Viaggio alla scoperta delle isole gemelle, tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio

La vacanza estiva ideale per molti comprende una sola cosa, il mare. Sole, spiaggia, relax e solo ed esclusivamente mare. Certo, in Italia non mancano le spiagge assolate, e le coste del Belpaese sono rinomate in tutto il mondo, con turisti che arrivano da ogni angolo del globo per godere di queste acque meravigliose.

Ma una delle mete più amate, non solo dagli italiani, è certamente la Sardegna, un’isola incantevole e meravigliosa, che vanta uno dei mari più spettacolari del Pianeta, e che ogni estate viene letteralmente “invasa” dalle persone, tutte in cerca di relax e divertimento.

On the road

Per chi vuole però vuole davvero una vacanza diversa, e godere di scorci naturali incontaminati, acque cristalline e spiagge bianchissime, l’ideale è spostarsi tra la Sardegna e la Corsica, due perle del Mediterraneo, soprannominate anche le “isole gemelle”.

Un road trip tra Corsica e Sardegna prevede senza dubbio due tappe fondamentali, Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, due località uniche e spettacolari, che distano l’una dall’altra meno di un’ora di traghetto. A bordo delle navi che attraversano questo tratto di mare, inoltre, è possibile anche imbarcare il proprio mezzo di trasporto, in modo da poter iniziare il proprio viaggio on the road appena scesi dal traghetto.

Ovviamente d’estate le corse sono più frequenti, ma prima di partire, vedi come arrivare da Bonifacio a Santa Teresa di Gallura consultando gli orari dei traghetti, per poter pianificare la vacanza nei minimi dettagli, e capire anche come poter far salire a bordo il tuo veicolo, che sia un’automobile oppure una moto.

Una volta pianificati gli spostamenti, è il momento di partire. Ma da dove cominciare? Con una vacanza di questo tipo, dal momento che queste due località sono così vicine tra loro, è possibile anche programmare un semplice fine settimana, se si ha poco tempo a disposizione.

Relax e divertimento

Si potrebbe iniziare “in relax”, partendo da Bonifacio, una località che vanta alcune delle più belle spiagge della Corsica. A 10 chilometri dalla città, infatti, si trova la Spiaggia della Tonnara, un luogo incantato che è un vero e proprio “santuario” per gli amanti del surf. Si percorre la strada che va in direzione Sartène, e si prosegue lungo la N 196, e poi percorrendo la D358. Qui la natura viene preservata e protetta, per cui non è possibile trovare infrastrutture invasive che alterino in qualche modo l’ambiente circostante. Questa spiaggia è fatta per chi vuole godere dello spettacolo delle onde del mare e lasciarsi cullare dalla tranquillità di queste acque cristalline, niente altro.

Ma dopo il mare incantevole di Bonifacio, arriva il momento di gettarsi nel vortice del divertimento. Da qui è possibile riprendere il traghetto e sbarcare a Santa Teresa di Gallura, per dirigersi poi verso la “Mecca” del divertimento per eccellenza, Porto Cervo. Tra locali alla moda, vip nostrani e internazionali, e boutique di lusso, non mancheranno certo gli spunti per passare una vacanza all’insegna della mondanità e dell’intrattenimento, tutto questo incorniciato da un mare che è senza dubbio tra i più belli del Mondo.