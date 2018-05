Rimini Wellness 2018: orari, prezzi, come arrivare alla Fiera

Tutto è pronto per la tredicesima edizione di Rimini Wellness, la fiera del fitness, del benessere e dello sport. Le informazioni per i visitatori

RIMINI– Anche quest’anno a Rimini si rinnova l’appuntamento con Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione. Un evento che racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell’universo wellness: dai produttori di macchine per l’attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative, la danza, ma anche il turismo e il design. La tredicesima edizione aprirà i battenti giovedì 31 maggio e proseguirà fino a domenica 3 giugno 2018. Quattro giorni di avvenimenti per unire tutte le anime del vivere bene e dello stare in forma.

All’interno della kermesse spazio a:

WPRO, rivolta ai professionisti del settore

WFUN, per il pubblico active che ogni anno partecipa con entusiasmo alla manifestazione;

FoodWell Expo, dedicata all’alimentazione sana per chi è in movimento;

RiminiSteel, la parte più heavy di Riminiwellness che ospita sport da combattimento, arti marziali, body building e tutto ciò che riguarda la “cultura fisica”;

Riabilitec, la sezione in cui sono presentate tutte le innovazioni tecnologiche per la riabilitazione e la rieducazione motoria.

Tradotto in cifre, Rimini Wellness é:

più di 1.500 ore di lezione;

1960 singole sessioni di allenamento in 4 giorni;

20 km di costa in moviment

Vediamo tutte le informazioni utili ai visitatori che intenderanno recarsi nella cittadina romagnola per partecipare all’evento.

Location

L’edizione 2018 di Rimini Wellness si svolgerà presso il Quartiere fieristico di Rimini in Via Emilia, 155 – 47921 Rimini.

Una superficie totale di 460 mila metri quadri: 169.000 metri quadri di superficie utile, 109.000 di superficie espositiva lorda, 16 padiglioni monoplanari, condizionati e oscurabili, all’interno della quale saranno allestiti:

46 palchi (5 pilates, 5 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga);

350 metri quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi d’acqua (la più grande area acqua mai realizzata indoor);

25 sale dedicate a convegni e seminari (in collaborazione con i partner più importanti del settore tra cui CONI, Università di Bologna, ASSOSPORT, ANIF-EUROWELLNESS e tanti altri).

Saranno più di 500 presenter provenienti da tutto il mondo.

Info biglietti

L’ingresso, che avverrà dai settori sud, ovest ed est della Fiera, è riservato sia agli operatori del settore che al pubblico.

Il costo del biglietto giornaliero è di 30 euro mentre l’abbonamento valido 4 giorni ha un costo di 46 euro. (valido per 4 giorni ). Quest’anno l’abbonamento sarà acquistabile anche online fino alle 23.59 del 30 maggio 2018, al costo di 33 euro.

Sono previsti sconti per palestre, centri fitness e benessere. Prezzo speciale di 15 euro per i titolari di centri riabilitativi e fisioterapici (dietro presentazione di tesserino di identita) e per gli studenti universitari di alcune facoltà (Scienze Motorie, Medicina e Chirurgia, Farmacia, Fisioterapia, Chimica, Scienze e Tecnologie alimentari, Dietista, Scienze della nutrizione umana

Corso di Laura in Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute, Chimica e tecnologie Farmaceutiche, Ingegneria Chimica e Alimentare. Il biglietto potrà essere acquistato esclusivamente alla cassa dietro presentazione di un documento di identità più un qualsiasi documento che riporti la Facoltà di appartenenza).

Ingresso gratuito: per i minori di 12 anni e i maggiori di 65; per i diversamente abili (e gli accompagnatori dei diversamente abili che presentano disabilità motoria); per le Forze dell’Ordine in divisa (Forze dell’ordine in borghese pagheranno 15€ su esibizione del tesserino).

Orari

Il quartiere fieristico sarà aperto tutti i giorni, agli operatori e al pubblico, dalle ore 9.30 alle 19.00.

Come raggiungere Rimini Wellness

Il quartiere Fieristico di Rimini si trova a nord della città ed è raggiungibile in auto, treno o aereo.

Auto – Il quartiere fieristico è collegato alla rete autostradale A14, la Bologna-Bari-Taranto, che a sua volta è collegata con le principali autostrade europee (www.autostrade.it). Uscita: Rimini Sud (7 km.) – Rimini Nord (6 km.)

Costo del parcheggio:

Auto e moto oltre i 150cc: 16 euro per sosta

Motocicli fini a 150cc : 4 euro per sosta

Pullman: 30 euro per sosta

Camper e furgoni: 20 euro a sosta

Treno – Una fitta rete ferroviaria collega Rimini alle principali destinazioni nazionali ed internazionali. Dalla stazione ferroviaria di Rimini la Fiera di Rimini è raggiungibile fruendo del bus n. 9).

Il quartiere è dotato di una stazione ferroviaria interna di linea sulla Milano – Bari: durante le manifestazioni, 16 treni, in direzione nord e sud, portano il pubblico direttamente in fiera da ogni parte d´Italia, da Rimini e dalla costa. Si possono scaricare gli orari dal sito www.trenitalia.it, inserendo come partenza o destinazione “Riminifiera”

Aereo – Il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d’auto dall´Aeroporto internazionale di Rimini – San Marino “Federico Fellini” (www.riminiairport.com).

Per ogni informazione telefonare al numero 0541 744555 dal lunedì al venerdi dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: E-mail: helpdesk.rn@iegexpo.it