Salvini: “La battuta sul vino? Giani preoccupato per la ricandidatura”

FIRENZE – “Stasera beviamo vini toscani e abruzzesi, così facciamo un gemellaggio. Ho invitato il governatore della Toscana e il governatore dell’Abruzzo, così faremo una sana e onesta competizione. Ormai mangio quotidianamente la pappa al pomodoro e il lampredotto. Insomma nella terra di ‘Amici miei’ che la sinistra monti la polemica su una battuta sul vino, a meno che Giani non abbia altri argomenti. Capisco la preoccupazione di chi da governatore uscente non è ancora stato indicato come ricandidato”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Firenze parlando con i giornalisti sulla battuta sul vino e sui toscani, a margine della cena de “Il Mondo al contrario”, insieme al vicesegretario del Carroccio ed eurodeputato Roberto Vannacci.