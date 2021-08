“Sulla scia del gigante gentile”, il romanzo di esordio di Rino Surace

Il protagonista vive la propria giovinezza negli anni Settanta. Un romanzo che ha sullo sfondo la colonna sonora di un’intera generazione

GENOVA – Si intitola “Sulla scia del gigante gentile” (Il Canneto Editore) ed é disponibile online il libro di esordio di Rino Surace, professionista nel settore della comunicazione e in quello dell’organizzazione di fiere e grandi eventi a Genova e in Liguria.

Il protagonista di questo romanzo vive la propria giovinezza negli anni Settanta, anni caldi in Italia per le violenze di piazza e la lotta armata, ma anche anni fecondissimi per la nascita e lo sviluppo di band e artisti di generi musicali diversi come Gentle Giant, King Crimson, Grateful Dead, Frank Zappa, David Bowie, Barry White, Abba, dal rock al pop, dalla disco music al soul. Accanto al protagonista si muove uno sgangherato gruppo di “compagni” di partito e di scuola: Arco, Rollo, Luc, Sandrone, Pippo Cuscunà, Conco. Ciascuno con le sue preferenze, ma tutti accomunati da una viscerale passione per la musica. Intervallando numerosi flashback al ricordo di un concerto degli amati Gentle Giant, il Gigante Gentile del titolo, che fa da fil rouge all’intera storia, la voce narrante farà rivivere al lettore i litigi, gli amori, i cortei, le tensioni, gli addii di un gruppo di amici. Un romanzo di formazione che ha sullo sfondo la colonna sonora di un’intera generazione.