Su Italia 1 I Fantastici 4, su Rai Due Che tempo che fa?, su Rai Tre Amore criminale. Guida ai programmi Tv della serata del 26 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Al posto tuo. Pur di assecondare i loro capi, Luca e Rocco, due colleghi dallo stile di vita praticamente opposto, decidono di “scambiarsi” provando a vivere la vita dell’altro e concorrere, così, per il posto di responsabile della ditta per cui lavoreranno. Su Rai Movie dalle 21.10 Litigi d’amore, Terry Wolfmeyer vive una vita tranquilla in un paese di provincia, quando all’improvviso, abbandonata dal marito, si ritrova sola a gestire le personalità vivaci delle quattro figlie. Su Rai 4 Paziente 64. In un appartamento di Copenaghen vengono rinvenuti tre cadaveri mummificati seduti a un tavolo e un posto vuoto affianco a loro. Due agenti del Dipartimento Q sono incaricati di scoprire l’identità delle vittime e a chi era destinata quella sedia vuota. Su Italia 1 Fantastic 4 – I Fantastici Quattro. Dall’universo Marvel. Quattro giovani, dopo essere stati trasportati in un universo alternativo, si ritrovano trasformati in maniera sorprendente. Su Sky Cinema dalle 21.15 Driven- Il caso DeLorean. Jim Hoffman è padre, pilota e amorevole marito di Ellen. Occasionalmente spaccia droga, passandola liscia, ma stavolta viene incastrato dall’agente dell’FBI Benedict J. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 il film drammatico John Q. La vita di John scorre serena e tranquilla tra famiglia e lavoro, fino al giorno in cui scopre che il figlio Michael è affetto da una grave malattia. Solo un trapianto di cuore potrebbe salvargli la vita. Drammatico anche Effetti collaterali, in onda su Iris dalle 21. Quando il marito di Emily viene rilasciato, dopo quattro anni di carcere, il suo stato di salute peggiora rapidamente. La donna accetta di assumere un nuovo farmaco antidepressivo in via di sperimentazione, ma le conseguenze si rivelano pericolose. Su Cielo dalle 21 Pelham 1 2 3 Ostaggi in Metropolitana. La routine di Walter Garber, un controllore della metropolitana di New York City, subisce uno scossone quando un treno viene dirottato da una banda di criminali. L’uomo, in contatto telefonico con il capo dei malviventi, usa la propria conoscenza delle gallerie sotterranee per salvare degli ostaggi.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.05 torna Che tempo che fa? Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio, con Filippa Lagerback. Assente Luciana Littizzetto. Su Canale 5 dalle 21.14 Live, non è la d’Urso. Il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospitera’ personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa. Dalle 21.15 su Sky Uno Italia’s got talent. Ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, contorsionisti, funamboli, comici ed addestratori avrà a disposizione 100 secondi a testa per dimostrare di valere almeno tre “sì” della giuria e, conseguentemente, accedere alla fase successiva della gara. In giuria Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano; conduce Lodovica Comello.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 Amore Criminale. Valentina è una ragazza di 19 anni che lavora in un pub. Durante una festa tra amici, Valentina conosce Nino, un uomo di 30 anni, sposato e padre di tre figli, da tutti conosciuto per le sue attività illecite e le numerose relazioni extraconiugali. La relazione tra Valentina e Nino va avanti per alcuni mesi, fino a quando la moglie di Nino scopre tutto e chiede alla ragazza di interrompere la relazione. Nino è spaventato da quella situazione, sente che ormai il rapporto con Valentina gli crea problemi e decide di lasciarla. Dopo alcuni giorni Valentina e Nino si incontrano a una festa. Per lei quella è l’occasione giusta per tentare una riconciliazione. Quando tutti sono andati via, Valentina lo affronta e gli dice di essere incinta. É a quel punto che Nino l’aggredisce e le stringe attorno al collo un cappio, con l’intento di simularne il suicidio. Dopo circa dieci anni dalla morte di Valentina, si scopre che non si è trattato di un suicidio ma di un omicidio. A uccidere Valentina, secondo la sentenza di condanna, è stato Nino, condannato in primo grado all’ergastolo. Su Rete 4 dalle 21.20 Memoria dei campi – speciale. Paolo Del Debbio presenta per la giornata della Memoria un documentario sull’Olocausto. Progetto dimenticato e inedito del maestro del thriller Alfred Hitchcock del 1945.

SPORT

Su Rai Due dalle 23.40 La domenica sportiva. Su Italia 1 dalle 23.15 Pressing Serie A. Giorgia Rossi conduce il programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

Guida tv di domenica 26 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Al posto tuo

22:50 – Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 Emilia Romagna e Calabria

02:30 – Che tempo fa

02:35 – Applausi Teatro e Arte

03:35 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Che ci faccio qui *Benvenuti al mondo*

21:10 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:10 – Sopravvissute

Rai 4

18:36 – I segreti del cratere dei dinosauri

19:26 – Supernatural XIII ep.22

20:05 – Supernatural XIII ep.23

21:20 – Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

23:08 – Criminal Minds XII ep.7

23:49 – Criminal Minds XII ep.8

00:28 – Criminal Minds XII ep.9

01:08 – Vita da Vampiro

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – LOS ANGELES

20:25 – C.S.I. MIAMI – A COLPI D’ASCIA

21:20 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:29 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 1 PARTE

19:16 – TG COM

19:21 – METEO

19:23 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 2 PARTE

21:04 – RED 2 – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – RED 2 – 2 PARTE

Rete 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 28 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – MEMORIA DEI CAMPI

22:40 – STASERA ITALIA SPECIALE ELEZIONI

Cine 34

19:15 – CAMERE DA LETTO

21:11 – POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – POLIZIA ACCUSA: IL SERVIZIO SEGRETO UCCIDE – 2 PARTE

23:16 – LA CITTA’ GIOCA D’AZZARDO

01:15 – PANE, BURRO E MARMELLATA

03:00 – MARIONETTE

Rai Movie

19:20 – Totò contro i quattro

21:10 – Litigi d’amore

23:05 – Un padre, una figlia

01:25 – Tanner Hall – Storia di un’amicizia

02:55 – Marina

05:00 – Sinbad il marinaio

Paramount Channel

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Cowboys & Aliens –

23:00 – The Eagle –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:00 – Law & Order: Criminal Intent –

Iris

18:49 – NELLA MORSA DEL RAGNO

21:00 – EFFETTI COLLATERALI

23:23 – THIRD PERSON

01:51 – GLI SPOSI DELL’ANNO SECONDO

03:27 – CIAKNEWS

03:31 – LA PASION TURCA

05:22 – LA VENDETTA

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Milano –

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Catania –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Gargano –

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Liguria –

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Firenze –

23:45 – Italia’s Got Talent – Audizioni –

01:45 – Babbo Natale cercasi

03:30 – Donne Detective – Ep. 6 –

Italia 2

18:20 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – L’ORDINE SEGRETO

18:44 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA MASCHERA MISTERIOSA

19:10 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LA BAMBOLA DEL DIAVOLO

19:35 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – L’AVVENTURA AL POLO NORD

20:04 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – LUPIN E L’EROICA DI BEETHOVEN

20:35 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – SUPER LUPIN

21:00 – MY HERO ACADEMIA – NOMI DA EROI

21:30 – THE BIG BANG THEORY – IL DISLOCAMENTO DELLE INTERIORA DEL PESCE

La 5

21:10 – IL MIO AMICO NANUK – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL MIO AMICO NANUK – 2 PARTE

23:05 – INGA LINDSTROM – OMBRE DEL PASSATO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – INGA LINDSTROM – OMBRE DEL PASSATO – 2 PARTE

NOVE

19:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.8

20:30 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.5

21:25 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 1′ Stagione Ep.49

22:10 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.48

23:30 – Airport Security Ireland 1′ Stagione Ep.3

23:55 – Airport Security Ireland 1′ Stagione Ep.4

00:15 – Airport Security Ireland 1′ Stagione Ep.5

00:35 – Airport Security Spagna 3′ Stagione Ep.10

Cielo

18:00 – Ghostbusters II

19:45 – Affari al buio Donatore di organi

20:15 – Affari di famiglia Un poster straordinario

20:45 – Affari di famiglia Autentico Rembrandt

21:15 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

23:15 – Kiki & i segreti del sesso

01:00 – Sex Mundi Ep. 9

02:00 – La cultura del sesso Shanghai

La7

18:00 – Josephine, Ange Gardien – La testa tra le stelle

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – La banda Baader Meinhof

04:15 – L’Aria Che Tira – Il Diario (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy – Memories

00:50 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

02:25 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:20 – Supernatural –

19:20 – Supernatural –

20:20 – Supernatural –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – Con Air –

01:30 – Top Gear Gold –

02:30 – Top Gear Gold –

Food Network

18:00 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli 1′ Stagione Ep.3

19:00 – Shop Cook Win – La sfida dei carrelli 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.22

20:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.16

21:00 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.8

21:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.23

22:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.13

22:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.14

TOP CRIME

18:31 – MOTIVE I – SENZA PIETA’

19:25 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 1 PARTE

20:11 – TGCOM24

20:12 – METEO.IT

20:14 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 2 PARTE

21:10 – THE CLOSER V – LA VITA

22:00 – THE CLOSER V – TRASFORMAZIONE

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIX – TERRA INESPLORATA

GIALLO TV

18:20 – Profiling 4′ Stagione Ep.4

19:20 – Tandem 2′ Stagione Ep.1

20:15 – Tandem 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera 9′ Stagione Ep.3

22:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.6

23:10 – Vera 8′ Stagione Ep.1

01:05 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.9

02:05 – Torbidi delitti 4′ Stagione Ep.10

Rai 5

18:40 – Fittizio Rai News Giorno 13314089

18:45 – Giselle di Akram Khan (English National Ballet)

20:30 – Auditorium! Roma Gospel Festival 2019 – Harlem Gospel Choir Prima Visione RAI

21:15 – Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente Da Kiev a Odessa ep 1 Prima Visione

22:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi Tre confini in Val Canale Prima Visione RAI

23:10 – Still life

00:40 – Fittizio Rai News Notte 13314159

00:45 – Tuttifrutti

Rai Premium

18:35 – Fuoriclasse 2 – La sorpresa ep.1

19:30 – Fuoriclasse 2 – Il dubbio ep.2

20:25 – Fuoriclasse 2 – La verità ep.3

21:20 – Il cantante mascherato – p.3

23:55 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.66

00:40 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.67

01:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.68

02:05 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.69

Mediaset Extra

18:45 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:15 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Le Piace La Musica, Le Piace Ballare + Grandi Sfilate

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – ASPETTANDO PERLANERA

22:00 – Jennifer: Storia Di Una Donna Novela News

00:00 – ASPETTANDO PERLANERA

TV2000

18:01 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Illustri conosciuti

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:25 – Soul

21:03 – Vento di primavera

23:10 – Effetto notte

23:21 – Effetto notte

23:51 – Angelus

VH1

19:00 – Best of 2020 –

20:00 – Una coppia in affari –

20:30 – Una coppia in affari –

21:00 – Una coppia in affari –

21:30 – 2020 Grammy Nominations Special –

22:20 – Ink Master –

23:00 – Hotel da Incubo –

23:50 – Hotel da Incubo –

Italia 7 Gold

19:00 – TG7 REGIONE

19:30 – FOCUS SALUTE

19:45 – TACKLE

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CROSSOVER

00:00 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – Il mistero della scomparsa della megafauna

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:30 – Allocuzione – Divieto di discriminazione

20:35 – Meteo

La2

18:00 – La domenica sportiva

19:45 – Domenica Sprint

20:05 – Delitti in paradiso – Episodio 2

21:00 – Baywatch

22:55 – Sguardi sul mondo – Medi – Tiere

23:45 – Le week-end

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:50 – Pallanuoto Maschile : Camp.ti Europei 2020 – Finalissima

20:35 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 20a giornata:

22:45 – Ciclismo : Tour Down Under 2020 6a tappa: Mc – Laren Vale – Willunga Hill

23:15 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Gala’ Exhibition

01:45 – Atletica Leggera (FIDAL): Cross dei 5 Mulini 2020

03:00 – Ciclismo : Tour Down Under 2020 6a tappa: Mc – Laren Vale – Willunga Hill

03:25 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20

04:30 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 17a giornata: Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

Rai Sport

18:50 – Pallanuoto Maschile : Camp.ti Europei 2020 – Finalissima

20:35 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 20a giornata:

22:45 – Ciclismo : Tour Down Under 2020 6a tappa: Mc – Laren Vale – Willunga Hill

23:15 – Pattinaggio di Figura : Campionati Europei 2020 Graz (AUT) – Gala’ Exhibition

01:45 – Pallanuoto Femminile : Camp.ti Europei 2020- Finale

03:05 – Pallanuoto Maschile : Camp.ti Europei 2020- Finale

04:45 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 2019/2020 17a giornata: Allianz Milano – Sir Safety Conad Perugia

SuperTennis

19:00 – ATP 250 Doha Wawrinka vs Bedene

21:00 – Melbourne Today

21:15 – WTA Adelaide Halep vs Tomaljanovic

Euro Sport

18:45 – Combinata Nordica Coppa del Mondo HS 140 (da Oberstdorf, Germania) Differita

19:15 – Combinata Nordica Coppa del Mondo 10 km Gundersen (da Oberstdorf, Germania) Differita

19:50 – Informazione Flash News

19:55 – Biliardo European Masters Finale Live

23:00 – Ciclismo Pro Series 1a tappa, dall’Argentina Live

00:30 – Informazione Flash News

00:35 – Tennis Australian Open Ottavi, da Melbourne, Australia

00:55 – Tennis Australian Open Ottavi, da Melbourne, Australia Live

SportItalia

19:20 – Trackynews

19:30 – Hard Trek

20:00 – Go Kart TV

20:30 – On Race TV

21:00 – Corinthians-Flamengo

23:00 – Ruote in Pista

23:20 – Figueirense-Atletico

23:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – WINX CLUB 8 – EP.20

18:25 – BING – EP.5

18:30 – BING – EP.6

18:35 – BING – EP.7

18:40 – BING – EP.8

18:50 – MASHA E ORSO 3 – EP.12

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.13

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.14

Boing

18:20 – Craig

18:50 – Teen Titans Go !

19:15 – Teen Titans Go !

19:50 – SCOOBY-DOO & BATMAN IL CASO IRRISOLTO ®

21:25 – Steven Universe

22:20 – Dragon Ball Super new ®

23:30 – Ninjago S6 + S7+S8

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Pingu in Città

18:30 – Paw Patrol

18:55 – Paw Patrol

19:10 – Top Wing

19:35 – Top Wing

19:50 – Mike il Carlino

20:10 – Mike il Carlino

20:25 – Tom & Jerry

Frisbee

18:15 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.5

18:40 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.6

19:05 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.7

19:35 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.9

20:30 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.19

20:55 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.20

21:20 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.15

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.13

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.7

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.8

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.9

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.10

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.11

20:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.12

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:10 – Io, Elvis Riboldi

19:35 – Io, Elvis Riboldi

20:00 – New School

20:25 – Ready.Music.Play!

20:50 – Spirit: Riding Free

21:15 – Spirit: Riding Free

Super

18:20 – Nicky, Ricky, Dicky and Dawn

18:45 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – New School

Disney Channel

18:00 – Liv e Maddie California Style Una sfida alla Rooney

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Fornix

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Camaleonte

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Animaestro

19:45 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Papà mannaro

20:10 – Come creare il ragazzo perfetto

21:40 – Liv e Maddie Viva Halloween!

22:05 – Liv e Maddie Dolci 16 anni

HGTV – HOME GARDEN TV

21:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

23:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

Rai Storia

18:00 – a.C.d.C.

19:00 – Speciali Storia – Archivi, miniere di storia

19:30 – Senza distinzione di genere

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Eventi – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il figlio di Saul

23:10 – Inferno nei mari

Motor Trend Italia

18:35 – Street Customs: Las Vegas 4′ Stagione Ep.3

19:30 – Street Customs: Las Vegas 4′ Stagione Ep.4

20:25 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Fast N’ Loud 1′ Stagione Ep.4

22:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.17

23:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.18

00:10 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.6

01:05 – Fast N’ Loud 5′ Stagione Ep.1

DMAX

18:30 – River Monsters 4′ Stagione Ep.1

19:30 – River Monsters 4′ Stagione Ep.2

20:30 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.5

21:00 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.6

21:25 – Airport Security Spagna – 1^TV 6′ Stagione Ep.11

21:50 – Airport Security Spagna – 1^TV 6′ Stagione Ep.12

22:20 – Nudi e crudi Francia 1′ Stagione Ep.10

23:45 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – SCOPRIAMO LA STORIA – MAO

19:15 – I SEGRETI DELLA BIBBIA (DI K. EGGERT) – LE VERITA’ PERDUTE

20:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – PARCO DI YELLOWSTONE – LUNGO IL FIUME SELVAGGIO

21:15 – albert goering : l’altra faccia del male

22:15 – Karl plagge: il nazista che salvo’ gli ebrei

23:15 – A german life – La segretaria di Goebbels – 1 parte

00:09 – TGCOM24

00:15 – METEO FOCUS

RealTime

18:50 – Primo appuntamento Ep. 3

20:15 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Piccole bugie

22:10 – 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni Campo di battaglia Prima TV

00:05 – The Bad Skin Clinic Ep. 7

01:00 – The Bad Skin Clinic Ep. 8

01:50 – The Bad Skin Clinic Ep. 1

02:40 – The Bad Skin Clinic Ep. 2

03:30 – The Bad Skin Clinic Ep. 3

Rai Scuola

18:00 – 3Ways2 episodio 5 Replica

18:15 – Inglese Edgar Allan Poe – The last four days – Chapter 1 Replica

18:40 – What did they say? Puntata 8 Replica

18:45 – The Language of Business episodio 22 Replica

19:00 – Italia viaggio nella bellezza Sovana e Pitigliano, un viaggio nel tempo Replica

19:50 – EATING FOR LIFE – MANGIARE PER VIVERE Mangiare per vivere (Eating for Life) Replica

20:40 – Memex Nautilus – La scienza dei Vulcani Replica

21:15 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 17): Catalina Curceanu, fisica Replica

LaEffe

18:10 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

19:10 – RED – Fotografi On the Road 1′ Stagione Ep.3

19:40 – RED – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 1′ Stagione Ep.3

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.11

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

22:10 – Poldark I Classici in TV. 5′ Stagione Ep.7

23:15 – Poldark I Classici in TV. 5′ Stagione Ep.8

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 6

18:35 – Come è fatto Ep. 7

19:05 – Come è fatto Ep. 8

19:30 – Come è fatto Ep. 9

20:00 – Come è fatto Ep. 10

20:30 – Come è fatto Ep. 11

21:00 – Scherzi della natura Il colpevole Prima TV

21:30 – Scherzi della natura Le uova Prima TV

Sky Uno

18:10 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

19:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 5

20:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 6

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Master – Chef Italia Ep. 11

00:30 – Master – Chef Italia Ep. 12

01:45 – Master – Chef Magazine Ep. 20

02:00 – Master – Chef Magazine Ep. 21

Sky Cinema 1

19:10 – Four Brothers – Quattro fratelli

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Driven – Il caso De – Lorean Prima TV

23:15 – The New Pope Ep. 5

00:05 – The New Pope Ep. 6

01:00 – Darkest Minds

02:50 – Captive State

04:45 – Contraband

SKY Cinema Family

19:15 – Asso di cuori

21:00 – Sydney White – Biancaneve al college

22:50 – Ace Ventura 3

00:25 – Rango

02:15 – La grande fuga del nonno

03:35 – Asso di cuori

05:15 – Oggi è sempre Natale

Sky Cinema Romance

18:40 – Jerry Maguire

21:00 – Il trono di cuori

22:35 – Se sposti un posto a tavola

00:05 – W.E. – Edward e Wallis

02:05 – Laguna blu: Il risveglio

03:40 – Tutti insieme appassionatamente

Sky Cinema Collection

18:50 – Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto

23:30 – Il regno di Wuba

01:30 – Le avventure di Fiocco di Neve

03:00 – Il tesoro perduto

04:35 – Heidi

Sky Cinema Action

19:10 – I mercenari 2

21:00 – Revenge

22:55 – C’era una volta in Messico

00:45 – Arriva un cavaliere libero e selvaggio

02:45 – Exit Speed

04:20 – Revenge

Fox

18:10 – I Simpson Il pulmino

18:35 – I Simpson L’ultima tentazione di Krusty

19:00 – I Simpson Imbroglio imbrogliato

19:25 – Modern Family Imbrogli

19:50 – Modern Family Sotto pressione

20:10 – The Big Bang Theory Il binario del Terminator

20:35 – The Big Bang Theory L’aggregazione dei fermacapelli

21:00 – The Big Bang Theory La giustapposizione della nuova inquilina

Premium Cinema

19:30 – MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA

21:15 – John Q

23:20 – IL FUGGITIVO (DI A. DAVIS)

01:35 – HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1

03:40 – SMALLFOOT: IL MIO AMICO DELLE NEVI

Premium Action

18:01 – THE LAST SHIP IV – LA FESTA

18:49 – THE LAST SHIP IV – IL LAZZARETTO

19:37 – SUPERNATURAL XII – HO UCCISO HITLER

20:25 – SUPERNATURAL XII – CELEBRANDO LA VITA DI ASA FOX

21:15 – GOTHAM IV – SETE DI VENDETTA

22:04 – GOTHAM IV – IL GIOCO DELLE TRE ZUPPE

22:55 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – CACCIA ALLA STREGA

23:43 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – MISSIONE PUNK

Mya

18:41 – LEGACIES II – DA QUANDO PARLI GIAPPONESE?

19:35 – CHICAGO MED IV – UN’ORRIBILE VERITA’

20:24 – CHICAGO MED IV – VECCHIE E NUOVE FIAMME

21:15 – YOUNG SHELDON II – UNA RAZZA DI SUPERUOMINI E UNA LETTERA AD ALF

21:38 – YOUNG SHELDON II – UN MAL DI PANCIA E LA METAFORA DELLA BALENA

22:01 – BOB HEARTS ABISHOLA – UN UCCELLO PUO’ AMARE UN PESCE – 1aTV

22:26 – BOB HEARTS ABISHOLA – HAMBURGER QUADRATO, PANINO ROTONDO – 1aTV

22:53 – SUITS IX – MULINI A VENTO