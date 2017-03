Linkin Park, il nuovo cd “One more light” esce il 19 maggio

LOS ANGELES – I Linkin Park hanno annunciato il loro ritorno con il nuovo album One More Light in uscita il 19 maggio e il nuovo singolo Heavy, feat. Kiiara, già disponibile in streaming e download. Un lyric video del brano è ora online su YouTube, cliccate qui per guardarlo.

Nel rispetto della loro continua evoluzione e trasformazione, la rock band già vincitrice di alcuni Grammy Awards, sarà live su Facebook stasera alle 21 per una performance esclusiva e per rispondere ad alcune domande arrivate direttamente sulla piattaforma. I Linkin Park, con gli oltre 62 milioni di follower, sono la band più seguita al mondo su Facebook e senza dubbio stasera sarà un’esperienza indimenticabile per i milioni di fan in tutto il mondo.

One More Light, che può già essere ordinato su linkinpark.com, è il settimo album della band di Los Angeles. Il loro primo album, Hybrid Theory, è l’album di debutto di maggior successo di questo secolo nel loro paese ed è stato certificato “album di diamante” con oltre 10 milioni di copie vendute. Il gruppo ha vinto 2 Grammy Award, 5 American Music Award, 4 MTV VMA Award, 10 MTV Europe Music Award e 3 World Music Award.

I Linkin Park saranno in concerto in Italia per l’I-Days Festival di Monza il 17 giugno.