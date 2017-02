Grammy Awards, spopola ‘Blackstar’ di David Bowie

NEW YORK – Alla 59esima edizione dei Grammy Awards fa la parte del leone ‘Blackstar’, ultimo album di David Bowie uscito pochi giorni prima della scomparsa del Duca Bianco. Vediamo nel dettaglio quali premi sono stati conquistati da questo disco.

BEST ROCK PERFORMANCE

Blackstar – David Bowie

BEST ROCK SONG

Blackstar – David Bowie, songwriter (David Bowie)

BEST ALTERNATIVE MUSIC ALBUM

Blackstar – David Bowie

BEST RECORDING PACKAGE

Blackstar – Jonathan Barnbrook, art director (David Bowie)

BEST ENGINEERED ALBUM, NON-CLASSICAL

Blackstar – David Bowie, Tom Elmhirst, Kevin Killen & Tony Visconti, engineers; Joe LaPorta, mastering engineer (David Bowie)

Ecco qui di seguito gli altri riconoscimenti assegnati:

BEST DANCE RECORDING

Don’t Let Me Down– The Chainsmokers Featuring Daya

BEST ROCK ALBUM

Tell Me I’m Pretty – Cage The Elephant

BEST R&B PERFORMANCE

Cranes In The Sky – Solange

BEST R&B SONG

Lake By The Ocean – Hod David & Musze, songwriters (Maxwell)

BEST URBAN CONTEMPORARY ALBUM

Lemonade – Beyoncé

BEST COUNTRY DUO/GROUP PERFORMANCE

Jolene – Pentatonix Featuring Dolly Parton

BEST SONG WRITTEN FOR VISUAL MEDIA

Can’t Stop The Feeling! – Max Martin, Shellback & Justin Timberlake, songwriters (Justin Timberlake, Anna Kendrick, Gwen Stefani, James Corden, Zooey Deschanel, Walt Dohrn, Ron Funches, Caroline Hjelt, Aino Jawo, Christopher Mintz-Plasse & Kunal Nayyar)

BEST MUSIC VIDEO

Formation – Beyoncé