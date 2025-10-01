Van Dijk guida a Pisa il corso sui traumi nel calcio

Il Prof. Niek van Dijk dirige a Pisa il corso internazionale sui traumi del piede e della caviglia nel calciatore. Appuntamento il 3-4 ottobre al San Rossore Sport Village

PISA – Autorità mondiale in artroscopia e chirurgia della caviglia, il Professor Niek van Dijk è una presenza costante a Pisa alla Casa di Cura di San Rossore dove notoriamente ha operato atleti di fama mondiale. Il 3 e 4 ottobre, organizzato dalla San Rossore Academy, centro di formazione multidisciplinare della casa di Cura San Rossore, si svolgerà a Pisa il corso “Foot and ankle injuries in football: from A to Z” diretto dal Prof. Niek Van Dijk, un aggiornamento avanzato, e di approfondimento su tutte le tematiche relative alle lesioni della caviglia nel calciatore. Particolarmente indirizzato a ortopedici, podologi, fisioterapisti, medici sportivi e preparatori atletici, il corso è inserito nel programma nazionale ECM (Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina).

Il progetto formativo di carattere internazionale sarà aperto dai saluti dell’Avv. Andrea Madonna, CEO della Casa di Cura San Rossore. Voluto fortemente dal Gruppo Madonna, e in linea di continuità con gli investimenti in ricerca e aggiornamento medico scientifico, il corso è particolarmente legato al San Rossore Sport Village che della cura e della preparazione atletica, anche olimpionica, ha fatto la propria mission.

Gli specialisti che affiancheranno il Prof. Niek van Dijk durante i due giorni di formazione professionale e aggiornamento sono nomi importanti della medicina sportiva, quali: il Prof. Enrico Castellacci, Responsabile Medico della Nazionale Italiana di Calcio e Campione del Mondo nel 2006 e Presidente di L.A.M.I.C.A (Libera Associazione dei Medici Italiani del Calcio); la Dr.ssa Giulia Favilli, specialista di fama internazionale in chirurgia del piede e della caviglia; il Dr. Alessandro Paolicchi, Responsabile del reparto di radiodiagnostica della Casa di Cura San Rossore, specialista in diagnostica per Immagini; il Dr. Paolo Parchi, Direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana; il Dr. Giovanni Santarelli, Direttore del reparto di fisioterapia e riabilitazione del San Rossore Sport Village; il Dr. Pietro Spennacchio, (Lussemburgo), Chirurgo ortopedico specializzato in piede e caviglia – Centre Hospitalier de Luxembourg; il Prof. Hans Tol (Olanda), Professore di Medicina dello Sport presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Amsterdam (Amsterdam UMC-UvA). La sua ricerca si concentra sulla prevenzione e il trattamento delle lesioni muscolari e tendinee degli arti inferiori negli atleti.

Durante le sessioni di lavoro di venerdì e sabato si alterneranno una serie di contributi di particolare rilievo come: Distorsione alla caviglia: non esiste una distorsione alla caviglia semplice; Come tornare in campo dopo una distorsione alla caviglia; La distorsione alla caviglia alta; Instabilità della caviglia; I limiti della chirurgia a cielo aperto e dell’artroscopia; 20 anni di innovazione nel trattamento (artroscopico) dei disturbi della caviglia; Rotture acute del tendine di Achille; Disturbi da sovraccarico dei tendini nel calcio; Esame clinico della caviglia; Quando posso tornare a giocare? Come prendere la decisione migliore; un modello avanzato per le decisioni sul ritorno al gioco; in che modo l’allenamento funzionale può essere d’aiuto?

Il Prof. Niek van Dijk è un’autorità mondiale nel campo dell’artroscopia e della chirurgia della caviglia. Nel corso degli anni ha sviluppato nuove tecniche per il trattamento delle patologie della caviglia, del retro-piede e del tendine d’Achille.

Le sue tecniche operatorie si sono diffuse in tutto il mondo e ne hanno beneficiato atleti di alto livello come Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Juan Carlos Navarro, Keylor Navas, Ruud van Nistelrooy, Pepe, Marcello, David Luiz, Marco van Basten e molti altri pazienti con problemi alla caviglia.

Squadre di Champions League come Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal, Milan, Juventus, AS Roma, FC Barcelona, FC Porto, SL Benfica e AJAX lo consultano in caso di infortunio.

Per molti anni è stato presidente di importanti organizzazioni nazionali e internazionali nel campo della traumatologia sportiva e della chirurgia della caviglia. È membro onorario di diverse società e associazioni internazionali, tra cui le società spagnola, italiana, portoghese, greca e tedesca di artroscopia e traumatologia sportiva. È stato tutor di 55 dottorandi.

Il suo grande interesse per l’insegnamento lo ha stimolato a sviluppare il sito web ad accesso libero Ankleplatform, dove le sue tecniche sono liberamente disponibili per i chirurghi di tutto il mondo.

Il San Rossore Sport Village, struttura d’avanguardia che ospita il corso di aggiornamento, è un centro unico nel suo genere, dove si integrano in modo sinergico la fisioterapia e la riabilitazione con percorsi personalizzati e tagliati su misura per il benessere psico-fisico dell’atleta.

Oltre 13.000 metri quadrati tra spazi indoor e outdoor, con piscine, aree riabilitative e spazi dedicati alla valutazione funzionale. La preparazione atletica e la medicina sportiva sono le eccellenze del centro.

La Casa di Cura San Rossore è una delle strutture sanitarie private più rinomate d’Italia e punto di riferimento per l’assistenza privata in Toscana. Nel 2002 è stata acquisita dal Gruppo Madonna e trasformata in una struttura d’eccellenza internazionale. Il suo nome è sinonimo di qualità, efficienza e servizio al paziente, grazie all’autorevolezza dei medici e degli specialisti che vi operano e dei continui investimenti del Gruppo Madonna in strumenti, tecnologie e apparecchiature diagnostiche e medicali all’avanguardia.

La struttura dispone di 31 camere, 4 sale operatorie, un’unità di Terapia Intensiva, Laboratorio analisi, Radiodiagnostica con TAC e RMN, e Centro Oculistico di chirurgia laser. La Casa di Cura si integra con il San Rossore Dental Unit, clinica odontoiatrica di ultima generazione.