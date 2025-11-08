Programmi TV domenica 9 novembre 2025: fiction, soap opera e film

“Makrai 4” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Shooter” sul Canale 20. Guida ai programmi Tv della serata del 9 novembre 2025

La domenica sera 9 novembre si conferma il palcoscenico privilegiato per l’intrattenimento televisivo . Su Rai 1 torna l’amato “Makari”, con un nuovo episodio che intreccia mistero e paesaggi siciliani, mentre Rai 3 propone il giornalismo d’inchiesta di “Report”, sempre attento alle dinamiche del potere. Canale 5 lancia “La notte nel cuore”, una fiction drammatica ambientata in corsia, mentre Italia 1 punta sull’approfondimento con “Le Iene presentano: Inside”. Rete 4 mantiene il suo taglio polemico con “Fuori dal Coro”, mentre il canale 20 offre azione pura con “Shooter”.

Sul fronte Sky, “GialappaShow” su Sky Uno promette comicità irriverente, mentre Sky Cinema propone titoli cult e prime visioni: da “Ti presento i miei” a “Moon il panda”, passando per il romantico “Il tenente ottomano” e il thriller “Nemico pubblico”. Per gli amanti dell’adrenalina, “Battleship” su Sky Cinema Action è la scelta ideale. Non manca l’informazione, con Sky TG24 che apre la serata con notizie e documentari. Una serata ricca di proposte per ogni gusto, tra emozioni, risate, riflessioni e avventure. La TV generalista e satellitare si contendono l’attenzione del pubblico con contenuti di qualità e grande varietà.

RAI 1 – “Makari 4: La magna via” (21:30) Saverio Lamanna torna con un nuovo mistero tra i paesaggi mozzafiato della Sicilia. In bilico tra Suleima e Michela, il protagonista si ritrova coinvolto in un’indagine dopo il ritrovamento del corpo di Paolo Trovato. L’escursione a Pizzo Maraventano si trasforma in un giallo intricato. Emozioni, tensioni e paesaggi si fondono in una puntata intensa. La fiction conferma il suo fascino narrativo e visivo.

RAI 2 – “S.W.A.T.” (21:00 e 21:50) La serata si apre con due episodi della serie d’azione “S.W.A.T.”. In “Genitori e figli”, la squadra affronta un caso che mette alla prova i legami familiari. Segue “Radiazioni”, dove un’emergenza chimica minaccia la città. Ritmo serrato e adrenalina garantita. Un doppio appuntamento per gli amanti del genere.

RAI 3 – “Report” (21:00) Il giornalismo d’inchiesta torna protagonista con una nuova puntata di “Report”. Si indagano le dinamiche oscure dietro grandi affari pubblici e privati. Con interviste esclusive e documenti inediti, il programma mantiene alta l’attenzione. Un appuntamento imperdibile per chi cerca verità e approfondimento. A seguire, “Allegro ma non troppo” chiude la serata con ironia.

RAI 5 – “5000 anni e +: La lunga storia dell’umanità” (21:20) Un viaggio documentaristico attraverso le epoche che hanno plasmato la civiltà. Dalle prime comunità agricole alle grandi rivoluzioni culturali, il racconto è ricco di immagini e ricostruzioni. La narrazione è affidata a esperti e archeologi. Un’occasione per riscoprire le radici dell’uomo. Cultura e divulgazione in prima serata.

Canale 5 – “La notte nel cuore” (21:30) Una nuova fiction drammatica che racconta la storia di Anna, medico d’urgenza in un ospedale romano. Tra turni estenuanti e una vita privata in frantumi, la protagonista affronta una notte che cambierà tutto. Un intreccio di emozioni, scelte difficili e redenzione. La regia punta su intensità e realismo. Un debutto che promette di lasciare il segno.

Italia 1 – “Le Iene presentano: Inside” (21:20) Il programma d’inchiesta torna con un approfondimento speciale su temi di grande impatto sociale. Con interviste esclusive e testimonianze forti, “Inside” scava sotto la superficie delle notizie. Lo stile è quello inconfondibile delle Iene: diretto, provocatorio, coinvolgente. Un appuntamento per chi cerca verità scomode. La serata si preannuncia intensa.

Rete 4 – “Fuori dal Coro” (21:25) Mario Giordano conduce una nuova puntata del talk show che sfida il pensiero dominante. Tra servizi d’inchiesta, ospiti in studio e collegamenti, si affrontano temi di attualità con tono acceso. Il programma continua a dividere e far discutere. Un punto di riferimento per chi cerca un’informazione fuori dagli schemi. La voce del dissenso in prima serata.

Canale 20 – “Shooter” (21:10) Mark Wahlberg è un ex tiratore scelto coinvolto in una cospirazione che lo costringe a fuggire e combattere per la verità. Azione, tensione e colpi di scena in un thriller ad alta intensità. Il film è tratto dal romanzo “Point of Impact” di Stephen Hunter. Una serata per gli amanti del genere cospirativo. Adrenalina garantita.

Iris – “Uno di noi” (21:00) Un dramma intenso che esplora il rapporto tra due fratelli divisi da scelte opposte. Tra redenzione e vendetta, il film si muove sul filo dell’emotività. Interpretazioni solide e una regia sobria rendono la pellicola coinvolgente. Un racconto umano e profondo. Ideale per chi cerca cinema d’autore.

Cine34 – “Una moglie bellissima” (21:05) Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta questa commedia romantica ambientata in Toscana. La vita tranquilla di Mariano viene sconvolta quando la moglie viene notata da un fotografo. Tra gelosie e risate, il film racconta l’amore con leggerezza. Un classico del cinema italiano contemporaneo. Perfetto per una serata spensierata.

Sky Uno – “GialappaShow” (21:15) Il trio comico più irriverente della TV torna con la sesta stagione del “GialappaShow”. Sketch, parodie e commenti pungenti su ciò che accade nel mondo dello spettacolo. Ospiti a sorpresa e momenti di comicità surreale. Un’ora di puro divertimento per chi ama l’umorismo tagliente. Il programma si conferma un cult della domenica sera.

Sky Cinema Uno – “Ti presento i miei” (21:15) La commedia cult con Ben Stiller e Robert De Niro torna in prima serata. Greg deve affrontare il weekend più imbarazzante della sua vita, tra suoceri invadenti e situazioni assurde. Risate garantite in una pellicola che ha segnato il genere. Un classico per tutta la famiglia. A seguire, “Sherlock Holmes” per gli amanti del mistero.

Sky Cinema Family – “Moon il panda” (21:00) In prima TV, arriva l’avventura animata di Moon, un panda curioso che sogna di esplorare il mondo. Tra paesaggi incantati e nuovi amici, il film racconta il valore della scoperta e dell’amicizia. Ideale per grandi e piccini. Un racconto dolce e colorato che conquista. A seguire, “Caterina va in città”.

Sky Cinema Romance – “Il tenente ottomano” (21:00) Un’epica storia d’amore e guerra ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Il tenente Jude si innamora di una dottoressa americana in missione umanitaria. Tra conflitti e passioni, il film esplora il coraggio e il sacrificio. Una pellicola intensa e romantica. A seguire, “Vicino all’orizzonte”.

Sky Cinema Collection – “Nemico pubblico” (21:15) Will Smith è il protagonista di un thriller ad alta tensione tra spionaggio e tecnologia. Un avvocato si ritrova nel mirino della NSA dopo aver ricevuto prove compromettenti. Ritmo serrato e colpi di scena. Un film che ha anticipato i temi della sorveglianza digitale. A seguire, “L’immortale” con Marco D’Amore.

Sky Cinema Action – “Battleship” (21:00) La battaglia per la Terra si combatte in mare aperto. Un gruppo di marinai affronta un’invasione aliena in questo blockbuster ricco di effetti speciali. Azione, eroismo e strategia si mescolano in una sfida epica. Perfetto per chi cerca adrenalina e spettacolo. A seguire, “Copshop – Scontro a fuoco”.

Sky TG24 – “Sky TG24 in 10 minuti” + Documentario (21:00–21:10) L’informazione rapida e puntuale apre la fascia serale con le notizie principali in dieci minuti. Subito dopo, spazio all’approfondimento con un documentario dedicato a temi di attualità. Un mix di sintesi e riflessione per chi vuole restare aggiornato. Il canale all news conferma la sua vocazione informativa. Ideale per iniziare la serata con consapevolezza.