Tajani: “La disoccupazione cala grazie alle iniziative del governo”

ROMA – “Grazie alle iniziative del Governo continua a calare la disoccupazione in Italia. Oggi abbiamo il nuovo record storico di occupati. L’economia migliora e la crescita del PIL pro capite lo dimostra. Ora l’obiettivo è quello di aumentare i salari bassi e sostenere maggiormente le fasce più deboli. Una nostra proposta sarà quella di eliminare il pagamento dei contributi per chi guadagna fino a 9 € all’ora”.

E’ quanto scrive sul suo account X il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, commentando i dati sulla disoccupazione.