Su Rai1 “Torno indietro e cambio vita”; su Rai2 “Lo straordinario viaggio di T.S. Pivet”, su Canale 5 “Il libro della giungla“. Guida ai programmi televisivi della serata di giovedì 3 gennaio

La serata di giovedì 3 gennaio è dedicata ai film. Commedie, sentimantali, di azione, di avventura: insomma, per tutti.

Alle ore 21.25 Rai 1 manda in onda Torno indietro e cambio vita (Commedia, 2015), con Raoul Bova. Marco, 42 anni, ha una vita perfetta, una bella famiglia e un ottimo lavoro. Ma un giorno sua moglie Giulia, con la quale sta insieme da 25 anni, gli confessa che ha un altro e lo lascia. A seguire , dalle ore 23.10, Amore sotto il vischio (Commedia 2017). Quando viene scaricata dal fidanzato Garth (un romanziere che presto vedrà il suo lavoro pubblicato), l’aspirante scrittrice Kim Rossi decide di dare una svolta alla sua vita iscrivendosi a un corso di scrittura. Rai2, alle ore 21.25, propone Lo straordinario viaggio di T.S. Pivet (Avventura, 2013).T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba, che vive nel Montana con la sua famiglia. Rai3, dalle ore 21.05. il film di azione Anacleto – L’agente segreto. Adolfo finisce nelle mire del pericoloso criminale Vázquez, a causa dell’operato di suo padre Anacleto, agente segreto che aveva catturato Vázquez molti anni prima. Ora Adolfo dovrà riallacciare i rapporti con suo padre per sconfiggere il criminale.

Canale 5 dalle ore 21.36 propone Il libro della giungla. Mowgli, un neonato rimasto orfano, viene cresciuto da una famiglia di lupi. Dieci anni dopo, minacciato da una tigre, Mowgli a malincuore deve lasciare il branco. Italia 1, dalle ore Din Don – Una parrocchia per due (Commedia, 2018), con Maurizio Battista. Donato, un manager musicale cialtrone, per sfuggire ai due sgherri di un boss a cui ha fatto perdere molti soldi, approfittando di una lettera dello zio vescovo, si presenta al parroco di una chiesa di paese, Don Dino, vestito da prete, e finge di essere stato mandato li’ dal vescovo come viceparroco.

Su Rete 4, in prima serata, va in onda Freedom – Oltre il confine. Avventura, scoperta, indagine. Roberto Giacobbo ci conduce in un viaggio alla ricerca della conoscenza caratterizzato dal desiderio costante di andare oltre per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.



Su Rai2, dalle ore 23 Pinocchio – Una favola in musica.Il più grande fantasy italiano, opera immortale conosciuta in tutto il mondo, riletta per questo spettacolo teatrale, da Edoardo Leo con le musiche dal vivo dell’Orchestra Giovanile di Roma, diretta dal M° Vincenzo Di Benedetto. Le musiche sono quelle celebri di Fiorenzo Carpi, le stesse della versione televisiva firmata da Luigi Comencini nel 1972, che attraversano e animano tutta la narrazione. Lo spettacolo è stato ripreso ripreso all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la regia di Sebastiano Bontempi e prodotto da Friends&Partner.