Spidey e i suoi Fantastici Amici: in edicola il primo numero

La rivista per i veri eroi pronti a combattere il male. In regalo l’esclusivo quad a retrocarica di Spidey

È arrivato il momento di entrare in azione! Da martedì 19 ottobre è disponibile in edicola il primo numero di Spidey e i suoi Fantastici Amici, la rivista dell’omonima serie tv a cartoni (ora disponibile su Disney +) ispirata alle avventure di Spider-Man.

Peter Parker, dopo esser stato morso da un ragno radioattivo, è diventato l’amichevole Spidey di quartiere. Il ragazzo, amante della scienza, usa il suo ingegno per creare invenzioni, come il lancia-ragnatele, e per risolvere problemi. Nel corso delle varie missioni, Spidey non è di certo solo, ma può avvalersi di un’incredibile squadra di amici. Con lui ci sono Spin, un eroe entusiasta e divertente con la passione per la pittura e il disegno, e Ghost-Spider, tra le migliori eroine in città: le sue abilità investigative sono eccezionali, e possiede un certo talento nel muoversi con furtività.

In questa prima uscita il compito principale è di impedire a Goblin, un imbroglione a cui piace usare gadget per fare scherzi, di guastare le feste a tutti! Con lui, ci sono i malvagi Rhino e Dock Ock, pronti ad aiutarlo nelle sue malefatte.

Unirsi alla squadra di Spidey sarà un gran divertimento! Sono infatti presenti numerosi giochi e attività in cui mettere alla prova le proprie abilità, tra cui disegni da colorare, un fumetto da leggere, maschere dei super eroi da creare e indossare, ed esercizi per allenarsi a contare. Ci sono poi le super missioni, da compiere da soli per ottenere un distintivo.

Il primo numero di Spidey e i Suoi Fantastici Amici è disponibile in edicola e su Panini.it da martedì 19 ottobre al prezzo di 4,90 €.