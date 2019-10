Programmi tv 4 ottobre 2019: film e intrattenimento

Su Rai Uno la quarta puntata di Tale e quale show; su Rai Movie Le verità nacoste. Guida ai programmi Tv della serata del 4 ottobre

Venerdì 4 ottobre su Rai Uno dalle ore 21.25 torna Tale e quale show. La quarta puntata della nuova edizione dello show musicale in cui 12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. In questa edizione a sfidarsi sul palco saranno le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. A giudicarli, una giuria composta da tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Nel corso delle settimane, i dodici protagonisti saranno preparati dai tutor del varietà: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Passiamo ai film. Su Rai Due dalle 21.20 nell’episodio delle serie N.C.I.S Lo Angeles S10E15 quando gli artificieri liberano uno degli ingressi del Theatre e mettono in salvo i prigionieri, Callen e Sam capiscono che gli attentati non hanno una matrice terroristica. A seguire dalle 22.05 Criminal Minds quando Reid e Garcia vengono rapiti da Benjamin Merva, è compito del resto della Squadra di Analisi Comportamentale del l’F.B.I. trovarli – Vengono ritrovati i resti mummificati di numerose vittime nelle mura di una casa nella Carolina del Sud. Rossi, J.J. e Simmons vengono inviati per analizzare indizi che risalgono ad oltre 20 anni prima. Su Rai 3 dalle 21.20 Mai stati uniti. Cinque sconosciuti con niente in comune scoprono casualmente di essere figli dello stesso padre che gli ha lasciato una cospicua eredità. Per incassare il lascito dovranno però portare le ceneri dell’uomo fino in Arizona ed essere, così, costretti a conoscersi.

Su Rai4 dalle 21.20 Fury, durante le fasi decisive della Seconda Guerra Mondiale, il sergente americano Wardaddy guida un equipaggio di cinque uomini in una missione dietro le linee nemiche, armati solo di un carro armato Sherman. Su Rai Movie dalle 21.10 il thriller Le verità nascoste, con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Vermont, terzo millennio. Claire, moglie di un importante scienziato, indaga su una ragazza scomparsa. La casa sul lago della coppia si popola presto di inquietanti presagi. Su Canale 5 dalle 21.40 Rosy Abate. Leo viene arrestato e condotto a Nisida, dove subisce pesanti minacce da detenuti al soldo di Costello. Rosy, Bonaccorso e Regina uniscono le loro forze per salvarlo. Su Italia 1 dalle 21.18 I Guardiani della Galassia 2, Ritroviamo Chris Pratt e Zoe Saldana nel secondo, divertente e adrenalinico capitolo della saga, candidato gli Oscar per i migliori effetti speciali



Per l’attualità su Rete 4 dalle 21.23 Quarto grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. Conducono Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero.