch (GER)

21:05 – L’uomo sul treno – The Commuter

22:50 – Sguardi – Carl Lutz

23:45 – Orizzonti di sport (R)

00:20 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

01:35 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Super G (R) 60 min

Rai Sport +HD

18:50 – Pallavolo

21:30 – Sci Di Fondo

22:30 – Sci Di Fondo

23:30 – Atletica

00:00 – Ciclocross

01:00 – Ciclocross

02:15 – Sci Di Fondo

03:25 – Sci Di Fondo

SuperTennis

19:00 – Davis Cup 2023 Sinner vs De Minaur

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Montecarlo 2023 Musetti vs Djokovic

22:30 – US Open 2012 Williams vs Azarenka

01:00 – Davis Cup 2023 Arnaldi vs Popyrin

03:00 – ATP Madrid 2023 Alcaraz vs Djokovic

05:00 – US Open 2021 Alcaraz vs Tsitsipas

Euro Sport

18:00 – Tennis The Cube: Australian Open

18:30 – Sci Coppa del Mondo Kitzbuhel. Slalom M

19:15 – Sci Coppa del Mondo Kitzbuhel. Slalom M

20:00 – Altri World Grand Prix Finale Live

23:00 – Sport Invernali Coppa del Mondo Zakopane. HS 140 M

00:00 – Tennis Australian Open Quarto turno

01:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

02:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Zambia-Tanzania (diretta)

20:00 – Post partita Coppa d’Africa (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Coppa d’Africa Sud Africa-Namibia

02:30 – Si Live 24

03:00 – Coppa d’Africa Marocco-Congo

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Clorofilla

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Cars Toons

19:40 – Cars Toons

19:45 – Cars Toons

19:50 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing EP.28

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

18:10 – Daffy Duck acchiappafantasmi

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Looney Tunes

20:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 26

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 8

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 9

19:30 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 27

19:55 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 28

20:15 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 29

20:40 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 30

21:05 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 1

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 12

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 13

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 15

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 16

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 18

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 20

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 24

19:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 3

DeaKids

18:35 – Il Barbiere Pasticciere

19:45 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

21:00 – Megagame

21:25 – H2O – Just Add Water

21:50 – Pippi Calzelunghe

22:40 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

22:55 – Robin Hood – Alla Conquista Di Sherwood

Super

18:10 – Henry Danger

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Andrea Chenier

20:50 – Interviste impossibili

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Il disertore

01:25 – Rai News Notte

01:30 – Tuttifrutti

01:55 – Il caffe’

Rai Storia

18:20 – La lunga campagna d’Italia

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – Le leggi razziali, una storia ferrarese

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il giardino dei Finzi Contini

22:40 – Ho scelto la prigionia

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Storie della Scienza

19:30 – Wild Italy

20:15 – Animal Strategies

21:00 – Prospettive

22:00 – Il Tutto e il Nulla

23:00 – Documentari d’autore

23:45 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 8 – 1987 Renault 5 GT Turbo

19:30 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 7 – Porsche Cayenne Turbo S del 2006

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 6 – Nissan 300ZX

21:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV – Stagione 3 Episodio 19

23:15 – Cantieri impossibili: Germania – Stagione 3 Episodio 18

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 12 – La Mazda RX7

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 13 – Porsche 996

DMAX

18:00 – LBA Serie A (live)

20:30 – Border Control Italia – Stagione 1 Episodio 4

21:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV – Stagione 2 Episodio 5

22:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV – Stagione 2 Episodio 6

23:15 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 10

00:15 – Operazione N.A.S. – Stagione 2 Episodio 9

02:00 – Airport Security: Miami – Stagione 1 Episodio 2

03:50 – Airport Security: Miami – Stagione 1 Episodio 3

Focus TV

18:30 – VITA QUOTIDIANA AD AUSCHWITZ – UN GIORNO DI ORDINARIO TERRORE

19:30 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank – 1 parte

20:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

20:15 – METEO.IT

20:16 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank – 2 parte

21:05 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – LA CITTA’ PERDUTA DEI MAYA

22:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – IL TRIANGOLO DELLE BERMUDE

23:00 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – VETTE DI GHIACCIO

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 2 – Vincenza e Giovanni

18:55 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 3 – Luigina e Davide

19:30 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 4 – Valentina ed Eugenio

20:05 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 5 – Arianna e Chiara

20:40 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 6 – Elena e Aniello

21:10 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 7 – Martina ed Emanuele

21:45 – Il castello delle cerimonie – Stagione 1 Episodio 8 – Il 18esimo di Tommaso

22:20 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni – 1^TV – Stagione 6 Episodio 2

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 4 – L’orso Bouba

19:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 5 – La capra

20:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 6 – I buoi

21:00 – Micromostri con Barbascura X – Stagione 2 Episodio 2 – L’alieno puccioso e il ratto schifo

22:00 – Micromostri con Barbascura X – Stagione 2 Episodio 3 – Assassini perfetti

23:05 – Micromostri con Barbascura X – Stagione 1 Episodio 2 – Il buono e il brutto

00:10 – Come funziona l’Universo – Stagione 6 Episodio 9 – Storia oscura

01:00 – Come funziona l’Universo – Stagione 6 Episodio 10 – Viaggio nello spazio-tempo

Sky Uno

18:30 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

19:55 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

21:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 12 – Prima TV

22:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 11 – Gorizia

23:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 12

00:55 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

02:20 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

03:35 – Home Restaurant – Stagione 2 Episodio 13

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:40 – Batman V Superman: Dawn of Justice

21:15 – Il tuo ex non muore mai

23:15 – I delitti del BarLume Sopra la panca

00:55 – La dura verità

02:30 – Io capitano

04:35 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:55 – L’avvocato del diavolo

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Il gatto con gli stivali 2 L’ultimo desiderio

21:00 – Honey

22:40 – Il Ggg Il grande gigante gentile

00:40 – Boy Girl Questione di… sesso

02:15 – I delitti del BarLume 11 Speciale

02:35 – Lo schiaccianoci e il flauto magico

04:05 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

05:40 – Belle & Sebastien L’avventura continua

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:05 – Tutti pazzi per l’oro

21:00 – Storia d’inverno

23:05 – Notting Hill

01:15 – I delitti del BarLume 11 Speciale

01:35 – Lui, lei e Babydog

03:05 – Dog Days

04:55 – Midnight in Paris

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:15 – The Match La grande partita

21:15 – Resistance

23:25 – La guerra di Sonson

01:15 – The Secret Le verità nascoste

03:00 – Conspiracy Soluzione finale

04:40 – Hometown La strada dei ricordi

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – The Foreigner

21:00 – Troy

23:45 – Fuori dalla legge

01:25 – Batman Forever

03:25 – Batman & Robin

05:30 – Act of Valor

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV