Simona Ventura ospite a Radio Subasio il 5 ottobre

Una delle donne più note del panorama televisivo nazionale inaugura la nuova stagione di Speciale Per Un’Ora d’Amore

Per la nuova stagione di “Speciale Per Un’Ora d’Amore”, Radio Subasio ha scelto una delle donne più note del panorama televisivo nazionale: Simona Ventura. Il programma cult dell’emittente, che nella sua versione speciale ospita i cantanti più popolari, a partire da Venerdì 5 ottobre alle 22,00 vedrà protagonisti anche i personaggi più celebri della tv. E chi meglio di “Super Simo” può afferrare il testimone di un’ideale staffetta tra media diversi, all’insegna del romanticismo e delle canzoni del cuore?

Impostasi per la sua verve ed ironia, nell’arco di una carriera ultradecennale, Simona Ventura è stata capace di attraversare format diversi, con professionale allegria e umanità, conquistando il pubblico. Padrona di casa a Temptation Island Vip su Canale 5, sarà chiamata ora ad aprire il suo cuore, piuttosto che far parlare quello altrui.

In “Speciale Per Un’Ora d’Amore”, infatti, l’ospite affiancato dalla speaker del programma (Roberta Reversi) presenta in autonomia le sue 6 canzoni d’amore, così da comporre una personalissima scaletta da motivare e condividere con gli ascoltatori.

“Speciale Per Un’Ora d’Amore”, diventa ancora più prezioso, all’insegna dei “suoni, emozioni e sogni” che permeano 24 ore su 24 le atmosfere di Radio Subasio.

