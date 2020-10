Su Rai Uno torna Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 3 ottobre

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 3 ottobre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.45 Questione di Karma. Giacomo è il ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la sua vita dicendogli che ha individuato l’attuale reincarnazione del padre, morto quando lui era ancora piccolo: si tratterebbe di Mario, un giovane indebitato con mezza cittài. Su Rai 4 dalle 21.20 Kill Chain Uccisioni a catena. Un fatiscente albergo gestito da un misterioso individuo e da una femme fatale fa da scenario allo scontro tra due killer in una lunga notte dove nessuno è chi dice di essere. Su Rai Movie dalle 21.10 The Core. La rotazione del nucleo della Terra si arresta improvvisamente, provocando devastanti tempeste magnetiche. Tre scienziati corrono in soccorso. Su Italia 1 dalle 21.22 L’ era glaciale – In rotta di collisione. Quinto capitolo della fortunata serie. Per salvarsi da un asteroide diretto sul pianeta, Sid e suoi amici viaggeranno verso nuove avventure e nuovi simpatici amiciSu Rete 4 dalle 21.25 Die Hard. Quarto capitolo della saga interpretata da B. Willis. Un hacker e’ l’unico a poter fermare un attacco informatico agli USA Su Sky Cinema 2 Il presidente- Una storia d’amore. All’approssimarsi del primo mandato come presidente degli Stati Uniti, Andrew Shepherd ha la vittoria quasi garantita. Quando s’innamora di Sidney Ellen Wade, un’avocatessa ambientalista di una lobby, la rielezione inizia ad allontanarsi e la campagna elettorale diventa sempre più aspra.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 torna la serie SWAT. Una banda di ladri ruba dell’attrezzatura per saldature. In particolare, una lancia termica che serve per aprire un caveau che altrimenti sarebbe impenetrabile Nel secondo episodio (ore 21.55) Due agenti devono procedere allo sfratto di alcune famiglie per destinare i terreni alla pubblica utilità. La famiglia Fuentes non vuole lasciare la propria abitazione, ne ferisce uno e si barrica in casa. Su Rete 4 dalle 21.30 Una vita. Arantxa riesce a far confessare a Cinta il suo amore per Emilio. Ursula racconta ad Alfredo che Marcia lavora per lei e che spiera’ in casa di Felipe. Nel secondo episodio (ore 23.11) la crisi coniugale tra Liberto e Rosina é irrecuperabile e l’uomo decide di andare via di casa per non far soffrire inutilmente la moglie.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico Rai Uno presenta Ballando con le Stelle – Quindicesima edizione di Ballando con le Stelle. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l’arte del ballo in coppia con i maestri professionisti di Ballando con le Stelle Su Canale 5 dalle 21.29 Tu si que vale. Talent show che ha concorrenti di qualsiasi eta’, nazionalita’. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Guida tv di sabato 3 ottobre: i programmi della sera

Rai 1

18:40 – Cultura e Rai Uno in collaborazione con Rai Quirinale presentano dal Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale Concerto per l’apertura delle celebrazioni dantesche

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Ballando con le Stelle

23:40 – TG1 60 Secondi

23:44 – Ballando con le Stelle

00:40 – Rai – News24

01:12 – Che tempo fa

01:15 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Dribbling

18:25 – TG Sport Sera

18:50 – Dribbling

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Rete segreta

20:30 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Questione di Karma

23:25 – TG Regione

Rai 4

18:10 – City of Gladiators – La città dei gladiatori

19:00 – Ip Man

21:20 – Kill Chain – Uccisioni a catena

22:44 – Mio figlio

00:03 – Supernatural XII ep.7

00:43 – Supernatural XII ep.8

02:03 – Supernatural XII ep.9

02:41 – Anica appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – RICADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – RICADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – CAMERA CAFE’ – UN MINUTO DI SILENZIO

19:08 – CAMERA CAFE’ – NUDA PROPRIETA’

19:16 – CAMERA CAFE’ – VIDEO-INVITO

19:22 – CAMERA CAFE’ – HENNE’

19:30 – C.S.I. NEW YORK – FINCHE’ MORTE NON CI SEPARI

Canale 20 Mediaset

18:24 – RUSH HOUR – IL FIGLIO DEL DRAGONE

19:19 – RUSH HOUR – POLIZIOTTI A SCUOLA

20:15 – THE BIG BANG THEORY VI – L’ECCITAZIONE OLOGRAFICA

20:42 – THE BIG BANG THEORY VI – L’OBLITERAZIONE ESTRATTIVA

21:04 – INCEPTION – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – INCEPTION – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 158 PARTE A – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:22 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE – 1 PARTE

22:00 – TGCOM

22:02 – METEO.IT

22:06 – DIE HARD-VIVERE O MORIRE – 2 PARTE

23:51 – FORZA D’URTO 2 – 1 PARTE

Cine 34

19:10 – AL MOMENTO GIUSTO

21:10 – CIPOLLA COLT – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – CIPOLLA COLT – 2 PARTE

22:55 – LOLA COLT

00:35 – SING SING

02:35 – 100 RAGAZZE PER UN PLAYBOY

Rai Movie

19:25 – Shade – Carta vincente

21:10 – The Core

23:30 – Vulcano – Los Angeles 1997

01:15 – Sognando Manhattan

03:10 – Dio esiste e vive a Bruxelles

05:00 – L’impiegato

Paramount Network

19:10 – Amore per sempre

21:10 – Una folle passione

23:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 05

00:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 06

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 07

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 7 Episodio 08

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 17

03:40 – Suor Therese Stagione 1 Episodio 03

Iris

19:01 – COBRA

21:00 – FRANTIC

23:31 – INCONCEIVABLE

01:39 – OLTRE OGNI REGOLA

02:55 – CIAKNEWS

02:58 – THE KILLING JAR – SITUAZIONE CRITICA

04:21 – UNA DONNA ALLA FINESTRA

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

21:30 – La tela dell’assassino

23:15 – Maschi contro Femmine

01:15 – Io vengo ogni giorno

03:00 – Catfish: False Identità Ep. 12

04:00 – Catfish: False Identità Ep. 13

04:45 – 16 anni e incinta Italia Cristina

Italia 2

18:15 – DRAGON BALL SUPER – LA GRANDE SFIDA DELL’AMORE! GLI ANDROIDI VS IL SECONDO UNIVERSO!

18:40 – DRAGON BALL SUPER – E’ SEMPRE PIU’ TRAGEDIA. UNIVERSI CHE SCOMPAIONO…

19:05 – DRAGON BALL SUPER – OSTACOLO IMPOSSIBILE DA SUPERARE? LA MINACCIA DELL’ATTACCO INVISIBILE!

19:30 – DRAGON BALL SUPER – STRATEGIA DI SOPRAVVIVENZA PERFETTA! UNO SPIETATO PERSONAGGIO DEL TERZO UNIVERSO!

19:55 – DRAGON BALL SUPER – E’ GUERRA TOTALE! LA QUADRUPLA FUSIONE FINALE VS L’ATTACCO COMBINATO DEL SETTIMO UNIVERSO!

20:20 – CITY HUNTER – LA PRINCIPESSA SCOMPARSA

20:45 – CITY HUNTER – UNA SOCIA SEDUCENTE

21:10 – CLOWN

La 5

21:10 – GRANDE FRATELLO VIP

01:05 – TEMPTATION ISLAND

04:20 – NON SMETTERE DI SOGNARE

05:53 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Il profumo del mosto selvatico

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.24

21:25 – Spaccio capitale

23:30 – Spaccio capitale

00:50 – Airport Security Spagna 1′ Stagione Ep.12

01:20 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.5

02:15 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.5

03:05 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.6

Cielo

18:15 – Fratelli in affari: una casa è per sempre Ep. 5

19:15 – Affari al buio Il re del cattivo gusto

19:45 – Affari al buio La tomba del Re

20:15 – Affari di famiglia Ep. 27

20:45 – Affari di famiglia Veicolo corazzato

21:15 – Miranda

23:15 – Mostly Sunny – Dal porno a Bollywood

00:45 – Gola profondissima Ep. 3

La7

18:00 – I misteri di Parigi

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Il socio

00:00 – Storia di un soldato

01:00 – TG LA7 Notte

01:05 – Storia di un soldato (secondo tempo)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

19:20 – #aperistorie

19:50 – Senti chi mangia

21:30 – Professor T.

01:30 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:05 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Merlin Stagione 3 Episodio 08

19:10 – Merlin Stagione 3 Episodio 09

19:40 – Happy Days Stagione 6 Episodio 24

20:00 – Happy Days Stagione 6 Episodio 25

20:30 – Happy Days Stagione 6 Episodio 26

21:00 – Happy Days Stagione 6 Episodio 27

21:30 – Kill ’em All – Uccidili tutti

23:30 – The International

Food Network

18:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.8

19:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

20:45 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.1

21:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

22:45 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.2

23:45 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

00:50 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

01:50 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:25 – THE FIX I – REGINA DEL GIORNO

19:15 – CHICAGO P.D. VI – PADRI E FIGLI

20:10 – CHICAGO P.D. VI – VERO O FALSO

21:10 – La signora in giallo: L’ultimo uomo libero – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

22:00 – La signora in giallo: L’ultimo uomo libero – 2 PARTE

23:05 – THE MENTALIST III – CAVALLI ROSSI

GIALLO TV

19:00 – Profiling 3′ Stagione Ep.3

20:00 – Profiling 3′ Stagione Ep.4

21:10 – I misteri di Murdoch 2′ Stagione Ep.8

22:10 – I misteri di Murdoch 2′ Stagione Ep.9

23:10 – I misteri di Murdoch 2′ Stagione Ep.10

00:10 – I misteri di Murdoch 2′ Stagione Ep.11

01:10 – Law & Order 3′ Stagione Ep.10

02:05 – Law & Order 3′ Stagione Ep.11

Rai 5

18:15 – Rai News Giorno

18:20 – Salman Rushdie un intrigo internazionale

19:15 – Musica da Camera con vista: Il padre del quartetto

19:45 – Duo Recital Nishimura – Bacchetti

21:15 – TEATRO Tanti lati latitanti

23:15 – Personaggi in cerca d’attore Ep 4 Francesco Serpico Prima Visione RAI

23:45 – Ivan Fedele – Musica per il teatro Thanatoséros

00:35 – Art Rider Dal Monte Amiata alla Valnerina

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.155

18:50 – Coco Chanel

21:20 – I Fantasmi di Portopalo

23:50 – Un’estate a Maiorca

01:30 – Blu Notte 3: Assunta Marsala – La scomparsa di Susy p.6

02:25 – Memory – p.6

03:05 – La Squadra 7 – La promessa p.5

05:00 – La Tv delle ragazze: Gli Stati Generali 1988-2018 – p.2

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:06 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:34 – TG 2000

19:07 – Santa Messa

20:06 – Santo Rosario

20:40 – TG 2000

21:00 – Soul

21:33 – Soul

22:04 – Le pietre parlano

VH1

19:00 – Top Chart Undici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

21:00 – Mega Terrazze Stagione 1 Episodio 01

21:30 – Mega Terrazze Stagione 1 Episodio 02

22:00 – Mega Terrazze Stagione 1 Episodio 03

22:30 – Mega Terrazze Stagione 1 Episodio 04

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – CHRONO GP

23:50 – AUSTIN POWERS – IL CONTROSPIONE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – IL GIARDINO DI ALBERT PASSATEMPO

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – BOROTALK CHIRURGIA PLASTICA

22:00 – LINEA ROSSA MALEDUCAZIONE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK TEMA: CONTANTI E CARTE DI CREDITO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO

23:00 – SOLUZIONI ENERGETICHE GIOCHI DI SOCIETA’

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme Suisse Rando – Sentieri Svizzeri

19:45 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:30 – Casablanca

20:25 – Hockey su ghiaccio: incontro amichevole – Lugano – Ambrì Corner Arena Lugano

22:50 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:25 – Hawaii Five-0 – Supereroi Stagione 9, episodio 9

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

14:00 – Pallavolo Maschile 2020: Super Coppa – Finalissima: Civitanova – Perugia

16:30 – Memory: Bitossi

17:30 – Gli Imperdibili

17:35 – Ciclismo: Campionati Mondiali – Professionisti Donne – Prova in Linea

20:20 – Pallavolo Femminile:Campionato Italiano 2020/21 Serie A1 – 2a Giornata: VBC èpiù Casalmaggiore – Delta Despar Trentino

23:00 – 90° del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

Rai Sport

14:00 – Pallavolo Maschile 2020: Super Coppa – Finalissima: Civitanova – Perugia

16:30 – Memory: Bitossi

17:30 – Gli Imperdibili

17:35 – Ciclismo: Campionati Mondiali – Professionisti Donne – Prova in Linea

20:20 – Pallavolo Femminile:Campionato Italiano 2020/21 Serie A1 – 2a Giornata: VBC èpiù Casalmaggiore – Delta Despar Trentino

23:00 – 90° del Sabato

00:00 – TG Sport Notte

SuperTennis

19:00 – NADAL KING OF CLA adal vs Murray ATP Roma 2014

21:00 – Supertennis Today

21:15 – Rewind ATP 500 Amburgo

23:00 – Supertennis Today

23:15 – IL NUMERO UNO D’ITALIA,BERRETTIN ublev vs Berrettini ATP 500 Vienna 2019

01:00 – Rewind ATP Roma 202 errettini vs Ruud

03:00 – Osaka vs Berten TA Brisbane 2020

05:00 – Rewind WTA Roma 202 enin vs Azarenka

Euro Sport

19:00 – Tennis Roland Garros Terzo turno, da Parigi, Francia Live

21:15 – Magazine Game Schett & Mats

21:30 – Tennis Roland Garros Terzo turno, da Parigi, Francia Differita

22:30 – Ciclismo UCI World Tour 1a tappa

00:00 – Ciclismo UCI World Tour Prova M

00:30 – Tennis Roland Garros Terzo turno, da Parigi, Francia

01:30 – Tennis Roland Garros Terzo turno, da Parigi, Francia

03:00 – Tennis Roland Garros Terzo turno, da Parigi, Francia

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Shaun, vita da pecora

18:35 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

19:00 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:25 – Cercami a Parigi 2

19:55 – Bia

20:40 – La regina delle nevi

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.45

18:10 – RICKY ZOOM – EP.3

18:20 – MASHA E ORSO 3 – EP.19

18:25 – MASHA E ORSO 3 – EP.20

18:35 – MASHA E ORSO 3 – EP.21

18:45 – GIGANTOSAURUS – EP.25

18:55 – GIGANTOSAURUS – EP.26

19:10 – 44 GATTI 2 – EP.24

Boing

18:50 – Teen Titans Go

20:00 – Doraemon

20:50 – Craig

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:20 – Super Wings

18:35 – Paw Patrol

19:00 – Paw Patrol

19:30 – Power Players nuova serie in prima tv sul canale

19:55 – Power Players nuova serie in prima tv sul canale

20:20 – Meteo – Heroes

20:45 – Doraemon

21:15 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.3

18:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.4

18:40 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.11

19:00 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.12

19:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.7

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.8

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.9

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.25

K2

18:05 – ZIG & SHARKO

18:30 – ZIG & SHARKO

18:50 – ZIG & SHARKO

19:10 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:20 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:40 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

19:50 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

20:00 – ALVINNN!!! AND THE CHIPMUNKS

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko Vita nel castello

18:15 – Zig & Sharko Ciambella di sirena

18:20 – Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 Malattie mentali

18:25 – Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 Adozioni e affidi

18:30 – Ready.Music.Play! Scuola

18:45 – Ready.Music.Play! Surfin’ USA – La spiaggia delle surfiste

18:55 – Maggie & Bianca Fashion Friends Estranei in accademia

19:20 – Maggie & Bianca Fashion Friends Intorno al futuro

Super

18:15 – Icarly

18:40 – Icarly

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

19:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.17

20:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.8

21:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

22:00 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.14

22:55 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.11

23:50 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.3

00:45 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.7

Rai Storia

19:00 – Argo. Coraggio

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Mario Vattani

20:30 – Passato e Presente Alle radici dell’immigrazione con la Prof.ssa Silvia Salvatici

21:10 – FILM. Lo Sceicco Bianco

23:00 – Documentario d’autore.Togliattigrad

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:20 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.7

19:20 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.8

20:20 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 12′ Stagione Ep.6

22:15 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.1

23:15 – Il giro del mondo a 4 ruote – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

00:05 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.11

01:05 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.12

DMAX

18:30 – Life Below Zero 1′ Stagione Ep.6

19:30 – Airport Security 12′ Stagione Ep.4

21:25 – Per un pugno di fossili – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Per un pugno di fossili 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Cose di questo mondo – 1^TV 4′ Stagione Ep.20

00:10 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.12

01:00 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.13

01:50 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.14

Focus TV

18:10 – TGCOM24

18:15 – METEO FOCUS

18:16 – La grande corsa allo spazio – 2 parte

19:15 – MEGA SHIPPERS II – CORSA CONTRO IL TEMPO

20:15 – MEGA SHIPPERS II – TRASPORTI DI PRECISIONE

21:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIX – LA TRAGEDIA DELLA SQUADRA CHAPECOENSE

22:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIX – RIVELAZIONI IN CABINA

23:15 – INTO THE WILD: INDIA – I CAVALLI SELVATICI DELL’HIMALAYA

RealTime

18:50 – L’atelier delle meraviglie Giorgia e Valerio

19:50 – Bake Off Italia: dolci in forno Ep. 5

21:30 – Vite al limite La storia di James K

23:15 – Vite al limite La storia di Nicole

01:00 – Vite al limite La storia di Kirsten

02:40 – Vite al limite La storia di Michael

04:20 – Vite al limite La storia di Tanisha

Rai Scuola

18:25 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tivù p. 108 Facciamo lezione di cultura cinese Replica

18:50 – Speciali Scuola 2020-La scuola in tv Il Tempo Atmosferico e il Clima p 155 Replica

19:30 – Speciali Rai Scuola – La scuola in tv – Italiano – Italo Svevo Replica

20:00 – Speciali Rai Scuola – La scuola in tv – Economia Aziendale Break-even analysis Replica

20:30 – Memex Vita da Ricercatore (p. 3): Loretta Del Mercato, nanotecnologa Replica

21:05 – Memex Donne di Scienza – ep. 03: Francesca Bianco Replica

21:30 – Memex Nautilus – Onde gravitazionali, oltre la relatività Replica

22:05 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tivù p. 108 Facciamo lezione di cultura cinese Replica

LaF

18:10 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.21

19:10 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.22

20:15 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.2

21:10 – RED – Bourdain: Cucine segrete 11′ Stagione Ep.3

22:05 – La scomparsa di mia madre

23:50 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio 1′ Stagione Ep.1

00:50 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio 1′ Stagione Ep.2

01:55 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 4′ Stagione Ep.9

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova Kent

19:05 – Chi cerca trova Scozia

20:00 – Chi cerca trova Manchester

21:00 – Una famiglia allo stato brado Il mulino

21:55 – Una famiglia allo stato brado Il granaio

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume In acqua

23:50 – Mummie svelate La mummia di Mosè

00:50 – Mummie svelate L’incendio

Sky Uno

18:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Chianti

21:15 – X Factor 2020 Audizioni. 3a parte

23:25 – X Factor 2020 Audizioni. 3a parte

01:35 – Face Off Ep. 7

02:25 – Face Off Ep. 8

03:10 – MasterChef USA Ep. 3

04:00 – MasterChef USA Ep. 4

Sky Cinema 1

18:45 – Gli anni più belli

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Petra – Messaggeri dell’oscurità

22:45 – Tonno spiaggiato

00:25 – The Amazing Spider-Man

02:45 – Il Cinemaniaco incontra Brave ragazze – Il Cast

03:15 – Gli anni più belli

05:30 – Il Cinemaniaco incontra Pinocchio – Il cast

SKY Cinema Family

19:25 – Home – A casa

21:00 – Billy il koala

22:35 – Bernie il delfino

00:10 – E.T. – L’extra-terrestre

02:05 – Il segreto della sirena

03:40 – Galline in fuga

05:05 – I puffi

Sky Cinema Romance

19:25 – Christmas Mail – Una lettera per sognare

21:00 – Come farsi lasciare in 10 giorni

23:00 – The Libertine

01:00 – Gli eroi

03:00 – Una hostess tra le nuvole

04:35 – Io e lei

Sky Cinema Collection

18:55 – La maschera di Zorro

21:15 – Nel centro del mirino

23:30 – Codice d’onore

01:50 – Piovono pietre

03:25 – Junior

05:15 – Four Rooms

Sky Cinema Action

19:05 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

21:00 – Codice 999

23:00 – Backtrace

00:45 – Safe House – Nessuno è al sicuro

02:40 – I Am Soldier

04:10 – I cavalieri dalle lunghe ombre

05:50 – Sniper: Forze speciali

Fox

18:05 – American Dad Un racconto di Natale

18:30 – I Simpson Si vive una volta sola

18:55 – I Simpson I dolori del travaglio

19:20 – I Simpson Le incompatibilità elettive

19:45 – The Big Bang Theory Tecniche di condizionamento

20:10 – The Big Bang Theory La soluzione del pirata

20:35 – The Big Bang Theory Il corollario del rivestimento raccapricciante

21:00 – 911: Lone Star Risveglio

Premium Cinema

19:30 – Parto col folle

21:15 – Ocean’s 8

23:13 – Gold – La grande truffa

01:20 – IL COLLEZIONISTA (DI G. FLEDER)

04:41 – Il risolutore – A man apart

Premium Action

18:48 – THE FLASH VI – PAURA E SANGUE

19:36 – BATWOMAN I – GIU’, GIU’, GIU’

20:25 – BATWOMAN I – CHI SEI TU?

21:15 – SUPERGIRL V – TREMORI

22:03 – SUPERGIRL V – L’ IRA DI RAMA KHAN

22:51 – ARROW VII – GIUSTO PROCESSO

23:40 – THE 100 VI – NON DIMENTICARE

00:28 – CHICAGO FIRE VIII – TERRENO SACRO

Mya

18:48 – ALL AMERICAN II – FESTA A SORPRESA

19:38 – KATY KEENE – CAPITOLO DUE: NON METTERE FRETTA ALL’AMORE

20:29 – KATY KEENE – CAPITOLO TRE: CHE NE SARA’ DI UN CUORE INFRANTO?

21:15 – SUPERSTORE IV – IL SINDACATO

21:45 – SUPERSTORE IV – LA GIORNATA DEI DIPENDENTI

22:15 – MOM VII – LA NONNA DI QUALCUNO E TORNARE TRA I VIP – 1aTV

22:38 – MOM VII – JUDY GARLAND E UN BAMBOLOTTO TROLL SEXY – 1aTV

23:03 – WILL & GRACE III – UNA NUOVA CULLA