WTTC Summit 2025: l’Italia turistica si presenta al mondo

Al WTTC Global Summit di Roma, 12 Regioni italiane e Italcares mostrano eccellenze turistiche e wellness. Appuntamento il 29-30 settembre all’Auditorium

ROMA – Le Regioni italiane protagoniste al WTTC Global Summit 2025 per mostrare al mondo intero il meglio del Belpaese. Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto prenderanno parte alla prima storica edizione del vertice in Italia: un’occasione unica e imperdibile per presentare le proprie offerte turistiche a una platea internazionale di esperti, operatori e investitori. Diverse proposte turistiche, ciascuna con proprie specificità, eccellenze e peculiarità locali che, insieme, contribuiscono a comporre lo splendido mosaico dell’Italia – un tesoro dal valore inestimabile, da tutelare, promuovere e valorizzare. Anche Italcares sarà presente per presentare l’offerta italiana nel settore del turismo medicale, termale e del benessere sul mercato internazionale.

Appuntamento all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma, il 29 e il 30 settembre, dove ENIT S.p.A. ha allestito il Villaggio Italia, un apposito spazio per facilitare il networking tra gli invitati dell’evento, le Regioni partecipanti e Italcares.

Lunedì 29 settembre, alle ore 12.00, presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica (dopo la cerimonia di apertura delle 9.15 con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Ministro del Turismo Daniela Santanchè), si terrà una conferenza stampa di presentazione del Villaggio Italia con interventi delle Regioni presenti e di Italcares, oltre che del Ministro Santanchè e dell’Ad di Enit SpA Ivana Jelinic.

Organizzata dal WTTC, in collaborazione con il Ministero del Turismo, ENIT S.p.A., il Comune di Roma e la Regione Lazio, la manifestazione si svolgerà in una delle location più prestigiose della Città Eterna, l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”.

