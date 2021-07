ShorTS International Film Festival: una giornata dedicata ai bambini

Sarà una giornata dedicata ai più piccoli quella di mercoledì 7 luglio a ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio.

Mercoledì 7 luglio appuntamento con i cortometraggi di Shorter Kids’n’Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. Vero e proprio “festival nel festival”, questa sezione punta a far conoscere la settima arte e il mondo dei cortometraggi anche ad un pubblico giovane attraverso una sezione pensata apposta per bambini e ragazzi all’interno della storica manifestazione triestina.

E se, anno dopo anno, i migliori film di Shorter Kids’n’Teens sono proclamati grazie alle votazioni di bambini e ragazzi, l’edizione 2021 del festival ha introdotto una speciale novità che vede la platea di giovanissimi cinephiles ancor più protagonisti.

La selezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Shorter Kids’n’Teens 2021, infatti, è stata curata quest’anno da un gruppo di giovanissimi Selecters (composto in totale da 8 bambine/i in un’età compresa dagli 8 ai 10 anni e da 8 ragazze/i tra gli 11 e i 14 anni), che hanno vissuto un’esperienza di divertimento e formazione unica nel panorama nazionale, grazie alla quale hanno potuto apprendere i segreti che rendono un cortometraggio un film speciale, capace di divertire ma anche di emozionare e, soprattutto, far riflettere il pubblico.

L’appuntamento con la selezione Shorter Kids è mercoledì 7 luglio alle ore 17.00 presso il Cinema Ariston di Trieste: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, durante il quale i piccoli giurati sceglieranno il corto vincitore.

La serata di mercoledì 7 luglio al Cinema Ariston prosegue alle ore 20.00 con la proiezione di “Lumina” di Samuele Sestieri, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente. Presentato a Rotterdam e alla 57° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, nel suo primo film il regista Samuele Sestieri realizza una fiaba moderna sull’amore e sulle immagini, girata tra alcuni piccoli borghi dimenticati della Basilicata e luoghi nascosti del Lazio. Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia, è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore.

Anche mercoledì 7 luglio alle ore 21.00 appuntamento serale al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini con il cinema breve di Maremetraggio, sezione competitiva di ShorTS International Film Festival dedicata ai migliori cortometraggi del panorama internazionale.

ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: MIC – Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste, Fondazione CRTrieste, EstEnergy – Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYmovies. Si ringrazia la Fondazione K. F. Casali.

PROGRAMMA DI MERCOLEDì 7 LUGLIO

Ore 17.00 – Cinema Ariston | Shorter Kids

One Stormy Night di Gil Alkabetz (D 2019, 9’)

Lupin di Helene Ducrocq (F 2020, 11’)

Monkey Domino di Ulf Grenzer (D 2021, 4’)

La mucca nel cielo di Francesco Filippini (I 2020, 14’)

Tobi and the Turbobus di Verena Fels, Marc Angele (D 2020, 7’)

Daisies and Sparrows di Ervin Han (SGP 2020, 13’)

Inflated di Louis Changeur (F 2020, 6’)

Là dove la notte di Francesco Filippini (I 2020, 13’)

Space Box di Francesco Carrieri (I 2020, 14’)

Message for You di Axel Dumont (B 2021, 3’)

Ore 18.30→20.30 – Casa del Cinema

ShorTS Virtual Reality

Ore 20.00 – Cinema Ariston

Nuove impronte

Lumina di Samuele Sestieri

Ore 21.00 – Giardino Pubblico

Maremetraggio | Compilation #07

Dante. Beatrice di Iryna Kodjukova (BY 2019, 13’)

Excuse Me, Miss, Miss, Miss di Sonny Calvento (RP 2019, 16’)

Perpetual Night di Pedro Peralta (P-F 2020, 17’)

Balkanika di Lu Pulici (I 2020, 5’)

Between You and Milagros di Mariana Saffon Ramírez (CO 2020, 20’)

Cayenne di Simon Gionet (CDN 2020, 11’)

Stupid di Sebastián Torres (MEX 2019, 9’)

Eggshell di Ryan William Harris (IRL-I 2020, 14’)

The Two Idiots di Thibault Segouin (F 2020, 19’)