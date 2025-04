“Tesori d’Acquacoltura” incontro a Vinitaly il 6 aprile

VERONA – Il pesce è da sempre uno dei migliori alleati del vino a tavola. L’Associazione Piscicoltori Italiani, che rappresenta oltre il 90% delle imprese di acquacoltura della Penisola, non può pertanto mancare all’appuntamento di Vinitaly, dal 6 al 9 aprile, dove presenterà eccellenze provenienti dagli allevamenti di varie regioni.

Oltre ad alcune presenze in degustazioni insieme ad altri partner, l’API dà appuntamento nello stand di Confagricoltura (padiglione D), domenica 6 aprile, alle ore 14, per una degustazione guidata abbinata ai vini selezionati dall’AIS, l’Associazione Italiana Sommelier (posti limitati).

Titolo dell’incontro “I tesori d’acquacoltura”: riflettori puntati sulle specie minori, fiore all’occhiello di un settore che in Italia conta oltre 25 specie allevate in ambienti differenti: un caso unico di biodiversità nel panorama europeo.

In anteprima assoluta verranno presentati i filetti affumicati a freddo di carpione del Garda, esempio virtuoso di recupero e valorizzazione a vantaggio di tutta la zona di produzione. “Il carpione è una delle specie più pregiate del nostro territorio, a rischio estinzione – dichiara Matteo Leonardi, presidente dell’API -. Grazie all’impegno degli acquacoltori oggi possiamo riportarlo sulle tavole in una veste innovativa, senza perdere la sua identità”.

Non mancherà il caviale italiano, con numeri da record: 65 tonnellate annue, oltre l’85% destinate all’export, e una leadership europea ormai consolidata. Il prodotto, apprezzato nelle cucine di alto livello e nei mercati più esigenti, rappresenta oggi uno dei simboli dell’eccellenza ittica nazionale. Due le tipologie in degustazione, e in più un filetto di storione beluga affumicato.

Completano il percorso gustativo un salmerino alpino marinato e un filetto di trota iridea salmonata affumicato a freddo (trote del Trentino IGP).

A questo appuntamento si affiancano altri momenti di degustazione, formazione e promozione con le Unioni provinciali e le Federazioni regionali di Confagricoltura.