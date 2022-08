6 italiani su 10 partono ad agosto

MILANO – 6 italiani su 10 si concedono una vacanza ad agosto. A tracciare un bilancio è il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it, che lo scorso 10 agosto ha intervistato un campione di 2 mila viaggiatori di entrambi i sessi. Dal sondaggio, risulta che per l’estate 2022 agli italiani piace tornare nelle mete nazionali già visitate (62%), scegliendo tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% del campione intervistato da Vamonos-Vacanze.it per raggiungere le località di vacanza.

Insomma vince la vacanza a chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che – secondo quanto osservano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it – continuano ad attirare viaggiatori da tutto il territorio nazionale. L’identikit della vacanza estiva 2022, insomma, è chiaro: gli italiani cercano soprattutto località di mare (65%), le cercano in Italia (62%) e prediligono gli spazi all’aperto (22%), riconoscendo al nostro Paese una significativa capacità di accoglienza per via del suo clima eccellente (per il 68%), dell’enogastronomia (54%) e della possibilità di arricchirsi culturalmente (47%).

Per via della pandemia, per il 22% degli italiani è cresciuta la propensione per le vacanze all’aria aperta, ma si tratta solo di una questione di «revenge tourism», volendosi prendere una rivincita per le restrizioni subite. Il contagio – invece – non preoccupa più nessuno: solo il 2% degli intervistati che ha dichiarato di non partire per paura del contagio. Preoccupa piuttosto il 24% del campione la situazione economica per via del caro carburante e dell’inflazione. In particolare ad agosto la Puglia attirerà quest’anno il 12% dei vacanzieri interni, seguita dalla Sardegna con l’11% e dalla Sicilia con il 10%. Seguono poi Emilia-Romagna (8%), Campania (7%), Toscana (6%) e Calabria (5%).

Le offerte più vantaggiose? I «last minute» di Vamonos-Vacanze.it includono vacanze da 999 euro per 7 notti nella splendida Pugnochiuso (Puglia) e da 1.099 euro per 7 notti a Santa Teresa di Gallura (Sardegna). Per Ferragosto, ma anche per le settimane successive, moltissime sono le offerte veramente vantaggiose. E, per chi vuole andare all’estero, Vamonos-Vacanze.it propone crociere MSC in Grecia, Mykonos e Croazia a partire da 999 euro (per 7 giorni) ed una fantastica Ibiza a 1.699 euro per un analogo periodo di vacanza. Info: www.vamonos-vacanze.it.