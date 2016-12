“Inner Vox”: Max Casacci e Ninja lanciano il progetto Demonology HiFi

TORINO – Venerdì 20 gennaio esce “Inner Vox”: questo il titolo del disco con cui i due predicatori del groove, Max Casacci (Massimiliano Casacci) e Ninja (Enrico Matta) presentano il loro nuovo progetto, Demonology HiFi, che approfondisce il rapporto con il mondo delle pulsazioni a bassa frequenza, già alla base del suono dei Subsonica.

Demonology HiFi è musica “bass” che nasce dal dancefloor per arricchirsi di voci, di ospiti e di dialoghi interiori. Ritmi dispari, innesti tra generi e linguaggi “dance” differenti, rivelano un approccio quasi scientifico ad una materia irrazionale e pulsionale. Nel mondo di Demonology HiFi, la musica esorcizza le impurità, redime le empietà con divertimento e ironia.

Il disco, che sarà disponibile in preorder digitale da venerdì 13 gennaio, sarà anticipato dal brano “Fino al giorno in cui” feat. Cosmo, in rotazione radiofonica da lunedì 16 gennaio.