“Tale e Quale Show” su Rai 1, “Tradimento” su Canale 5, “Wiched” su Sky Cinema Uno. Guida ai programmi Tv della serata del 31 ottobre 2025

La sera di venerdì 31 ottobre 2025, in coincidenza con Halloween, la televisione italiana propone un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Su Rai 1 torna l’inossidabile Tale e Quale Show, con Carlo Conti e le sue trasformazioni musicali che promettono spettacolo e leggerezza. Rai 2 punta sul mistero con Assassinio a Venezia, un thriller raffinato con Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, perfetto per la notte più inquietante dell’anno. Rai 3 propone invece l’inchiesta sociale di Farwest, con Salvo Sottile impegnato a raccontare le periferie dimenticate.

Canale 5 lancia la nuova fiction Tradimento, con Serena Rossi e Alessandro Preziosi, una storia intensa di passioni e segreti. Italia 1 sceglie l’adrenalina con il film d’azione Land of Bad, mentre La7 conferma il suo appuntamento con Propaganda Live, tra satira e attualità. Su TV8 prosegue l’avventura di Pechino Express, con le coppie in gara sempre più vicine alla meta.

Anche Sky offre una programmazione di rilievo: Wicked su Sky Cinema Uno, Interstellar su Collection, Spirit – Il ribelle su Family e The Beekeeper su Action. Su Sky Uno, Bruno Barbieri guida una nuova sfida tra hotel, mentre Fox propone un episodio inedito di Magnum P.I.. Una serata da vivere tra emozioni, suspense e divertimento.

Rai 1 – Tale e Quale Show (21:30) Carlo Conti guida una nuova serata di imitazioni spettacolari. I concorrenti VIP si trasformano in star della musica, tra costumi, trucco e performance live. La giuria, composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e un ospite a sorpresa, assegna i voti. Il pubblico da casa partecipa con il televoto. Uno show che unisce talento e leggerezza.

Rai 2 – Assassinio a Venezia (21:20) Kenneth Branagh torna nei panni di Hercule Poirot in un giallo ambientato tra i canali oscuri della Serenissima. Un omicidio durante una seduta spiritica scatena una caccia al colpevole tra superstizioni e segreti. Atmosfere gotiche e tensione perfette per Halloween. Un cast d’eccezione accompagna il detective. Thriller raffinato e inquietante.

Rai 3 – Farwest (21:25) Salvo Sottile indaga sulle periferie dimenticate d’Italia. La puntata di stasera esplora il fenomeno delle baby gang e la risposta delle istituzioni. Tra testimonianze e reportage, il programma offre uno sguardo crudo e diretto sulla realtà. Giornalismo d’inchiesta che non fa sconti. Per chi cerca contenuti forti e riflessivi.

Rai Premium – Makari (21:20) Claudio Gioè torna nei panni di Saverio Lamanna, lo scrittore-investigatore siciliano. In questa puntata, un delitto scuote la quiete di una villa sul mare. Tra ironia e intuizioni, Lamanna indaga con l’aiuto dell’amico Peppe Piccionello. Paesaggi mozzafiato e dialoghi brillanti. Una fiction che mescola giallo e commedia mediterranea.

Canale 5 – Tradimento (21:30) Debutta la nuova fiction con Serena Rossi e Alessandro Preziosi. Una storia di passioni, segreti e vendette ambientata tra Milano e il Lago di Como. La protagonista scopre un tradimento che cambierà per sempre la sua vita. Suspense e sentimenti si intrecciano in un racconto intenso. Una produzione Mediaset dal respiro internazionale.

Italia 1 – Land of Bad (21:20) Film d’azione con Liam Hemsworth e Russell Crowe. Una missione militare in territorio ostile si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. Ritmo serrato, sparatorie e tensione continua. Ideale per chi cerca adrenalina. Segue alle 23:45 il film “The Losers”, per una notte tutta action.

La7 – Propaganda Live (21:15) Diego Bianchi, alias Zoro, torna con il suo talk satirico. Tra monologhi, reportage e ospiti, si analizza l’attualità con ironia e profondità. La puntata di Halloween promette sketch a tema e musica live. Un appuntamento fisso per chi ama pensare sorridendo. Politica e costume si fondono in un racconto originale.

TV8 – Pechino Express – La rotta del dragone (21:30) Nuova tappa per le coppie in gara nel celebre reality itinerante. I viaggiatori affrontano prove estreme tra paesaggi mozzafiato e culture lontane. La tensione cresce mentre si avvicina la semifinale. Costumi, emozioni e colpi di scena. Un’avventura che mette alla prova corpo e mente.

Sky Uno – Bruno Barbieri 4 Hotel (21:15) Lo chef Barbieri torna a Bergamo per valutare quattro strutture ricettive in una sfida all’ultimo dettaglio. Tra colazioni gourmet e camere da sogno, i concorrenti si giudicano a vicenda. L’atmosfera è tesa e il verdetto finale spetta allo chef. Un viaggio tra ospitalità e personalità. Segue alle 22:35 il secondo live di X Factor.

Sky Cinema Uno – Wicked (21:15) In prima visione, il musical fantasy che racconta la storia delle streghe di Oz prima dell’arrivo di Dorothy. Tra magia, amicizia e ribellione, il film esplora il lato oscuro del mondo incantato. Costumi spettacolari e musiche coinvolgenti. Un titolo perfetto per la notte più stregata dell’anno. Emozioni e incanto in alta definizione.

Sky Cinema Family – Spirit – Il ribelle (21:00) Il cavallo selvaggio più amato dai bambini torna in una nuova avventura. Spirit e la giovane Lucky affrontano sfide e scoperte in un viaggio di crescita. Animazione colorata e messaggi positivi. Ideale per tutta la famiglia. Segue alle 22:35 il cult “Shrek”.

Sky Cinema Romance – Vi presento Joe Black (21:00) Brad Pitt interpreta la Morte in visita sulla Terra, in un film romantico e filosofico. Tra dialoghi intensi e atmosfere rarefatte, si riflette sul senso della vita e dell’amore. Anthony Hopkins completa il cast in una pellicola elegante e profonda. Un classico per cuori sensibili.

Sky Cinema Collection – Interstellar (21:15) Christopher Nolan ci porta in un viaggio interstellare alla ricerca di un nuovo pianeta per l’umanità. Tra buchi neri e paradossi temporali, il film unisce scienza e emozione. Matthew McConaughey guida un cast stellare. Un capolavoro visivo e narrativo. Ideale per chi ama la fantascienza con cuore.

Sky Cinema Action – The Beekeeper (21:00) Jason Statham è un ex agente segreto che si vendica di una truffa ai danni di una sua amica. Azione pura, combattimenti spettacolari e ritmo serrato. Un revenge movie ad alto tasso di adrenalina. Segue alle 22:50 “Jurassic Park III”.

Sky TG24 – TG24 Mezz’ora + Documentario (21:00–22:00) Aggiornamenti in tempo reale con le notizie principali della giornata, seguiti da un documentario d’approfondimento. Un’ora per restare informati e riflettere sui temi caldi dell’attualità. Ideale per chi cerca contenuti seri e ben curati.

Fox – Magnum P.I. (21:00) La nuova stagione del detective privato ambientato alle Hawaii riparte con un episodio inedito. Magnum indaga su un omicidio che nasconde segreti familiari. Azione, ironia e paesaggi mozzafiato. Un reboot che mantiene il fascino dell’originale. Prima TV da non perdere.