Su Rai Uno La luce nella masseria, su Canale 5 torna Terra amara. Guida ai programmi Tv della serata del 7 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 7 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.15 La luce nella masseria. Matera, 1963. Pinuccio ha undici anni e con i suoi occhi guarda la sua famiglia e il suo mondo semplice e rurale cambiare in fretta con l’arrivo di nuove tecnologie come la televisione. Su Rai Due dalle 21 La carica dei 101. Pongo è un cane dalmata che vive con il padrone nel suo appartamento di Londra e sente che è arrivato il momento di trovare una compagnia femminile sia per lui che per il suo padrone. Su Rai 4 dalle 21.20 The Betrayed. Sopravvissuta a un grave incidente automobilistico, la giovane Jamie si sveglia prigioniera di un uomo mascherato, che la informa che suo marito deve restituire milioni di dollari a un’organizzazione criminale. Se vuole rivedere vivo suo figlio, deve aiutarli a incastrare l’uomo. Su Rai Movie dalle 21.10 AAA Genero Cercasi. Stéphane e Suzanne hanno tre figlie: Gabrielle, Raphaëlle e Alexia. Per colmare la frustrazione di non avere avuto un figlio maschio, Stéphane si lega facilmente ai loro fidanzati, tanto da farli “scappare. Così, quando la figlia minore Alexia decide di lasciare Thomas (famoso giocatore di rugby e idolo del padre) per un giovane dottore che lui non sopporta, Stéphane avrà molte difficoltà nell’accettare la situazione. Su Italia 1 dalle 21.15 La fabbrica di cioccolato. Una magica rivisitazione di Tim Burton dell’omonimo romanzo, con Johnny Depp. Charlie e’ uno dei fortunati bambini ospiti della fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Su Sky Cinema dalle 21.15 Tre di troppo. Marco e Giulia sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi, o in Paradiso, dove le coppie senza figli si godono le giornate in pace. Su Iris dalle 21 Heart of sea. Nell’inverno del 1820, la baleniera del New England viene attaccata da una creatura incredibile: una balena dalle dimensioni e la forza elefantiache, ed un senso quasi umano di vendetta.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21 le puntate di 9-1-1. Una serie di minacce informatiche porta ad un eccesso di emergenze. Nel frattempo, Athena rivive il trauma della sua aggressione a causa del processo, mentre la depressione post-partum di Maddie peggiora. Su Canale 5 dalle 21.20 Terra amara. Quando Hakan capisce che il fratello e’ morto accidentalmente e non per mano di Fekeli, decide di intervenire e salvare la vita di quest’ultimo.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Su Rete 4 dalle 21.26 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Guida tv di domenica 7 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – La luce nella masseria

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Speciale Tg1

00:45 – Che tempo fa

00:50 – Applausi

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:40 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – 9-1-1 5

21:50 – 9-1-1 Lone Star 3

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Chesara’…

20:55 – Report

23:45 – Tg3 Mondo

00:10 – Meteo 3

00:15 – Blob

00:55 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:15 – Hudson & Rex 1

19:00 – Hudson & Rex 1

19:45 – Hudson & Rex 1

20:35 – Hudson & Rex 1

21:20 – The betrayed

23:05 – Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Adverse

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – RIASSUNTO – TERRA AMARA

21:21 – TERRA AMARA IV – 328 – II PARTE – 1aTV

21:55 – TERRA AMARA III – 329 – 1aTV

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – CARA MAMMA?

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – FRATELLI D’ARMI

21:20 – LA FABBRICA DI CIOCCOLATO – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:08 – ALL AMERICAN – CHAMPIONSHIP

18:59 – SECURITY – 1 PARTE

19:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:53 – METEO.IT

19:55 – SECURITY – 2 PARTE

21:03 – TOKAREV – 1 PARTE

21:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:53 – METEO.IT

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – TEMPESTA D’AMORE – 133 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:20 – ZONA BIANCA

00:52 – CITY OF ANGELS – CITTA’ DEGLI ANGELI – 1 PARTE

01:22 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:24 – METEO.IT

Warner TV

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 11

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 12

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 10 – Torturati

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 11 – Il museo

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 12 – Territorio infestato

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 13 – Osservazione notturna

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 1 – Notte in radio

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 2 – Segreti di famiglia

Rai Movie

20:00 – Stanlio e Ollio – C’era una volta un piccolo naviglio

21:10 – AAA genero cercasi

22:50 – Jumanji – The next level

00:55 – La casa dei libri

02:50 – Queimada

05:00 – Bang bang!

Cine 34

19:10 – A CENA CON… – SE SON ROSE

21:00 – LA CASA STREGATA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – LA CASA STREGATA – 2 PARTE

22:54 – FRACCHIA, LA BELVA UMANA

00:45 – IL GRANDE BOTTO

02:16 – IL SEGRETO DEL BOSCO VECCHIO

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – LA POLVERE CURATIVA

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – WALT WITHMAN

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – PRIMA DELL’ALBA

21:10 – ALL’INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ALL’INSEGUIMENTO DELLA PIETRA VERDE – 2 PARTE

23:10 – POLAR EXPRESS – 1 PARTE

Iris

18:19 – GUNNY

21:00 – HEART OF THE SEA – LE ORIGINI DI MOBY DICK

23:27 – IL GRANDE GATSBY

02:14 – MONSIEUR HULOT NEL CAOS DEL TRAFFICO

03:49 – CIAKNEWS

03:52 – BORSALINO AND CO.

05:31 – IL CAIMANO DEL PIAVE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 5 – Molise

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 10 – Udine

21:30 – Petra 2 Serpenti nel paradiso – Stagione 2 Episodio 1

23:30 – Dirty Dancing Balli proibiti

01:15 – Natale a Hudson Springs

03:00 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 24

04:00 – Lady Killer – Stagione 18 Episodio 22

05:00 – Coppie che uccidono – Stagione 14 Episodio 8

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE IV – CHI E’ IL FIGLIO PREFERITO?

18:50 – THE MIDDLE IV – SALVATI DALLA FIERA

19:20 – THE MIDDLE IV – IL SECONDO ATTO

19:50 – THE MIDDLE IV – BUNNY THERAPY

20:20 – THE MIDDLE IV – TUTTA COLPA DEL TUBO!

20:45 – THE MIDDLE IV – UN PIENO DI ZUCCHERI!

21:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA TURBOLENZA DI TAM

21:35 – THE BIG BANG THEORY XII – LA COLLISIONE AL PLANETARIO

La 5

18:41 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – L’ONORE E IL RISPETTO – ULTIMO CAPITOLO

21:10 – HARMONY FROM THE HEART – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – HARMONY FROM THE HEART – 2 PARTE

22:55 – AMICI DI MARIA

NOVE

20:10 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 10 – Marsiglia

21:25 – Ammutta muddica

23:45 – Ex – Film/Commedia

02:15 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 6 – Non uccidete il messaggero

03:15 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 7 – Bellezze infernali

04:15 – Delitti di famiglia – Stagione 3 Episodio 8 – Lei è morta!

05:20 – Alta infedeltà – Stagione 2 Episodio 9 – Il silenzio è d’oro

Cielo

19:15 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 20 – Brandi contro tutti

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 21 – Cappello magico?

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 7 – Simpson cimelio

21:15 – Siberia

23:15 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 1 Episodio 1 – Un giro sul set porno

23:45 – XXX Un mestiere a luci rosse – Stagione 1 Episodio 2 – Attori porno allo sbaraglio

00:15 – Cam Girlz

01:15 – La cultura del sesso – Stagione 1 Episodio 3 – Rio De Janeiro

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Rain man

00:00 – Uomini che odiano le donne

01:00 – TG LA7 Notte

02:45 – In Onda (r)

03:35 – Camera con Vista

04:05 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:40 – Miss Marple – 4a Stagione

01:20 – La mala educaxxxion

04:00 – I menù di Benedetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:10 – Le ricette del convento – Stagione 1 Episodio 3

18:45 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 8

19:20 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 4

19:55 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 6

20:30 – Le ricette del convento – Stagione 1 Episodio 4

21:05 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 2

21:40 – Le ricette del convento – Stagione 3 Episodio 5

22:15 – Food Advisor – Stagione 1 Episodio 1 – Milano

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES V – ONDA D’URTO – I PARTE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – PATTO DI SANGUE

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – UNA TRAGICA FATALITA’

21:10 – Maigret e il falso amico – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret e il falso amico – 2 PARTE

22:57 – Poirot: La serie infernale – 1 PARTE

GIALLO TV

18:15 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 8 – Il boia. 2a parte

19:15 – I misteri di Brokenwood – Stagione 9 Episodio 6 – Angeli in moto

21:10 – I misteri di Murdoch – A casa per le feste – Tv-Movie/Poliziesco

23:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 3 Episodio 2 – Morti sospette

01:10 – Tandem – Stagione 4 Episodio 1 – Un ritorno al passato

02:15 – Tandem – Stagione 4 Episodio 2 – L’ultimo fstival

03:15 – Tandem – Stagione 4 Episodio 3 – Il passaggio segreto

04:10 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 6 – Identikit di un omicida

Rai Premium

18:45 – Stiamo bene insieme

19:35 – Stiamo bene insieme

20:30 – Stiamo bene insieme

21:20 – Si’, lo voglio

22:50 – Campeggio a 5 stelle

00:30 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

01:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:10 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 9

19:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 10

20:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 11

21:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 12

22:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 13

23:40 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 14

00:35 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 15

01:30 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 5 Episodio 16

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Per amore di Jacey

23:04 – Zanna Bianca, un piccolo grande lupo

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Nuova Casa Alice

01:00 – Visioni Di Francia

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Tredici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Diamoci Una Mano

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Programma Sportivo

21:00 – I Sognatori

22:00 – Storie

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:15 – Il giardino di Albert – Aurora boreale

19:00 – Il Quotidiano

19:20 – Lo Specchio

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo

20:40 – Parigi, capitale della gastronomia

La2

19:05 – The Blind Side

21:15 – Zlatan

23:00 – A tutto Hockey

23:20 – Solo per vendetta

01:00 – Sci alpino: Coppa del mondo 2023/2024 – Slalom femminile (R)

01:15 – Il Quotidiano (R)

01:40 – Lo Specchio

02:15 – Telegiornale

Rai Sport +HD

18:10 – Pallavolo

20:40 – Pallavolo

23:15 – Atletica Leggera Atletica. Cross del Campaccio

00:25 – Sci Alpino

01:45 – Sci Di Fondo

02:35 – Sci Di Fondo

03:15 – Salto con gli Sci

04:45 – Pallanuoto

SuperTennis

19:00 – United Cup (replica)

21:00 – Tennis Parade

21:15 – United Cup (replica)

23:00 – Riyadh Season Tennis Cup 2023 Sabalenka vs Jabeur

Euro Sport

18:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica F

19:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica M

21:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica F

21:30 – Magazine Novak Unmasked

22:30 – Magazine A Voyage Of Discovery The Ocean Race

00:30 – Magazine A Voyage Of Discovery The Ocean Race

01:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi World at their Feet

02:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Calciomercato Live 2a parte (diretta)

20:00 – Hard Trek

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Gremio-Fluminense (diretta)

23:00 – Si Live 24 (diretta)

23:30 – Flamengo-San Paolo (diretta)

01:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Kung Fu Panda

19:35 – Cars Toons

19:40 – Cars Toons

19:45 – Cars Toons

19:50 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

19:10 – Doraemon – Il film 2

20:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:01 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 15

18:25 – Curioso come George – Stagione 4 Episodio 8

18:48 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 3 Episodio 10

19:10 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 4 Episodio 1

19:35 – Curioso come George – Stagione 4 Episodio 9

19:59 – Curioso come George – Stagione 4 Episodio 10

20:20 – Curioso come George: Sorpresa a Natale – Film/Animazione

21:35 – Super Wings – I guardiani del mondo – Stagione 6 Episodio 5

K2

18:09 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 27

18:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 28

18:34 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 29

18:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 30

18:56 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 31

19:07 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 32

19:22 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 10

19:46 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 11

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – Balletto: La bella addormentata nel bosco

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Georgetown

00:40 – Rai News Notte

00:45 – Tuttifrutti

01:15 – Il caffe’

02:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

Rai Storia

18:00 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Hiro Hito

19:20 – Piranesi. Un illuminista inquieto

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Passato e presente

21:10 – Opera senza autore

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:30 – Newton

19:30 – L’uomo dei boschi

20:15 – Meraviglie naturali della Danimarca

21:00 – Progetto Scienza 2023 Racconti di Scienza

21:15 – Contenitore Doc Divulgativi

22:15 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

23:15 – Progetto Scienza 2022

Motor Trend Italia

19:00 – Affari a quattro ruote Francia – Stagione 4 Episodio 5

20:05 – Affari a quattro ruote Francia – Stagione 4 Episodio 6

21:10 – Affari a quattro ruote Francia – Stagione 4 Episodio 7

22:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV – Stagione 3 Episodio 16

23:10 – Cantieri impossibili: Germania – Stagione 3 Episodio 15

00:05 – Cantieri impossibili: Germania – Stagione 3 Episodio 11

01:00 – Cantieri impossibili: Germania – Stagione 3 Episodio 12

01:50 – Affari a quattro ruote – Stagione 1 Episodio 3 – Golf GTI 1.8

DMAX

18:00 – LBA Serie A (live)

20:30 – Border Control Italia – Stagione 1 Episodio 4

21:25 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV – Stagione 1 Episodio 7

22:20 – L’Eldorado della droga: viaggio in USA – 1^TV – Stagione 1 Episodio 8

23:15 – Operazione N.A.S. – Stagione 4 Episodio 7

00:10 – Operazione N.A.S. – Stagione 2 Episodio 7

02:00 – Border Security: America Latina – Stagione 1 Episodio 1

03:50 – Border Security: America Latina – Stagione 1 Episodio 2

Focus TV

18:00 – VERSO L’ALDILA’ – RITI, MISTERI E CREDENZE DEGLI ANTICHI – CHACHAPOYAS/ CELTI/ TOFET DI CARTAGINE

19:00 – I DISASTRI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO – IL VULCANO DEI SECOLI BUI

20:00 – ANTICO EGITTO: CRONACHE DI UN IMPERO – LA LINFA VITALE DEL NILO

21:05 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – LE STANZE SEGRETE DEL FARAONE

22:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA – IL SANTO GRAAL

23:00 – NEW KIDS IN THE WILD I

00:00 – I LEONI E IENE: GUARDIANI DELLA VITA, CUSTODI DELLA MORTE

01:00 – MACRO MONDI – L’INVERNO STA ARRIVANDO

RealTime

18:25 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 2 – Il matrimonio di Anna e Luigi

18:55 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 3 – La comunione di Jada

19:25 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 4 – Il matrimonio di Anna e Domenico

20:00 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 5 – Il matrimonio di Veronica e Gianni

20:35 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 6 – Il matrimonio di Antonella e Davide

21:10 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 7 – La comunione di Martina

21:45 – Il castello delle cerimonie – Stagione 5 Episodio 8 – Il matrimonio di Ornella e Federico

22:20 – 90 giorni per innamorarsi: lontano dagli Stati Uniti – 1^TV – Stagione 4 Episodio 16 – Tutta la verità. 2a parte

Discovery Channel

18:00 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 7

19:00 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 8

20:00 – I bunker di Hitler – Stagione 1 Episodio 9

21:00 – Misteri dal sottosuolo – Stagione 2 Episodio 3 – L’ultimo segreto di Tesla

21:55 – Scontro fra titani – Stagione 1 Episodio 2 – Edison vs. Tesla

22:50 – Tesla e il raggio della morte – Stagione 1 Episodio 1 – Genio controverso

23:45 – Tesla e il raggio della morte – Stagione 1 Episodio 2 – Il laboratorio perduto

00:40 – Tesla e il raggio della morte – Stagione 1 Episodio 3 – Un sospettato in Serbia

Sky Uno

18:35 – MasterChef Italia Ep. 7

19:55 – MasterChef Italia Ep. 8

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ravenna Prima TV

22:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona

23:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Ravenna

00:55 – MasterChef Italia Ep. 7

02:20 – MasterChef Italia Ep. 8

03:35 – Artisti del panettone Ep. 6

Sky Cinema 1

18:55 – I delitti del BarLume 11 Speciale

19:15 – Una notte violenta e silenziosa

21:15 – Tre di troppo

23:10 – Allied Un’ombra nascosta

01:20 – Indovina chi viene a Natale?

03:05 – La casa del padre

04:55 – Il rapporto Pelican

SKY Cinema Family

19:20 – Le 5 leggende

21:00 – Piccoli brividi

22:50 – La musica nel cuore August Rush

00:45 – Blueback

02:25 – Nocedicocco Il piccolo drago

03:50 – Tata Matilda e il grande botto

05:40 – Mio fratello rincorre i dinosauri

Sky Cinema Romance

19:10 – Beata te

21:00 – La verità è che non gli piaci abbastanza

23:15 – Il padre della sposa Matrimonio a Miami

01:15 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 95

01:30 – L’amore all’improvviso Larry Crowne

03:10 – City of Angels La città degli angeli

05:05 – Un amore di testimone

Sky Cinema Collection

18:50 – Fast X

21:15 – Fast & Furious 6

23:25 – Fast & Furious 7

01:40 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

03:25 – Fast & Furious Solo parti originali

05:10 – 2 Fast 2 Furious

Sky Cinema Action

18:45 – Jack Reacher La prova decisiva

21:00 – Jack Reacher Punto di non ritorno

23:05 – Demolition Man

01:05 – The Foreigner

03:00 – Pride and Glory Il prezzo dell’onore

05:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 97

05:25 – L’ultima alba

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV