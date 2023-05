Su Rai Uno Con il Cuore, nel nome di Francesco, su Sky Cinema A good person. Guida ai programmi Tv della serata del 30 maggio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 30 maggio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Beckett. Una coppia di turisti americani in Grecia si sposta da Atene nel nord del paese. A causa di un colpo di sonno del marito finiscono fuori strada schiantandosi contro una casa di campagna. Su Rai 4 dalle 21.20 Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Mogadiscio, 2009. La nave americana Maersk Alabama è attaccata da un gruppo armato somalo. Al centro del pericolo c’è il capitano Phillip. Da una storia vera. Su Rai Movie dalle 21.10 Il diritto di uccidere. Il colonnello Katherine Powell conduce un’operazione a distanza per rintracciare dei terroristi a Nairobi con dei droni. La presenza di una bimba accanto a uno degli obiettivi da colpire porta il team di militari a dover prendere una decisione sofferta su come concludere la missione. Su Canale 5 dalle 21.45 Yesterday. Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo e’ stato privato delle canzoni dei Beatles. Su Sky Cinema dalle 21.15 A good person. Sopravvissuta a un incidente, una giovane donna prova a ricostruire la sua vita con l’aiuto dell’aspirante suocero. Su Iris dalle 21 Quel treno per Yuma. A Dan, un contadino reduce di guerra, viene affidato il compito di scortare un bandito catturato da poco, Ben. Dan deve far salire il malvivente sul treno delle 3:10 per Yuma, dove si trova la prigione presso la quale Ben dovra’ essere rinchiuso.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.24 Fuori dal coro. Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualita’ politica e di cronaca.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Con il Cuore, nel nome di Francesco. In diretta dal Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco”, la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione. A condurre la serata ancora una volta Carlo Conti, affiancato da grandi ospiti quali Fiorella Mannoia, i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart. Artisti che si esibiranno nel corso della diretta a sostegno della raccolta fondi per dare luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà. Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dai conflitti e dai terremoti. Su Rai Due dalle 21.20 Nudi per la vita. Con l’idea di sensibilizzare le persone alla prevenzione ed all’accettazione del proprio corpo, due gruppi di personaggi famosi, donne e uomini, preparano due performances di ballo in stile Moulin Rouge e Full Monty. Su Italia 1 dalle 21.28 Max Angioni: Miracolato. Per il ciclo Italia Uno On Stage, il one man show di Max Angioni, con il suo sguardo originale ed esilarante sulla vita di tutti i giorni, tra le incursioni dei suoi folli personaggi.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Con il cuore – Nel nome di Francesco

23:55 – Porta a Porta

01:40 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:35 – Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Il commissario Rex 2

19:05 – Seal Team 1

19:50 – Seal Team 1

20:35 – Criminal Minds 5

21:20 – Beckett

23:10 – Wonderland

23:45 – Vivarium

01:20 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – YESTERDAY – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:29 – CAMERA CAFE’ – IMMUNITA’

19:40 – FBI: MOST WANTED – ATTO D’AMORE

20:36 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL BUON SAMARITANO

21:28 – MAX ANGIONI: MIRACOLATO

00:15 – A.P. BIO – DOTTOR SCIVOLONE

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – IL LATO OSCURO DELLA FORZA

19:22 – Chicago Med IV – DI CHI TI PUOI FIDARE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SPERIMENTAZIONE DEL GENETLIACO

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – IL DETERIORAMENTO DELL’APPLICAZIONE

21:04 – I PREDONI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – I PREDONI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 51 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – THE LANDLORD – L’OSSESSIONE – 1 PARTE

01:23 – TGCOM

Warner TV

18:00 – Smallville 8′ Stagione Ep.13

18:50 – Smallville 8′ Stagione Ep.14

19:40 – Supernatural 6′ Stagione Ep.3

20:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.4

21:30 – Amiche per sempre

23:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.11

00:25 – Fringe 2′ Stagione Ep.12

01:20 – Fringe 2′ Stagione Ep.11

Rai Movie

19:35 – Segni particolari: bellissimo

21:10 – Il diritto di uccidere

22:50 – Terminator

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Appaloosa

02:50 – Missouri

05:00 – Ultima notte a Warlock

Cine 34

18:59 – A CENA CON… – L’AGENZIA DEI BUGIARDI

21:00 – PIEDIPIATTI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – PIEDIPIATTI – 2 PARTE

22:51 – BELLI E BRUTTI RIDONO TUTTI

22:59 – BELLI E BRUTTI RIDONO TUTTI

00:51 – POPPEA UNA PROSTITUTA AL SERVIZIO DELL’IMPERO – 1aTV

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – CONTRASTI FAMILIARI

19:00 – IL RITORNO DI COLOMBO I – EFFETTI MOLTO SPECIALI

21:10 – NON MI SCARICARE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – NON MI SCARICARE – 2 PARTE

23:10 – RED – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK I – GIU’ PER IL LUNGO FIUME SOLITARIO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – PIOGGIA DI DIAMANTI

21:00 – QUEL TRENO PER YUMA

23:34 – LA LEGGE DEL SIGNORE /L’UOMO SENZA FUCILE

02:11 – L’INFERNO SOMMERSO

04:01 – CIAKNEWS

04:05 – SUPERMAN IV

05:32 – LA GIORNATA BALORDA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ciociaria

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

21:30 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi Berlino Prima TV

22:45 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi Finlandia

00:00 – Gialappa – Show Ep. 2

02:00 – UEFA Europa e Conference League Preview Ep. 16 Prima TV

02:30 – Lady Killer Ep. 9

03:30 – Coppie che uccidono Ep. 4

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’INGANNO

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RIDATECI ROBIN!

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – IL TOSTAPANE DELLA DISCORDIA

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – LA FESTA SENZA FINE

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – IL MURO DEL RISPETTO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – MAL COMUNE MEZZO GAUDIO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – LO STRANO TRIANGOLO

21:15 – IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO

La 5

18:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – SAPORI E DISSAPORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – SAPORI E DISSAPORI – 2 PARTE

23:15 – LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 4′ Stagione Ep.1

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.12

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.7

21:25 – The Expatriate – In fuga dal nemico

23:35 – Reazione a catena

01:35 – Ho vissuto con un killer 4′ Stagione Ep.15

02:25 – Ho vissuto con un killer 4′ Stagione Ep.10

03:15 – Ho vissuto con un killer 5′ Stagione Ep.14

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 4

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Marc e Sharon

19:45 – Affari al buio Un pezzo di storia del cinema

20:15 – Affari di famiglia Il gioco di spade

20:45 – Affari di famiglia Il mago di Oz

21:15 – Venom

23:15 – L’istant infini

01:15 – Le avventure amorose di Madame Tellier

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – Stagione 3

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:00 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.5

18:35 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.11

19:10 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.5

19:40 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.2

20:10 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.10

20:45 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.10

21:20 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.11

22:00 – Il panino perfetto – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – MASCHERATA

19:23 – THE CLOSER II – DULCIS IN FUNDO

20:16 – THE CLOSER II – PROTEGGERE E SERVIRE

21:10 – HARROW III – SOLA DOSIS FACIT VENEMUM

22:03 – HARROW III – ALEA IACTA EST

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – CRIMINE D’ONORE

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – INFANZIA VIOLATA

00:45 – C.S.I. MIAMI V – L’AGENDA NERA

GIALLO TV

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.11

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.12

21:10 – Perception 1′ Stagione Ep.9

22:10 – Perception 1′ Stagione Ep.10

23:10 – L’ispettore Barnaby 4′ Stagione Ep.2

01:10 – Alexandra 1′ Stagione Ep.6

03:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.18

04:05 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.6

Rai Premium

19:35 – Una pallottola nel cuore 3

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

22:55 – Last Cop – L’ultimo sbirro 4

23:45 – Il destino di Ruby

01:20 – La Squadra

03:05 – Zoom!

03:30 – Shakespeare & Hathaway 3

Mediaset Extra

21:40 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:21 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

04:32 – TGCOM24

04:34 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.6

19:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.7

20:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.8

21:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.9

22:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.10

23:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.1

00:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.5

01:00 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.7

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:32 – In cammino

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:57 – Il diario di una tata

22:43 – RETROSCENA

23:24 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – LIBERTY STANDS STILL

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:24 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Poeti E Poesia

22:00 – Salirò

22:30 – Sergio Colmes Indaga

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Dossier Salute

22:00 – Destinazione Svizzera

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – Il commissario Heldt – Il fascicolo Stagione 2, episodio 12

19:15 – Il mistero delle lettere perdute – Lettere d’amore Stagione 1, episodio 11

20:00 – Telesguard

20:20 – Via per sempre – Tra sogno e realtà 2/6

21:05 – Mosca – Solo andata

22:45 – Bad Boys II

01:05 – Telesguard

01:15 – Repliche informazione

Rai Sport +HD

18:50 – Ippica

19:20 – Vela

19:50 – Calcio: Europei Under 17

22:00 – Triathlon

23:30 – Tg Sport

23:50 – Atletica Leggera Atletica. Diamond League: Rabat

02:05 – Reparto Corse

02:35 – Canottaggio

SuperTennis

19:15 – Tennis Parade

19:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Arnaldi vs Schwartzman

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – Us – Open Story Williams vs Cljisters 2009

23:00 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Giorgi vs Alexandrova

00:30 – Colpo da Campione Il Dritto di Tiafoe

00:45 – Best of WTA 2023 Andreescu vs Sakkari Miami

03:30 – ATP 250 Ginevra (replica)

Euro Sport

19:00 – Tennis Roland Garros Primo turno Live

19:55 – Magazine Le Mans 24 For 24

20:00 – Tennis Roland Garros Primo turno Live

23:45 – Magazine Le Mans 24 For 24

23:50 – Rubrica Spirit of Yachting

00:20 – Magazine Unlock the Power of Sport

00:30 – Ciclismo Ride London Classic F 3a tappa

01:30 – Tennis Roland Garros Primo turno

SportItalia

18:00 – Calcio Today (diretta)

20:00 – Leotalk

21:30 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

02:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Tg kids

19:50 – Kung Fu Panda

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda

19:10 – Teen Titans Go!

19:35 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:15 – Craig

21:10 – Capitan Tsubasa

22:25 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:20 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Turbozaurs 2′ Stagione Ep.4

18:15 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.2

18:40 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.3

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.18

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.8

19:25 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.4

19:50 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.5

20:15 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.6

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.2

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.3

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.4

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.5

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.12

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.25

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Sotto il mare

18:15 – Zig & Sharko Non disturbare

18:25 – Zig & Sharko Il bluff di un uomo cieco

18:30 – Zig & Sharko Il giardiniere

18:40 – Zig & Sharko Immondizia a bizzeffe

18:50 – Il Barbiere pasticciere Il maestro del tè

19:00 – Il Barbiere pasticciere L’allievo supera il maestro

19:10 – Il Barbiere pasticciere Il segreto dell’apprendista

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

18:50 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – A casa dei Loud

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

Rai 5

18:35 – Tgr Bell – Italia

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – I Promessi Sposi

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – Il professore cambia scuola

22:55 – Miles Davis: Birth of the Cool

00:20 – Queen, dagli esordi a Bohemian Rhapsody

01:15 – Rai News Notte

Rai Storia

18:30 – Viaggio in memoria di J. F. Kennedy

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Viva la Storia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:10 – Italiani

23:10 – Mixer. Venti anni di televisione

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Gocce

19:10 – 24/7 Wild

20:00 – Documentari d’autore

20:55 – Sapiens – Un solo pianeta

22:05 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.2

19:25 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.2

20:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.9

21:20 – Affari a quattro ruote – On the Road 5′ Stagione Ep.3

22:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:10 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.4

00:05 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.1

01:00 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.2

DMAX

19:00 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.2

20:55 – LBA Playoff (live) Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 152

01:15 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.8

02:10 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.9

03:00 – Moonshiners 4′ Stagione Ep.11

03:50 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.4

04:40 – Ce l’avevo quasi fatta 8′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – MEGA SHIPPERS II – CORSA CONTRO IL TEMPO

20:16 – COSE DI QUESTO MONDO III – STRANI SIMBOLI NEL DESERTO

21:15 – CINA: ANTICO REGNO NATURALE – CINA OCCIDENTALE: L’ALTOPIANO DEL TIBET

22:15 – LE PIU’ GRANDI MERAVIGLIE NATURALI DEL MONDO – DESERTI

23:15 – HINDENBURG – LE VERITA’ NASCOSTE – IL TITANIC DEI CIELI

00:15 – HINDENBURG – LE VERITA’ NASCOSTE – OH, QUELLA POVERA GENTE!

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – IL SILENZIO RADIO

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Un nuovo matrimonio

19:25 – Casa a prima vista Ep. 16

20:30 – Casa a prima vista Ep. 17 Prima TV

21:30 – Primo appuntamento crociera Ep. 1

23:10 – Primo appuntamento crociera Ep. 2

00:50 – Body Bizarre India e Brasile

01:45 – Body Bizarre Il mio nuovo volto

02:40 – Body Bizarre Il primo sorriso

Discovery Channel

18:00 – I boss del recupero Ep. 4

18:55 – I boss del recupero Ep. 5

19:50 – I boss del recupero Ep. 6

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

21:55 – Chi cerca trova: auto da sogno Citroen DS & Lotus 7

22:50 – Chi cerca trova: auto da sogno MGA

23:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 14

00:40 – Chi cerca trova Ep. 9

Sky Uno

18:05 – Quattro matrimoni Ep. 1

19:15 – MasterChef Australia Ep. 36

20:15 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 7

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marrakech

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

00:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 37

01:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 4

Sky Cinema 1

19:30 – Peppermint – L’angelo della vendetta

21:15 – A Good Person

23:30 – Odio l’estate

01:25 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

03:25 – Tu mi nascondi qualcosa

04:50 – Questione di karma

SKY Cinema Family

19:25 – Il prodigioso Maurice

21:00 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna

23:10 – Il piccolo Lord

00:55 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

02:35 – Pil’s Adventures – Un regno da salvare

04:05 – La marcia dei pinguini: il richiamo

05:35 – Italo

Sky Cinema Romance

19:05 – Brooklyn

21:00 – Le relazioni pericolose

23:05 – Scoop

00:45 – City of Angels – La città degli angeli

02:40 – Un’ottima annata – A Good Year

04:40 – L’amore all’improvviso – Larry Crowne

Sky Cinema Collection

19:15 – Il cavaliere del Santo Graal

21:15 – The Lost City

23:15 – King Kong (2005)

02:20 – Immortals

04:15 – Alexander

Sky Cinema Action

19:00 – Jack Reacher – Punto di non ritorno

21:00 – Fury

23:20 – Paycheck

01:20 – Training Day

03:25 – Superman

05:45 – Superman II

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV