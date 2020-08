Su Canale 5 Zelig, su Rai Tre lo speciale dedicato a Mina, su Rete 4 Mamma mia! Guida ai programmi Tv della serata del 6 agosto 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 6 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Sei mai stata sulla luna? Guia, una giornalista di moda sofisticata e snob, eredita una masseria in Puglia. Giunta al Sud per vendere la proprietà trova la fattoria occupata da tre uomini molto “particolari”, lontani dal suo stile di vita mondano. Su Rai Due dalle 21.20 Due donne e un segreto. Katie torna a Whispering Pines, con sua madre Amy e suo fratello Luke. Amy ha affittato una casa di proprietà di Megan, una donna che l’anno precedente aveva perso il marito e i suoi due figli in un incidente. Su Rai Movie dalle 21.10 Transcendence. La coscienza di uno scienziato, alle prese con la creazione di un computer senziente, viene caricata dentro di esso dopo che l’uomo viene ferito a morte da persone che si oppongono alla sua ricerca sull’intelligenza artificiale. Su Italia 1 dalle 21.36 il film storico 300. Dall’omonima graphic novel. Per fermare l’avanzata dei Persiani, le citta’ greche formano un’alleanza guidata dal re spartano Leonida e da 300 soldati. Su Rete 4 dalle 21.30 il film musicale Mamma mia! I brani che compongono la colonna sonora sono le celebri canzoni degli Abba, cantate, ballate e recitate dall’intero cast del film, che annovera Meryl Streep e Pierce Brosnan. Su Sky Cinema dalle 21.15 Tutta un’altra vita. Gianni, tassista romano la cui vita è prigioniera di una tediosa routine, si impossessa temporaneamente di una lussuosa villa, dando una svolta, fasulla, alla propria esistenza. I proprietari dell’immobile, però, si fanno vivi. Su Iris dalle 21 Ballistic. Un ex agente dell’FBI gioca al gatto e al topo con una donna sfuggente che ha preso in ostaggio un bambino Ballistic.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Il primcipio del piacere. In tre città dell’Europa Orientale vengono rinvenute, lo stesso giorno, parti di cadaveri di giovani donne. Tre detective indagano ai casi, arrivando alla conclusione che gli omicidi sono collegati, ma collaborare a un’indagine che coinvolge tre nazioni non sarà semplice.

INTRATTENIMENTO

Dalle 21.20 Rai Tre propone In arte Mina, dedicato ad una protagonista indiscussa della storia musicale. Su Canale 5 dalle 21.20 Zelig. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una irresistibile edizione di Zelig con tanti comici, ospiti e momenti esilaranti.

Guida tv di giovedì 6 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – Sei mai stata sulla luna?

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Destini incrociati

01:40 – Rai – News24

02:12 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2 Flash L.I.S.

18:17 – Meteo 2

18:20 – TG 2

18:35 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Fiducia

19:40 – Bull Colpevole di sfortuna

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In arte Mina

Rai 4

18:08 – Scorpion ep.14

18:46 – Ghost Whisperer V ep.18

19:28 – Criminal Minds VII ep.22

20:06 – Criminal Minds VII ep.23

21:20 – Il principio del piacere ep.5

22:11 – Il principio del piacere ep.6

23:03 – Most beautiful island

00:14 – X-Files ep.17

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – ZELIG

Italia 1

18:11 – CAMERA CAFE’ – CONTROSCHERZO

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – BIMBA DENTRO

19:50 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – IL BENE PIU’ GRANDE

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ASTRO QUEST

21:30 – 300 – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:46 – FORMULA E BERLINO PREGARA

19:01 – FORMULA E ’19-’20 BERLINO

20:02 – FORMULA E BERLINO PODIO

20:16 – THE BIG BANG THEORY I – IL FATTORE MANDARINO

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – IL PARADIGMA DEL PESCE GUASTO

21:04 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 128 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – MAMMA MIA! – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – MAMMA MIA! – 2 PARTE

Cine 34

19:25 – LA VERGINE, IL TORO E IL CAPRICORNO

21:10 – I SPAGHETTI A MEZZANOTTE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – I SPAGHETTI A MEZZANOTTE – 2 PARTE

23:00 – I FRACCHIA, LA BELVA UMANA

00:50 – ELENA SI, MA… DI TROIA

02:15 – SENZA SAPERE NIENTE DI LEI

19:25 – LA VERGINE, IL TORO E IL CAPRICORNO

21:10 – I SPAGHETTI A MEZZANOTTE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – I SPAGHETTI A MEZZANOTTE – 2 PARTE

23:00 – I FRACCHIA, LA BELVA UMANA

00:50 – ELENA SI, MA… DI TROIA

02:15 – SENZA SAPERE NIENTE DI LEI

Rai Movie

19:15 – Scemo di guerra

21:10 – Transcendence

23:10 – The Tourist

00:55 – La Calandria

02:40 – L’affittacamere

04:10 – Stanlio e Ollio – Muraglie

05:00 – Benvenuti in paradiso

19:15 – Scemo di guerra

21:10 – Transcendence

23:10 – The Tourist

00:55 – La Calandria

02:40 – L’affittacamere

04:10 – Stanlio e Ollio – Muraglie

05:00 – Benvenuti in paradiso

Paramount Network

18:30 – Giudice Amy Stagione 5 Episodio 22

19:30 – La Tata Stagione 6 Episodio 01

20:10 – La Tata Stagione 6 Episodio 02

20:40 – La Tata Stagione 6 Episodio 03

21:10 – Piccole donne

23:00 – Grandi Speranze

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 3 Episodio 02

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 3 Episodio 03

18:30 – Giudice Amy Stagione 5 Episodio 22

19:30 – La Tata Stagione 6 Episodio 01

20:10 – La Tata Stagione 6 Episodio 02

20:40 – La Tata Stagione 6 Episodio 03

21:10 – Piccole donne

23:00 – Grandi Speranze

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 3 Episodio 02

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 3 Episodio 03

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – ALLA RICERCA DEL TEMPIO PERDUTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BANDE RIVALI

21:00 – BALLISTIC

23:04 – DEFIANCE-I GIORNI DEL CORAGGIO

01:42 – LIMITE ESTREMO

03:12 – CIAKNEWS

03:16 – TAVERNA PARADISO

05:01 – IL DECIMO CLANDESTINO (AMORI)

19:15 – SUPERCAR VI – ALLA RICERCA DEL TEMPIO PERDUTO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BANDE RIVALI

21:00 – BALLISTIC

23:04 – DEFIANCE-I GIORNI DEL CORAGGIO

01:42 – LIMITE ESTREMO

03:12 – CIAKNEWS

03:16 – TAVERNA PARADISO

05:01 – IL DECIMO CLANDESTINO (AMORI)

TV8

18:30 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 6 Prima TV

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera delle Palme

21:30 – Nel cuore della tempesta

23:15 – Gomorra – La serie Ep. 1

00:15 – Gomorra – La serie Ep. 2

01:15 – Nato per uccidere Ep. 1

02:15 – Nato per uccidere Ep. 1

18:30 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 6 Prima TV

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera delle Palme

21:30 – Nel cuore della tempesta

23:15 – Gomorra – La serie Ep. 1

00:15 – Gomorra – La serie Ep. 2

01:15 – Nato per uccidere Ep. 1

02:15 – Nato per uccidere Ep. 1

Italia 2

18:35 – FORZA CAMPIONI – UN ALTRO ALBATRO

19:05 – FORZA CAMPIONI – CHE PARTITA!

19:35 – DRAGON BALL SUPER – L’AURA DI GOKU VA FUORI CONTROLLO

20:05 – DRAGON BALL SUPER – IL SEGRETO DELL’ACQUA SOVRUMANA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – VOGLIA DI LIBERTA’

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA LETTERA DI SABO

21:20 – BATMAN

23:50 – L’IMPERO DEI LUPIN

18:35 – FORZA CAMPIONI – UN ALTRO ALBATRO

19:05 – FORZA CAMPIONI – CHE PARTITA!

19:35 – DRAGON BALL SUPER – L’AURA DI GOKU VA FUORI CONTROLLO

20:05 – DRAGON BALL SUPER – IL SEGRETO DELL’ACQUA SOVRUMANA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – VOGLIA DI LIBERTA’

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA LETTERA DI SABO

21:20 – BATMAN

23:50 – L’IMPERO DEI LUPIN

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV – RAPPORTI DIFFICILI

19:05 – LE STAGIONI DEL CUORE – 4

21:10 – STEP UP – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – STEP UP – 2 PARTE

23:05 – CINDERELLA STORY – SE LA SCARPETTA CALZA – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA IV – RAPPORTI DIFFICILI

19:05 – LE STAGIONI DEL CUORE – 4

21:10 – STEP UP – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – STEP UP – 2 PARTE

23:05 – CINDERELLA STORY – SE LA SCARPETTA CALZA – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.16

19:00 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.3

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Ronin

23:30 – Clandestino – Gli eredi di Escobar 2′ Stagione Ep.6

00:35 – Clandestino 1′ Stagione Ep.4

01:20 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.14

01:45 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.15

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.16

19:00 – Ce l’avevo quasi fatta 6′ Stagione Ep.3

20:00 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Ronin

23:30 – Clandestino – Gli eredi di Escobar 2′ Stagione Ep.6

00:35 – Clandestino 1′ Stagione Ep.4

01:20 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.14

01:45 – Airport Security Spagna 2′ Stagione Ep.15

Cielo

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 2

19:15 – Affari al buio – Texas Il libro magico

19:45 – Affari al buio – Texas Ritorno al liceo

20:15 – Affari di famiglia Un libro del Cinquecento

20:45 – Affari di famiglia Scacco matto

21:15 – Dead Ant Prima TV

23:15 – Piranha 3D

00:45 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

18:30 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 2

19:15 – Affari al buio – Texas Il libro magico

19:45 – Affari al buio – Texas Ritorno al liceo

20:15 – Affari di famiglia Un libro del Cinquecento

20:45 – Affari di famiglia Scacco matto

21:15 – Dead Ant Prima TV

23:15 – Piranha 3D

00:45 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

La7

18:00 – Little Murders

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:15 – Propaganda Live – Corsi di recupero

00:35 – TG LA7 Notte

00:45 – L’Aria che Tira Estate (r)

03:15 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta

04:00 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 1 Episodio 19

19:20 – Supernatural Stagione 8 Episodio 09

20:00 – Supernatural Stagione 8 Episodio 10

20:40 – Supernatural Stagione 8 Episodio 11

21:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 03

23:20 – True Justice Stagione 1 Episodio 02

01:20 – Supernatural Stagione 8 Episodio 10

02:00 – Supernatural Stagione 8 Episodio 11

Food Network

18:10 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.9

19:20 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.10

20:30 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.10

21:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.1

22:50 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.1

00:00 – Cucina da uomini 1′ Stagione Ep.2

00:10 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.2

01:10 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:15 – MONK IV – IL SIG. MONK E LA GROSSA RICOMPENSA

19:15 – RIZZOLI & ISLES II – POSSO AVERE UN TESTIMONE?

20:10 – RIZZOLI & ISLES II – NON MI PESA, E’ MIO FRATELLO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – ALLA RICERCA DI THEO

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – FESTA DI COMPLEANNO

22:50 – GONE – LA BAMBINA SCOMPARSA

23:40 – GONE – LA CORSA

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – TOLLERANZA ZERO

GIALLO TV

19:15 – Law & Order 7′ Stagione Ep.20

20:15 – Law & Order 7′ Stagione Ep.21

21:10 – Liar – L’amore bugiardo 1′ Stagione Ep.2

23:10 – Vera 7′ Stagione Ep.1

01:05 – The Listener 3′ Stagione Ep.10

02:00 – The Listener 3′ Stagione Ep.11

02:55 – Law & Order 7′ Stagione Ep.20

03:50 – Law & Order 7′ Stagione Ep.21

Rai 5

18:10 – Rai News Giorno

18:15 – Arte passione e potere

19:15 – Arte passione e potere

20:15 – Prossima fermata Australia

21:15 – Di-stanze musicali

21:45 – Opera – Cavalleria rusticana dai Sassi di Matera

23:05 – Duran Duran – There’s Something You Should Know

00:05 – Marvin Gaye, What’s Going On

Rai Premium

18:40 – Il Restauratore 2 – Arma a doppio taglio ep.8

19:40 – Il Maresciallo Rocca – L’ ostaggio p.6

21:20 – La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

23:30 – Il Commissario De Luca – Via delle oche p.4

01:15 – La Squadra 5 – p.7

03:00 – Good witch 4 – Come una Merriwick ep.7

03:40 – Good witch 4 – Il gioco degli abbinamenti ep.8

04:20 – Good witch 4 – Finché morte non ci separi ep.9

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 3 – PALERMO OGGI

21:15 – PADRE PIO – 1 PARTE

22:39 – TGCOM24

22:45 – METEO.IT

22:47 – PADRE PIO – 2 PARTE

00:20 – AVANTI UN ALTRO

01:28 – TGCOM24

01:35 – LA NOTTE VOLA

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:36 – Attenti al lupo

20:00 – Santo Rosario

20:29 – TG 2000

20:49 – Sconosciuti

21:11 – Dear Frankie

VH1

19:00 – Happy Birthday Geri Halliwell

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 09

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 10

21:20 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 08

21:50 – Una coppia in affari Stagione 4 Episodio 09

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

00:00 – DOUBLE IDENTITY

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – VACANZE A KM 0 IN CAPRIASCA

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – CUCINA NOSTRANA

22:30 – SVIZZERA E DINTORNI IMMORTALIS

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – LINEA ROSSA BODY ART

22:00 – LA BANDA DEL MALLOPPO P13

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rookie Blue – La famiglia perfetta Stagione 5 – episodio 13

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Diario giapponese – Il nettare degli dèi di Davide Demichelis e Alessandro Rocca

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

20:05 – Racconti dalle città di mare – Amsterdam Stagione 4, episodio 2

20:55 – Calcio: UEFA Europa League 2019/2020 – Basilea – Eintracht Frankfurt Da Basilea

22:50 – Grey’s Anatomy – Vecchie cicatrici, cuori nuovi

23:30 – Baloise Session 2019 – Raphael Saadiq plays Baloise Session 0:40 • 100 min

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:15 – Tuffi:

19:30 – Radiocorsa

20:30 – Tennis: 31° Open Femminile di Palermo

00:00 – TG Sport

00:15 – Reparto Corse

01:05 – Radiocorsa

02:05 – Memory

03:00 – Dedicato a

Rai Sport

18:15 – Tuffi:

19:30 – Radiocorsa

20:30 – Tennis: 31° Open Femminile di Palermo

00:00 – TG Sport

00:15 – Reparto Corse

01:05 – Radiocorsa

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Calcio Mondiale

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA PALERMO

19:30 – LIVE WTA PALERMO

21:30 – Supertennis Today News

21:45 – Fognini vs Kohlschreiber,ATP 250 Stoccarda 2013

01:30 – WTA Palermo (replica)

03:30 – WTA Palermo (replica)

05:30 – Nadal vs Murray,ATP Roma 2014

Euro Sport

18:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Sesto turno

19:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (Round 7) Live

20:00 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito Live

23:00 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito Differita

00:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 GP Berlino (Round 7) Live

01:00 – Ciclismo Giro di Polonia Opole – Zabrze (2a tappa)

01:30 – Biliardo Mondiale Secondo turno, da Sheffield, Regno Unito

03:00 – Ciclismo Giro di Polonia Chorzów – Katowice (1a tappa)

SportItalia

19:30 – Hard Trek

20:00 – Sportitalia News

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Mako Mermaids

19:25 – The Athena

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.30

18:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.31

18:10 – MASHA E ORSO 2 – EP.32

18:20 – MASHA E ORSO 2 – EP.33

18:30 – DIARIO DI VACANZA IN MONTAGNA – EP.4

18:45 – BING – EP.51

18:50 – BING – EP.52

18:55 – BING – EP.53

Boing

18:00 – Steven Universe Story

19:00 – WBB- Siamo solo Orsi ®

19:50 – Clarence ®

20:25 – Craig NEW ®

20:50 – Steven Universe Story

21:40 – Capitan Tsubasa

22:05 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:15 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.4

18:42 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.23

19:03 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.24

19:29 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.25

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.13

20:23 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.14

20:50 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.26

21:17 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.1

K2

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.1

18:51 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.2

19:18 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.3

19:44 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.24

20:06 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.25

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.26

20:46 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.5

21:08 – A tutto reality: l’isola 1′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:20 – A tutto reality: l’isola Sfida culinaria

18:45 – A tutto reality: l’isola Di chi ti puoi fidare?

19:10 – A tutto reality: l’isola Un addestramento forzato

19:35 – Ready.Music.Play! New York

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends Mamma in arrivo!

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends Caos creativo

20:35 – H2O: Just Add Water Uragano Angela

21:00 – H2O: Just Add Water Gara di pesca

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.11

19:45 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.9

20:40 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.7

21:35 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.5

22:30 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.3

23:20 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.7

00:10 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.1

00:35 – Una coppia in affari 7′ Stagione Ep.2

Rai Storia

18:55 – W la storia -Lavarsi

19:20 – Soggetto Donna Il mestiere di vivere p. 84

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Gheddafi con il prof. Giorgio Del Zanna

21:10 – a.C.d.C. Alessandro Magno-Il cammino verso il potere p.1

22:10 – a.C.d.C. Alessandro Magno- Fino alla fine del mondo p.2

22:50 – E’ l’Italia, bellezza! Pt.7

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.13

19:30 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.14

20:25 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.13

21:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.14

22:15 – Meccanici si nasce – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

23:10 – Meccanici si nasce – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

00:05 – Meccanici si nasce 1′ Stagione Ep.3

01:00 – Meccanici si nasce 1′ Stagione Ep.4

DMAX

18:45 – Vado a vivere nel nulla 2′ Stagione Ep.8

19:40 – Nudi e crudi XL 3′ Stagione Ep.8

20:35 – Undercut: l’oro di legno 3′ Stagione Ep.2

21:25 – Undercut: l’oro di legno – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

22:20 – Predatori di gemme – 1^TV 3′ Stagione Ep.10

23:15 – Predatori di gemme – 1^TV 3′ Stagione Ep.11

00:10 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.1

01:00 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:15 – GLI OTTO GIORNI CHE FECERO ROMA – IL TRIONFO DI AUGUSTO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IX – PILOTA VS AEREO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IX – CAOS IN CABINA

21:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – DISTRAZIONI LETALI

22:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – FUOCO IN CABINA

23:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA MALEDIZIONE DI TUTANKHAMON

00:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA MALEDIZIONE DEL MOSTRO MARINO

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA IX – PILOTA VS AEREO

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti 9′ Stagione Ep.20

19:25 – Cortesie per gli ospiti 11′ Stagione Ep.20

20:20 – Cortesie per gli ospiti 12′ Stagione Ep.16

21:20 – Vite al limite 7′ Stagione Ep.8

23:10 – Sorelle al limite 1′ Stagione Ep.1

00:05 – Sorelle al limite 1′ Stagione Ep.2

01:00 – Vite al limite: e poi 4′ Stagione Ep.1

02:40 – Vite al limite: e poi 4′ Stagione Ep.2

Rai Scuola

18:00 – Cronache dal Rinascimento. Este Gonzaga – Scene da un matrimonio

18:30 – Wild Italy p. 6 Il lupo e i suoi compagni Replica

19:20 – Lezioni sulla Divina Commedia di Luca Serianni p.2

19:45 – English Up episodio 4

19:55 – What did they say? Puntata 27

20:00 – The Language of Business episodio 23

20:15 – Memex Sperimentiamo! p. 19 – Elettricità Replica

20:40 – Big Cities Toronto: Tutto il mondo in una città

LaF

18:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 10′ Stagione Ep.4

19:40 – RED – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.4

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.40

21:10 – RED – I viaggi di Simon Reeve: In Myanmar – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

22:20 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:50 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:20 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

23:50 – Cambio di rotta – Idee Green per tutti – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.2

19:05 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.1

20:00 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.2

21:00 – I ribelli del fiume 1′ Stagione Ep.1

21:55 – Deadliest Catch: sulle orme di Phil Harris – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

22:50 – Deadliest Catch – 1^TV 16′ Stagione Ep.7

23:50 – Cose di questo mondo 4′ Stagione Ep.3

00:45 – Cose di questo mondo 4′ Stagione Ep.4

Sky Uno

18:30 – Dr. House – Medical Division Caccia al topo

19:20 – Dr. House – Medical Division Sotto accusa

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

23:35 – Storia di una monarchia 1a parte

01:00 – Vita da ricchi Ep. 5

01:50 – AAA casa da sogno cercasi Ep. 17

Sky Cinema 1

19:15 – Tutto il mio folle amore

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Tutta un’altra vita

23:05 – Un piccolo favore

01:05 – Codice 999

03:05 – Il colpo del cane

04:40 – Un amore all’altezza

SKY Cinema Family

19:10 – Bibi, la piccola strega

21:00 – Le avventure di Wuba – Il piccolo principe zucchino

22:55 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella

00:35 – Pongo il cane milionario

02:15 – Ci pensa Beaver

03:45 – The Family Holiday

05:20 – Balto

Sky Cinema Romance

19:20 – Harry, ti presento Sally…

21:00 – Breaking Dance

22:45 – Book Club – Tutto può succedere

00:35 – Sai che c’è di nuovo?

02:30 – Letters to Juliet

04:20 – A prima vista

Sky Cinema Collection

19:30 – Il meraviglioso paese

21:15 – Deadwood – Il film

23:10 – Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley

01:10 – I magnifici sette cavalcano ancora

02:55 – Pancho Villa, la leggenda

04:50 – Il ritorno dei magnifici sette

Sky Cinema Action

19:25 – Freerunner – Corri o muori

21:00 – The Divergent Series: Insurgent

23:05 – Momentum

00:45 – The River Wild – Il fiume della paura

02:40 – Il braccio violento della legge

04:25 – Il vendicatore – Out for a Kill

Fox

18:05 – I Simpson Tutti più buoni a Natale

18:30 – I Simpson Marge contro single, anziani, coppie senza figli…

18:55 – I Simpson Robot-Homer

19:20 – American Dad Roger vende il bar

19:45 – American Dad Un ragazzo chiamato Michael

20:10 – The Big Bang Theory L’alternativa della chiusura

20:35 – The Big Bang Theory La rinascita del protone

21:00 – 911 Carpe Diem

Premium Cinema

19:06 – Hellboy: The Golden Army

21:15 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldila’

22:59 – Getaway – Via di fuga

00:36 – Confidence – La truffa perfetta

02:16 – PAYBACK – LA RIVINCITA DI PORTER

03:59 – Ipotesi di complotto

Premium Action

18:00 – GOTHAM III – IL GIOCO DELLE COPPIE

18:49 – CHUCK III – CHUCK VS. LE TRE PAROLE

19:38 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’IBRIDO

20:24 – ARROW V – VIGILANTE

21:15 – CHICAGO FIRE VII – UNA FAMIGLIA

22:02 – CHICAGO FIRE VII – TRA QUESTE PARETI

22:49 – THE LAST KINGDOM II – UN INCONTRO INASPETTATO

23:42 – CHUCK III – CHUCK VS. LE TRE PAROLE

Mya

18:43 – THE MIDDLE VII – CRISI DI MEZZA ETA’

19:08 – THE MIDDLE VII – UNA STRANA NOTTE DI HALLOWEEN

19:33 – THE BOLD TYPE III – UN COLPO DI GENIO

20:23 – FAMOUS IN LOVE I – 50 SFUMATURE DI ROSSO

21:15 – ROSWELL, NEW MEXICO I – IL SEGNO

22:04 – CLAWS III – LA FAMIGLIA E’ TUTTO

22:56 – THE BOLD TYPE III – UN COLPO DI GENIO

23:46 – UNA MAMMA PER AMICA III – HARVARD O YALE?