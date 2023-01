Su Rai Uno Pattini d’argento, su Canale 5 Natale da Chef. Guida ai programmi Tv della serata del 3 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 3 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Pattini d’argento. Il giovane Matvey, di umili origini, vive a San Pietroburgo che d’inverno si trasforma in un paesaggio da favola. Il ragazzo, dopo aver perso il lavoro come fattorino in una panetteria, decide di mettere a frutto l’unica ricchezza ereditata dal padre: dei pattini d’argento. Il suo destino si incrocerà con quello di Alisa, figlia di un ufficiale di alto rango, allergica alle rigide regole paterne e desiderosa di sfondare nel campo della scienza. Su Rai Due dalle 21.20 Charlie’s Angels. L’agenzia investigativa Townsend ingaggia come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti ed impavide, formando diversi team di “Angeli”. Su Rai Tre dalle 21.20 Sister Act. Deloris Van Cartier è una vulcanica cantante in un casinò di Reno, ed è l’amante del boss Vince LaRocca.Una sera assiste casualmente ad un omicidio, e l’assassino è proprio Vince. A quel punto Deloris è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiora, ma Deloris, insofferente alle regole, rivoluzionerà tutto. Su Rai 4 dalle 21.20 Hercules – Il guerriero. Dopo aver affrontato le leggendarie 12 fatiche, Hercules, il figlio di Zeus, è diventato uno spietato mercenario. Insieme al suo gruppo di fedelissimi guerrieri, viene assoldato dal Re della Tracia per creare un esercito in grado di difendere il regno dalle legioni di suo fratello Rhesus. Su Rai Movie dalle 21.20 Alita – Angelo della battaglia. Il dottor Ido Dyson vive ad Iron City nel 2563, trecento anni dopo la “caduta”, e ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti perlustra la discarica, dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem, e qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo, mai utilizzato, che aveva preparato per sua figlia Alita. Su Canale 5 dalle 21.48 Natale da Chef. Un cuoco imbranato viene ingaggiato per il catering del G7. Su Italia dalle 21.20 Un’impresa da Dio. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe’. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’eredità della vipera. In seguito alla morte del padre, i tre fratelli Kip, Losie e Boots Conley iniziano a spacciare droga per procurarsi il denaro per vivere. Ben presto entreranno a far parte di un mondo estremamente violento e pericoloso. Su Iris dalle 21 La maschera di fango. La vita di Lex Kearney si trova ad un bivio difficile: è stato esonerato dal suo impiego per codardia durante la guerra.

Guida tv di martedì 3 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Pattini d’argento

23:50 – Tg1 Sera

23:55 – La verita’ e’ che non gli piaci abbastanza

02:10 – In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio

02:25 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – F.B.I.

19:50 – Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Charlie’s Angels

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Nuovi eroi

20:35 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – Sister Act – Una svitata in abito da suora

23:05 – Dottori in corsia

Rai 4

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 1

18:55 – Fast forward 1

19:45 – Fast forward 1

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Hercules – Il guerriero

23:00 – Speciale Wonderland – Torino Magica

23:35 – Iron fist

01:35 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – NATALE DA CHEF – 1 PARTE

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IN ALTO E IN BASSO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LA SOLITA ROUTINE

21:20 – UN’IMPRESA DA DIO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW V – BERSAGLIO UMANO

19:22 – CHICAGO FIRE VII – INGANNI

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SOMMERSIONE DI SAN VALENTINO

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA REAZIONE POSITIVO – NEGATIVA

21:04 – INCEPTION

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:15 – INCEPTION

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 2 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:31 – JOBS – 1 PARTE

01:02 – TGCOM

Warner TV

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.17

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.3

21:00 – Little Nicky – Un diavolo a Manhattan

22:40 – L’incredibile Burt Wonderstone

00:40 – Supernatural 1′ Stagione Ep.2

01:35 – Supernatural 1′ Stagione Ep.3

02:25 – Nikita 3′ Stagione Ep.7

Rai Movie

18:00 – Gli avventurieri

19:55 – Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

21:10 – Alita – Angelo della battaglia

23:15 – L’angelo del male: Brightburn

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Addio mia regina

02:35 – Kim

05:00 – Non puoi impedirmi d’amare

Cine 34

18:30 – A CENA CON… – SOUTH KENSINGTON

21:00 – IN VIAGGIO CON PAPA’

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – IN VIAGGIO CON PAPA’

23:06 – AVANZI DI GALERA

23:14 – AVANZI DI GALERA

01:10 – LA MIGLIORE OFFERTA

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – SCOMMETTERE LA VITA

20:00 – A-TEAM I – FIGLI DI JAMESTOWN

21:10 – UN TIPO IMPREVEDIBILE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 03/01/2023

22:17 – UN TIPO IMPREVEDIBILE – 2 PARTE

23:10 – TAMMY – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – K – 9 – 1

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – L’ANGELO DEL QUARTIERE

21:00 – LA MASCHERA DI FANGO

23:06 – I 4 FIGLI DI KATIE ELDER

01:29 – IRRATIONAL MAN

02:59 – CIAKNEWS

03:03 – GARDENER OF EDEN-IL GIUSTIZIERE SENZA LEGGE

04:28 – RAGTIME

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Abruzzo

21:30 – Quando arriva il Natale

23:15 – La città del Natale

01:00 – La lista di Babbo Natale

02:45 – Coppie che uccidono Ep. 1

04:30 – Lady Killer Ep. 10

05:30 – Lady Killer Ep. 9

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LEGAMI D’ORO

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – LA STRADA DI SAKURA

19:00 – MIKE & MOLLY – LA PRINCIPESSA E IL TROLL

19:25 – MIKE & MOLLY – MIKE LA FREGATURA

19:55 – MIKE & MOLLY – LE SCARPE NUOVE DI MOLLY

20:20 – MIKE & MOLLY – FESTA DI SAN PATRIZIO

20:45 – MIKE & MOLLY – VACANZE DI PRIMAVERA

21:15 – SCUOLA DI POLIZIA

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 7

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:01 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

03:15 – LOVE IS IN THE AIR

03:59 – TEMPESTA D’AMORE 17

04:49 – CENTOVETRINE II – 330

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.7

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.2

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.27

21:25 – The November Man

23:35 – Conan il barbaro

01:35 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.19

02:10 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.20

02:45 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.1

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Sam e Valerie

19:15 – Affari al buio Pezzo da collezione

19:45 – Affari al buio Antichi vinili

20:15 – Affari di famiglia Fuoristrada

20:45 – Affari di famiglia Preziose incisioni

21:15 – 20 anni di meno

23:15 – Il sesso degli angeli

01:00 – Perdita Durango

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Schegge di paura

23:50 – L’uomo dalla cravatta di cuoio

01:00 – TG LA7 Notte

01:55 – In Onda (r)

02:35 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

00:30 – La cucina di Sonia

01:30 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:40 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.9

19:50 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.3

21:00 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.9

22:05 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 2′ Stagione Ep.1

23:10 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 2′ Stagione Ep.2

00:15 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.14

01:20 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.6

02:25 – Cortesie per gli ospiti Ristorante 1′ Stagione Ep.16

TOP CRIME

18:29 – HAMBURG DISTRETTO 21 XI – ANGELO

19:22 – PERSON OF INTEREST II – CALCOLO DELLA MORTALITA’

20:15 – PERSON OF INTEREST II – UNO PERCENTO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXII – GUARDIANI E GLADIATORI

22:04 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXII – LA BALLATA DI DWIGHT E IRENA

22:58 – C.S.I. MIAMI V – MORTO ECCELLENTE

23:51 – C.S.I. MIAMI V – IL POTERE DI UNO SGUARDO

00:44 – C.S.I. MIAMI IV – FUGA DALLA TOMBA

GIALLO TV

18:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.10

20:05 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.11

21:10 – Grantchester – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

22:10 – Grantchester – 1^TV 7′ Stagione Ep.2

23:10 – Il giovane ispettore Morse

01:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.9

02:10 – I misteri di Murdoch 3′ Stagione Ep.10

03:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:25 – Tgr Bell – Italia

18:55 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art rider

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – La La Land

23:15 – Vero dal vivo – Francesco De Gregori

00:30 – Hip Hop Evolution

Rai Premium

18:20 – Don Matteo 8

19:25 – Il restauratore 2

20:20 – Il restauratore 2

21:20 – I miserabili

23:45 – Una piccola grande donna – Rita Levi-Montalcini

01:40 – Amiche

03:15 – Disokkupati

03:40 – Un milione di piccole cose 2

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:12 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:40 – Tg 2000

19:20 – Santa Messa

19:52 – In cammino

20:17 – Santo Rosario

20:48 – Tg 2000

21:14 – Mamma mi compri un papa’

22:51 – Mimi’, da sud a sud…

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – IL PRINCIPIO DEL DOMINO: LA VITA IN GIOCO The Domino Principle

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT (APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO)

20:30 – ZEROVERO

21:15 – SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE DI NATALE)

21:30 – VACANZE A KM0 WINTER EDITION

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE NATALIZIE)

21:00 – POETI E POESIA ARTE E ARTISTI

22:00 – VACANZE A KM0

22:30 – SERGIO COLMES INDAGA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Timer – Bicchiere al mandarino con crema al quark e vaniglia di Debora Carpani

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino tra i ghiacciai – Tremoggia e Roseg

La2

18:05 – Veterinario di condotta documentario di Andrea Canetta

19:00 – I avicc in dal sangh documentario di Danilo Catti

19:55 – Telesguard

20:10 – Ferrovie svizzere da sogno – Da St. Moritz a Tirano di Jonas Keller

21:05 – Wolkenbruch

22:35 – Austin Powers

00:05 – Telesguard

00:15 – Sci nordico: Coppa del Mondo 2022/23 – Tour de Ski (R)

Rai Sport +HD

19:15 – Sci Alpinismo

19:50 – Qatar 2022

22:25 – Ciclocross

23:00 – L’uomo e il mare – rubrica

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Sci Di Fondo

01:30 – Sci Di Fondo

03:10 – Atletica Leggera Atletica. BOclassic

Rai Sport

19:15 – Sci Alpinismo

19:50 – Qatar 2022

22:25 – Ciclocross

23:00 – L’uomo e il mare – rubrica

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:50 – Sci Di Fondo

01:30 – Sci Di Fondo

03:10 – Atletica Leggera Atletica. BOclassic

SuperTennis

18:45 – Tiebook Tennis

19:00 – Best of Davis Cup Italia vs Canada Doppio

21:00 – Reloaded 2022 PT9 I Nextgen Azzurri

21:15 – Best of Italiani 2022 Musetti vs Bedene, Umag

23:15 – Colpo da Campione Comparazione Rovescio Dimitrov vs Thiem

23:30 – Best of ATP 2022 Medvedev vs Djokovic Nitto ATP Finals

02:30 – Reloaded Davis Cup Finals Malaga

03:30 – Best of WTA 2022 Garcia vs Kasatkina, Finals Fort Worth

Euro Sport

18:00 – Equitazione FEI World Cup Mechelen. Salto ostacoli

19:00 – Sci di fondo Tour de Ski Oberstdorf. 10 Km a Tecnica Classica F

20:00 – Magazine Formula E 2022 Season Review

20:30 – Magazine Formula E 2022 Season Review

21:00 – Rally World Rally Raid Championship Dakar Arabia Saudita (3a tappa)

22:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Innsbruck. HS 130 M (Qualifiche)

23:00 – Sci di fondo Tour de Ski Oberstdorf. 10 Km a Tecnica Classica M

00:15 – Sci di fondo Tour de Ski Oberstdorf. 10 Km a Tecnica Classica F

SportItalia

19:00 – Parla Napoli (diretta)

20:00 – Calciomercato Live 2°parte

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai Che?

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – HELLO YOYO Prima Visione RAI

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – Food Wizards

19:25 – Food Wizards

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

18:35 – Gumball

19:15 – Gli Acchiappamostri S1

19:50 – Gli Acchiappamostri S1

20:20 – Jurassic World: Nuove avventure

20:55 – Jurassic World: Nuove avventure

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – La casa delle Bambole di Gabby

18:30 – Mighty Express – nuovi episodi

19:00 – Tom & Jerry in New York

19:20 – Complemago

19:50 – Goooool!

21:25 – Baby Shark’s Big Show

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

Frisbee

18:00 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.6

18:30 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.35

18:40 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.1

18:55 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.7

19:20 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.8

19:30 – Yoko 3′ Stagione Ep.3

19:40 – Curioso come George 6′ Stagione Ep.8

19:55 – Curioso come George: la leggenda di Senza Testa

K2

18:05 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.6

18:30 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.7

18:50 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese 2′ Stagione Ep.5

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.6

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.4

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.7

20:00 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.14

20:10 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.20

DeaKids

18:00 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 13

18:05 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 14

18:15 – A tutto reality: le origini Ep. 15

18:30 – A tutto reality: le origini Ep. 16

18:40 – A tutto reality: le origini Ep. 17

18:50 – A tutto reality: le origini Ep. 18

19:00 – A tutto reality: le origini Ep. 19

19:10 – A tutto reality: le origini Ep. 20

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Mini Natale

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Danger Force

21:40 – Danger Force

22:05 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – I fratelli conquistano New Orleans 1′ Stagione Ep.3

19:20 – I fratelli conquistano New Orleans 1′ Stagione Ep.4

20:15 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.1

21:10 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.2

22:05 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.3

23:00 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.4

23:55 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.5

00:50 – Fratelli in affari: SOS Celebrity 1′ Stagione Ep.6

Rai Storia

18:30 – Famiglia, famiglie

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Gli anni 1914-1929: dall’attentato di Sarajevo alla crisi di Wall Street

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il segno delle donne

22:10 – Storie della TV

23:10 – La montagna di Ilio

Rai Scuola

18:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

18:30 – Erasmus Plus Stories

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – #Maestri Sabino Cassese e Lella Costa

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.3

19:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.4

20:20 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.1

21:15 – Affari a quattro ruote 6′ Stagione Ep.2

22:15 – Cacciatori di rottami: Australia – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:15 – Cacciatori di rottami: Australia – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Cacciatori di rottami: Australia 1′ Stagione Ep.4

01:00 – Cacciatori di rottami: Australia 1′ Stagione Ep.3

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.3

21:25 – Il codice del Boss – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

22:20 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.5

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 131

01:15 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.12

02:10 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.13

03:00 – Metal Detective 3′ Stagione Ep.5

03:50 – Metal Detective 4′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

19:00 – MEGACOSTRUZIONI IV – HARD ROCK PARK

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – LA GRANDE MURAGLIA SOTTERRANEA

21:15 – SONORA – IL DESERTO CHE VIVE – OLTRE OGNI LIMITE

22:15 – SONORA – IL DESERTO CHE VIVE – LA TERRA DEI GIGANTI

23:15 – TESLA X FILES MISTERI SEPOLTI

00:15 – I MISTERI DELL’UNIVERSO

01:15 – Santa sofia: un’eredita’ secolare

RealTime

18:20 – Il castello delle cerimonie 30esimo anniversario

18:50 – Il castello delle cerimonie Vacanze capresi

19:20 – Il castello delle cerimonie La comunione di Ginevra

19:50 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Maria e Pasquale

20:20 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Giangaspare e Carmela

20:50 – Il castello delle cerimonie La comunione di Carmen e Emily

21:20 – Primo appuntamento Ep. 1 Prima TV

22:45 – La clinica della pelle Ep. 11

Discovery Channel

18:10 – Acquari di famiglia Tracy e il suo polipo

19:05 – Acquari di famiglia Palle di neve

20:00 – Acquari di famiglia Betty White

21:00 – Chi cerca trova Ep. 12

21:55 – Chi cerca trova Ep. 13 Prima TV

22:50 – Chi cerca trova L’X Factor

23:50 – Chi cerca trova A spasso nel tempo

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 7

Sky Uno

18:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valle d’Aosta

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 7

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 8 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Langhe

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Napoli

22:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Edimburgo

23:35 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Napoli

00:45 – MasterChef Italia Ep. 5

Sky Cinema 1

19:10 – Lo stagista inaspettato

21:15 – L’eredità della vipera

22:45 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

00:55 – Hitch – Lui sì che capisce le donne

02:55 – Cani sciolti

04:45 – Fast & Furious 9

SKY Cinema Family

19:15 – Mio fratello rincorre i dinosauri

21:00 – Space Jam

22:40 – Space Jam: New Legends

00:40 – Viaggio al centro della Terra

02:15 – Ozzy cucciolo coraggioso

03:50 – Mia piccola Monky

05:25 – Vita da giungla: Alla riscossa! Il film

Sky Cinema Romance

19:00 – Mamma Mia!

21:00 – Qualcosa è cambiato

23:20 – Brooklyn

01:15 – Che fine hanno fatto i Morgan?

03:00 – Maldamore

04:45 – Dog Days

Sky Cinema Collection

19:05 – Jurassic Park

21:15 – Il mondo perduto: Jurassic Park

23:30 – Jurassic Park III

01:10 – Jurassic World

03:20 – Jurassic World – Il regno distrutto

05:30 – Jurassic World – Il dominio (Ext. Vers.)

Sky Cinema Action

18:45 – Blackhat

21:00 – Io sono nessuno

22:35 – Fuori controllo

00:35 – Hurricane – Allerta uragano

02:20 – Occupation: Rainfall

04:25 – 100X100Cinema

04:45 – Seven Sisters

Fox

18:05 – I Griffin Per un pugno di Meg

18:30 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

18:55 – I Simpson La spia venuta da… d’oh!

19:20 – I Simpson Bart si ferma ad annusare Roosevelt

19:45 – I Simpson Pace, quiete e chili

20:10 – I Simpson Un cane-coniglio in famiglia

20:35 – I Simpson Marge al volante

21:00 – I Griffin La fonte meravigliosa

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

