Su Rai Uno La lunga notte – La caduta del Duce, su Canale 5 I fantastici 5. Guida ai programmi Tv della serata del 31 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 31 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Licorice Pizza. Los Angeles 1973, Gary Valentine, giovane intraprendente e aspirante attore, conosce Alana Kane, più grande e spregiudicata. Il loro sentimento li travolge e stravolge da una parte all’altra della città, alla ricerca di sé stessi e di una loro strada nel mondo. Su Italia 1 dalle 21.17 Safe. Un ex agente della CIA e un suo giovane collega sono in fuga per salvarsi la pelle a vicenda. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’episodio Sopra la Panca chiude la stagione 11 de I Delitti del Barlume. Mentre il padre di Tiziana sparisce all’improvviso, un cadavere trovato in mare fa partire una nuova indagine. Su Iris dalle 21 Il texano dagli occhi di ghiaccio. Un contadino sudista diventa bersaglio di una spietata caccia all’uomo. Dopo vari scontri, duelli e avventure, riesce ad averla vinta sul suo persecutore.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.30 La lunga notte – La caduta del Duce. Convocato il Gran Consiglio il Duce va in minoranza grazie al voto di Ciano e quando si presenta dal re viene arrestato. Roma festeggia la caduta del dittatore ma la guerra non è finita. Su Rai Due dalle 21 The Swarm – Il quinto giorno. La Thorvaldson si dirige verso l’Artide, dove sono rilevati segnali dello Yrr: Anawak e Crowe credono che sia possibile comunicarci. Uno strano bagliore sulla nave svela uno scenario magico.Su Rai 4 dalle 21.23 Delitti in Paradiso. Durante una raccolta fondi per i bambini abbandonati dell’isola, alla Casa dei Miracoli, si consuma uno strano delitto. Un ex ospite della casa, diventato nel frattempo un uomo ricco e famoso, viene trovato. Su Rai 4 dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a Neville, che viene arrestato. La sua squadra però, convinta della sua innocenza, fa di tutto per scagionarlo. Su Canale 5 dalle 21.36 I fantastici 5. Gli allenamenti della squadra vanno a rilento, serve una sorpresa che dia ai ragazzi nuovo slancio ed entusiasmo; e’ Christian che fornisce il suo aiuto perche’ tutto riesca alla perfezione.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.20 Andreea Rabciuc nel casale è arrivata da sola o l’ha portata lì qualcuno? Il casolare è stato perlustrato qualche giorno dopo la scomparsa della campionessa di tiro a segno. Andreea era lì e non l’hanno vista? Chi l’ha visto esamina documenti, testimonianze e propone interviste inedite. E poi la storia di Ada che al figlio Alessandro scrive un messaggio: “Buonanotte, ci sentiamo domani”. Ma dal giorno dopo non dà più alcuna notizia. Si sa solo che è stata vista salire sull’auto di un uomo. Cosa le è successo? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – La lunga notte – La caduta del Duce

23:30 – Porta a Porta

01:15 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:10 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 3

19:05 – Senza traccia 4

19:50 – Senza traccia 4

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – Delitti in paradiso 12

22:25 – Delitti in paradiso 12

23:30 – Stuber – Autista d’assalto

01:05 – La Unidad 3

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:21 – RIASSUNTO – I FANTASTICI 5

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – IL MALE DELL’ARTISTA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL GIORNO DEL GIUDIZIO – I PARTE

21:20 – SAFE HOUSE – NESSUNO E’ AL SICURO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW III – L’OFFERTA

19:16 – YOUNG SHELDON II – UN CUORE INFRANTO E UN CROCK MONSTER

19:43 – YOUNG SHELDON II – UNA SCIENZA SVEDESE E L’EQUAZIONE DEL TOAST

20:06 – THE BIG BANG THEORY III – IL VORTICE PSICHICO

20:34 – THE BIG BANG THEORY III – LA REAZIONE BOZEMAN

21:03 – WARCRAFT – L’INIZIO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 143 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – TERAPIA MORTALE – 1 PARTE

01:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:52 – METEO.IT

Warner TV

18:05 – Smallville 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Supernatural 7′ Stagione Ep.19

19:50 – Supernatural 7′ Stagione Ep.20

20:40 – Supernatural 7′ Stagione Ep.21

21:30 – Flags of Our Fathers

00:10 – Fringe 4′ Stagione Ep.5

01:00 – Fringe 4′ Stagione Ep.6

01:50 – Fringe 4′ Stagione Ep.5

Rai Movie

19:15 – Toto’ e Cleopatra

21:10 – Licorice pizza

23:40 – Movie Mag

00:05 – Quando hai 17 anni

02:10 – We are your friends

03:40 – Arianna

05:00 – Io sono Valdez

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – UNA FESTA ESAGERATA

21:00 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 2 PARTE

22:50 – COM’E’ BELLO FAR L’AMORE

00:46 – PRESTAZIONE STRAORDINARIA

02:28 – BORDELLA

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – TI DIRO’ ARRIVEDERCI – I PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST II

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST II

21:10 – THE BLUES BROTHERS (I FRATELLI BLUES) – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 31/01/2024

22:17 – THE BLUES BROTHERS (I FRATELLI BLUES) – 2 PARTE

22:44 – UN PIANO PERFETTO – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – UN MONDO D’ILLUSIONI

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – KILLER DI PROFESSIONE – II PARTE

21:00 – IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO

23:51 – FINO A PROVA CONTRARIA

02:24 – GIOVENTU’ BRUCIATA

04:11 – CIAKNEWS

04:15 – GUERRA INDIANA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 13

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 83 – Prima TV

21:30 – Matrimonio a 4 mani

23:30 – Dirty Dancing Balli proibiti

01:30 – Due cuori e una provetta

03:30 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 15

05:15 – Coppie che uccidono – Stagione 13 Episodio 4

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL ROBOT

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 V – IL PAESE DEI BALOCCHI

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 V – MILLE FARFALLE CONGELATE

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 V – MATRIMONIO SFORTUNATO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 V – ANGIE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 V – UNA DONNA… MATURA!

21:15 – YOUNG SHELDON II – UN RONZIO ACUTO E ROTELLE

21:35 – YOUNG SHELDON II – UN GENIO RIVALE E SIR ISAAC NEUTRON

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – L’AMORE ALL’IMPROVVISO – LARRY CROWNE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 4′ Stagione Ep.38

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.43

21:25 – Ex

23:45 – Collateral

01:55 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.13

02:30 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.14

03:05 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.15

03:35 – Airport Security: Spagna 1′ Stagione Ep.16

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 6

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 13 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 12 – Asta reale

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 15 – Anello del campione

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 16 – Hendrix inedito

21:15 – L’urlo della Terra

23:15 – Casa di piacere

01:15 – Il porno messo a nudo – Stagione 1 Episodio 2

La7

18:55 – Padre Brown – St.10

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Una giornata particolare – L’abiura di Galileo Galilei

23:25 – LA7 DOC – Città in Pericolo Venezia

00:15 – TG LA7 Notte

00:25 – Otto e Mezzo (r)

01:05 – LIKE Tutto ciò che piace (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Un colpo perfetto

23:30 – Donnie Darko

01:10 – La cucina di Sonia

02:10 – La mala educaxxxion

Food Network

18:00 – Cucina economica 2′ Stagione Ep.4

18:35 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.4

19:10 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.5

19:50 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.7

20:25 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.6

21:00 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.8

21:35 – A tavola con Csaba 1′ Stagione Ep.9

22:10 – Sanremo a tavola

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER IV – SEDUZIONE LETALE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – IL PORTAFORTUNA

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – TRACCE DI SANGUE

21:10 – EAST NEW YORK – VITA SEGRETA – 1aTV

22:03 – EAST NEW YORK – UN’AVVILENTE MALINCONIA – 1aTV

22:56 – EAST NEW YORK – GIOCHI DI POTERE – 1aTV

23:51 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – DIETRO LA MASCHERA

00:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIII – STRANA BELLEZZA

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.8

19:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.4

21:10 – Shetland 1′ Stagione Ep.4

23:20 – L’Ispettore Gently 1′ Stagione Ep.3

00:55 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.6

01:15 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.6

02:45 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.1

03:05 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.16

Rai Premium

19:10 – Don Matteo 10

20:15 – Don Matteo 10

21:20 – Gli omicidi del lago – La sposa

22:45 – La nave dei sogni – Bahamas

00:20 – Storie italiane

02:35 – Doc Martin 5

03:20 – Piloti

03:30 – Un Ciclone in Convento 10

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.14

19:05 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.15

20:00 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.16

21:00 – Che affare! Con Tarek 3′ Stagione Ep.9

22:00 – Che affare! Con Tarek 3′ Stagione Ep.11

23:00 – Che affare! Con Tarek 3′ Stagione Ep.10

00:00 – Che affare! Con Tarek 3′ Stagione Ep.8

00:55 – Hotel da incubo 7′ Stagione Ep.13

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:32 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:54 – BOBBY JONES GENIO DEL GOLF

23:07 – Guerra e pace

23:30 – Don Bosco

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Sedici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

00:00 – QSV WEB

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Linea Rossa

22:30 – Il Gioco Del Mondo

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Passatempo

20:55 – M3-TG

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

20:55 – M3-TG

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:30 – Padre Brown – La morte rossa Stagione 9, episodio 10

19:20 – SOKO – Misteri tra le montagne – Per Anna Stagione 18, episodio 9

20:10 – Telesguard

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – San Gallo – Servette Da San Gallo

22:35 – Calcio: Super League 2023/2024 – Lugano – Grasshopper Sintesi

22:50 – The Post

00:40 – Telesguard

00:50 – Calcio: Super League 2023/2024 – San Gallo – Servette (R)

Rai Sport +HD

18:00 – Sci Di Fondo

19:05 – Sci Di Fondo

20:15 – Salto con gli Sci

20:50 – Salto con gli Sci

21:25 – Salto con gli Sci

22:00 – Ciaspole

22:30 – Calcio Totale Speciale Calcio mercato

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

SuperTennis

18:00 – LIVE Challenger Coblenza

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP 500 Pechino 2023 Sinner vs Medvedev

23:00 – Challenger Coblenza (replica)

01:00 – ATP 1000 Toronto 2023 Sinner vs De Mianur

03:00 – Challenger Coblenza (replica)

05:00 – US Open 2023 Bronzetti vs Krejcikova

Euro Sport

18:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

19:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (1a manche)

20:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (2a manche)

21:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo Trondheim. Skiathlon M

22:00 – Ciclocross Superprestige Heusden-Zolder. Prova F

23:00 – Ciclocross Superprestige Heusden-Zolder. Prova M

00:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Innsbruck. HS 130 M

00:45 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

SportItalia

18:00 – Coppa Italia Primavera Fiorentina-Roma (diretta)

20:00 – Calciomercato Live (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Si Live 24

01:30 – Campionato Argentino Barracas Central-River Plate (diretta)

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Clorofilla

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

20:30 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 20

18:30 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 1

18:50 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 9

19:00 – Kit e Kate – Stagione 2 Episodio 10

19:15 – Super Monsters – C’era una volta una favola

19:35 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 1

19:50 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 2

20:15 – Curioso come George – Stagione 3 Episodio 3

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.7

18:30 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.8

18:55 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.9

19:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.10

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.51

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.52

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – New School

19:50 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

22:15 – Pippi Calzelunghe

23:15 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – A casa dei Loud

Rai 5

18:05 – Musica da Camera con vista

18:30 – Rai 5 Classic

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – La Venere di Milo, una per tutte

20:25 – Under Italy

21:15 – Art night

22:15 – Appresso alla musica – Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore

23:10 – James Cameron – Viaggio nella fantascienza

Rai Storia

18:20 – Storia in breve

18:30 – La lunga campagna d’Italia

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Rai54

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Grandi disastri: 10 errori fatali

22:05 – La croce e la svastica

Rai Scuola

18:00 – La terra della lava

19:00 – Donne di Scienza

19:30 – Wild Italy

20:15 – Evolve

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Ordine e Disordine

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Prospettive

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

19:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.11

20:25 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.6

21:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.10

22:15 – Custom Carolina: grandi, grosse e cattive 1′ Stagione Ep.1

23:15 – Custom Carolina: grandi, grosse e cattive 1′ Stagione Ep.6

00:15 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.1

01:10 – Million Dollar Wheels 1′ Stagione Ep.1

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco 2′ Stagione Ep.4

21:25 – La febbre dell’oro: SOS miniere – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

22:20 – La febbre dell’oro: SOS miniere – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

23:15 – WWE NXT – 1^TV Ep. 30

00:10 – Quei cattivi ragazzi 1′ Stagione Ep.3

01:10 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.7

02:05 – Ce l’avevo quasi fatta 4′ Stagione Ep.8

02:55 – Chi ti ha dato la patente 1′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X II – IL BIG BANG

19:00 – GIGA STRUTTURE III – UNA MEGA METRO A PROVA DI TERREMOTO

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO II – NUBI NON IDENTIFICATE

21:05 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – TERRE DI GHIACCIO

22:00 – FROZEN PLANET II – INCANTO DI GHIACCIO – IL NOSTRO PIANETA DI GHIACCIO

23:00 – VITA QUOTIDIANA AD AUSCHWITZ – UN GIORNO DI ORDINARIO TERRORE

00:00 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank – 1 parte

00:45 – TGCOM24 BREAKING NEWS

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 2 Episodio 8 – Modena

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 47

20:30 – Casa a prima vista – 1^TV – Stagione 2 Episodio 48

21:30 – La clinica del pus – Stagione 1 Episodio 2

22:25 – La clinica del pus – 1^TV – Stagione 3 Episodio 4

23:20 – La clinica del pus 3′ Stagione Ep.3

00:15 – La clinica del pus 1′ Stagione Ep.8

01:10 – La clinica del pus 1′ Stagione Ep.9

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners 6′ Stagione Ep.9

19:00 – La febbre dell’oro 5′ Stagione Ep.2

20:00 – La febbre dell’oro 5′ Stagione Ep.3

21:00 – Moonshiners: la sfida – 1^TV 4′ Stagione Ep.13

21:55 – La febbre dell’oro 14′ Stagione Ep.8

22:50 – La febbre dell’oro – 1^TV 14′ Stagione Ep.9

23:45 – Chi cerca trova 15′ Stagione Ep.10

00:40 – Chi cerca trova 7′ Stagione Ep.3

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 18

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 28

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 29 – Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 3 – Bike Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent – Stagione 7 Episodio 8 – Audizioni

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

02:05 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 3 – Bike Hotel

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:00 – The Equalizer Il vendicatore

21:15 – I delitti del BarLume Sopra la panca

22:55 – Immaturi Il viaggio

00:55 – Into the Storm

02:30 – Paddington 2

04:15 – The Mask Da zero a mito

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:10 – DC League of Super-Pets

21:00 – I viaggiatori

23:00 – Maestro dell’anno

00:55 – Cattivissimo me

02:30 – Mia piccola Monky

04:00 – Il principe d’Egitto

05:40 – Rock Dog 3

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – Words and Pictures

21:00 – Crazy, Stupid, Love

23:05 – Un amore di testimone

00:50 – Quel momento imbarazzante

02:25 – The Words

04:10 – Mothers and Daughters

05:45 – Romantiche

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:35 – Rambo 2 La vendetta

21:15 – Rambo III

23:00 – John Rambo

00:35 – Rambo Last Blood

02:20 – Rambo

04:00 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:20 – Rambo 2 La vendetta

05:55 – Rambo III

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – Way Down Rapina alla Banca di Spagna

21:00 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

22:50 – Sniper Missione non autorizzata

00:30 – Dredd Il giudice dell’Apocalisse

02:05 – Faster

03:45 – Viking

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV