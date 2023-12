Su Rai Uno La seconda chance, su Canale 5 il concerto de Il Volo. Guida ai programmi Tv della serata del 29 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 29 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 La seconda chance. Sposati da 25 anni una coppia ha due figli gemelli di 17 anni dai caratteri completamente opposti: Tina è ribelle, Nico invece è spesso chiuso nella sua stanza a giocare con i videogames. Il 4 giugno avranno l’occasione per festeggiare il passaggio all’età adulta con un mega party che finirà in un finimondo. Ma delle magiche candeline daranno possibilità ai frustrati genitori di poter rimediare, forse. Su Rai Tre dalle 21.20 Quello che veramente importa. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, Alec viene a sapere di appartenere ad una famiglia con il dono della guarigione. E’ un dono che non è destinato a tutti, ma inizialmente lui lo rifiuta. Su Rai 4 dalle 21.21 Ronin. Un gruppo formato da ex agenti denominati Ronin, ovvero samurai senza padrone, è assoldato per recuperare una misteriosa valigia di cui non si conosce il contenuto. I professionisti si mettono in azione.

Su Rai Movie dalle 21.10 Sissi Destino di un’imperatrice. A Madera per curarsi i polmoni, Sissi contribuisce a sedare le dimostrazioni anti austriache che turbano il Lombardo-Veneto. Terzo e ultimo episodio della trilogia biografica di Sissi. Su Italia 1 dalle 21.20 Renegades: Commando d’assalto. Un gruppo di Navy Seals deve recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago. Su Italia 1 dalle 21.26 Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno. Il Cavaliere Oscuro ritorna a Gotham dopo 8 anni di assenza. Su Sky Cinema dalle 21.15 Secret Team 355. L’agente della CIA Mason Brown si trova costretto a unire le forze con un agente tedesco rivale, uno specialista di computer all’avanguardia e uno psicologo colombiano quando una pericolosa arma segreta cade nelle mani di un gruppo di mercenari. Su Iris dalle 21 Proposta indecente. ohn Gage, un affascinante e cinico miliardario, offre un milione di dollari a Diana e David Murphy, una coppia di innamorati con problemi economici, per trascorrere una notte con la donna.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 Il giro del mondo in 80 giorni.. In Yemen, Fogg e Passepartout decidono di attraversare da soli il deserto, Fix li segue con Jane e lo sceicco. Verità scomode mettono in dubbio il viaggio.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.30 Quarto grado. Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.35 Il Volo – Tutti per uno. Il Volo torna con un incredibile e inedito concerto, in diretta dall’iconica cornice dell’Arena di Verona.

Guida tv di venerdì 29 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena – La sfida dei campioni

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:30 – La seconda chance

23:25 – Tg1 Sera

23:30 – TV7

00:40 – Rai – News24

01:10 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il giro del mondo in 80 giorni

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Quello che veramente importa

23:15 – Tg3 Sera

Rai 4

18:20 – NCIS New Orleans 6

19:05 – Senza traccia 2

19:50 – Senza traccia 2

20:35 – Criminal Minds 12

21:20 – Ronin

23:30 – I magnifici sette

01:45 – Anica – Appuntamento al cinema

01:50 – Wonderland

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – IL VOLO: TUTTI PER UNO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – NEL VENTO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL MISTERO

21:20 – IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW VII – DEUS EX LATRINA

19:22 – PERSON OF INTEREST IV – IL DISPENSARIO

20:13 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONCLUSIONE MATERNA

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COSTANTE DEL CAMBIAMENTO

21:04 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – HUNTER’S PRAYER – IN FUGA – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 127 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – QUARTO GRADO – LE STORIE

00:52 – FUOCO ASSASSINO – 1 PARTE

01:22 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Warner TV

18:00 – Smallville – Stagione 9 Episodio 1 – Un destino diverso

18:50 – Smallville – Stagione 9 Episodio 2 – Metallo

19:40 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 7 – La grande zucca

20:35 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 8 – Il pozzo dei desideri

21:30 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 9 – So cosa hai fatto l’estate scorsa

22:30 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 10 – Paradiso e Inferno

23:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 9 – Marionetta

00:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 10 – La lucciola

18:00 – Smallville – Stagione 9 Episodio 1 – Un destino diverso

18:50 – Smallville – Stagione 9 Episodio 2 – Metallo

19:40 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 7 – La grande zucca

20:35 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 8 – Il pozzo dei desideri

21:30 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 9 – So cosa hai fatto l’estate scorsa

22:30 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 10 – Paradiso e Inferno

23:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 9 – Marionetta

00:30 – Fringe – Stagione 3 Episodio 10 – La lucciola

Rai Movie

18:00 – Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure

19:55 – Stanlio e Ollio – Muraglie

21:10 – Sissi, destino di un’imperatrice

23:05 – Il concorso

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – A spasso con Daisy

02:45 – Flags of our Fathers

05:00 – Tequila Connection

18:00 – Il signor Robinson, mostruosa storia d’amore e d’avventure

19:55 – Stanlio e Ollio – Muraglie

21:10 – Sissi, destino di un’imperatrice

23:05 – Il concorso

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – A spasso con Daisy

02:45 – Flags of our Fathers

05:00 – Tequila Connection

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – LA FIDANZATA DI PAPA’

21:00 – IO, LORO E LARA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – IO, LORO E LARA – 2 PARTE

23:32 – IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO

01:49 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – VENDETTA DAL FUTURO

03:10 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – TERMINATOR 2

19:00 – A CENA CON… – LA FIDANZATA DI PAPA’

21:00 – IO, LORO E LARA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – IO, LORO E LARA – 2 PARTE

23:32 – IL BAMBINO E IL POLIZIOTTO

01:49 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – VENDETTA DAL FUTURO

03:10 – FANTASCIENZA ALL’ITALIANA – TERMINATOR 2

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – NEGLIGENZA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – NON E’ TUTTO ORO…

21:10 – IL GRANDE MATCH – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL GRANDE MATCH – 2 PARTE

23:10 – ROCKY BALBOA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – NEGLIGENZA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – NON E’ TUTTO ORO…

21:10 – IL GRANDE MATCH – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL GRANDE MATCH – 2 PARTE

23:10 – ROCKY BALBOA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK IV – UN SORDO CONFLITTO – I PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – CONTO ALLA ROVESCIA

21:00 – PROPOSTA INDECENTE

23:14 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT, 35

23:20 – IL PIANISTA

02:01 – ESPIAZIONE

03:51 – CIAKNEWS

03:55 – THE BABE -LA LEGGENDA

19:15 – KOJAK IV – UN SORDO CONFLITTO – I PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – CONTO ALLA ROVESCIA

21:00 – PROPOSTA INDECENTE

23:14 – SCUOLA DI CULT – SCUOLA DI CULT, 35

23:20 – IL PIANISTA

02:01 – ESPIAZIONE

03:51 – CIAKNEWS

03:55 – THE BABE -LA LEGGENDA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 58

20:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 6 – Calabria

21:30 – La risposta è nelle stelle

00:15 – 12 indizi per innamorarsi

02:00 – Uno chef per Natale

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 16

04:45 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 2

05:45 – Istinto omicida – Stagione 1 Episodio 1

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 58

20:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 6 – Calabria

21:30 – La risposta è nelle stelle

00:15 – 12 indizi per innamorarsi

02:00 – Uno chef per Natale

03:45 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 16

04:45 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 2

05:45 – Istinto omicida – Stagione 1 Episodio 1

Italia 2

18:20 – MIKE & MOLLY VI – IL NAUFRAGIO DELLA VINCENT MORANTO

18:50 – MIKE & MOLLY VI – RESTA ANCORA TI PREGO

19:20 – MIKE & MOLLY VI – IL BAMBINO PROMESSO

19:50 – MIKE & MOLLY VI – L’ OPZIONE ADOZIONE

20:20 – MIKE & MOLLY VI – TUTTI PAZZI PER IL PICCOLO

20:45 – MIKE & MOLLY VI – E’ ARRIVATO L’AMORE

21:15 – IL KILLER DELLA METROPOLITANA

23:15 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1)

18:20 – MIKE & MOLLY VI – IL NAUFRAGIO DELLA VINCENT MORANTO

18:50 – MIKE & MOLLY VI – RESTA ANCORA TI PREGO

19:20 – MIKE & MOLLY VI – IL BAMBINO PROMESSO

19:50 – MIKE & MOLLY VI – L’ OPZIONE ADOZIONE

20:20 – MIKE & MOLLY VI – TUTTI PAZZI PER IL PICCOLO

20:45 – MIKE & MOLLY VI – E’ ARRIVATO L’AMORE

21:15 – IL KILLER DELLA METROPOLITANA

23:15 – THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1)

La 5

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:53 – GRANDE FRATELLO

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – LA VERA STORIA DI BIANCANEVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:53 – GRANDE FRATELLO

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – LA VERA STORIA DI BIANCANEVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – La casa delle aste

19:00 – Cash or trash – Chi offre di piu’?

20:00 – Little Big Italy

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza

23:05 – Sono cose che capitano

01:00 – Airport Security: Spagna

01:35 – Airport Security: Spagna

02:05 – Airport Security: Spagna

18:00 – La casa delle aste

19:00 – Cash or trash – Chi offre di piu’?

20:00 – Little Big Italy

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza

23:05 – Sono cose che capitano

01:00 – Airport Security: Spagna

01:35 – Airport Security: Spagna

02:05 – Airport Security: Spagna

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 17 – Brooke e Nick

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 17 – I signori della guerra

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 5 – Accesso alla CIA!

21:15 – Amor idiota

23:15 – D’amore e ombra

01:15 – Le allegre ragazze del Montana

02:15 – Love for Sale con Rupert Everett – Stagione 1 Episodio 2 – Sesso in vendita

03:15 – Sexplora – Stagione 2 Episodio 7

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 17 – Brooke e Nick

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 17 – I signori della guerra

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 5 – Accesso alla CIA!

21:15 – Amor idiota

23:15 – D’amore e ombra

01:15 – Le allegre ragazze del Montana

02:15 – Love for Sale con Rupert Everett – Stagione 1 Episodio 2 – Sesso in vendita

03:15 – Sexplora – Stagione 2 Episodio 7

La7

18:55 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Baby Boom

23:15 – Io e Annie

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – LA SPERANZA VOLA SUI PATTINI

23:20 – Josephine, Ange Gardien – UNA GRANDE PASSIONE

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:50 – Cucine da incubo Italia – Stagione 4 Episodio 3 – Aquila

20:00 – Cucine da incubo Italia – Stagione 2 Episodio 8 – Villa Rugantino

21:10 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 4 – Bari

22:15 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 12 – Bergamo

23:15 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 3 – Riviera romagnola

00:15 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 2 – Genova

01:15 – Food Advisor – Stagione 2 Episodio 13 – Torino

02:15 – Spie al ristorante – Stagione 9 Episodio 3 – Capi cattivi

TOP CRIME

18:29 – MONK VIII – SIG. MONK E LA FINE – II PARTE

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – IL CASO DI HERMAN LESTER

20:15 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – LA NOTTE DEL MILLENNIO

21:10 – CHICAGO P.D. X – L’ONERE DELLA PROVA

22:04 – CHICAGO P.D. X – QUESTO LAVORO

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – RIMORSI

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – IL CANDELABRO UMANO

00:44 – FOUND – IL VEDOVO SPARITO

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch – Stagione 7 Episodio 18 – La morte del Dottor Ogden

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 17 Episodio 4 – Un omicidio d’annata

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 2 – Una lunga agonia

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne – Stagione 4 Episodio 3 – Non si torna indietro

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda – Stagione 1 Episodio 10 – Incubi

01:05 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 5 – Quattro funerali e un matrimonio

02:55 – A Crime To Remember – Stagione 4 Episodio 7

03:50 – A Crime To Remember – Stagione 4 Episodio 8

Rai Premium

19:40 – La Bibbia: Ester

21:20 – I bastardi di Pizzofalcone 4

23:10 – Un professore 1

01:10 – Storie italiane

03:15 – Piloti

03:25 – Un Ciclone in Convento 7

04:10 – Un Ciclone in Convento 7

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 2

19:15 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 3

20:10 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 4

21:05 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 5

22:00 – Chi cerca trova – Stagione 13 Episodio 6

23:00 – Chi cerca trova – Stagione 13 Episodio 7

23:55 – Chi cerca trova – Stagione 13 Episodio 8

00:50 – Chi cerca trova – Stagione 13 Episodio 9

TV2000

18:10 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:38 – Tg 2000

19:13 – Santa Messa

19:47 – In Cammino

20:11 – Santo Rosario

20:42 – Tg 2000

21:08 – Miss Potter

22:46 – Un bambino di nome Gesu’

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Quattro Anni fa

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – THE STICK UP Il colpo perfetto

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Il Gioco Del Mondo

22:30 – Linea Rossa

23:30 – Sembra Ieri

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino sulla Via Crio – Il bivacco

La2

19:15 – Saranno campioni – Simon Knak

19:40 – Saranno campioni – Giancarlo Chanton

20:10 – Hockey: Coppa Spengler 2023

22:25 – Ted

01:05 – Telesguard

01:15 – Il Quotidiano (R)

01:50 – Falò (R)

03:10 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport +HD

19:15 – Sci Alpino

20:30 – Basket: Serie A2

22:45 – Tiro a segno

23:30 – Tg Sport

23:50 – Salto con gli Sci

01:50 – Basket: Serie A2

03:50 – Freestyle

05:20 – Tiro a segno

SuperTennis

18:00 – Best of WTA 2023 Sabalenka vs Paolini,Pechino

20:00 – United Cup (replica) Norrie vs De Minaur

22:30 – United Cup (replica) Boulter vs Tomljanovic

00:30 – LIVE UNITED CUP Rus vs Helgo

02:00 – LIVE UNITED CUP Griekspoor vs Ruud

03:00 – LIVE UNITED CUP Lehecka vs Zhang

05:00 – LIVE UNITED CUP Vondrousova vs Zheng

Euro Sport

19:30 – Magazine Novak Unmasked

20:30 – Tennis Australian Open Tsitsipas – Djokovic (Finale M)

22:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova F

23:00 – Ciclocross Exact Cross Loenhout. Prova M

01:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Lienz. Slalom F (2a manche)

01:30 – Atletica Mondiali 6a g.

03:00 – Ciclismo La Vuelta Formigal – Col du Tourmalet. 135 km (13a tappa)

05:00 – Ciclismo La Vuelta Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua. 156,5 km (14a tappa)

SportItalia

18:30 – Serie A Live (diretta)

20:45 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Aspettando il weekend (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Campionato Saudita Al Ahli-Al Khaleej

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Tg kids

19:45 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

19:10 – Pinocchio and friends

19:20 – Pinocchio and friends

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

19:10 – Craig

19:50 – Daffy Duck acchiappafantasmi

21:00 – Craig

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 2

18:25 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 15

18:35 – Turbozaurs – Stagione 2 Episodio 3

18:50 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 15

19:00 – Super Monsters – La stella dei desideri

19:25 – Curioso come George: Sorpresa a Natale – Film/Animazione

20:40 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 14

21:05 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 15

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 7

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 24

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 25

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 26

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 27

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 28

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 29

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 30

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 28

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 29

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 30

18:55 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

19:05 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere stella del cinema

19:15 – Il Barbiere pasticciere Il talento nascosto di Choco

19:30 – New School Il quiz dei cervelloni

19:50 – Megagame Ep. 17

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:55 – Tgr Petrarca

19:25 – Gli imperdibili

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Storia dei colori

20:25 – I sentieri del Devon e della Cornovaglia

21:15 – Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2023

22:25 – Prima della Prima

22:55 – Save the date

Rai Storia

18:10 – Americans 1943-1945

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Traforo del Monte Bianco

19:25 – Storia in breve

19:40 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

19:00 – Gocce

19:10 – Doc Divulgativi

19:55 – Wild Italy

21:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

21:45 – I segreti della fisica Quantistica

22:45 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 4

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 10 Episodio 5 – Chevrolet Corvette Stingray

22:15 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 2 Episodio 3

23:10 – I re dell’asfalto – 1^TV – Stagione 2 Episodio 4

00:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 3

01:05 – I re dell’asfalto – Stagione 1 Episodio 4

02:00 – Ingegneria perduta – Stagione 7 Episodio 2 – Nel cuore della foresta pluviale messicana

02:55 – Ingegneria perduta – Stagione 7 Episodio 3 – Il progetto sovietico segreto

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 6

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV – Stagione 4 Episodio 6

22:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 5

23:25 – Border Control: Nord Europa – Stagione 1 Episodio 1 – Liquori

00:20 – Border Control: Nord Europa – Stagione 1 Episodio 2 – Strani vestiti

01:15 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 18 – Sorpresa

02:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 2 Episodio 13 – Fuga in SUV

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 4 Episodio 4

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO I – COREA DEL NORD

21:05 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – ANTICHE CIVILTA’

22:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO I – MISTERI MILITARI

23:00 – Pompei: Il mondo perduto

00:01 – L’enigma di Cleopatra

02:00 – TG5 START

RealTime

19:20 – Casa a prima vista Ep. 13

20:25 – Casa a prima vista Ep. 14

21:30 – Il forno delle meraviglie Ep. 1 Prima TV

22:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La dottoressa

23:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il lipoma

00:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

01:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La cisti

02:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il linfoma

Discovery Channel

18:05 – Ai confini della civiltà Un Natale indimenticabile

19:05 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno La bestia del Klondike

20:00 – La febbre dell’oro: corsa contro l’inverno Intrappolati

21:00 – Avventure impossibili con Josh Gates I segreti dei vichinghi Prima TV

21:55 – Avventure impossibili con Josh Gates I vichinghi in America Prima TV

22:45 – Avventure impossibili Cristalli Vichinghi

23:35 – Avventure impossibili con Josh Gates Il cuore del Sultano

00:30 – Avventure impossibili con Josh Gates D-Day

Sky Uno

18:05 – Stanga in the Sky Alessandro Borghese 4 Ristoranti

18:10 – Masterchef Australia: Dessert Masters Ep. 5 Prima TV

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 5

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 6 Prima TV

20:00 – Celebrity menù – Buone feste Ep. 2

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

22:30 – MasterChef Italia Ep. 5

23:55 – MasterChef Italia Ep. 6

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:40 – Papà scatenato

21:15 – Secret Team 355

23:25 – The Accountant

01:35 – Cinquanta sfumature di grigio

03:40 – Blood Diamond – Diamanti di sangue

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:25 – Harry Potter e il principe mezzosangue

21:00 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

23:30 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

01:45 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

04:00 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – Sei mai stata sulla luna?

21:00 – Colazione da Tiffany (Vers. Rest.)

23:00 – La dura verità

00:40 – Tu mi nascondi qualcosa

02:10 – Jerry Maguire

04:25 – Lovers

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – Hachiko – Il tuo migliore amico

21:15 – Indovina chi viene a Natale?

23:05 – Una notte violenta e silenziosa

01:00 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

02:40 – Il principe d’Egitto

04:20 – Questo o quello – Speciale

04:30 – The Young Messiah

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:40 – The Bourne Legacy

21:00 – Jason Bourne

23:10 – Fuga per la vittoria

01:10 – Il cavaliere oscuro

03:40 – Viking

05:55 – Nemico Pubblico (2009)

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV