Un anno di riconoscimenti per Le Monde: brillano il Pinot Bianco 2024 e la Collezione “Le Icone”

PRATA DI PORDENONE (PN) – Una vera pioggia di stelle ha illuminato il percorso di Le Monde nel corso dell’ultimo anno, confermando il valore di un lavoro fondato su concretezza e un profondo legame con il territorio. I riconoscimenti ottenuti premiano la visione della cantina: un impegno costante nel rispettare i tempi della natura, custodire la tradizione e dare forma a vini che esprimono identità ed equilibrio.

PINOT BIANCO 2024: UN PUNTO FERMO CHE CONTINUA A BRILLARE

Il Pinot Bianco 2024 è il vino più premiato dell’anno. Oltre ad aver ottenuto i Tre Bicchieri del Gambero Rosso 2026, è entrato anche nella Top 100 Migliori Vini Italiani Winemag 2025 con 89 punti, lo stesso punteggio assegnato dal critico americano Antonio Galloni, fondatore di Vinous, che ha premiato con 90 punti anche il Pinot Grigio DOC Friuli 2024 e la Ribolla Gialla IGT Venezia Giulia 2024. Per l’undicesima volta il Pinot Bianco conquista i Tre Bicchieri, confermandosi uno dei pilastri della produzione Le Monde. La guida, giunta alla sua 37ª edizione, premia ogni anno i migliori vini italiani, capaci di dare lustro al territorio regionale. In questo scenario, il Pinot Bianco di Le Monde, ormai da molti anni detiene il primato. Con questo riconoscimento si riconferma ambasciatore del territorio friulano nel mondo, unendo tradizione e innovazione in un calice che parla la lingua dell’eccellenza.

LA COLLEZIONE “LE ICONE”: ESPRESSIONI AUTENTICHE DEL TERRITORIO

Anche la Collezione “Le Icone” ha confermato il valore del percorso intrapreso da Le Monde, riunendo quattro etichette che hanno ricevuto alcuni tra i punteggi più significativi dell’anno. Questi vini rappresentano la sintesi ultima dello stile Le Monde ed esprimono al meglio autenticità, gusto e carattere. Inaco DOC Friuli 2020 ha ottenuto 90 punti dal famoso critico e giornalista americano James Suckling, 92 punti secondo il Falstaff Friuli Trophy e 93 nella Top 100 Migliori Vini Italiani di Winemag. Accanto a Inaco, Alma DOC Friuli 2022 si è distinta con risultati altrettanto rilevanti: 92 punti secondo James Suckling, 93 per Falstaff e 92 per la guida Winemag 2025, confermando l’identità armonica che caratterizza questa etichetta. Il percorso della Collezione prosegue con Pratum DOC Friuli 2022 e .73 Merlot DOC Friuli 2020, apprezzati per equilibrio e profondità: entrambi hanno infatti ricevuto 93 punti da James Suckling e ben 95 da Winemag, tra i punteggi più alti ottenuti quest’anno dalla cantina.

Infine, dopo essere stato premiato con i Tre Bicchieri nel 2019, quest’anno lo Chardonnay 2024 ha ottenuto il Premio Qualità Prezzo nella Guida Berebene 2026 del Gambero Rosso, dedicata ai vini con il miglior rapporto qualità-prezzo. Un traguardo che sottolinea la volontà di Le Monde di rendere la qualità fruibile a un pubblico ampio.

Questi riconoscimenti non sono un punto d’arrivo, ma una tappa resa possibile dal lavoro quotidiano di tutta la squadra Le Monde, che guarda al futuro con lo stesso impegno e la stessa tenacia di sempre.