Programmi tv 8 luglio 2019: film e intrattenimento

Su Rai Uno Non sposate le mie figlie; su Italia 1 Fast and Furious; su Canale 5 Temptation Island. I programmi della serata di lunedì 8 luglio

Al centro del palinsesto televisivo della serata di lunedì 8 luglio film e intrattenimento. Su Rai Uno alle 21.25 va in onda Non sposate le mie figlie. Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura. Ma il destino li mette a dura prova: la loro primogenita decide di sposare un musulmano, la seconda un ebreo e la terza un cinese. Ormai tutte le loro speranze di assistere ad un tradizionale matrimonio in chiesa vengono riposte sulla figlia minore che finalmente, grazie al cielo, ha incontrato un bravo cattolico. Ma il destino ci mette lo zampino.

Su Rai Due doppio appuntamento con Hawaii Five 0, la serie che vede protagonista l’unità istituita per combattere il crimine nello stato delle Hawaii. Nel primo episodio (ore 21.20: Incidenti ) Junior rischia di essere investito da una macchina mentre corre per la strada e scopre che alla guida c’è Layla, la sua ex fidanzata, che ha dovuto lasciare per l’addestramento militare. Ronnie, ex meccanico della Marina chiede a McGarrett di indagare sulla misteriosa morte di Jason Sachs, un pilota di aerei acrobatici, rimasto ucciso in un misterioso incidente. Il secondo va in onda alle ore 22.20 e ha per titolo Identità nascoste. Nel terzo episodio (dalle ore 22.56: Bunker) un bambino, durante una gita, viene ferito con due colpi di pistola. Le indagini portano alla luce un bunker segreto appartenuto alle spie giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Rai Tre dalle 21.20 Contrattempo. Adrián Doria, giovane uomo d’affari, si sveglia accanto al corpo senza vita della sua amante, ma non ricorda nulla di ciò che è accaduto. Un’avvocatessa lo aiuterà a capire in che modo è finito tra gli indagati di omicidio. Su Italia 1, dalle 21.18 Fast and Furious. Primo capitolo dell’adrenalinica saga, tra rombi di motori e gare clandestine.

Per l’attualità, su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica: il programma condotto da Nicola Porro affronta temi di’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Per l’intrattenimento dalle 21.28 su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia: sei coppie vivranno in un villaggio alle prese con tentatori e tentatrici che cercheranno di creare scompiglio.

Per quanto riguarda i canali minori, su Rai 4 alle 21.10 va in onda il film Vento di passioni. Montana, primi del ‘900. Tra amori, guerra e tradimenti si svolgono le vite del colonnello Ludlow e dei suoi tre figli. Rai 5 alle 21.15 propone Ava Gardner – Il miglior film è quello della vita. Una contessa scalza, una principessa folle, un’oscura aristocratica, un incubo per l’America puritana e i magnati del Metro Goldwyn Mayer. Ava Gardner oggetto del desiderio e icona di bellezza; desiderata da ogni uomo, invidiata da ogni donna.