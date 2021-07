Silent City Festival, teatro in musica per l’infanzia a Matera: programma

La musica colta è anche per i bambini, grazie alla rassegna organizzata da Compagnia Teatrale L’Albero e Basilicata Circuito Musicale

MATERA – Un festival di musica colta classica e contemporanea dedicato ai bambini e alla famiglie. È Silent City Festival, rassegna ideata e organizzata dalla Compagnia Teatrale L’Albero e dal Basilicata Circuito Musicale, che si svolgerà nei giardini della sede “Domenico Ridola” del Museo Nazionale di Matera dal 27 al 29 luglio 2021. Nel programma, pensato interamente per l’infanzia, passeggiate urbane, laboratori musicali ed esperienziali, spettacoli che mettono insieme tutti i linguaggi a supporto della musica: dall’opera lirica alla danza, dalla letteratura alla tecnologia. Una varietà di proposte per bambini e bambine di tutte le fasce d’età da 0 a 12 anni, a cui si affiancheranno workshop rivolti a genitori ed educatori.

Da anni la Compagnia Teatrale L’Albero si impegna, in Basilicata e in Europa, nel far scoprire a nuovi pubblici la musica classica e l’opera lirica. Silent City Festival è un nuovo importante passaggio nella città dei Sassi del percorso intrapreso dalle direttrici artistiche della compagnia Vania Cauzillo e Alessandra Maltempo: «Dopo l’esperienza di “Silent City”, l’opera lirica scritta dai bambini e dai cittadini di Matera per l’anno della Capitale Europea della Cultura 2019 e la prima a essere completamente accessibile per pubblici disabili, volevamo raccogliere l’eredità di quella spinta a creare uno spazio di crescita artistica per chi normalmente viene escluso dalla programmazione culturale: i più piccoli. Da due anni collaboriamo con la Facoltà di Scienze della formazione primaria dell’Università degli Studi della Basilicata, nel laboratorio di Storia della musica. Il confronto con i futuri insegnanti ci ha fortemente stimolato a creare questo momento per tutti quelli che si prendono cura delle infanzie con la musica».

«In Basilicata esistono pochissimi spazi per la musica colta e di qualità per l’infanzia. Oggi, grazie a una forte alleanza con Basilicata Circuito Musicale, riusciamo a offrire per la prima volta una rassegna che si pone l’obiettivo di far tornare famiglie e bambini ad ascoltare musica, attraverso una programmazione espressamente pensata per loro, dal repertorio classico a composizioni contemporanee ideate e immaginate proprio per il pubblico dell’infanzia, come “Il piccolo principe” o “La regina delle nevi”, tra i titoli in programma. Dopo questi due anni in cui tutti abbiamo sentito la mancanza del rito eterno del teatro, abbiamo ancora più voglia di lavorare per le prossime generazioni e di essere il loro strumento per nutrirsi di bellezza».

In questo comune intento si unisce con entusiasmo Saverio Vizziello, direttore artistico del Basilicata Circuito Musicale: «Il nostro circuito propone una media di cento concerti all’anno in Basilicata, sia in provincia di Potenza che di Matera, sostenendosi grazie ai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Basilicata grazie alla Legge Regionale n. 37/2014, di comuni, sponsor e attraverso lo sbigliettamento. Silent City Festival rappresenta per noi una novità, un’occasione importante per iniziare, anche in virtù della ripartenza, un lavoro sulle famiglie che possa essere propedeutico alla creazione del pubblico di domani, rappresentato dai bambini di oggi».

A sostenere il progetto l’azienda Calia Italia, che così commenta con le parole di Mariarosaria Calia, ufficio marketing e comunicazione: «L’architetto Saverio Calia costituisce nel 1990 la sezione Calia Cultura con l’obiettivo di favorire non solo lo sviluppo economico del territorio nel quale Calia Italia opera da oltre 56 anni, ma anche di promuovere quello sociale e culturale. Quello tra l’azienda e il territorio è un rapporto osmotico, basato sulla responsabilità, sulla partecipazione e sulla gratitudine. Silent City Festival è una di quelle iniziative che siamo orgogliosi di sostenere per la sua portata innovativa e rivoluzionaria. Quale obiettivo più grande se non quello di avvicinare al teatro, alla musica e ai libri gli abitanti di domani?».

Tutti gli appuntamenti di Silent City Festival sono su prenotazione. I biglietti sono acquistabili in prevendita presso la biglietteria del Festival Duni (tel. 0835/1973420), la Cartolibreria Montemurro (tel. 0835/333411) e prenotabili online su www.silentcityfestival.it. Per informazioni, è possibile contattare il numero 351/8251270 oppure scrivere un’email a info@silentcityfestival.it.

Silent City Festival è un progetto di Compagnia Teatrale L’Albero, Basilicata Circuito Musicale e Accademia degli Stracuriosi, in collaborazione con Libreria 365 Storie, Vulcanica, Uisp Matera, Volontari Open Culture 2019, con il patrocinio di Museo Nazionale di Matera, partner tecnici Fra i Sassi Residence e Calia Italia.

Silent City Festival. Teatro in musica per l’infanzia 27-28-29 luglio 2021

Giardini del Museo Nazionale di Matera – Sede Ridola, via Domenico Ridola, 24 – Matera

Un progetto di: Compagnia Teatrale L’Albero, Basilicata Circuito Musicale, Accademia degli Stracuriosi con il patrocinio di: Museo Nazionale di Matera

In collaborazione con: 365 Storie. Libreria per bambini e ragazzi, Vulcanica Associazione Culturale, Uisp Matera, Volontari Open Culture 2019

Partner tecnici: Calia Italia | Fra i Sassi Residence

martedì 27 luglio 2021

ore 10.30

Opera Silent City Experience

Passeggiata urbana

A cura di Compagnia Teatrale L’Albero

per famiglie con bambini e bambine da 6 anni con accompagnatore

ore 11.00

Note piccolissime

Laboratorio musicale

A cura di CrescenDO (di Laura Sacco, musicista, musicoterapista, operatrice musicale per l’infanzia)

per bambini e bambine da 0 a 3 anni

ore 17.00

La mia voce fa così

Laboratorio esperienza

A cura di Nicola Laterza, consulente educativo musicale

per bambini e bambine da 8 a 12 anni (senza accompagnatore)

ore 18.00

Il Piccolo Principe

Spettacolo di teatro e musica

Una produzione Orchestra Senzaspine (Bologna)

per bambini e bambine da 6 anni

mercoledì 28 luglio 2021

ore 9.45

La musica nei libri per l’infanzia

Workshop per adulti

A cura della Libreria 365 Storie

per genitori ed educatori

ore 10.30

Opera Silent City Experience

Passeggiata urbana

A cura di Compagnia Teatrale L’Albero

per famiglie con bambini e bambine da 6 anni con accompagnatore

ore 11.00

Leggimi tutto! Leggimi bene!

Workshop per adulti

A cura dell’Accademia degli Stracuriosi

per genitori ed educatori di bambini e bambine da 0 a 6 anni

ore 18.00

La Regina delle Nevi

Spettacolo di musica e narrazione

Favola adattata e musica composta da Matteo Manzilli

per bambini e bambine dai 3 anni

giovedì 29 luglio 2021

ore 10.30

Opera Silent City Experience

Passeggiata urbana

A cura di Compagnia Teatrale L’Albero

per famiglie con bambini e bambine da 6 anni con accompagnatore

ore 11.00

Play with me!

Laboratorio esperienza

A cura dell’Accademia degli Stracuriosi

per genitori e bambini e bambine da 6 a 10 anni

ore 17.00

Tocca come suona

Laboratorio esperienza

A cura di Mimma Bruna Giovinazzo, artista del riciclo

per bambini e bambine da 7 a 12 anni (senza accompagnatore)

ore 18.00

Stupori

Spettacolo di musica e danza

Una co-produzione L’Albero e Asd Oltredanza

Flauto traverso: Davide Giove

per bambini e bambine da 0 a 3 anni (con accompagnatore)

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione. Prevendita biglietti: