Su Rai Uno Superquark, su Sky Cinema Attacco al poter, su Rete 4 Mediterraneo. Guida ai programmi Tv della serata del 29 luglio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 29 luglio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20. Resident Evil – Afterlive. Alice combatte ancora per sopravvivre in un mondo in cui il virus ha trasformato quasi tutta l’umanità in morti viventi. Con nuovi alleati, arriva a Los Angeles sperando che la città non sia ancora contaminata ma scoprirà che potrebbe rivelarsi una trappola.. Su Rai Movie dalle 21.10 Aspirante vedovo. Il giovane Alberto Nardi è un imprenditore a cui è riuscito solo un buon colpo: sposare la ricca industriale Susanna. Ma la pazienza della moglie sembra essere arrivata al limite. Su Rete 4 dalle 21.31 Mediterraneo. Premio Oscar al miglior film straniero, con D. Abatantuono. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani ha l’ordine di presidiare un’isola greca, apparentemente deserta. Su Sky Cinema dalle 21.15 Attacco al potere. Alla Vigilia di Natale, in un incidente d’auto, la first lady degli USA perde la vita insieme a quattro uomini della sicurezza. Mike Banning, uno degli agenti facenti parte della scorta, molto vicino alla famiglia presidenziale, viene sollevato dal suo incarico per aver prestato soccorso unicamente al presidente e non alla first lady. Su Iris dalle 21 Mickey occhi blu. Michael Felgate è un inglese trasferitosi a New York, che lavora come manager per la galleria d’arte Cromwell. Fidanzato con Gina Vitale, le chiede di sposarlo ma lei rifiuta spiegandogli disperata che suo padre Frank e molti dei suoi cugini e zii sono gangster da tempo affiliati ad una famiglia mafiosa e teme che Michael possa essere coinvolto nei loro loschi affari

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.45 N.C.I.S. Un SEAL, imbarcato su un sottomarino di ultima generazione, muore durante un’immersione di routine. Nel frattempo, Ducky è al suo ultimo giorno di lavoro all’N.C.I.S. Nel secondo episodio (ore 22.35) Quando Torres si risveglia su una barca senza alcun ricordo delle ultime ore e con la maglia sporca di sangue, la squadra inizia ad indagare per scoprire cosa gli sia successo. Su Canale 5 dalle 21.32 Come sorelle. Dopo che l’olio prodotto per saldare i debiti della tenuta e’ bruciato nell’incendio, si cerca una soluzione per risolvere il problema. Ipek chiede un prestito a Cemal. Su Italia 1 dalle 21.12 Chicago Fire. La Squadra viene chiamata per un incidente motociclistico. L’uomo coinvolto muore, e non ci sono testimoni. La versione del poliziotto giunto sulla scena, non convince Nel secondo episodio (ore 21.58) Foster, dopo l’appuntamento con il dottor Shaw, decide di prendere le distanze da lui. Questi, con una denuncia anonima, ne mette a rischio la carriera Nel terzo episodio (ore 22,50) Kidd, Foster e Brett, in viaggio verso l’Indiana, vengono coinvolti in un incidente stradale e si ritrovano a dover soccorrere l’intera squadra di hockey di un liceo.

SCIENZA

Su Rai Uno dalle 21.25 Superquark. La popolazione mondiale potrebbe scendere a quota 8,8 miliardi in poco più di 40 anni, e 23 paesi, fra cui l’Italia, vedranno ridursi le loro popolazioni di oltre il 50%. Piero Angela spiega le complesse conseguenze dello studio demografico appena pubblicato su ‘The Lancet’. Dalla riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, Alberto Angela ci parlerà del sale, l’oro bianco dell’antichità tanto che i Romani lo distribuivano ai soldati come paga aggiuntiva facendo nascere la parola salario. Ci porterà all’interno dell’antica salina Chiusicella, dove il sistema di estrazione e di raccolta del sale è ancora quello tradizionale. Giovanni Carrada con Gianpiero Orsingher ci parlano di Innovazione: l’ingrediente dimenticato del miracolo economico che può far ripartire l’Italia dopo la pandemia. A seguire Rossaella Li Vigni ci porterà a Brescia dove è nata la Digital Universitas, Un esperimento didattico unico per preparare i giovani alle sfide digitali e inserirli nel mondo del lavoro.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre alle 21.20 una nuova puntata di Chi l’Ha visto, con Federica Sciarelli. Nell’ultima puntata della stagione, Chi l’ha visto? si occupa del serial killer Zakaria Ismaini. Il giovane palestrato che adesca sui siti le sue vittime e poi le uccide ora è in carcere per aver commesso tre delitti. Ma il dubbio rimasto è che possa aver ucciso ancora, tra il 2008 e il 2015, persone che forse risultano soltanto scomparse. E allora Federica Sciarelli chiede aiuto ai suoi telespettatori e dà appuntamento a settembre.

Guida tv di mercoledì 29 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – SuperQuark Natura

00:45 – RaiNews24

01:14 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Sono convinto di quello che dico

19:40 – Bull Il dovere di giurato

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90° Gol Flash

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – La Dedica

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Rai 4

18:11 – Scorpion ep.2

18:53 – Ghost Whisperer V ep.12

19:39 – Criminal Minds VII ep.10

20:29 – Criminal Minds VII ep.11

21:19 – Resident Evil: Afterlife

23:03 – The Cured

00:44 – X-Files ep.5

01:30 – X-Files ep.6

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – COME SORELLE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – MEMORIA

19:16 – CAMERA CAFE’ – OCCHIO NERO

19:31 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – LA MORTE CAMBIA TUTTO

20:22 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DISARMATO E PERICOLOSO

21:16 – CHICAGO FIRE – FA’ LA COSA GIUSTA – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW III – LA SCALATA

19:19 – PERSON OF INTEREST – LA MACCHINA DELLA CONOSCENZA

20:15 – THE BIG BANG THEORY I – IL COROLLARIO DEL GATTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY I – L’EFFETTO DEL PESCE FLUORESCENTE

21:04 – THE SINNER II – 3 – 1aTV

22:02 – THE SINNER II – 4 – 1aTV

23:02 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT – 1 PARTE

00:09 – TG COM

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 125 – PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – MEDITERRANEO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

22:11 – MEDITERRANEO – 2 PARTE

Cine 34

19:15 – IL TERRIBILE ISPETTORE

21:10 – C’ERA UN CINESE IN COMA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – C’ERA UN CINESE IN COMA – 2 PARTE

23:20 – MA CHE COLPA ABBIAMO NOI

01:30 – ZORA LA VAMPIRA

03:10 – FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

Rai Movie

19:25 – La sedia della felicità

21:10 – Aspirante vedovo

22:45 – Happy Family

00:25 – Agenzia Riccardo Finzi, praticamente detective

02:05 – W la foca

03:25 – Desiderio

05:00 – Sodoma e Gomorra

Paramount Network

18:30 – Giudice Amy

19:30 – La Tata

20:10 – La Tata

20:40 – La Tata

21:10 – Take Two

22:00 – Take Two

22:40 – Take Two

00:00 – Homeland Security

Iris

19:15 – SUPERCAR V – NEL MIRINO DEL LASER

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – SCOMMESSE CLANDESTINE

21:00 – MICKEY OCCHI BLU

23:13 – ALFABETO

23:29 – THIN ICE – TRE UOMINI E UNA TRUFFA

01:25 – IL MUCCHIO SELVAGGIO

03:42 – CIAKNEWS –

03:46 – PEACOCK

TV8

18:30 – Pupi e fornelli Ep. 50

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Puglia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago di Como

21:30 – Madame

23:15 – Matrimonio a prima vista Italia Finale

00:15 – Matrimonio a prima vista Italia Sei mesi dopo

01:15 – Solo mia

03:00 – Finché morte non ci separi Ep. 7

Italia 2

18:05 – THE GOLDBERGS – LA RIVINVCITA DEI NERD

18:35 – FORZA CAMPIONI – REGALO DI NOZZE

19:05 – FORZA CAMPIONI – UN AIUTO PROVVIDENZIALE

19:35 – DRAGON BALL SUPER – ZUNO, L’ONNISCIENTE

20:05 – DRAGON BALL SUPER – ALLA VOLTA DEL PIANETA SENZA NOME!

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN LUNGO ADDIO

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’UOMO PIU’ POTENTE DEL MONDO

21:20 – LA RESA DEI CONTI PER LUPIN

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV – LA RAGAZZA DI RENOIR

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA 3

21:10 – PICCOLO GRANDE AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – PICCOLO GRANDE AMORE – 2 PARTE

00:54 – UNA MAMMA PER AMICA IV – IL PARTY

01:37 – UNA MAMMA PER AMICA IV – LA RAGAZZA DI RENOIR

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso

19:00 – Ce l’avevo quasi fatta – L’inganno

20:00 – Little Big Italy – Londra

21:25 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri

23:30 – Amazzonia criminale

00:15 – Amazzonia criminale

00:50 – Airport Security Spagna

01:20 – Airport Security Spagna

Cielo

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 16

19:15 – Affari al buio – New York Il cavallo da polo

19:45 – Affari al buio – New York Ritorno ad Harlem

20:15 – Affari di famiglia

20:45 – Affari di famiglia Il trenino

21:15 – 2-Headed Shark Attack

23:15 – Belle époque

01:00 – Passione violenta

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa?

23:15 – Accadde al penitenziario

01:20 – TG LA7 Notte

01:30 – In Onda (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Storia di noi due

23:15 – Mr. Jones

01:55 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

04:15 – Cuochi e Fiamme

Spike

18:30 – Relic Hunter La Formula Dell’oro

19:20 – Supernatural La Ragazza Con Il Tatuaggio

20:00 – Supernatural Leggere E’ Fondamentale

20:40 – Supernatural Ci Sara’ Sangue

21:30 – The Librarian – Ritorno alle miniere di Re Salomone

23:20 – The Librarian – Alla ricerca della lancia perduta

01:20 – Supernatural Leggere E’ Fondamentale

02:00 – Supernatural Ci Sara’ Sangue

Food Network

18:50 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.16

19:55 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.12

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.2

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.13

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.3

00:00 – Cucina da uomini – 1^TV 2′ Stagione Ep.18

00:10 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.14

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:25 – MONK IV – IL SIG. MONK E L’ALTRO DETECTIVE

19:20 – RIZZOLI & ISLES I – LA BESTIA CHE E’ IN ME

20:15 – RIZZOLI & ISLES I – QUANDO LA PISTOLA FA BUM BUM

21:10 – MAJOR CRIMES VI – A OGNI COSTO- III PARTE

22:00 – MAJOR CRIMES VI – A OGNI COSTO- IV PARTE

23:00 – DECEPTION I – L’OMICIDIO SCOMPARSO

23:55 – DECEPTION I – LA VALLE DEI CORVI

00:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – GIUSTIZIA SCOLASTICA

GIALLO TV

19:15 – Law & Order Affari di famiglia

20:15 – Law & Order La trappola

21:10 – Shetland

23:20 – L’ispettore Barnaby – Concerto per un assassino

01:20 – The Listener – L’occhio del ciclone

02:15 – The Listener – Senso di colpa

03:10 – Law & Order Ragazzi

04:00 – Law & Order Big Bang

Rai 5

18:20 – Rai News Giorno

18:23 – PIANO PIANISSIMO PT16

18:41 – Citizen Loewy e il sogno americano

19:33 – GUSTAVE COURBET L’ORIGINE DEL SUO MONDO

20:26 – Pacific with Sam Neill

21:16 – Opera – La Traviata

23:31 – Pink Floyd Behind the Wall

00:52 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Il Restauratore – Scienza e coscienza ep.8

19:30 – Provaci Ancora Prof! 7 – La resa dei conti p.8

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro: Una decisione sofferta ep.13

22:05 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Una vecchia passione ep.1

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 2: Largo ai giovani ep.2

23:55 – La donna della domenica

02:05 – Fidati di me – p.3

03:50 – Disokkupati – Matrimonio d’interesse p.16

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 2 – PALERMO OGGI

21:15 – BATTITI LIVE

00:41 – LA DOTTORESSA GIO’ II – IL CORAGGIO

02:33 – TGCOM24

02:35 – IL TG DELLE VACANZE

03:00 – IL TG DELLE VACANZE

03:25 – IL TG DELLE VACANZE

03:50 – IL TG DELLE VACANZE

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:36 – Attenti al lupo

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

21:00 – Prega con noi

21:54 – IO CREDO

VH1

19:00 – Top Chart Summer 1999

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:00 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 05

21:10 – Most Ridiculous Stagione 1 Episodio 06

21:20 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 05

21:50 – Una coppia in affari Stagione 3 Episodio 06

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – CHRONO GP

19:30 – DIRETTA STADIO

00:00 – CHRONO GP

00:30 – SPLIT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: ANDREA LEVRATTO

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – UN GIORNO DA P01

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

23:00 – STORIE BETTOLE

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – Patto con il diavolo Stagione 5 – episodio 7

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Oceano Pacifico – Le ultime isole disabitate di Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

18:40 – E.R. – Medici in prima linea – Caccia alle streghe Stagione 7, episodio 16

19:25 – Le sorelle Mc – Leod – Nemica, amica Stagione 7, episodio 26

20:10 – Racconti dalle città di mare – Miami Stagione 3, episodio 8

21:00 – Last Vegas

22:45 – Il grande match

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

19:20 – Pallanuoto

20:50 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Perle di Sport

01:00 – Memory

02:00 – Perle di Sport

03:15 – Dedicato a

05:30 – Perle di Sport

Rai Sport

19:20 – Pallanuoto

20:50 – Perle di Sport

22:00 – Ciclismo

00:00 – Perle di Sport

01:00 – Memory

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

Euro Sport

20:00 – Biliardo Championship League Round Finale

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 4h Shanghai

00:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 6h Shanghai

01:30 – Biliardo Championship League Round Finale

03:00 – Biliardo Championship League Round Finale

05:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019/2020 Bahrain

SportItalia

18:15 – Si Live 24 (diretta)

18:30 – Tipstop (diretta)

19:30 – Serie A Live: Laz-Bre, Sam-Mil, Sas-Gen, Udi-Lec, Ver-Spa (diretta)

21:30 – Serie A Live: Cag-Juv, Fio-Bol, e Tor-Rom (diretta)

23:45 – Sportitalia mercato (diretta)

01:00 – Si Live 24 (diretta)

01:30 – Sportitaliamercato

02:30 – Aleague – Melbourne Victory vs Brisbane Roar

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Il mistero di Campus 12

18:40 – Il mistero di Campus 12

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Il collegio

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.4

18:05 – MASHA E ORSO 3 – EP.5

18:10 – MASHA E ORSO 3 – EP.6

18:15 – MASHA E ORSO 3 – EP.7

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.7

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

18:45 – BING – EP.19

18:50 – BING – EP.20

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:15 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Floogals

18:35 – Floogals

19:00 – Paw Patrol

19:25 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie in Prima Tv Assoluta

20:45 – Siamo Fatti Così

21:15 – Tom & Jerry Tales

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:35 – Trolls: la festa continua!

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:30 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Floopaloo

20:30 – Floopaloo

20:55 – Floopaloo

21:20 – Floopaloo

K2

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo-ridicola

21:10 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo-ridicola

DeaKids

18:20 – A tutto reality: All Stars Chiari di luna

18:45 – A tutto reality: All Stars Uova a sorpresa

19:10 – A tutto reality: All Stars Amiche per sempre

19:35 – Ready.Music.Play! Fattoria

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Il retro del book

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends Super poteri

20:35 – H2O: Just Add Water Il caso Denman

21:00 – H2O: Just Add Water Acque pericolose

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – I Thunderman

20:00 – I Thunderman

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.10

18:45 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.11

19:15 – Vado a vivere… Minicase 4′ Stagione Ep.12

19:40 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.22

20:10 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.2

20:35 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.24

21:05 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.3

21:30 – Vado a vivere… Minicase 3′ Stagione Ep.26

Rai Storia

18:00 – Città d’Italia-Mare Nostrum-Trieste

18:50 – W La storia. Rocco Chinnici,un uomo libero p.3

19:20 – Soggetto Donna Il mestiere di vivere pt.83

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – La catena di montaggio con il prof.Lucio Villari

21:10 – Apocalypse-La Prima Guerra Mondiale p.5

21:55 – Gaetano Bresci. L`anarchico venuto dall`America

22:45 – Diario Civile. Palermo come Beirut.Storia di Rocco Chinnici

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud

19:30 – Fast N’ Loud

20:25 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

21:20 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni

22:15 – Texas Metal – 1^TVUn grande progetto

23:10 – Texas Metal – 1^TVL’autocarro

00:05 – Texas Metal – Baja Truck

01:00 – Texas Metal – La Cadillac nera

DMAX

18:45 – Vado a vivere nel nulla – Rocky Mountains

19:40 – Nudi e crudi XL

20:35 – Nudi e crudi XLA caccia di umani

21:25 – Rifugi estremi – In cielo

22:20 – Rifugi estremi – 1^TVLa miniera

23:15 – Nel regno dello Yeti

01:00 – Case infestate: fuori in 72 ore – La casa di Hinsdale

01:50 – Alieni: nuove rivelazioni – Alieni e presidenti

Focus TV

18:15 – ERODE: LA FINE DI UN REGNO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – LOCKERBIE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA X – CHI E’ AL COMANDO?

21:15 – WILD NORD AMERICA III – IL MAESTOSO MISSISSIPPI

22:15 – WILD NORD AMERICA III – DALLE BADLANDS ALLE BLACK HILLS

23:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XII – LA VERA STORIA DELL’ AIR FRANCE 447

00:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VIII – CIELI ASSASSINI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA VII – LOCKERBIE

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti

19:25 – Cortesie per gli ospiti – Lina e Giampaolo vs. Lilli e F…

20:20 – Cortesie per gli ospiti – Roberta e Simona vs. Agata e G…

21:20 – Matrimonio a prima vista USA – 1^TV

22:15 – Matrimonio a prima vista USA – 1^TV

23:10 – La bambina sirena

00:05 – Nelly, la donna serpente

01:00 – Vita da Hulk

Rai Scuola

18:00 – Cronache dal Rinascimento Il sacco di Roma: La tempesta si avvicina Replica

18:30 – Wild Italy p. 3 I carnivori della foresta Replica

19:20 – Cronache dal Medioevo Cola di Rienzo. Il tribuno del popolo Replica

19:50 – 3Ways2 episodio 8 Replica

20:05 – The Language of Business episodio 15 Replica

20:15 – Memex Sperimentiamo! p. 13 Forme geometriche

20:40 – Did you know? p. 10 Vegetazione Amazzonica nel cuore dei Pirenei

20:45 – Beautiful Minds Andrew Wiles – La teoria dei numeri, l’evoluzione della matematica dall’antichità a

LaF

18:00 – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.2

18:55 – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.3

19:50 – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.3

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.34

21:10 – Restare vivi – Un metodo laeffe Film Festival

22:30 – Mistero Buzzati

23:35 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.3

00:05 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Fiesta

19:05 – Chi cerca trova Ep. 2

20:00 – Chi cerca trova Ep. 3

21:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Hell’s Crack

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Città natale Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Pepite d’oro Prima TV

23:50 – Misteri dal sottosuolo Il tesoro sommerso

00:45 – Misteri dal sottosuolo La febbre dell’oro

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Accettazione

19:20 – Dr. House – Medical Division Il coraggio di morire

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Padova

21:15 – Face Off Ep. 3

22:05 – Face Off Ep. 4

22:55 – Dr. House – Medical Division C’est la vie

23:45 – Dr. House – Medical Division Ultimo sacrificio

00:35 – Dr. House – Medical Division Effetto domino

Sky Cinema 1

19:15 – Rambo – Last Blood

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Attacco al potere 2

23:00 – King of Thieves

00:55 – Escobar

02:55 – Tutte le mie notti

04:20 – Rambo – Last Blood

SKY Cinema Family

18:00 – Space Dogs

19:30 – Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film

21:00 – Il giorno più bello del mondo

22:50 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

00:35 – Bernie il delfino

02:05 – Heidi

04:00 – A spasso col panda

05:25 – Il richiamo della foresta

Sky Cinema Romance

19:30 – La signora in rosso

21:00 – Ancora una volta

23:00 – A prima vista

01:15 – Tentazioni (Ir)resistibili

03:10 – Mangia, prega, ama

05:30 – La signora in rosso

Sky Cinema Collection

19:20 – Il campione

21:15 – Voglia di vincere

22:55 – Ragazze vincenti

01:05 – Landspeed – Massima velocità

02:45 – 100X100Cinema

03:00 – Rocky IV

04:35 – La partita perfetta

Sky Cinema Action

19:20 – Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua

21:00 – Due nel mirino

22:55 – Bleeding Steel – Eroe di acciaio

00:50 – 2012

03:25 – 100X100Cinema

03:40 – Salt

05:25 – La rapina perfetta

Fox

18:05 – I Simpson Il grande schifoso detective

18:30 – I Simpson Straordinaria Edna

18:55 – American Dad Missione taccheggio

19:20 – American Dad Tacchino alla cinese

19:45 – The Big Bang Theory La variabile dell’appuntamento

20:10 – The Big Bang Theory La fluttuazione della coppia

20:35 – The Big Bang Theory L’osservazione del bosone di Higgs

21:00 – Station 19 Satellite dell’amore

Premium Cinema

19:11 – Trafficanti

21:15 – The Transporter Legacy

23:00 – Ghost Rider – Spirito di vendetta

00:43 – Blackhat

02:57 – BEOWULF & GRENDEL

04:43 – Il re scorpione 4 – La conquista del potere

Premium Action

18:49 – CHUCK II – CHUCK VS. LA 49-B

19:38 – THE VAMPIRE DIARIES II – L’ULTIMO BALLO

20:25 – ARROW V – RETAGGIO

21:15 – MR. ROBOT IV – METODO NON CONSENTITO

22:09 – CHICAGO FIRE VII – TUTTE LE PROVE

22:57 – GOTHAM II – TRANSFERT

23:47 – CHUCK II – CHUCK VS. LA 49-B

00:36 – THE VAMPIRE DIARIES II – L’ULTIMO BALLO

Mya

18:37 – THE MIDDLE VI – PIU’ DI UNA SENSAZIONE

19:02 – THE MIDDLE VI – AMORE FRATERNO

19:28 – THE BOLD TYPE II – BETSY

20:17 – FAMOUS IN LOVE I – NON E’ COSI’ FACILE

21:15 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – IL PROFESSORE

22:03 – ROSWELL, NEW MEXICO I – UN SEGRETO INVIOLABILE

22:54 – THE BOLD TYPE II – BETSY

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA III – IMPOSSIBILE COMUNICARE