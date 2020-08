Stelle Cadenti agosto 2020: dove vederle in Italia

Notti d’estate a ritmo di stelle e desideri: il mese di agosto 2020 è pronto per regalare come ogni anno un grande spettacolo a chi vorrà alzare gli occhi al cielo e perdersi tra le sue meraviglie.

Per chi volesse avventurarsi alla ricerca delle meteore e dei cieli stellati, Astronomitaly ha redatto una guida su quando e come godere al meglio di questo spettacolo naturale che ci regala il cielo estivo, a cominciare dalla ricerca di un luogo buio e con un’ampia visuale fino all’individuazione della Costellazione di Perseo ed altri suggerimenti utili.

Per vivere invece queste emozioni in compagnia e guidati da un esperto Astronomitaly ha organizzato come ogni anno diverse serate in varie parti d’Italia, in stretta collaborazione con i partner locali.

Ogni appuntamento si propone quale occasione per valorizzare le bellezze del territorio attraverso l’osservazione astronomica guidata, ad occhio nudo e con un telescopio professionale, in un connubio ideale con l’enogastronomia e la natura.

Gli strumenti saranno igienizzati a ogni utilizzo, in ottemperanza a tutte le normative anti-Covid, per permettere un’osservazione astronomica in tutta sicurezza.

Eventi per ammirare le stelle con Astronomitaly in tutta l’Italia:

