Su Canale 5 Milan – Monza, su Rai Uno Queen Bees Emozioni senza età. Guida ai programmi Tv della serata dell’8 agosto 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 9 agosto 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Queen Bees Emozioni senza età. Helen Wilson, un’anziana vedova, accetta con riluttanza di trascorrere un mese a Pine Grove, una casa di riposo, quando la sua cucina va a fuoco. Dopo la diffidenza iniziale, Helen trova nuove amiche e persino l’amore. Su Rai Due dalle 21.20 Momenti di trascurabile felicità. Paolo, ingegnere, vive a Palermo con la moglie e i suoi due figli. Conduce un’esistenza tranquilla e mediocre: ha occasionali avventure extraconiugali, guarda al bar le partite del Palermo insieme agli amici. Attraversa sempre un incrocio in motorino mentre il semaforo è rosso, ma un giorno viene fatalmente investito da un’auto. Ritrovatosi nell’aldilà, Paolo comincia, grazie a un angelo, a rivalutare la sua intera vita. Si ritroverà così davanti alle sue mancanze, ma potrà approfittare di un’ultima possibilità. Su Rai 4 dalle 21.20 Dark Spell – Il maleficio. Tradita e abbandonata dal marito, Zhenya decide di ricorrere alle arti occulte per riconquistare il suo amore. Esegue quindi un incantesimo irreversibile dalle 21.20 The Code. Keith, esperto scassinatore, coinvolge in un’impresa quasi impossibile il più giovane ladro Gabriel, dopo averlo visto all’opera in un furto di diamanti. Dovranno rubare due preziose uova Fabergé del tesoro dei Romanov da un inaccessibile caveau. Su Rai Movie dalle 21.10 Tutti i soldi del mondo. 1973: alcuni uomini mascherati rapiscono a Roma un ragazzo di nome John Paul Getty III, nipote prediletto del magnate del petrolio Jean Paul Getty, l’uomo più ricco (e più avido) del mondo. Quando arriva la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, il tycoon si rifiuta di pagare. Allora Gail, madre del giovane, e Fletcher Chace, ex agente Cia ed esperto negoziatore, inizieranno una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere la somma necessaria per il riscatto. Su Italia 1 dalle Horizon Line – Brivido ad alta quota. Sara e Jackson rimangono intrappolati su un piccolo aereo senza piu’ il pilota, colpito da un infarto. Riusciranno a salvarsi? Su Sky Cinema dalle 21.15 Sabotage. Alcuni agenti della DEA, nel corso di una missione, si impadroniscono del bottino appartenente a un pericoloso gruppo di narcotrafficanti. I criminali, per vendetta, cominciano a eliminarli l’uno dopo l’altro. Su Iris dalle 21 Lo sperone insaguinato. L’irrequieto Tony Sinclair ritorna nella fattoria che il fratello Steve ha continuato a dirigere durante la sua assenza: lo accompagna Joan Blake, alla quale ha promesso di sposarla.

SERIE TV/TELEFILM

Su Rete 4 dalle 21,30 East New York. S1 Ep3 Le piccole cose. La vittima di una sparatoria mortale e’ un’anziano ma le indagini rivelano che l’obiettivo previsto era un uomo d’affari di nome Demote Gree.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.10 Filorosso. Ritorna l’appuntamento con “Filorosso”. Manuela Moreno racconta l’estate del nostro Paese davanti alle sfide economiche e sociali, ai grandi appuntamenti culturali, agli scenari internazionali. Quali prospettive per il nostro Paese e il suo territorio così bello e al contempo fragile? Come sarà l’estate degli italiani? Quali gli sviluppi della lunga e drammatica guerra tra Russia e Ucraina? Ospiti italiani e stranieri, reportage dall’Italia e dall’estero, per snodare un racconto che intreccerà informazione, Storia e storie.

SPORT

Su Italia 1 dalle 21.20 Trofeo Berlusconi. In diretta dall’U-Power Stadium, l’amichevole tra Monza e Milan. In palio, il primo “Trofeo Silvio Berlusconi”.

Guida tv di martedì 8 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Queen Bees – Emozioni senza eta’

23:10 – Tg1 Sera

23:20 – Mia figlia

01:10 – Rai – News24

01:40 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – Ciclismo, Mondiali Glasgow 2023: 6a giornata

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Momenti di trascurabile felicita’

23:05 – Bar Stella

00:10 – Meteo 2

00:15 – The way back

02:25 – Appuntamento al cinema

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Filorosso

00:00 – Tg3 Sera

00:10 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Private Eyes 2

19:05 – CSI: Vegas 1

19:50 – Criminal Minds: Beyond Borders 2

20:35 – Criminal Minds 7

21:20 – Dark spell – Il maleficio

22:55 – Infamous – Belli e dannati

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – Narcos: Mexico 2

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:21 – METEO.IT

20:22 – PAPERISSIMA SPRINT

20:45 – TROFEO SILVIO BERLUSCONI – MONZA – MILAN

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – A FUOCO LENTO

20:30 – C.S.I. MIAMI – PAPARAZZI

21:20 – HORIZON LINE – BRIVIDO AD ALTA QUOTA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:27 – GOTHAM V – IO SONO BANE!

19:22 – YOUNG SHELDON II – UNA CRISI MISTICA E POLIPI ALIENI

19:46 – YOUNG SHELDON II – UN SEGRETO FINANZIARIO E LA SALSA DI PESCE

20:13 – THE BIG BANG THEORY II – LA TURBOLENZA DEL POLPETTONE

20:36 – THE BIG BANG THEORY II – LA SPEDIZIONE MONOPOLARE

21:04 – I VICHINGHI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 74 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – EAST NEW YORK – LE PICCOLE COSE – 1aTV

22:20 – EAST NEW YORK – SITUAZIONI ESPLOSIVE – 1aTV

23:22 – CONSPIRACY – LA COSPIRAZIONE – 1 PARTE

Warner TV

18:00 – Smallville 10′ Stagione Ep.19

18:50 – Smallville 10′ Stagione Ep.20

19:40 – Supernatural 8′ Stagione Ep.8

20:35 – Supernatural 8′ Stagione Ep.9

21:30 – Un lavoro da grande

23:50 – Fringe 4′ Stagione Ep.6

00:40 – Fringe 4′ Stagione Ep.7

01:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.6

18:00 – Smallville 10′ Stagione Ep.19

18:50 – Smallville 10′ Stagione Ep.20

19:40 – Supernatural 8′ Stagione Ep.8

20:35 – Supernatural 8′ Stagione Ep.9

21:30 – Un lavoro da grande

23:50 – Fringe 4′ Stagione Ep.6

00:40 – Fringe 4′ Stagione Ep.7

01:30 – Fringe 4′ Stagione Ep.6

Rai Movie

19:15 – Slam – Tutto per una ragazza

21:10 – The code

22:55 – The Reach – Caccia all’uomo

00:30 – Ultima notte a Warlock

02:40 – Anica – Appuntamento al cinema

02:45 – Killing Season

04:10 – Stanlio e Ollio – L’esplosione

04:30 – Stanlio e Ollio – Polli, tornate a casa

19:15 – Slam – Tutto per una ragazza

21:10 – The code

22:55 – The Reach – Caccia all’uomo

00:30 – Ultima notte a Warlock

02:40 – Anica – Appuntamento al cinema

02:45 – Killing Season

04:10 – Stanlio e Ollio – L’esplosione

04:30 – Stanlio e Ollio – Polli, tornate a casa

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

21:00 – FERIE D’AGOSTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – FERIE D’AGOSTO – 2 PARTE

23:10 – EKBERG E CARDINALE

23:20 – ISCHIA OPERAZIONE AMORE

01:06 – LEONI AL SOLE

19:05 – A CENA CON… – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS

21:00 – FERIE D’AGOSTO – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – FERIE D’AGOSTO – 2 PARTE

23:10 – EKBERG E CARDINALE

23:20 – ISCHIA OPERAZIONE AMORE

01:06 – LEONI AL SOLE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – IL BAMBINO SENZA NOME

19:00 – SUPER CAR V – LE MELE MARCE

19:58 – SUPER CAR V – IN ATTESA DI GIUDIZIO

21:10 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 2 PARTE

23:10 – NUDI E FELICI – 1 PARTE

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – IL BAMBINO SENZA NOME

19:00 – SUPER CAR V – LE MELE MARCE

19:58 – SUPER CAR V – IN ATTESA DI GIUDIZIO

21:10 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – INSOSPETTABILI SOSPETTI – 2 PARTE

23:10 – NUDI E FELICI – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – PATTINI A ROTELLE – I PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER III – SPIRITI NELLA NOTTE

21:00 – LO SPERONE INSANGUINATO

22:51 – SCERIFFO SENZA PISTOLA

00:37 – UN PIZZICO DI FORTUNA

02:15 – CIAKNEWS

02:19 – IL MONTONE INFURIATO

04:00 – LA CAPANNA DELLO ZIO TOM

19:15 – CHIPS – PATTINI A ROTELLE – I PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER III – SPIRITI NELLA NOTTE

21:00 – LO SPERONE INSANGUINATO

22:51 – SCERIFFO SENZA PISTOLA

00:37 – UN PIZZICO DI FORTUNA

02:15 – CIAKNEWS

02:19 – IL MONTONE INFURIATO

04:00 – LA CAPANNA DELLO ZIO TOM

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

21:30 – Robin Hood principe dei ladri

00:00 – Ragazze interrotte

02:15 – FBI: Operazione tata

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 3

05:15 – Lady Killer Ep. 12

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Trentino

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

21:30 – Robin Hood principe dei ladri

00:00 – Ragazze interrotte

02:15 – FBI: Operazione tata

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 3

05:15 – Lady Killer Ep. 12

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE LA PIRATESSA IMPERATRICE

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE IL SEGRETO DELLE GORGONI

19:00 – FRIENDS – TOPO D’APPARTAMENTO

19:25 – FRIENDS – RIFLETTORI INDISCRETI

19:55 – FRIENDS – APPUNTAMENTI AL BUIO

20:20 – FRIENDS – LA RAPINA

20:45 – FRIENDS – IL PRESTITO

21:15 – LUPIN III: UN DIAMANTE PER SEMPRE

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE LA PIRATESSA IMPERATRICE

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE IL SEGRETO DELLE GORGONI

19:00 – FRIENDS – TOPO D’APPARTAMENTO

19:25 – FRIENDS – RIFLETTORI INDISCRETI

19:55 – FRIENDS – APPUNTAMENTI AL BUIO

20:20 – FRIENDS – LA RAPINA

20:45 – FRIENDS – IL PRESTITO

21:15 – LUPIN III: UN DIAMANTE PER SEMPRE

La 5

18:05 – MY HOME MY DESTINY

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – COM’E’ BELLO FAR L’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – COM’E’ BELLO FAR L’AMORE – 2 PARTE

23:10 – TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI – 1 PARTE

18:05 – MY HOME MY DESTINY

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – COM’E’ BELLO FAR L’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – COM’E’ BELLO FAR L’AMORE – 2 PARTE

23:10 – TERAPIA DI COPPIA PER AMANTI – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Le ultime 24 ore – Caccia al killer 3′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.7

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.57

21:25 – Hanna

23:40 – Killers

01:45 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.15

02:15 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.16

02:40 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

18:15 – Le ultime 24 ore – Caccia al killer 3′ Stagione Ep.5

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.7

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.57

21:25 – Hanna

23:40 – Killers

01:45 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.15

02:15 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.16

02:40 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.17

Cielo

18:30 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 11

19:00 – Love It or List It – Prendere o lasciare Rodolfo e Greg

19:45 – Affari al buio A Jarrod e Brandi non li freghi

20:15 – Affari di famiglia Rick ‘n Roll

20:45 – Affari di famiglia Intercettazioni telefoniche

21:15 – Anaconda

23:15 – Malamore

00:45 – Le malizie di Venere

18:30 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 11

19:00 – Love It or List It – Prendere o lasciare Rodolfo e Greg

19:45 – Affari al buio A Jarrod e Brandi non li freghi

20:15 – Affari di famiglia Rick ‘n Roll

20:45 – Affari di famiglia Intercettazioni telefoniche

21:15 – Anaconda

23:15 – Malamore

00:45 – Le malizie di Venere

La7

18:10 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

23:15 – Donnie Darko

01:00 – TG LA7 Notte

02:25 – L’Aria Che Tira ESTATE (r)

04:25 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – Stagione 6

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:30 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.9

19:05 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.15

19:50 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.12

20:20 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.8

20:55 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.5

21:25 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Best Beker – 1^TV 2′ Stagione Ep.3

22:30 – Best Beker – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Pagine per un omicidio – 2 PARTE

19:22 – THE CLOSER IV – UN PICCOLO CONTRATTEMPO

20:15 – THE CLOSER IV – UN RAGAZZO PROBLEMATICO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – SUPPOSIZIONI

22:04 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – FINE DEI GIOCHI

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – ARRENDITI BENSON

GIALLO TV

19:10 – Alexandra 1′ Stagione Ep.11

21:10 – Perception 3′ Stagione Ep.4

22:10 – Perception 3′ Stagione Ep.5

23:10 – Perception 3′ Stagione Ep.6

00:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.7

01:10 – Grantchester 6′ Stagione Ep.8

02:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.8

04:05 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.7

Rai Premium

19:15 – Volevo fare la rockstar

20:20 – Volevo fare la rockstar

21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco – Ultimo atto

23:20 – Good Sam 1

00:10 – Good Sam 1

00:55 – La Squadra

02:35 – Disokkupati

03:00 – Heartland 3

Mediaset Extra

19:15 – DISTRETTO DI POLIZIA 6 – PADRI E FIGLI/PARTITA LETALE

21:15 – AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA

00:35 – THE WALL

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

04:09 – MELAVERDE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.9

19:05 – La mia casa da sogno in 100 giorni 1′ Stagione Ep.4

20:00 – Il re delle piscine 1′ Stagione Ep.1

21:00 – Il re delle piscine 1′ Stagione Ep.3

22:00 – Il re delle piscine 1′ Stagione Ep.4

23:00 – Il re delle piscine 1′ Stagione Ep.5

00:00 – Il re delle piscine 1′ Stagione Ep.6

00:55 – Piscine da pazzi 1′ Stagione Ep.2

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:32 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:54 – Mr Write

22:25 – L’AMORE CHE RESTA

23:54 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Cucina a Vista

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – GET SMART

20:30 – TACKLE

21:15 – APPUNTAMENTO DA SOGNO

23:30 – EFFETTO ALLUCINANTE RUSH

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Cash

21:00 – Sei Centro

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Cash

21:00 – Vacanze A Km 0

22:00 – Salirò

22:30 – Sergio Colmes Indaga

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Architectour De Suisse

21:45 – Destinazione Svizzera

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Architectour De Suisse

21:45 – Destinazione Svizzera

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – I misteri di Murdoch – Un’infanzia tra rapine Stagione 9, episodio 9

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:35 – Locarno 76: 24 ore al Festival del Film

La2

18:35 – Hudson & Rex – Gioco di ossa Stagione 2, episodio 6

19:15 – Guardia Costiera – Regina, re, omicidio Stagione 17, episodio 2

20:05 – Sil Punct

20:10 – Ferrovie svizzere da sogno Dal lago dei Quattro Cantoni al Ticino di Jonas Keller

21:05 – I segreti del mestiere

22:45 – Two Mothers

00:15 – La lingua dell’amore

01:40 – Sil Punct

Rai Sport +HD

18:30 – Calcio: Mondiali femminili

20:30 – Mondiali di Ciclismo Ciclismo. Mondiali Glasgow: 6a giornata

22:25 – Tiro a Volo

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:40 – Beach Volley

02:00 – Judo

03:30 – Mondiali di Ciclismo Ciclismo. Mondiali Glasgow: 6a giornata

SuperTennis

18:45 – Tennis Parade

19:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

23:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

01:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

02:45 – Tie Book La Torretta, la promessa

03:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

Euro Sport

18:10 – Ciclismo su pista Mondiali 6a g. Live

22:30 – Triathlon PTO Tour US Open

23:30 – Rubrica EWC – All Access

00:00 – Ciclismo su strada Mondiali Time Trial Team Elite Misto

00:30 – Ciclismo su pista Mondiali 6a g.

01:30 – Arrampicata sportiva Mondiale Boulder F (Finale)

03:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

04:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

SportItalia

20:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

02:00 – Vasco de Gama-Gremio

04:30 – Si Live 24

05:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Peppa Pig

18:50 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

19:05 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Siamo solo orsi

20:55 – Siamo solo Baby Orsi

21:10 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteoheroes

19:35 – Meteoheroes

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Santiago Dei Mari

20:50 – Santiago Dei Mari

Frisbee

18:05 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.4

18:30 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

18:50 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.21

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.22

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.23

19:25 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.6

19:50 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.1

20:15 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.2

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.49

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.50

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.51

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.52

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.1

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.4

19:30 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.5

19:50 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.6

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Il Barbiere di Città del Forno

18:05 – Il Barbiere pasticciere Il colloquio di lavoro di Choco

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 37

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 38

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 39

18:45 – A tutto reality: le origini Ep. 40

19:00 – Megagame Ep. 9

19:25 – Megagame Ep. 10

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – SpongeBob

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – I Thunderman

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:35 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:25 – Ghost Town

21:15 – The specials – Fuori dal comune

23:10 – Rock Legends

23:35 – Chez Vous Francoise Hardy

00:35 – Rock Legends

Rai Storia

18:30 – Yalta. La grande illusione

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – 14-18 Storie della Grande Guerra

19:55 – Storia in breve

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:10 – Telemaco

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:00 – Gocce

19:15 – Il mammut lanoso

20:15 – Mari del Sud

21:00 – Progetto Scienza 2022

22:00 – Progetto Scienza 2022 Scienziate: Chimic

22:30 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:20 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.5

19:20 – Reperti d’assalto 3′ Stagione Ep.6

20:25 – Reperti d’assalto 2′ Stagione Ep.4

21:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.2

22:15 – Chi cerca trova: auto da sogno 7′ Stagione Ep.1

23:15 – Chi cerca trova: auto da sogno 7′ Stagione Ep.2

00:15 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.14

01:15 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.17

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 4′ Stagione Ep.1

21:25 – Questo strano mondo con Marco Berry – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

22:20 – Questo strano mondo con Marco Berry 2′ Stagione Ep.9

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 5

01:05 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.2

02:00 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.2

02:55 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.3

03:50 – Ufo: i testimoni 1′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – COSTRUZIONI IMPOSSIBILI

19:00 – I CELTI: UNA STORIA MAI RACCONTATA – L’ALBA DEI CELTI

20:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – IL GIORNO PIU’ LUNGO IN ASIA

21:05 – STRADE ASSASSINE – BOLIVIA, COSTA D’AVORIO, GEORGIA

22:00 – VIAGGIO IN ITALIA – TRA STORIA, SCIENZA E NATURA – SICILIA

23:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

00:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXII – MANUTENZIONE LETALE

RealTime

18:40 – Abito da sposa cercasi Al diavolo il vestito

19:30 – Casa a prima vista Ep. 26

20:30 – Casa a prima vista Ep. 27

21:30 – Primo appuntamento Ep. 20

23:00 – La clinica del pus Ep. 2

23:55 – La clinica del pus Ep. 3 Prima TV

00:50 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cicatrice sulla testa

01:45 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Un bozzolo grande

Discovery Channel

18:00 – Una famiglia fuori dal mondo Emergenza

19:00 – Una famiglia fuori dal mondo L’inverno

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Il guardaroba Prima TV

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Giochi vintage Prima TV

22:50 – Chi cerca trova Ep. 2

23:45 – Chi cerca trova Ep. 4

00:40 – Chi cerca trova Ritorno alla base

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 5

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Puglia

21:15 – Un sogno in affitto Napoli

22:20 – Un sogno in affitto Val Gardena

23:25 – Un sogno in affitto Napoli

00:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

01:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Puglia

02:35 – Quelle brave ragazze Ep. 1

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:50 – Animali fantastici – I segreti di Silente

21:15 – Sabotage

23:10 – Terapia d’urto

00:55 – Attacco al potere 3

02:55 – Il tuttofare

04:35 – Codice Unlocked

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

21:00 – Legendary – Il giorno del riscatto

22:50 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

00:35 – Cool Dog – Rin Tin Tin a New York

02:05 – Il mio amico Nanuk

03:40 – Italo

05:25 – The Amazing Mr. Blunden

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – Midnight in Paris

21:00 – La donna per me

22:50 – Le pagine della nostra vita

01:00 – Mother’s Day

03:00 – Il sole a mezzanotte – Midnight Sun

04:35 – 100X100Cinema

04:55 – 7 spose per 7 fratelli

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:30 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

21:15 – I delitti del BarLume – Donne con le palle

23:00 – I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta

00:45 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

02:25 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

02:45 – I delitti del BarLume – La briscola in cinque

04:20 – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:55 – Al vertice della tensione

21:00 – Red

22:55 – 36 Quai des Orfèvres

00:50 – Legion

02:30 – Due nel mirino

04:20 – I guerrieri della notte

05:55 – Skyline

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV